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Экскурсии в Галле

Найдено 17 экскурсий в Галле на русском языке, цены от $80. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
На машине
8 часов
44 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
От памятников архитектуры до природных чудес - всё, чем славится остров
Начало: В любом отеле от Калутары до Унаватуна
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
от $280 за всё до 2 чел.
Город Элла и сафари на джипах в парке Яла - из Галле
Джиппинг
На автобусе
На поезде
13 часов
5 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Город Элла и сафари на джипах в парке Яла - из Галле
Дикая природа, атмосферный мост и тот самый поезд
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и пятницу в 03:00
10 авг в 03:00
14 авг в 03:00
$145 за человека
Галле и национальный парк Яла
Джиппинг
На машине
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Галле и национальный парк Яла
Погулять по колониальному городу, посетить черепашью ферму и прокатиться на джипе по заповеднику
Начало: По месту вашего проживания
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $400 за всё до 2 чел.
Путешествие в Эллу
На машине
13 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие в Эллу
К живописному водопаду, вечнозелёным горам и чайным плантациям
Начало: У вашего отеля
11 авг в 03:00
12 авг в 03:00
от $482 за всё до 2 чел.
Путешествие в Эллу + сафари
На машине
13 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие в Эллу + сафари
К живописному водопаду, вечнозелёным горам, чайным плантациям, слонам и другим обитателям нацпарка
11 авг в 05:30
12 авг в 05:30
от $678 за всё до 2 чел.
Джип-сафари в национальном парке Яла
Джиппинг
На машине
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Джип-сафари в национальном парке Яла
Оказаться в дикой природе и понаблюдать за леопардами, крокодилами и обезьянами
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
11 авг в 08:00
от $580 за всё до 2 чел.
В город Элла - за яркими кадрами
На автобусе
На поезде
13 часов
7 отзывов
Групповая
до 20 чел.
В город Элла - за яркими кадрами
Тот самый поезд в джунглях, девятиарочный мост и встреча со слонятами
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и субботу в 03:00
11 авг в 03:00
15 авг в 03:00
$80 за человека
Путешествие по южному побережью острова
На машине
9 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие по южному побережью острова
Речное сафари, черепашья ферма, рыбаки на палках и знаменитый маяк
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $399 за всё до 2 чел.
По лучшим пляжам юга Шри-Ланки
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
По лучшим пляжам юга Шри-Ланки
Попробовать выбрать из них самый красивый - и признать, что это невозможно
Завтра в 10:00
11 авг в 08:00
от $399 за всё до 2 чел.
Из Галле - к чудесам южной Шри-Ланки (билеты включены)
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Галле - к чудесам южной Шри-Ланки (билеты включены)
На ферму морских черепах, чайные плантации в сад специй и к месторождениям символа нежности и удачи
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
от $300 за всё до 2 чел.
Шопинг и достопримечательности Коломбо - из Галле
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Шопинг и достопримечательности Коломбо - из Галле
Совместить знакомство с городом и покупки
Начало: У вашего отеля
11 авг в 06:00
12 авг в 06:00
от $359 за всё до 2 чел.
Сафари на джипах в парке Удавалаве
Джиппинг
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Сафари на джипах в парке Удавалаве
Прокатиться по парку с местными рейнджерами и полюбоваться красотой дикой природы
11 авг в 06:00
12 авг в 06:00
от $580 за всё до 2 чел.
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона из Галле
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона из Галле
За 1 день посетить город-дворец на Львиной скале, Золотой храм Дамбулла и храм Зуба Будды в Канди
Начало: По месту вашего проживания
11 авг в 06:00
12 авг в 06:00
от $500 за всё до 2 чел.
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост (из Галле)
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост (из Галле)
Исследовать самые выразительные ландшафты острова и совершить восхождение на вершину горы
Начало: По месту вашего проживания
11 авг в 06:00
12 авг в 06:00
от $370 за всё до 2 чел.
В мире животных и птиц Шри-Ланки
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
В мире животных и птиц Шри-Ланки
Погрузитесь в удивительный мир Шри-Ланки, посетив ферму морских черепах, парк птиц и питомник слонов. Экскурсия идеально подходит для семей с детьми
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от $549 за всё до 2 чел.
Животный мир Шри-Ланки: сафари по Ридиягаме, змеи и крокодилы
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Животный мир Шри-Ланки: сафари по Ридиягаме, змеи и крокодилы
Познакомьтесь с обитателями острова в их естественной среде и на ферме, без ранних подъёмов
10 авг в 10:00
11 авг в 09:00
от $430 за всё до 2 чел.
Магия южного побережья Шри-Ланки - из Галле
На машине
5 часов
Индивидуальная
Магия южного побережья Шри-Ланки - из Галле
Прочувствовать колорит острова - от древних храмов до заката над океаном
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $295 за человека

