1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Канди и высокогорье Цейлона: путешествие на 2 дня
Чайные плантации, водопады, древний буддийский храм и горные селения на автомобильной экскурсии
«Полюбуемся живописным озером в центре города, осмотрим храм Зуба Будды и поговорим о том, чем он привлекает буддистов со всего мира»
11 июня в 05:00
12 июня в 05:00
от $673 за всё до 14 чел.
Индивидуальная
13 часов
Сигирия, сафари в Миннерии и Дамбулла за два дня
Крепость на Львиной скале, катание на слонах и буйволах, кулинарный мастер-класс и пещерный храм
«Затем посетите Золотой пещерный храм в Дамбулле — это одна из главных достопримечательностей и буддистских святынь Шри-Ланки»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от $999 за всё до 10 чел.
Групповая
13 часов
Канди: последнее королевство - групповая экскурсия
Увидеть важный для паломников-буддистов город и его живописные окрестности
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите живописное озеро в сердце Канди и посетите храм Зуба Будды — одно из главнейших мест для буддистов-паломников»
Расписание: во вторник в 05:00
11 июня в 05:00
18 июня в 05:00
$109 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППетр3 апреля 2023Экскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не является русскоязычным, умеет шутить и
- ААлексей20 февраля 2023Несколько слов о экскурсии: Учитывая туристические и культурно-исторические особенность Шри Ланки непросто объективно оценить экскурсию. Общие впечатления вполне положительные. Гид
Ответы на вопросы от путешественников по Бентоте в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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Сейчас в Бентоте в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 109 до 999. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
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