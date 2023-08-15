Ботанический сад, храм Зуба Будды, слоновий питомник, сад специй и чайная фабрика за 1 день
Приглашаем исследовать живописный и богатый на достопримечательности центр острова! Вы посетите его главный город Канди и все интересные места по пути: слоновий питомник, башню c шикарным видом, ботанический сад и другие. Наш профессиональный гид расскажет о прошлом и настоящем острова.
авг
авг
авг
авг
авг
авг
авг
даты
Описание
Что вас ожидает
Слоновий питомник Пиннавела. Вы понаблюдаете вблизи за этими исполинскими животными. Если повезёт, застанете их купание!
Сад специй. Вы увидите, как растут специи и лекарственные травы — основа аюрведический медицины и местной кухни.
Чайная фабрика. Это действующее производство и одновременно музей с множеством экспонатов. Вас ждёт знакомство с полным циклом изготовления чая: от сбора листьев до дегустации готового напитка.
Башня Амбулувава. Мы поднимемся на самый верх по винтовой лестнице и полюбуемся шикарными видами на окрестные города, долины, реки и вечнозеленые леса.
Королевский ботанический сад. Вы посетите лучший парк острова с исполинскими деревьями, экзотическими растениями и цветами. Раскроете, как с ним связаны Николай II и Юрий Гагарин.
Обзорная экскурсия по Канди. Вы погуляете по уютному центру города, полюбуетесь озером в обрамлении цветущих деревьев и домиками на склонах холмов. А также зайдёте в старинный храм Зуба Будды.
Организационные детали
- В стоимость включены: комфортный транспорт с кондиционером, все входные билеты, русскоговорящий гид
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Также мы можем забрать вас из Унаватуны, Хиккадувы и Галле (стоимость не изменится). Если вы живёте в других городах и курортных деревнях, уточняйте цену в личном сообщении.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.