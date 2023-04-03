читать дальше

полностью отработал программу и гонорар-молодец. Водитель исполнительный и очень профессиональный. Есть дна момента: 1. от чайной плантации ожидали гораздо большего, мы ехали до неё практически сутки с ночевкой, ожидали более глубокое и яркое погружение в процесс сбора и переработки с фотосессиями и аутентичностью. К сожалению весь экскурс прошел за 20-30 минут-экскурсию проводил фабричный экскурсовод в реалии это был шоп экскурс. 2. конечно достаточно изнурительное передвижение по локальным дорогам, но с этим ничего не поделаешь.