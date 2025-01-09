Индивидуальная
до 2 чел.
Джип-сафари в национальном парке Яла
Оказаться в дикой природе и понаблюдать за леопардами, крокодилами и обезьянами
Начало: По договорённости
«Сафари на джипах бывает утренним (8:00-11:00) и вечерним (15:00-18:00)»
Завтра в 08:00
16 окт в 08:00
$580 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Сафари на джипах в парке Удавалаве
Прокатиться по парку с местными рейнджерами и полюбоваться красотой дикой природы
«Там вас ждёт джип-сафари с местными англоязычными рейнджерами, которые знают все повадки животных и отвезут в места, откуда вы лучше всего сможете их рассмотреть»
16 окт в 06:00
17 окт в 06:00
$580 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Галле и национальный парк Яла
Погулять по колониальному городу, посетить черепашью ферму и прокатиться на джипе по заповеднику
Начало: По месту вашего проживания
«Национальный парк Яла — вас ждет трехчасовое джип-сафари по самому популярному парку на острове»
Завтра в 08:00
16 окт в 08:00
от $370 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина9 января 2025Мы остались крайне довольны тем, что выбрали Ольгу и Максима.
Во-первых, у нас был запрос немного изменить маршрут - забрать из
Ответы на вопросы от путешественников по Галле в категории «Джиппинг»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Галле
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Галле
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Галле в октябре 2025
Сейчас в Галле в категории "Джиппинг" можно забронировать 3 экскурсии от 370 до 580. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Галле (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Джиппинг», 1 ⭐ отзыв, цены от $370. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь