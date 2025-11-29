Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Океан, песок, скалы и пальмы: маршрут для любителей отдыха на природе

Юрий Ваш гид в Маэ Написать вопрос Групповой тур Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 7 дней 16 часов Размер группы 1-12 человек Когда С субботы по субботу каждую неделю $3940 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты:

Описание тура Вы мечтаете об отдыхе на природе вдали от суеты? Хотите расслабиться в тихой и умиротворяющей обстановке? Тогда этот тур – идеальный вариант для вас! Мы предлагаем вам отправиться в путешествие по волнам Индийского океана на шикарной парусной яхте. Каждый день вы будете любоваться прекрасными морскими пейзажами, исследовать зелёные острова, купаться в кристально чистых водах бухт и наслаждаться неделей истинной релаксации! Вы посетите город Виктория, национальный морской парк Сент-Анн, контактный зоопарк с черепахами и другие локации: уединенные пляжи с белоснежным песком, бухты с такой прозрачной водой, что дно видно даже сквозь глубину в несколько метров, заповедник с удивительными птицами и другие. Вам встретятся локации, идеально подходящие для ныряния и сап-бординга: если вы любитель более активного отдыха, возьмите оборудование на борту и отправляйтесь к воде! Кухня на борту сочетает в себе европейскую и креольскую – каждый гость найдет блюдо по вкусу. Помимо базового трехразового питания, вам предложат продегустировать изысканные вина и коктейли, а также невероятное разнообразие тропических фруктов. Как в отеле – но без толп туристов. Забронируйте место на яхте сегодня и подарите себе тихий отдых в умиротворяющей атмосфере живописной молчаливой природы! Важная информация: Стоимость экскурсии за 1 человека исчисляется в евро (также доплата на месте в евро): до конца ноября - 3484 евро до конца декабря - 2672 евро Катамаран может быть заменен в соответствии с количеством гостей. Цена указана за человека при двухместном размещении. Если вы путешествуете в одиночку, цена будет выше- уточняйте при заказе.

С субботы по субботу каждую неделю Выбрать дату