Канди и высокогорье Цейлона: путешествие на 2 дня

Чайные плантации, водопады, древний буддийский храм и горные селения на автомобильной экскурсии

Индивидуальная
Приглашаем раскрыть красоту высокогорной Шри-Ланки! Вы побываете на знаменитых курортах Элла и Нувара Элия, оцените старинный город Канди и Королевский ботанический сад.

Заглянете в слоновий питомник и на чайную фабрику, посмотрите на Девятиарочный мост и потрясающий водопад Рамбода.

А также услышите множество занимательных фактов об острове.
Канди и высокогорье Цейлона: путешествие на 2 дня
Канди и высокогорье Цейлона: путешествие на 2 дня
Канди и высокогорье Цейлона: путешествие на 2 дня
Канди и высокогорье Цейлона: путешествие на 2 дня
Канди и высокогорье Цейлона: путешествие на 2 дня
Канди и высокогорье Цейлона: путешествие на 2 дня
Канди и высокогорье Цейлона: путешествие на 2 дня
Канди и высокогорье Цейлона: путешествие на 2 дня
Канди и высокогорье Цейлона: путешествие на 2 дня
Канди и высокогорье Цейлона: путешествие на 2 дня
Канди и высокогорье Цейлона: путешествие на 2 дня
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

День первый. Канди и окрестности

Вы посетите слоновий питомник Пиннавела: понаблюдаете за купанием и кормлением этих замечательных животных. Далее отправитесь в Королевский ботанический сад, где собрано огромное количество растений со всех уголков света. Кроме того, мы обязательно уделим время Канди — одной из столиц сингальских королей и центру колониального Цейлона. Полюбуемся живописным озером в центре города, осмотрим храм Зуба Будды и поговорим о том, чем он привлекает буддистов со всего мира.

День второй. Элла и Нувара Элия

Мы отправимся к водопаду Рамбода и на живописные чайные плантации. Вы увидите, как растет настоящий цейлонский чай, узнаете историю его появления на острове, познакомитесь с технологией его сбора и обработки. А еще мы посетим высокогорный городок Нувара Элия: он знаменит колониальными домами и чудесным озером Грегори. Ничуть не менее интересен другой горный курорт Элла. Мы покажем его «визитные карточки»: водопад Равана и Девятиарочный мост.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость включены: транспорт с кондиционером, ночь в комфортном отеле с видом на горы, ужин и завтрак на второй день
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: храм Зуба Будды — 10$, Ботанический сад — 10$, Слоновий питомник — 20$

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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