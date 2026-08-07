Шри-Ланка - зелёный рай не только для путешественников. Отправьтесь в места, где не забыли об этичном отношении к животным. Посетите ферму, где лечат и выкармливают морских черепашек. Откройте для себя
6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Этичное отношение к животным
- 🐢 Ферма морских черепах
- 🦜 Парк птиц с более 180 видами
- 🐘 Питомник слонов
- 👨👩👧👦 Идеально для семей с детьми
- 🚗 Услуги гида и водителя включены
Что можно увидеть
- Ферма морских черепах
- Парк птиц
- Питомник слонов
Описание экскурсии
- Ферма морских черепах, где занимаются их сохранением и разведением. Здесь можно познакомиться с разными видами, узнать о процессе их рождения и покормить черепашек, которые находятся на лечении. Ферма для многих её обитателей — это больница, где они получают необходимый уход и живут под наблюдением врача до выздоровления и возвращения в океан.
- Парк птиц, который является домом для эндемичных и экзотических пернатых. Здесь живёт более 180 разновидностей и около 3200 птиц. Парк расположен в южной части острова и считается одним из самых больших в Азии. Вы сможете принять участие в кормлении птиц под наблюдением персонала, а также сфотографироваться с ними.
- По желанию: питомник слонов при национальном парке Удавалаве. Здесь ухаживают за осиротевшими слонятами до тех пор, пока они не окрепнут и не смогут заботиться о себе в дикой природе самостоятельно. Подросших слонят выпускают на свободу группами, регулярно следят за их состоянием и передвижением, чтобы процесс адаптации прошёл гладко. В питомнике вы можете понаблюдать за кормлением слонят.
Организационные детали
- Дети до 3 лет допускаются на экскурсию бесплатно, дети с 3 до 10 лет — $24
- В стоимость включены: услуги русского гида и водителя, авто с кондиционером, парковки
- Дополнительные расходы (по желанию): обед, посещение слоновьего приюта (+3 часа и $10 c человека), входные билеты в черепаший питомник — $7, парк птиц — $15 взрослый, $7 детский
Стоимость экскурсии для большего количества человек:
Для 3-4-х — $596 за всех
Для 5-х — $634 за всех
Для 6-х — $761 за всех
Для 7-х и более — $116 с человека
Трансфер
- Мы заберём вас, если вы находитесь в Галле, Унаватуне, Талпе, Кабалане, Хабарадуве, Ахангаме, Мидигаме, Велигаме, Мириссе, Мадихе, Полхене, Матаре
- Трансферы с дальних курортов: Хиккадува — $50. Ахунгала, Бентота, Косгода, Амбалангода — $75. Калутара, Васкадува, Вадува — $138 (за машину)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Галле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3906 туристов
Мы организуем, вы наслаждаетесь — это наш принцип в работе. Берём на себя все заботы по организации вашего путешествия, обеспечивая высокий уровень сервиса на каждом этапе. Внимательно подходим к каждому запросу, чтобы путешествие было не просто интересным, но и по-настоящему комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом, а мы позаботимся обо всём остальном.
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