Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Бентоты

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Бентоте на русском языке, цены от $109. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Канди и высокогорье Цейлона: путешествие на 2 дня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Канди и высокогорье Цейлона: путешествие на 2 дня
Чайные плантации, водопады, древний буддийский храм и горные селения на автомобильной экскурсии
«Полюбуемся живописным озером в центре города, осмотрим храм Зуба Будды и поговорим о том, чем он привлекает буддистов со всего мира»
11 июня в 05:00
12 июня в 05:00
от $673 за всё до 14 чел.
Сигирия, сафари в Миннерии и Дамбулла за два дня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Сигирия, сафари в Миннерии и Дамбулла за два дня
Крепость на Львиной скале, катание на слонах и буйволах, кулинарный мастер-класс и пещерный храм
«Затем посетите Золотой пещерный храм в Дамбулле — это одна из главных достопримечательностей и буддистских святынь Шри-Ланки»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от $999 за всё до 10 чел.
Канди: последнее королевство - групповая экскурсия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
Канди: последнее королевство - групповая экскурсия
Увидеть важный для паломников-буддистов город и его живописные окрестности
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите живописное озеро в сердце Канди и посетите храм Зуба Будды — одно из главнейших мест для буддистов-паломников»
Расписание: во вторник в 05:00
11 июня в 05:00
18 июня в 05:00
$109 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Петр
    3 апреля 2023
    Канди и высокогорье Цейлона: путешествие на 2 дня
    Экскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не является русскоязычным, умеет шутить и
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    понимает наш юмор, что не могло не радовать лично меня в данной поездке. На каждой локации было время отдохнуть, пообщаться, сделать фотографии. Организатору и гиду огромная благодарность!

    Экскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не являетсяЭкскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не являетсяЭкскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не являетсяЭкскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не являетсяЭкскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не являетсяЭкскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не являетсяЭкскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не являетсяЭкскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не являетсяЭкскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не являетсяЭкскурсия была организованна идеальным образом, все переезды, входы в локации, отели. Гид хоть и не является
  • А
    Алексей
    20 февраля 2023
    Канди и высокогорье Цейлона: путешествие на 2 дня
    Несколько слов о экскурсии: Учитывая туристические и культурно-исторические особенность Шри Ланки непросто объективно оценить экскурсию. Общие впечатления вполне положительные. Гид
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    полностью отработал программу и гонорар-молодец. Водитель исполнительный и очень профессиональный. Есть дна момента: 1. от чайной плантации ожидали гораздо большего, мы ехали до неё практически сутки с ночевкой, ожидали более глубокое и яркое погружение в процесс сбора и переработки с фотосессиями и аутентичностью. К сожалению весь экскурс прошел за 20-30 минут-экскурсию проводил фабричный экскурсовод в реалии это был шоп экскурс. 2. конечно достаточно изнурительное передвижение по локальным дорогам, но с этим ничего не поделаешь.

Ответы на вопросы от путешественников по Бентоте в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Канди и высокогорье Цейлона: путешествие на 2 дня
  2. Сигирия, сафари в Миннерии и Дамбулла за два дня
  3. Канди: последнее королевство - групповая экскурсия
Сколько стоит экскурсия по Бентоте в июне 2024
Сейчас в Бентоте в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 109 до 999. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
Экскурсии на русском языке в Бентоте (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 4 ⭐ отзыва, цены от $109. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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