Мини-группа
до 6 чел.
Джип-сафари в национальном парке Яла. Групповая экскурсия
Оказаться в дикой природе и понаблюдать за леопардами, крокодилами и обезьянами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
Завтра в 15:00
29 окт в 08:00
$135 за человека
Водная прогулка
Навстречу китам: морское приключение у берегов Шри-Ланки
Обитатели Индийского океана и природа без фильтров
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 08:00
3 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
$129 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Жемчужины Эллы: арочный мост и Малый Пик Адама
Один день в горах Шри-Ланки - панорамы, легенды и поезд к облакам (из Галле)
Начало: От вашего отеля
9 дек в 03:30
25 дек в 03:30
$155 за человека
