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Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи

От памятников архитектуры до природных чудес - всё, чем славится остров
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Шри-Ланке! Исследовать стены и бастионы гранитного форта Галле, побывать на речном сафари и черепашьей ферме, прикоснуться к древним святыням и сакральным местам острова — всё это вы успеете сделать за один день.
5
45 отзывов
Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи

Описание экскурсии

  • Начнём с посещения средневековой крепости Галле. Вам откроется удивительная история этой гранитной цитадели, которая в своё время сменила несколько владельцев. Мы подскажем, где искать знаменитый маяк, а также различные религиозные постройки: мечеть, голландскую реформаторскую церковь и буддийский храм.
  • Следующий пункт программы — сафари по реке Бентота. Будем исследовать дикую природу, осмотрим плантации корицы и мангровые заросли. Если повезёт, встретим обезьян и крокодилов.
  • Затем отправимся в Косгоду на черепаховую ферму. Здесь вы увидите морских черепах в естественной среде обитания. Их можно погладить и сфотографировать.
  • Ещё одна природная достопримечательность острова находится в горах. Во время посещения шахты вы понаблюдаете за процессом добычи благородного лунного камня и раскроете секреты его обработки
  • Далее мы посетим место памяти, посвященное жертвам цунами 2004 года. Вы увидите статую Большого Будды, которую сложно не заметить. Её высота 18 метров — точь-в-точь как волна, обрушившаяся на город.
  • Кормление гигантских черепах
  • На обратном пути заедем в аюрведический сад — посмотреть, как растут местные лекарственные растения и специи. По желанию можем посетить и фруктовый рынок.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

В стоимость включено

  • Входные билеты по программе
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером
  • Сопровождение гида на протяжении всего маршрута

Дополнительно оплачивается

  • Выезд из населённых пунктов от Коггала до Хамбантота
  • Обед (местная кухня/морепродукты, от 10$)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любом отеле от Калутары до Унаватуна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Миша
Миша — ваша команда гидов в Галле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 246 туристов
Я родился и живу на Шри-Ланке. Учился в России более 8 лет. Сейчас возглавляю дружную команду профессиональных русскоговорящих гидов. С радостью покажем вам любимый остров.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
45
4
3
2
1
Мария
хочу выразить благодарность, организаторам и отдельное огромное спасибо гиду Шамми 💙💙💙 и водителю (увы не знаю его имени)
ребята вы крутые спасибо за возможность увидеть красоты Шри-Ланки спокойно, без спешки, Шамми
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прекрасно говорит на русском, для меня это самый важный критерий, ибо я не знаю английского языка нас забрали с отеля, и повезли сразу на речное сафари, увидели крокодила, варанов, покормили орешками семью обезьян, подержали маленького кракодила, съездили на черепаховую ферму, ребята большие молодцы, что заботиться о черепахах и разводят их, далее купались в океане и кормили огромных черепах, все это настолько впечатляюще и захватывающе, что нужно увидеть об всем, далее накормили нас морепродуктами(обед по меню на ваше усмотрение) прогулялись по форту, впервые попробовали кокосы 🙈 сделали классные фотки, вообщем экскурсия которая запомнится навсегда 🙏 езжайте, не пожалеете)
ребята, ну а вам больше туристов и успехов в этом деле 🤝🫶🙏

хочу выразить благодарность, организаторам и отдельное огромное спасибо гиду Шамми 💙💙💙 и водителю (увы не знаю его имени)
хочу выразить благодарность, организаторам и отдельное огромное спасибо гиду Шамми 💙💙💙 и водителю (увы не знаю его имени)
хочу выразить благодарность, организаторам и отдельное огромное спасибо гиду Шамми 💙💙💙 и водителю (увы не знаю его имени)
хочу выразить благодарность, организаторам и отдельное огромное спасибо гиду Шамми 💙💙💙 и водителю (увы не знаю его имени)
хочу выразить благодарность, организаторам и отдельное огромное спасибо гиду Шамми 💙💙💙 и водителю (увы не знаю его имени)
хочу выразить благодарность, организаторам и отдельное огромное спасибо гиду Шамми 💙💙💙 и водителю (увы не знаю его имени)
хочу выразить благодарность, организаторам и отдельное огромное спасибо гиду Шамми 💙💙💙 и водителю (увы не знаю его имени)
хочу выразить благодарность, организаторам и отдельное огромное спасибо гиду Шамми 💙💙💙 и водителю (увы не знаю его имени)+3
хочу выразить благодарность, организаторам и отдельное огромное спасибо гиду Шамми 💙💙💙 и водителю (увы не знаю его имени)
хочу выразить благодарность, организаторам и отдельное огромное спасибо гиду Шамми 💙💙💙 и водителю (увы не знаю его имени)
хочу выразить благодарность, организаторам и отдельное огромное спасибо гиду Шамми 💙💙💙 и водителю (увы не знаю его имени)
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Анастасия
Отличная экскурсия, где получилось посетить много мест — речное сафари, черепашью ферму, шахту добычи лунного и других драгоценных камней, сад выращивания растений для народной медицины и форт Галле.

На речном сафари
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видели обезьян, крокодилов, варанов в дикой природе. На ферме увидели маленьких черепашат, кладки яиц и больших черепах, которые находятся на лечении с последующим выпуском в море на волю. На шахте увидели весь цикл добычи камней, смогли даже приобрести очень чистый камень за хорошую стоимость. В саду показали, как выращивают разные растения и ознакомили с производимыми натуральными лечащими средствами, можно было приобрести. Галле прекрасный город для прогулок с интересной архитектурой.

