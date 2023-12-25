Покормить черепах, насчитать 180 видов птиц и понаблюдать за слонятами
Шри-Ланка — зелёный рай не только для путешественников. Мы отправимся в места, где не забыли об этичном отношении к животным. Посетим ферму, где лечат и выкармливают морских черепашек. Отправимся в парк птиц — один из самых больших в Азии. И, наконец, увидим питомник, где слонят готовят к жизни в дикой природе. Возьмите в путешествие детей — им точно понравится!
Ближайшие даты:
25
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26
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Описание
Что вас ожидает
- Ферма морских черепах, где занимаются их сохранением и разведением. Здесь можно познакомиться с разными видами, узнать о процессе их рождения и покормить черепашек, которые находятся на лечении. Ферма для многих её обитателей — это больница, где они получают необходимый уход и живут под наблюдением врача до выздоровления и возвращения в океан.
- Парк птиц, который является домом для эндемичных и экзотических пернатых. Здесь живёт более 180 разновидностей и около 3200 птиц. Парк расположен в южной части острова и считается одним из самых больших в Азии. Вы сможете принять участие в кормлении птиц под наблюдением персонала, а также сфотографироваться с ними.
- По желанию: питомник слонов при национальном парке Удавалаве. Здесь ухаживают за осиротевшими слонятами до тех пор, пока они не окрепнут и не смогут заботиться о себе в дикой природе самостоятельно. Подросших слонят выпускают на свободу группами, регулярно следят за их состоянием и передвижением, чтобы процесс адаптации прошёл гладко. В питомнике вы можете понаблюдать за кормлением слонят.
Организационные детали
- Дети до 6 лет допускаются на экскурсию бесплатно.
- В стоимость включены: услуги гида и водителя, авто с кондиционером, входные билеты, парковки, джип-сафари.
- Мы заберём вас из Галле, Унаватуна, Талпе, Кабалана, Хабарадува, Ахангама, Мидигама, Велигама, Мирисса, Мадиха, Полхена, Матара.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Дополнительные расходы (при необходимости)
- Трансфер с дальних курортов: Хиккадува — 45€, Ахунгала, Бентота, Косгода, Амбалангода — 64€. Калутара, Васкадува, Вадува — 110€ (за машину).
- Мы может организовать экскурсию для большего числа людей: 3 человека — 318€ за всех, 4–5 человек — 86€/чел., 6 человек — 68€/чел.
- Посещение слоновьего приюта (+ 3 часа и 10€ c человека).
- Питание.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга и Максим — ваша команда гидов в Галле
Провели экскурсии для 1807 туристов
Привет, друзья! Мы Ольга и Максим — руководители команды самых душевных и заботливых гидов. Мы все очень разные и уникальные, но объединяет нас любовь к путешествиям. Мы создаём экскурсии и туры в разных точках мира уже более 9 лет. У нас большая команда, а значит, мы проведём экскурсию, даже если вы забронируете её за день. А ещё все наши гиды проходят обучение и сдают экзамены, прежде чем начать работать. Все мы опытные автолюбители и обладаем значительным безаварийным стажем вождения. Благодарим вас, что выбрали именно нас, чтобы познакомиться с самыми красивыми уголками нашей планеты. На все ваши вопросы с удовольствием ответит куратор команды гидов Алина.
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