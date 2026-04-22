Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Шри-Ланке! Исследовать стены и бастионы гранитного форта Галле, побывать на речном сафари и черепашьей ферме, прикоснуться к древним святыням и сакральным местам острова — всё это вы успеете сделать за один день.
Описание экскурсии
- Начнём с посещения средневековой крепости Галле. Вам откроется удивительная история этой гранитной цитадели, которая в своё время сменила несколько владельцев. Мы подскажем, где искать знаменитый маяк, а также различные религиозные постройки: мечеть, голландскую реформаторскую церковь и буддийский храм.
- Следующий пункт программы — сафари по реке Бентота. Будем исследовать дикую природу, осмотрим плантации корицы и мангровые заросли. Если повезёт, встретим обезьян и крокодилов.
- Затем отправимся в Косгоду на черепаховую ферму. Здесь вы увидите морских черепах в естественной среде обитания. Их можно погладить и сфотографировать.
- Ещё одна природная достопримечательность острова находится в горах. Во время посещения шахты вы понаблюдаете за процессом добычи благородного лунного камня и раскроете секреты его обработки
- Далее мы посетим место памяти, посвященное жертвам цунами 2004 года. Вы увидите статую Большого Будды, которую сложно не заметить. Её высота 18 метров — точь-в-точь как волна, обрушившаяся на город.
- Кормление гигантских черепах
- На обратном пути заедем в аюрведический сад — посмотреть, как растут местные лекарственные растения и специи. По желанию можем посетить и фруктовый рынок.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
В стоимость включено
- Входные билеты по программе
- Комфортабельный транспорт с кондиционером
- Сопровождение гида на протяжении всего маршрута
Дополнительно оплачивается
- Выезд из населённых пунктов от Коггала до Хамбантота
- Обед (местная кухня/морепродукты, от 10$)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом отеле от Калутары до Унаватуна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Миша — ваша команда гидов в Галле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 246 туристов
Я родился и живу на Шри-Ланке. Учился в России более 8 лет. Сейчас возглавляю дружную команду профессиональных русскоговорящих гидов. С радостью покажем вам любимый остров.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 45 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
хочу выразить благодарность, организаторам и отдельное огромное спасибо гиду Шамми 💙💙💙 и водителю (увы не знаю его имени)
ребята вы крутые спасибо за возможность увидеть красоты Шри-Ланки спокойно, без спешки, Шамми
ребята вы крутые спасибо за возможность увидеть красоты Шри-Ланки спокойно, без спешки, Шамми
+3
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Отличная экскурсия, где получилось посетить много мест — речное сафари, черепашью ферму, шахту добычи лунного и других драгоценных камней, сад выращивания растений для народной медицины и форт Галле.
На речном сафари
На речном сафари
+3
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Экскурсия прошла великолепно!
Гид Удаянга прекрасно владеет русским языком (учился в России), его папа тоже учился в России и тоже водит экскурсии)
Прекрасная организация: машина приехала вовремя (даже раньше на 30 мин),
Гид Удаянга прекрасно владеет русским языком (учился в России), его папа тоже учился в России и тоже водит экскурсии)
Прекрасная организация: машина приехала вовремя (даже раньше на 30 мин),
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Это была чудесная и легкая поездка -наше первое знакомство со Шри-Ланкой! В части оформления и деталей, все очень удобно, оперативно и быстро: договорились с Мишей моментально, утром в назначенное время
+1
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Замечательная экскурсия, остались в полном восторге! Очень комфортная машина, замечательный хорошо говорящий по русски гид - Удаянга, удобно продуманный маршрут. Даже успели купить подарки родным. Особенно яркое впечатление осталось от животных - маленький крокодилы, вараны, обезьяны, черепашки. В общем 10/10, лучшее наше впечатление от Шри Ланки пожалуй
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Г
Очень сбалансированная и интересная экскурсия! Отлично подходит для семейного формата (были с ребенком 6 лет).
Гид Миша хорошо знает русский, умеет поддерживать легкую и комфортную атмосферу. Трансфер также прошел отлично - водитель вез аккуратно, машина комфортная.
Программа подобрана очень удачно.
Рекомендую!
Гид Миша хорошо знает русский, умеет поддерживать легкую и комфортную атмосферу. Трансфер также прошел отлично - водитель вез аккуратно, машина комфортная.
Программа подобрана очень удачно.
Рекомендую!
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