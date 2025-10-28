Найдено 3 экскурсии в категории « Групповые » в Галле на русском языке, цены от $129. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе Джиппинг 3 часа Мини-группа до 6 чел. Джип-сафари в национальном парке Яла. Групповая экскурсия Оказаться в дикой природе и понаблюдать за леопардами, крокодилами и обезьянами Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00 $135 за человека 4 часа Водная прогулка Навстречу китам: морское приключение у берегов Шри-Ланки Обитатели Индийского океана и природа без фильтров Начало: У вашего отеля Расписание: в понедельник в 08:00 $129 за человека На машине На поезде 9 часов Мини-группа до 12 чел. Жемчужины Эллы: арочный мост и Малый Пик Адама Один день в горах Шри-Ланки - панорамы, легенды и поезд к облакам (из Галле) Начало: От вашего отеля $155 за человека Другие экскурсии Галле

