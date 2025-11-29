Мои заказы

Ваше лучшее путешествие по уединенным уголкам Сейшельских островов

Океан, песок, скалы и пальмы: маршрут для любителей отдыха на природе
Ваше лучшее путешествие по уединенным уголкам Сейшельских островов
Ваше лучшее путешествие по уединенным уголкам Сейшельских островов
Ваше лучшее путешествие по уединенным уголкам Сейшельских островов

Описание тура

Вы мечтаете об отдыхе на природе вдали от суеты? Хотите расслабиться в тихой и умиротворяющей обстановке? Тогда этот тур – идеальный вариант для вас! Мы предлагаем вам отправиться в путешествие по волнам Индийского океана на шикарной парусной яхте. Каждый день вы будете любоваться прекрасными морскими пейзажами, исследовать зелёные острова, купаться в кристально чистых водах бухт и наслаждаться неделей истинной релаксации! Вы посетите город Виктория, национальный морской парк Сент-Анн, контактный зоопарк с черепахами и другие локации: уединенные пляжи с белоснежным песком, бухты с такой прозрачной водой, что дно видно даже сквозь глубину в несколько метров, заповедник с удивительными птицами и другие. Вам встретятся локации, идеально подходящие для ныряния и сап-бординга: если вы любитель более активного отдыха, возьмите оборудование на борту и отправляйтесь к воде! Кухня на борту сочетает в себе европейскую и креольскую – каждый гость найдет блюдо по вкусу. Помимо базового трехразового питания, вам предложат продегустировать изысканные вина и коктейли, а также невероятное разнообразие тропических фруктов. Как в отеле – но без толп туристов. Забронируйте место на яхте сегодня и подарите себе тихий отдых в умиротворяющей атмосфере живописной молчаливой природы! Важная информация: Стоимость экскурсии за 1 человека исчисляется в евро (также доплата на месте в евро): до конца ноября - 3484 евро до конца декабря - 2672 евро Катамаран может быть заменен в соответствии с количеством гостей. Цена указана за человека при двухместном размещении. Если вы путешествуете в одиночку, цена будет выше- уточняйте при заказе.

С субботы по субботу каждую неделю

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на яхте
  • Питание - полный пансион (завтрак, обед, ужин), 1 местный коктейль каждый вечер на гостя
  • Услуги капитана и профессиональных шкиперов
  • Наборы для сноркелинга, 2 сапа
  • Платные стоянки
  • Топливо
  • Страховка яхты
  • Финальный клининг
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Личные расходы на берегу
  • Туристический налог
  • Трансфер от аэропорта до яхты и обратно 60 евро в одну сторону
  • Wifi на борту 60 евро
Место начала и завершения?
Маэ
Когда и сколько длится?
Когда: С субботы по субботу каждую неделю
Экскурсия длится около 7 дней 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Стоимость экскурсии за 1 человека исчисляется в евро (также доплата на месте в евро):
  • До конца ноября - 3484 евро
  • До конца декабря - 2672 евро
  • Катамаран может быть заменен в соответствии с количеством гостей
  • Цена указана за человека при двухместном размещении. Если вы путешествуете в одиночку, цена будет выше - уточняйте при заказе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Маэ

На яхте по Сейшельским островам: солнце, океан и блаженство
На яхте
SUP-прогулки
8 дней
5 отзывов
На яхте по Сейшельским островам: солнце, океан и блаженство
Порыбачить и поплавать на сапах, погулять в заповедных парках и почувствовать единение с природой
Начало: О. Маэ. Заселение на катамаран в 15:00-16:00, прил...
13 дек в 08:00
3 янв в 08:00
€1550 за человека
Круиз по живописным уголкам Сейшел в мини-группе
На яхте
8 дней
2 отзыва
Круиз по живописным уголкам Сейшел в мини-группе
Заняться снорклингом в бирюзовой воде, подружиться с морскими обитателями и встретить закат на яхте
Начало: Марина острова Праслин, время зависит от времени в...
6 дек в 15:00
13 дек в 15:00
€1850 за человека
Рай на земле: тур по Сейшельским островам с треккингом и пляжным релаксом
11 дней
2 отзыва
Рай на земле: тур по Сейшельским островам с треккингом и пляжным релаксом
Подняться на Морн Блан, посетить парфюмерную фабрику и познакомиться с гигантскими черепахами
Начало: Аэропорт Маэ, время зависит от времени вашего приб...
3 дек в 08:00
19 дек в 08:00
204 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Маэ
Все туры из Маэ