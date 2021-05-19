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Полезная информация о Баттикалое

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Местное время в Баттикалое
03:1248
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇱🇰 Шри-Ланка
Название городаБаттикалоа
По-английскиBatticaloa
Население города86 742 чел.
АэропортыБаттикалоа BTC, Pasikudha SPB PQD
Часовой поясAsia/Colombo
Средняя высота17 м. от уровня моря

Где находится Баттикалоа на карте

Баттикалоа фото города
Баттикалоа

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