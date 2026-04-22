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видели обезьян, крокодилов, варанов в дикой природе. На ферме увидели маленьких черепашат, кладки яиц и больших черепах, которые находятся на лечении с последующим выпуском в море на волю. На шахте увидели весь цикл добычи камней, смогли даже приобрести очень чистый камень за хорошую стоимость. В саду показали, как выращивают разные растения и ознакомили с производимыми натуральными лечащими средствами, можно было приобрести. Галле прекрасный город для прогулок с интересной архитектурой.



С нами был гид Удаянга, прекрасно всё рассказал и показал, сделал даже несколько фото, очень тактичный, было ощущение что это наш давний знакомый.

Также между точками заехали на вкусный обед и дополнительно гид предложил съездить на черепаший пляж — удалось поплавать рядом с большой черепахой в дикой природе.



Впечатления отличные, будем рекомендовать всем знакомым.