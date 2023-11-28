От памятников архитектуры до природных чудес - всё, чем славится остров
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Шри-Ланке! Исследовать стены и бастионы гранитного форта Галле, побывать на речном сафари и черепашьей ферме, прикоснуться к древним святыням и сакральным местам острова — всё это вы успеете сделать за один день.
Ближайшие даты:
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29
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Описание
Что вас ожидает
- Начнём с посещения средневековой крепости Галле. Вам откроется удивительная история этой гранитной цитадели, которая в своё время сменила несколько владельцев. Мы подскажем, где искать знаменитый маяк, а также различные религиозные постройки: мечеть, голландскую реформаторскую церковь и буддийский храм.
- Следующий пункт программы — сафари по реке бентота. Будем исследовать дикую природу, осмотрим плантации корицы и мангровые заросли. Если повезёт, встретим обезьян и крокодилов.
- Затем отправимся в Косгоду, где находится черепаховых ферм в Шри-Ланке. Здесь вы увидите морских черепах в естественной среде обитания. Их можно погладить и сфотографировать.
- Ещё одна природная достопримечательность острова находится в горах. Во время посещения шахты вы понаблюдаете за процессом добычи благородного лунного камня и раскроете секреты его обработки.
- Далее мы посетим место памяти, посвященное жертвам цунами 2004 года. Вы увидите статую Большого Будды, которую сложно не заметить. Её высота 18 метров — точь-в-точь как волна, обрушившаяся на город.
- На обратном пути заедем в аюрведический сад — посмотреть, как растут местные лекарственные растения и специи. По желанию можем посетить и фруктовый рынок.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
В стоимость входит
- Сопровождение гида на протяжении всего маршрута
- Входные билеты по программе
- Комфортабельный транспорт с кондиционером
Дополнительно оплачивается
- Выезд из населённых пунктов от Ахангама до Хамбантота
- Обед (местная кухня/морепродукты, от 10$)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в любом отеле от Калутара до Коггала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Миша — ваша команда гидов в Галле
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Миша, я родился и живу на Шри-Ланке. Учился в России более 8 лет. Сейчас возглавляю дружную команду профессиональных русскоговорящих гидов. С радостью покажем вам любимый остров.
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