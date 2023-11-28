Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи

Индивидуальная экскурсия в Галле

От памятников архитектуры до природных чудес - всё, чем славится остров

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Шри-Ланке! Исследовать стены и бастионы гранитного форта Галле, побывать на речном сафари и черепашьей ферме, прикоснуться к древним святыням и сакральным местам острова — всё это вы успеете сделать за один день.
Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
Ближайшие даты:
28
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Описание

Что вас ожидает

  • Начнём с посещения средневековой крепости Галле. Вам откроется удивительная история этой гранитной цитадели, которая в своё время сменила несколько владельцев. Мы подскажем, где искать знаменитый маяк, а также различные религиозные постройки: мечеть, голландскую реформаторскую церковь и буддийский храм.
  • Следующий пункт программы — сафари по реке бентота. Будем исследовать дикую природу, осмотрим плантации корицы и мангровые заросли. Если повезёт, встретим обезьян и крокодилов.
  • Затем отправимся в Косгоду, где находится черепаховых ферм в Шри-Ланке. Здесь вы увидите морских черепах в естественной среде обитания. Их можно погладить и сфотографировать.
  • Ещё одна природная достопримечательность острова находится в горах. Во время посещения шахты вы понаблюдаете за процессом добычи благородного лунного камня и раскроете секреты его обработки.
  • Далее мы посетим место памяти, посвященное жертвам цунами 2004 года. Вы увидите статую Большого Будды, которую сложно не заметить. Её высота 18 метров — точь-в-точь как волна, обрушившаяся на город.
  • На обратном пути заедем в аюрведический сад — посмотреть, как растут местные лекарственные растения и специи. По желанию можем посетить и фруктовый рынок.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость входит

  • Сопровождение гида на протяжении всего маршрута
  • Входные билеты по программе
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером

Дополнительно оплачивается

  • Выезд из населённых пунктов от Ахангама до Хамбантота
  • Обед (местная кухня/морепродукты, от 10$)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в любом отеле от Калутара до Коггала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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