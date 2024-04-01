Сафари на джипах в парке Удавалаве
Индивидуальная экскурсия в Галле

Прокатиться по парку с местными рейнджерами и полюбоваться красотой дикой природы

Джип-сафари в парке Удавалаве — это идеальная возможность познакомиться с жизнью обитателей Цейлона в естественной среде.

В парке произрастает около 3000 видов растений, среди которых — несметное количество лекарственных трав, папоротников и орхидей. А в глубине джунглей скрываются многочисленные виды животных, рептилий и птиц. Не сомневайтесь — вы увидите как можно больше!
Сафари на джипах в парке Удавалаве
Сафари на джипах в парке Удавалаве
Сафари на джипах в парке Удавалаве
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Описание

Что вас ожидает

Зачем ехать в Удавалаве

Национальный парк Удавалаве является одним из самых популярных мест Шри-Ланки. Он был открыт в 1972 году и занимает площадь около 100 квадратных километров. Вам встретится огромное количество тропических растений и цветов, в том числе несколько видов орхидей. Вы сможете понаблюдать за слонами, буйволами, оленями, рептилиями и звонкоголосыми птицами в естественной среде обитания.

Как пройдёт поездка

Наш водитель заберёт вас из отеля и доставит в национальный парк. Там вас ждёт джип-сафари с местными англоязычными рейнджерами, которые знают все повадки животных и отвезут в места, откуда вы лучше всего сможете их рассмотреть. Вы будете всё время находится в джипе и наблюдать за животными без контакта с ними. Сафари по парку займёт 2,5-3 часа. А затем наш водитель отвезёт вас обратно в отель.

Организационные детали

  • Сафари может быть утренним или вечерним — на ваш выбор
  • В стоимость входит трансфер из вашего отеля на комфортабельном авто с кондиционером (время в пути — около 2 ч в одну сторону) и ожидание возле парка, входные билеты в Удавалаве, аренда индивидуального джипа, услуги рейнджера
  • Трансфер входит в стоимость, если вы находитесь в Галле, Унаватуне, Талпе, Кабалане, Хабарадуве, Ахангаме, Мидигаме, Велигаме, Мириссе, Мадихе, Полхене, Матаре

Дополнительные расходы

  • Трансфер из дальних курортов: Хиккадува — €45; Ахунгала, Бентота, Косгода, Амбалангода — €64; Калутара, Васкадува, Вадува — €110 (за машину)
  • Обед в кафе при парке (по желанию)
  • При желании можем прикрепить к вам русcкоговорящего сопровождающего — €92
  • Можем организовать сафари для большего количества участников — подробности в переписке

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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