Найдено 3 экскурсии в категории « На поезде » в Галле на русском языке, цены от $79. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе На поезде 13 часов Групповая до 20 чел. В город Элла - за яркими кадрами Тот самый поезд в джунглях, кормление обезьян и встреча со слонятами Начало: У вашего отеля «Вы узнаете, почему поезд стал культовым символом Шри-Ланки и сделаете желанные кадры» Расписание: во вторник и субботу в 03:00 $80 за человека На машине На поезде 9 часов Мини-группа до 12 чел. Жемчужины Эллы: арочный мост и Малый Пик Адама Один день в горах Шри-Ланки - панорамы, легенды и поезд к облакам (из Галле) Начало: От вашего отеля «историю железной дороги Шри-Ланки — как британцы проложили путь через горы и джунгли для транспортировки чая» $155 за человека На автобусе На поезде 13 часов Групповая до 18 чел. Из Галле в Эллу: к водопаду, вечнозелёным горам и чайным плантациям Прокатиться на поезде, увидеть девятиарочный мост, насладиться красотой гор и покормить слонов Начало: У вашего отеля «Вас ждёт путешествие по живописной железной дороге» Расписание: ежедневно в 03:00 $79 за человека Другие экскурсии Галле

