Шри-Ланка — это не только пляжное блаженство и адреналин сёрфинга. Приглашаем исследовать живописный и богатый на достопримечательности центр острова! Вы посетите его главный город Канди и все интересные места по пути: слоновий питомник, башню c шикарным видом, ботанический сад и другие. Наш профессиональный гид расскажет о прошлом и настоящем острова.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Слоновий питомник Пиннавела. Вы понаблюдаете вблизи за этими исполинскими животными. Если повезёт, застанете их купание!

Сад специй. Вы увидите, как растут специи и лекарственные травы — основа аюрведический медицины и местной кухни.

Чайная фабрика. Это действующее производство и одновременно музей с множеством экспонатов. Вас ждёт знакомство с полным циклом изготовления чая: от сбора листьев до дегустации готового напитка.

Башня Амбулувава. Мы поднимемся на самый верх по винтовой лестнице и полюбуемся шикарными видами на окрестные города, долины, реки и вечнозеленые леса.

Королевский ботанический сад. Вы посетите лучший парк острова с исполинскими деревьями, экзотическими растениями и цветами. Раскроете, как с ним связаны Николай II и Юрий Гагарин.

Обзорная экскурсия по Канди. Вы погуляете по уютному центру города, полюбуетесь озером в обрамлении цветущих деревьев и домиками на склонах холмов. А также зайдёте в старинный храм Зуба Будды.

Организационные детали