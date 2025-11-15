Групповая
до 20 чел.
В город Элла - за яркими кадрами
Тот самый поезд в джунглях, кормление обезьян и встреча со слонятами
Начало: У вашего отеля
«Вы узнаете, почему поезд стал культовым символом Шри-Ланки и сделаете желанные кадры»
Расписание: во вторник и субботу в 03:00
15 ноя в 03:00
18 ноя в 03:00
$80 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Жемчужины Эллы: арочный мост и Малый Пик Адама
Один день в горах Шри-Ланки - панорамы, легенды и поезд к облакам (из Галле)
Начало: От вашего отеля
«историю железной дороги Шри-Ланки — как британцы проложили путь через горы и джунгли для транспортировки чая»
9 дек в 03:30
25 дек в 03:30
$155 за человека
Групповая
до 18 чел.
Из Галле в Эллу: к водопаду, вечнозелёным горам и чайным плантациям
Прокатиться на поезде, увидеть девятиарочный мост, насладиться красотой гор и покормить слонов
Начало: У вашего отеля
«Вас ждёт путешествие по живописной железной дороге»
Расписание: ежедневно в 03:00
14 ноя в 03:00
15 ноя в 03:00
$79 за человека
