Эта экскурсия — для вас, если вы не хотите далеко ехать, любите историю и природу, интересуетесь экзотическими животными и национальными особенностями местных жителей. Посмотрим, как ухаживают за морскими черепахами на ферме. И прогуляемся по уютным и тихим улочкам Старого города — форта Галле.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Речное сафари. Вы отправитесь в путешествие по живописной реке среди мангровых зарослей и экзотических птиц. Вас ждут вараны, летучие собаки и даже крокодилы! Настоящее приключение в духе «дикой Шри-Ланки».

Черепаховая ферма. Посетим ферму, где занимаются разведением и сохранением морских черепах. Вы узнаете, какие виды существуют и как здесь помогают больным особям. По желанию покормите этих чудесных животных.

Фабрика драгоценных камней и музей под открытым небом. Вы увидите укреплённые пальмовыми брёвнами шахты, глубина которых может достигать 30 метров. Познакомитесь с процессом добычи, подъёма и промывания сырья. И осмотрите камни, которые добывают шахтёры.

Кокосовая роща, где можно сделать красивые фото для ваших соцсетей.

Наблюдение за рыбаками на палках. Вы узнаете все секреты такого метода ловли, а также сделаете потрясающие снимки.

Вечерний форт Галле — историческая достопримечательности Шри-Ланки и самая большая крепость, которую европейцы построили в Азии. Сегодня форт — это Старый город с узкими улочками и невероятно спокойной атмосферой.

Организационные детали

Дети до 6 лет — бесплатно

В стоимость включены все входные билеты

Поедем на автомобиле с кондиционером

Трансфер входит в стоимость, если вы находитесь в Галле, Хиккадуве, Бентоте, Калутаре, Унаватуне, Талпе, Аккурале, Амбалангоде, Балапитии, Ахунгалле, Индуруве, Косгоде, Кабалане, Хабарадуве, Ахангаме, Мидигаме, Велигаме, Мириссе, Мадихе, Полхене, Матаре

Трансфер из дальних курортов оплачивается дополнительно: Тангалла, Панадура — $25 с чел., Маунт Лавиния — $38 с чел.

Дополнительные расходы: питание — по желанию

Стоимость экскурсии для большего количества человек