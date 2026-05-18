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наблюдения и впечатления про сафари.

На Шри-Ланку я ехал во многом именно ради него, и хоть и читал и представлял, что с африканским его не сравнить, ни жирафов, ни бегемотов не встречу как там, но для сравнительного анализа надо обязательно посетить. И главной целью был леопард, ведь именно на этом острове он является верховным хищником, и ему соответственно не надо прятаться не от львов и прочих гиен, что позволило бы понаблюдать за ним во всей красе, в Африке мы его искали пару дней, и только благодаря телеобъективу удалось его разглядеть сквозь пожухлую траву.

Это предыстория, а теперь к самому путешествию, ещё снижаясь на посадку, глядя в иллюминатор самолёта, я отметил, что не тот остров назвали Изумрудным, и уже оказавшись на земле, это мнение укрепилось до того момента, пока не въехали на территорию парка Яла. Местность сильно отличалась от островной зелени, почва полностью вытоптана, вместо джунглей редколесье из полудеревьев – полукустарников, мои слова легко проверить, посмотрев на снимки из космоса, цвет юго-востока острова заметно отличается от окружающего ландшафта. Объяснение очень простое – перевыпас, множества травоядных при отсутствии крупных хищников: слонихи гуляют в одиночку с детьми, буйволы не стадами, а семьями; при всем уважении леопардам с ними не справиться, да чего уж там, павлины с петухами совсем страх потеряли, разгуливали, как по птичьему двору.

Но вернемся к леопардом, около сохранившихся по настоящему высоких деревьев скопились десятки машин с туристами, те кто с биноклями уверяли, что видят на деревьях леопардов, затем сообщили, что они спустились. Я уже расстроился, что не увижу главную «добычу» сафари, наверняка ошалев от такого количества любителей природы, леопарды уйдут в противоположную сторону, и каково же было моё удивление, когда проехав метров 100 дальше, увидел как пара кошек следуют друг за другом параллельно дороге на расстоянии метров двухсот. Удалось понаблюдать за ними минут 7, после чего они окончательно исчезли в кустах.

Проехав буквально несколько сот метров в туже сторону, куда проследовали леопарды, мы оказались на пляже Патанангала, где можно спешиться для привала. Тут меня и стали одолевать смутные сомнения, почему хищники живут рядом с цивилизацией, игнорируя массу добычи вокруг, жмутся к людям, при этом туристов от них никак не оберегают, как рейнджерам удалось их выследить, все эти вопросы привели к появлению следующего: а не полу ли ручные они? Как бы то не было, я рад, что смог полюбоваться леопардами в динамике, а не как того, прячущегося от старших собратьев в африканской саванне.