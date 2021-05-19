Полезная информация о Баттикалое
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Местное время в Баттикалое
03:1248
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇱🇰 Шри-Ланка
|Название города
|Баттикалоа
|По-английски
|Batticaloa
|Население города
|86 742 чел.
|Аэропорты
|Баттикалоа BTC, Pasikudha SPB PQD
|Часовой пояс
|Asia/Colombo
|Средняя высота
|17 м. от уровня моря
Где находится Баттикалоа на карте
Баттикалоа