Последние отзывы на экскурсии

N
Город Элла и сафари на джипах в парке Яла - из Галле
По поводу организации поездки, всё было на удивление хорошо, про небольшие помарки даже писать не буду, мелочь, лучше опишу свои
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наблюдения и впечатления про сафари.
На Шри-Ланку я ехал во многом именно ради него, и хоть и читал и представлял, что с африканским его не сравнить, ни жирафов, ни бегемотов не встречу как там, но для сравнительного анализа надо обязательно посетить. И главной целью был леопард, ведь именно на этом острове он является верховным хищником, и ему соответственно не надо прятаться не от львов и прочих гиен, что позволило бы понаблюдать за ним во всей красе, в Африке мы его искали пару дней, и только благодаря телеобъективу удалось его разглядеть сквозь пожухлую траву.
Это предыстория, а теперь к самому путешествию, ещё снижаясь на посадку, глядя в иллюминатор самолёта, я отметил, что не тот остров назвали Изумрудным, и уже оказавшись на земле, это мнение укрепилось до того момента, пока не въехали на территорию парка Яла. Местность сильно отличалась от островной зелени, почва полностью вытоптана, вместо джунглей редколесье из полудеревьев – полукустарников, мои слова легко проверить, посмотрев на снимки из космоса, цвет юго-востока острова заметно отличается от окружающего ландшафта. Объяснение очень простое – перевыпас, множества травоядных при отсутствии крупных хищников: слонихи гуляют в одиночку с детьми, буйволы не стадами, а семьями; при всем уважении леопардам с ними не справиться, да чего уж там, павлины с петухами совсем страх потеряли, разгуливали, как по птичьему двору.
Но вернемся к леопардом, около сохранившихся по настоящему высоких деревьев скопились десятки машин с туристами, те кто с биноклями уверяли, что видят на деревьях леопардов, затем сообщили, что они спустились. Я уже расстроился, что не увижу главную «добычу» сафари, наверняка ошалев от такого количества любителей природы, леопарды уйдут в противоположную сторону, и каково же было моё удивление, когда проехав метров 100 дальше, увидел как пара кошек следуют друг за другом параллельно дороге на расстоянии метров двухсот. Удалось понаблюдать за ними минут 7, после чего они окончательно исчезли в кустах.
Проехав буквально несколько сот метров в туже сторону, куда проследовали леопарды, мы оказались на пляже Патанангала, где можно спешиться для привала. Тут меня и стали одолевать смутные сомнения, почему хищники живут рядом с цивилизацией, игнорируя массу добычи вокруг, жмутся к людям, при этом туристов от них никак не оберегают, как рейнджерам удалось их выследить, все эти вопросы привели к появлению следующего: а не полу ли ручные они? Как бы то не было, я рад, что смог полюбоваться леопардами в динамике, а не как того, прячущегося от старших собратьев в африканской саванне.

По поводу организации поездки, всё было на удивление хорошо, про небольшие помарки даже писать не буду,
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Ю
Город Элла и сафари на джипах в парке Яла - из Галле
Экскурсия насыщенная по локациям. За день прожили маленькую жизнь. В парке Яла кроме пару тройку слонов и обезьян с птицами никого не увидели. Гид был вежливым, рассказывал много интересного, на локациях никого не торопил. Все было отлично.
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Наталья
Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
Огромное спасибо за экскурсию! Очень понравился наш гид Удаянга своим внимательным и бережным к нам отношением. Сама экскурсия грамотно выстроена,
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ничего лишнего, все интересно было и мне, и детям. Море впечатлений - и от красивых мест и от разных встречанных нами животных и птиц))

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Б
Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
Отличная экскурсия! Гид очень хорошо говорит по-русски! Подробно рассказали про все места, куда мы заезжали. Особенно впечатлила ферма черепах! Гид
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сразу предупреждал какие точки на маршруте нас ждут дальше. Помогал сделать фотографии и видео! Водитель встретил вовремя, в машине очень комфортно было передвигаться по такой жаре

