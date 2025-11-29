Океан, песок, скалы и пальмы: маршрут для любителей отдыха на природе
Описание тураВы мечтаете об отдыхе на природе вдали от суеты? Хотите расслабиться в тихой и умиротворяющей обстановке? Тогда этот тур – идеальный вариант для вас! Мы предлагаем вам отправиться в путешествие по волнам Индийского океана на шикарной парусной яхте. Каждый день вы будете любоваться прекрасными морскими пейзажами, исследовать зелёные острова, купаться в кристально чистых водах бухт и наслаждаться неделей истинной релаксации! Вы посетите город Виктория, национальный морской парк Сент-Анн, контактный зоопарк с черепахами и другие локации: уединенные пляжи с белоснежным песком, бухты с такой прозрачной водой, что дно видно даже сквозь глубину в несколько метров, заповедник с удивительными птицами и другие. Вам встретятся локации, идеально подходящие для ныряния и сап-бординга: если вы любитель более активного отдыха, возьмите оборудование на борту и отправляйтесь к воде! Кухня на борту сочетает в себе европейскую и креольскую – каждый гость найдет блюдо по вкусу. Помимо базового трехразового питания, вам предложат продегустировать изысканные вина и коктейли, а также невероятное разнообразие тропических фруктов. Как в отеле – но без толп туристов. Забронируйте место на яхте сегодня и подарите себе тихий отдых в умиротворяющей атмосфере живописной молчаливой природы! Важная информация: Стоимость экскурсии за 1 человека исчисляется в евро (также доплата на месте в евро): до конца ноября - 3484 евро до конца декабря - 2672 евро Катамаран может быть заменен в соответствии с количеством гостей. Цена указана за человека при двухместном размещении. Если вы путешествуете в одиночку, цена будет выше- уточняйте при заказе.
С субботы по субботу каждую неделю
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на яхте
- Питание - полный пансион (завтрак, обед, ужин), 1 местный коктейль каждый вечер на гостя
- Услуги капитана и профессиональных шкиперов
- Наборы для сноркелинга, 2 сапа
- Платные стоянки
- Топливо
- Страховка яхты
- Финальный клининг
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Личные расходы на берегу
- Туристический налог
- Трансфер от аэропорта до яхты и обратно 60 евро в одну сторону
- Wifi на борту 60 евро
Место начала и завершения?
Маэ
Когда и сколько длится?
Когда: С субботы по субботу каждую неделю
Экскурсия длится около 7 дней 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Стоимость экскурсии за 1 человека исчисляется в евро (также доплата на месте в евро):
- До конца ноября - 3484 евро
- До конца декабря - 2672 евро
- Катамаран может быть заменен в соответствии с количеством гостей
- Цена указана за человека при двухместном размещении. Если вы путешествуете в одиночку, цена будет выше - уточняйте при заказе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Маэ
На яхте по Сейшельским островам: солнце, океан и блаженство
Порыбачить и поплавать на сапах, погулять в заповедных парках и почувствовать единение с природой
Начало: О. Маэ. Заселение на катамаран в 15:00-16:00, прил...
13 дек в 08:00
3 янв в 08:00
€1550 за человека
Круиз по живописным уголкам Сейшел в мини-группе
Заняться снорклингом в бирюзовой воде, подружиться с морскими обитателями и встретить закат на яхте
Начало: Марина острова Праслин, время зависит от времени в...
6 дек в 15:00
13 дек в 15:00
€1850 за человека
Рай на земле: тур по Сейшельским островам с треккингом и пляжным релаксом
Подняться на Морн Блан, посетить парфюмерную фабрику и познакомиться с гигантскими черепахами
Начало: Аэропорт Маэ, время зависит от времени вашего приб...
3 дек в 08:00
19 дек в 08:00
204 000 ₽ за человека