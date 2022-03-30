Что вас ожидает

День первый. Канди и окрестности

Вы посетите слоновий питомник Пиннавела: понаблюдаете за купанием и кормлением этих замечательных животных. Далее отправитесь в Королевский ботанический сад, где собрано огромное количество растений со всех уголков света. Кроме того, мы обязательно уделим время Канди — одной из столиц сингальских королей и центру колониального Цейлона. Полюбуемся живописным озером в центре города, осмотрим храм Зуба Будды и поговорим о том, чем он привлекает буддистов со всего мира.

День второй. Элла и Нувара Элия

Мы отправимся к водопаду Рамбода и на живописные чайные плантации. Вы увидите, как растет настоящий цейлонский чай, узнаете историю его появления на острове, познакомитесь с технологией его сбора и обработки. А еще мы посетим высокогорный городок Нувара Элия: он знаменит колониальными домами и чудесным озером Грегори. Ничуть не менее интересен другой горный курорт Элла. Мы покажем его «визитные карточки»: водопад Равана и Девятиарочный мост.

Организационные детали