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Мария
Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
хочу выразить благодарность, организаторам и отдельное огромное спасибо гиду Шамми 💙💙💙 и водителю (увы не знаю его имени)
ребята вы крутые
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спасибо за возможность увидеть красоты Шри-Ланки спокойно, без спешки, Шамми прекрасно говорит на русском, для меня это самый важный критерий, ибо я не знаю английского языка нас забрали с отеля, и повезли сразу на речное сафари, увидели крокодила, варанов, покормили орешками семью обезьян, подержали маленького кракодила, съездили на черепаховую ферму, ребята большие молодцы, что заботиться о черепахах и разводят их, далее купались в океане и кормили огромных черепах, все это настолько впечатляюще и захватывающе, что нужно увидеть об всем, далее накормили нас морепродуктами(обед по меню на ваше усмотрение) прогулялись по форту, впервые попробовали кокосы 🙈 сделали классные фотки, вообщем экскурсия которая запомнится навсегда 🙏 езжайте, не пожалеете)
ребята, ну а вам больше туристов и успехов в этом деле 🤝🫶🙏

хочу выразить благодарность, организаторам и отдельное огромное спасибо гиду Шамми 💙💙💙 и водителю (увы не знаю его имени)
хочу выразить благодарность, организаторам и отдельное огромное спасибо гиду Шамми 💙💙💙 и водителю (увы не знаю его имени)
хочу выразить благодарность, организаторам и отдельное огромное спасибо гиду Шамми 💙💙💙 и водителю (увы не знаю его имени)
хочу выразить благодарность, организаторам и отдельное огромное спасибо гиду Шамми 💙💙💙 и водителю (увы не знаю его имени)+7
хочу выразить благодарность, организаторам и отдельное огромное спасибо гиду Шамми 💙💙💙 и водителю (увы не знаю его имени)
хочу выразить благодарность, организаторам и отдельное огромное спасибо гиду Шамми 💙💙💙 и водителю (увы не знаю его имени)
хочу выразить благодарность, организаторам и отдельное огромное спасибо гиду Шамми 💙💙💙 и водителю (увы не знаю его имени)
хочу выразить благодарность, организаторам и отдельное огромное спасибо гиду Шамми 💙💙💙 и водителю (увы не знаю его имени)
хочу выразить благодарность, организаторам и отдельное огромное спасибо гиду Шамми 💙💙💙 и водителю (увы не знаю его имени)
хочу выразить благодарность, организаторам и отдельное огромное спасибо гиду Шамми 💙💙💙 и водителю (увы не знаю его имени)
хочу выразить благодарность, организаторам и отдельное огромное спасибо гиду Шамми 💙💙💙 и водителю (увы не знаю его имени)
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Ольга
Путешествие в Эллу
Были на экскурсии с дочерью. Понравилось всё: от встречи в отеле до окончания экскурсии! Встретили вовремя.

Наш регион, где мы отдыхаем,
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очень удален от экскурсионных локаций. Долгая дорога была комфортная и безопасная. Гид очень тактичный и внимательный! Всегда был рядом, готовый прийти на помощь в любую минуту.

Спасибо Ольге, Кристине за полный список рекомендаций. Маршрут проложен настолько удачно, интересно, что кроме восторга у нас ничего не вызывал! За выбор ресторана отдельное спасибо!

Покормили вкусно. Сколько интересного узнали о стране. Нашему гиду,Pamindu огромное спасибо за эмоции, впечатления и заботу о нас! Сколько фотографий он нам сделал! Мы были на индивидуальной экскурсии от турфирмы и, поверьте, нам есть с чем сравнить! Эта экскурсия от Ольги просто прелесть. Шри-Ланка нам заиграла новыми красками!

Спасибо за такие незабываемые эмоции!

Были на экскурсии с дочерью. Понравилось всё: от встречи в отеле до окончания экскурсии! Встретили вовремя.
Были на экскурсии с дочерью. Понравилось всё: от встречи в отеле до окончания экскурсии! Встретили вовремя.
Были на экскурсии с дочерью. Понравилось всё: от встречи в отеле до окончания экскурсии! Встретили вовремя.
Были на экскурсии с дочерью. Понравилось всё: от встречи в отеле до окончания экскурсии! Встретили вовремя.+1
Были на экскурсии с дочерью. Понравилось всё: от встречи в отеле до окончания экскурсии! Встретили вовремя.
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Галина
Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
Экскурсия прошла великолепно!
Гид Удаянга прекрасно владеет русским языком (учился в России), его папа тоже учился в России и тоже водит
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экскурсии)
Прекрасная организация: машина приехала вовремя (даже раньше на 30 мин), с кондиционером, прекрасный водитель, аккуратный и спокойный.
Спасибо Удаянге- прекрасные организаторские способности! От построения маршрута до мелочей типа перехода дороги и пр. Рассказ, показ, помощь в заказе блюд на обед, хорошее знание истории своей страны!
Буду рекомендовать!
Покормили обезьян, поплавали с черепахами, увидели мангуста (случайно, конечно, но всё же), погладил маленького крокодильчика:)
Мы с мужем в восторге!