С нами был гид Удаянга, прекрасно всё рассказал и показал, сделал даже несколько фото, очень тактичный, было ощущение что это наш давний знакомый.
Также между точками заехали на вкусный обед и дополнительно гид предложил съездить на черепаший пляж — удалось поплавать рядом с большой черепахой в дикой природе.

Впечатления отличные, будем рекомендовать всем знакомым.

Отличная экскурсия, где получилось посетить много мест — речное сафари, черепашью ферму, шахту добычи лунного и
Отличная экскурсия, где получилось посетить много мест — речное сафари, черепашью ферму, шахту добычи лунного и
Отличная экскурсия, где получилось посетить много мест — речное сафари, черепашью ферму, шахту добычи лунного и
Отличная экскурсия, где получилось посетить много мест — речное сафари, черепашью ферму, шахту добычи лунного и
Отличная экскурсия, где получилось посетить много мест — речное сафари, черепашью ферму, шахту добычи лунного и
Отличная экскурсия, где получилось посетить много мест — речное сафари, черепашью ферму, шахту добычи лунного и
Отличная экскурсия, где получилось посетить много мест — речное сафари, черепашью ферму, шахту добычи лунного и
Отличная экскурсия, где получилось посетить много мест — речное сафари, черепашью ферму, шахту добычи лунного и+3
Отличная экскурсия, где получилось посетить много мест — речное сафари, черепашью ферму, шахту добычи лунного и
Отличная экскурсия, где получилось посетить много мест — речное сафари, черепашью ферму, шахту добычи лунного и
Отличная экскурсия, где получилось посетить много мест — речное сафари, черепашью ферму, шахту добычи лунного и
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Галина
Экскурсия прошла великолепно!
Гид Удаянга прекрасно владеет русским языком (учился в России), его папа тоже учился в России и тоже водит экскурсии)
Прекрасная организация: машина приехала вовремя (даже раньше на 30 мин),
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с кондиционером, прекрасный водитель, аккуратный и спокойный.
Спасибо Удаянге- прекрасные организаторские способности! От построения маршрута до мелочей типа перехода дороги и пр. Рассказ, показ, помощь в заказе блюд на обед, хорошее знание истории своей страны!
Буду рекомендовать!
Покормили обезьян, поплавали с черепахами, увидели мангуста (случайно, конечно, но всё же), погладил маленького крокодильчика:)
Мы с мужем в восторге!

Экскурсия прошла великолепно!
Экскурсия прошла великолепно!
Экскурсия прошла великолепно!
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Чернова
Это была чудесная и легкая поездка -наше первое знакомство со Шри-Ланкой! В части оформления и деталей, все очень удобно, оперативно и быстро: договорились с Мишей моментально, утром в назначенное время
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ребята были в нашем отеле на хорошей машине с аккуратным водителем👌 Лично я очень рада, что экскурсию провел Миша, было приятно побывать в разных уголках острова и на понятном русском языке (а это очень важно в отпуске, когда ты истосковался по родной речи 😂🙈) услышать детали, которые нас интересовали. Всегда интересен быт людей из первых уст, культура, особенности городов, их жителей. Мы обменялись мнениями и здорово поболтали в дороге. День прошел незаметно, море эмоций, добрых воспоминаний и только приятные впечатления☺️

Это была чудесная и легкая поездка -наше первое знакомство со Шри-Ланкой! В части оформления и деталей,
Это была чудесная и легкая поездка -наше первое знакомство со Шри-Ланкой! В части оформления и деталей,
Это была чудесная и легкая поездка -наше первое знакомство со Шри-Ланкой! В части оформления и деталей,
Это была чудесная и легкая поездка -наше первое знакомство со Шри-Ланкой! В части оформления и деталей,
Это была чудесная и легкая поездка -наше первое знакомство со Шри-Ланкой! В части оформления и деталей,
Это была чудесная и легкая поездка -наше первое знакомство со Шри-Ланкой! В части оформления и деталей,
Это была чудесная и легкая поездка -наше первое знакомство со Шри-Ланкой! В части оформления и деталей,
Это была чудесная и легкая поездка -наше первое знакомство со Шри-Ланкой! В части оформления и деталей,+1
Это была чудесная и легкая поездка -наше первое знакомство со Шри-Ланкой! В части оформления и деталей,
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Аркадий
Замечательная экскурсия, остались в полном восторге! Очень комфортная машина, замечательный хорошо говорящий по русски гид - Удаянга, удобно продуманный маршрут. Даже успели купить подарки родным. Особенно яркое впечатление осталось от животных - маленький крокодилы, вараны, обезьяны, черепашки. В общем 10/10, лучшее наше впечатление от Шри Ланки пожалуй
Замечательная экскурсия, остались в полном восторге! Очень комфортная машина, замечательный хорошо говорящий по русски гид -
Замечательная экскурсия, остались в полном восторге! Очень комфортная машина, замечательный хорошо говорящий по русски гид -
Замечательная экскурсия, остались в полном восторге! Очень комфортная машина, замечательный хорошо говорящий по русски гид -
Замечательная экскурсия, остались в полном восторге! Очень комфортная машина, замечательный хорошо говорящий по русски гид -
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Г
Очень сбалансированная и интересная экскурсия! Отлично подходит для семейного формата (были с ребенком 6 лет).

Гид Миша хорошо знает русский, умеет поддерживать легкую и комфортную атмосферу. Трансфер также прошел отлично - водитель вез аккуратно, машина комфортная.

Программа подобрана очень удачно.
Рекомендую!
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