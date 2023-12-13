Путешествие по южному побережью острова

Индивидуальная экскурсия в Галле

Чайная фабрика, черепашья ферма и старинный форт Галле

Эта экскурсия — для вас, если вы хотите разобраться в чайных традициях и ближе познакомиться с южным побережьем Шри-Ланки. Мы посетим старейшую чайную фабрику, где вы узнаете, какой путь проходит чай от росточка до чашки. Посмотрим, как ухаживают за морскими черепахами на ферме. И прогуляемся по уютным и тихим улочкам Старого города — форта Галле.
Путешествие по южному побережью острова
Путешествие по южному побережью острова
Путешествие по южному побережью острова
Путешествие по южному побережью острова
Путешествие по южному побережью острова
Путешествие по южному побережью острова
Путешествие по южному побережью острова
Путешествие по южному побережью острова
Путешествие по южному побережью острова
Путешествие по южному побережью острова
Путешествие по южному побережью острова
Путешествие по южному побережью острова
Путешествие по южному побережью острова
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

  • Вы побываете на самой старой чайной фабрике южного побережья, построенной в 1935 году. Она находится в живописных предгорьях Аккурессы. Вы узнаете об особенностях выращивания и сбора цейлонского чая, увидите процесс производства напитка и продегустируете его.
  • Посетите ферму, где занимаются разведением и сохранением морских черепах. Узнаете, какие виды черепах существуют и как здесь помогают больным особям. По желанию вы покормите этих чудесных животных.
  • Прогуляетесь по форту Галле — исторической достопримечательности Шри-Ланки и самой большой крепости, которую европейцы построили в Азии. Сегодня форт — это Старый город с узкими улочками и невероятно спокойной атмосферой.

Организационные детали

  • В стоимость включено: сопровождение русскоговорящего гид, услуги водителя, трансфер на автомобиле с кондиционером, все входные билеты.
  • Дополнительные расходы: питание — по желанию.
  • Трансфер без доплат возможен из Галле, а также из городов Унаватуна, Талпе, Кабалана, Хабарадува, Ахангама, Мидигама, Велигама, Мирисса, Мадиха, Полхена, Матара.
  • Трансфер из других городов оплачивается отдельно: Хиккадува — €45, Ахунгала, Бентота, Косгода, Амбалангода — €64, Калутара, Васкадува, Вадува — €110.
  • Экскурсию можно организовать для большего количества человек: 3–4 человека — €273, 5–6 человек — €63/чел., от 7 человек — €55/чел. (дети до 6 лет — бесплатно, дети 6–12 лет — €22/чел.).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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