Экскурсия прошла великолепно!
Экскурсия прошла великолепно!
Экскурсия прошла великолепно!
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Анастасия
Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
Отличная экскурсия, где получилось посетить много мест — речное сафари, черепашью ферму, шахту добычи лунного и других драгоценных камней, сад
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выращивания растений для народной медицины и форт Галле.

На речном сафари видели обезьян, крокодилов, варанов в дикой природе. На ферме увидели маленьких черепашат, кладки яиц и больших черепах, которые находятся на лечении с последующим выпуском в море на волю. На шахте увидели весь цикл добычи камней, смогли даже приобрести очень чистый камень за хорошую стоимость. В саду показали, как выращивают разные растения и ознакомили с производимыми натуральными лечащими средствами, можно было приобрести. Галле прекрасный город для прогулок с интересной архитектурой.

С нами был гид Удаянга, прекрасно всё рассказал и показал, сделал даже несколько фото, очень тактичный, было ощущение что это наш давний знакомый.
Также между точками заехали на вкусный обед и дополнительно гид предложил съездить на черепаший пляж — удалось поплавать рядом с большой черепахой в дикой природе.

Впечатления отличные, будем рекомендовать всем знакомым.

Отличная экскурсия, где получилось посетить много мест — речное сафари, черепашью ферму, шахту добычи лунного и
Отличная экскурсия, где получилось посетить много мест — речное сафари, черепашью ферму, шахту добычи лунного и
Отличная экскурсия, где получилось посетить много мест — речное сафари, черепашью ферму, шахту добычи лунного и
Отличная экскурсия, где получилось посетить много мест — речное сафари, черепашью ферму, шахту добычи лунного и+7
Отличная экскурсия, где получилось посетить много мест — речное сафари, черепашью ферму, шахту добычи лунного и
Отличная экскурсия, где получилось посетить много мест — речное сафари, черепашью ферму, шахту добычи лунного и
Отличная экскурсия, где получилось посетить много мест — речное сафари, черепашью ферму, шахту добычи лунного и
Отличная экскурсия, где получилось посетить много мест — речное сафари, черепашью ферму, шахту добычи лунного и
Отличная экскурсия, где получилось посетить много мест — речное сафари, черепашью ферму, шахту добычи лунного и
Отличная экскурсия, где получилось посетить много мест — речное сафари, черепашью ферму, шахту добычи лунного и
Отличная экскурсия, где получилось посетить много мест — речное сафари, черепашью ферму, шахту добычи лунного и
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Ю
Путешествие в Эллу + сафари
Это была не просто экскурсия, а настоящий праздник! Паминду и Маду — просто супер: шутили, вовлекали всех в обсуждение, рассказывал
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истории, мы хохотали в голос. А еще ребята классно делают фото! . При этом я неожиданно для себя узнала кучу всего интересного — и даже запомнила! Ни минуты скуки, сплошное удовольствие. однозначно советую.

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Е
Галле и национальный парк Яла
Остались очень довольны экскурсией! спасибо 🙏🏼
Остались очень довольны экскурсией! спасибо 🙏🏼
Остались очень довольны экскурсией! спасибо 🙏🏼
Остались очень довольны экскурсией! спасибо 🙏🏼
Остались очень довольны экскурсией! спасибо 🙏🏼
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Всего 71 отзыв в Галле

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Галле

Самые популярные экскурсии в Галле
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17:
  1. Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи;
  2. Город Элла и сафари на джипах в парке Яла - из Галле;
  3. Галле и национальный парк Яла;
  4. Путешествие в Эллу;
  5. Путешествие в Эллу + сафари.
Что посмотреть в Галле
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Форт Галле;
  2. Маяк Галле.
Сколько стоит экскурсия по Галле в августе 2026
Сейчас в Галле можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 80 до 678. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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