Чайная фабрика, черепашья ферма и старинный форт Галле
Эта экскурсия — для вас, если вы хотите разобраться в чайных традициях и ближе познакомиться с южным побережьем Шри-Ланки. Мы посетим старейшую чайную фабрику, где вы узнаете, какой путь проходит чай от росточка до чашки. Посмотрим, как ухаживают за морскими черепахами на ферме. И прогуляемся по уютным и тихим улочкам Старого города — форта Галле.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Вы побываете на самой старой чайной фабрике южного побережья, построенной в 1935 году. Она находится в живописных предгорьях Аккурессы. Вы узнаете об особенностях выращивания и сбора цейлонского чая, увидите процесс производства напитка и продегустируете его.
- Посетите ферму, где занимаются разведением и сохранением морских черепах. Узнаете, какие виды черепах существуют и как здесь помогают больным особям. По желанию вы покормите этих чудесных животных.
- Прогуляетесь по форту Галле — исторической достопримечательности Шри-Ланки и самой большой крепости, которую европейцы построили в Азии. Сегодня форт — это Старый город с узкими улочками и невероятно спокойной атмосферой.
Организационные детали
- В стоимость включено: сопровождение русскоговорящего гид, услуги водителя, трансфер на автомобиле с кондиционером, все входные билеты.
- Дополнительные расходы: питание — по желанию.
- Трансфер без доплат возможен из Галле, а также из городов Унаватуна, Талпе, Кабалана, Хабарадува, Ахангама, Мидигама, Велигама, Мирисса, Мадиха, Полхена, Матара.
- Трансфер из других городов оплачивается отдельно: Хиккадува — €45, Ахунгала, Бентота, Косгода, Амбалангода — €64, Калутара, Васкадува, Вадува — €110.
- Экскурсию можно организовать для большего количества человек: 3–4 человека — €273, 5–6 человек — €63/чел., от 7 человек — €55/чел. (дети до 6 лет — бесплатно, дети 6–12 лет — €22/чел.).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга и Максим — ваша команда гидов в Галле
Провели экскурсии для 1805 туристов
Привет, друзья! Мы Ольга и Максим — руководители команды самых душевных и заботливых гидов. Мы все очень разные и уникальные, но объединяет нас любовь к путешествиям. Мы создаём экскурсии и туры в разных точках мира уже более 9 лет. У нас большая команда, а значит, мы проведём экскурсию, даже если вы забронируете её за день. А ещё все наши гиды проходят обучение и сдают экзамены, прежде чем начать работать. Все мы опытные автолюбители и обладаем значительным безаварийным стажем вождения. Благодарим вас, что выбрали именно нас, чтобы познакомиться с самыми красивыми уголками нашей планеты. На все ваши вопросы с удовольствием ответит куратор команды гидов Алина.
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