Индивидуальная
до 2 чел.
Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
От памятников архитектуры до природных чудес - всё, чем славится остров
Начало: В любом отеле от Калутары до Унаватуна
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
от $280 за всё до 2 чел.
Групповая
до 20 чел.
Город Элла и сафари на джипах в парке Яла - из Галле
Дикая природа, атмосферный мост и тот самый поезд
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и пятницу в 03:00
10 авг в 03:00
14 авг в 03:00
$145 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Галле и национальный парк Яла
Погулять по колониальному городу, посетить черепашью ферму и прокатиться на джипе по заповеднику
Начало: По месту вашего проживания
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $400 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие в Эллу
К живописному водопаду, вечнозелёным горам и чайным плантациям
Начало: У вашего отеля
11 авг в 03:00
12 авг в 03:00
от $482 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие в Эллу + сафари
К живописному водопаду, вечнозелёным горам, чайным плантациям, слонам и другим обитателям нацпарка
11 авг в 05:30
12 авг в 05:30
от $678 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Джип-сафари в национальном парке Яла
Оказаться в дикой природе и понаблюдать за леопардами, крокодилами и обезьянами
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
11 авг в 08:00
от $580 за всё до 2 чел.
Групповая
до 20 чел.
В город Элла - за яркими кадрами
Тот самый поезд в джунглях, девятиарочный мост и встреча со слонятами
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и субботу в 03:00
11 авг в 03:00
15 авг в 03:00
$80 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие по южному побережью острова
Речное сафари, черепашья ферма, рыбаки на палках и знаменитый маяк
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $399 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
По лучшим пляжам юга Шри-Ланки
Попробовать выбрать из них самый красивый - и признать, что это невозможно
Завтра в 10:00
11 авг в 08:00
от $399 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Галле - к чудесам южной Шри-Ланки (билеты включены)
На ферму морских черепах, чайные плантации в сад специй и к месторождениям символа нежности и удачи
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
от $300 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Шопинг и достопримечательности Коломбо - из Галле
Совместить знакомство с городом и покупки
Начало: У вашего отеля
11 авг в 06:00
12 авг в 06:00
от $359 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Сафари на джипах в парке Удавалаве
Прокатиться по парку с местными рейнджерами и полюбоваться красотой дикой природы
11 авг в 06:00
12 авг в 06:00
от $580 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона из Галле
За 1 день посетить город-дворец на Львиной скале, Золотой храм Дамбулла и храм Зуба Будды в Канди
Начало: По месту вашего проживания
11 авг в 06:00
12 авг в 06:00
от $500 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост (из Галле)
Исследовать самые выразительные ландшафты острова и совершить восхождение на вершину горы
Начало: По месту вашего проживания
11 авг в 06:00
12 авг в 06:00
от $370 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
В мире животных и птиц Шри-Ланки
Погрузитесь в удивительный мир Шри-Ланки, посетив ферму морских черепах, парк птиц и питомник слонов. Экскурсия идеально подходит для семей с детьми
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от $549 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Животный мир Шри-Ланки: сафари по Ридиягаме, змеи и крокодилы
Познакомьтесь с обитателями острова в их естественной среде и на ферме, без ранних подъёмов
10 авг в 10:00
11 авг в 09:00
от $430 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Магия южного побережья Шри-Ланки - из Галле
Прочувствовать колорит острова - от древних храмов до заката над океаном
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $295 за человека
Последние отзывы на экскурсии
N
По поводу организации поездки, всё было на удивление хорошо, про небольшие помарки даже писать не буду, мелочь, лучше опишу свои
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Ю
Экскурсия насыщенная по локациям. За день прожили маленькую жизнь. В парке Яла кроме пару тройку слонов и обезьян с птицами никого не увидели. Гид был вежливым, рассказывал много интересного, на локациях никого не торопил. Все было отлично.
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Огромное спасибо за экскурсию! Очень понравился наш гид Удаянга своим внимательным и бережным к нам отношением. Сама экскурсия грамотно выстроена,
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Б
Отличная экскурсия! Гид очень хорошо говорит по-русски! Подробно рассказали про все места, куда мы заезжали. Особенно впечатлила ферма черепах! Гид
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хочу выразить благодарность, организаторам и отдельное огромное спасибо гиду Шамми 💙💙💙 и водителю (увы не знаю его имени)
ребята вы крутые
ребята вы крутые
+7
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Были на экскурсии с дочерью. Понравилось всё: от встречи в отеле до окончания экскурсии! Встретили вовремя.
Наш регион, где мы отдыхаем,
Наш регион, где мы отдыхаем,
+1
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Экскурсия прошла великолепно!
Гид Удаянга прекрасно владеет русским языком (учился в России), его папа тоже учился в России и тоже водит
Гид Удаянга прекрасно владеет русским языком (учился в России), его папа тоже учился в России и тоже водит
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Отличная экскурсия, где получилось посетить много мест — речное сафари, черепашью ферму, шахту добычи лунного и других драгоценных камней, сад
+7
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Ю
Это была не просто экскурсия, а настоящий праздник! Паминду и Маду — просто супер: шутили, вовлекали всех в обсуждение, рассказывал
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Е
Остались очень довольны экскурсией! спасибо 🙏🏼
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Всего 71 отзыв в Галле
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Ответы на вопросы от путешественников по Галле
Самые популярные экскурсии в Галле
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Сколько стоит экскурсия по Галле в августе 2026
Сейчас в Галле можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 80 до 678. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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