Речное сафари, черепашья ферма, рыбаки на палках и знаменитый маяк
Эта экскурсия — для вас, если вы не хотите далеко ехать, любите историю и природу, интересуетесь экзотическими животными и национальными особенностями местных жителей. Посмотрим, как ухаживают за морскими черепахами на ферме. И прогуляемся по уютным и тихим улочкам Старого города — форта Галле.
Речное сафари. Вы отправитесь в путешествие по живописной реке среди мангровых зарослей и экзотических птиц. Вас ждут вараны, летучие собаки и даже крокодилы! Настоящее приключение в духе «дикой Шри-Ланки».
Черепаховая ферма. Посетим ферму, где занимаются разведением и сохранением морских черепах. Вы узнаете, какие виды существуют и как здесь помогают больным особям. По желанию покормите этих чудесных животных.
Фабрика драгоценных камней и музей под открытым небом. Вы увидите укреплённые пальмовыми брёвнами шахты, глубина которых может достигать 30 метров. Познакомитесь с процессом добычи, подъёма и промывания сырья. И осмотрите камни, которые добывают шахтёры.
Кокосовая роща, где можно сделать красивые фото для ваших соцсетей.
Наблюдение за рыбаками на палках. Вы узнаете все секреты такого метода ловли, а также сделаете потрясающие снимки.
Вечерний форт Галле — историческая достопримечательности Шри-Ланки и самая большая крепость, которую европейцы построили в Азии. Сегодня форт — это Старый город с узкими улочками и невероятно спокойной атмосферой.
Организационные детали
Дети до 6 лет — бесплатно
В стоимость включены все входные билеты
Поедем на автомобиле с кондиционером
Трансфер входит в стоимость, если вы находитесь в Галле, Хиккадуве, Бентоте, Калутаре, Унаватуне, Талпе, Аккурале, Амбалангоде, Балапитии, Ахунгалле, Индуруве, Косгоде, Кабалане, Хабарадуве, Ахангаме, Мидигаме, Велигаме, Мириссе, Мадихе, Полхене, Матаре
Трансфер из дальних курортов оплачивается дополнительно: Тангалла, Панадура — $25 с чел., Маунт Лавиния — $38 с чел.
Дополнительные расходы: питание — по желанию
Стоимость экскурсии для большего количества человек
Для 3-х — $459
Для 4-х — $549
Для 5-х — $599
Для 6-х — $675
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Галле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3909 туристов
Мы организуем, вы наслаждаетесь — это наш принцип в работе. Берём на себя все заботы по организации вашего путешествия, обеспечивая высокий уровень сервиса на каждом этапе. Внимательно подходим к каждому запросу, чтобы путешествие было не просто интересным, но и по-настоящему комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом, а мы позаботимся обо всём остальном.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сергей
С нами был гид Ритци. Отличный парень, рассаазал много интересного о Шри ланке и форте Галле. Теперь о другом. Экскурсия заявлена на 9 часов. Реально 5.5 часа. На черепашьей ферме и читать дальшеуменьшить
чайной фабрике экскурсии на английском местными гидами. Об этом организаторы умолчали. На чайной фабрике экскурсия никакая. Просто ходите за гидом и иногда он говорит. Потом пьете чай молча и идете в магазин. Спасибо гиду Ритци. Без него вообще бы экскурсия не представляла интереса.
Ольга
Ответ организатора:
Сергей, добрый день!
Прежде всего спасибо — и за тёплые слова в адрес нашего гида Ритци, и за подробную обратную связь. читать дальшеуменьшить
Мы искренне рады, что рассказ о Шри‑Ланке и форте Галле вам понравился, но понимаем, что отдельные моменты оставили не самые яркие впечатления. Позвольте прокомментировать каждый из них.
1. Чайная фабрика и англоязычный гид Буквально за неделю до вашей поездки на фабрике ввели новое правило — посторонних экскурсоводов внутрь больше не пускают, поэтому рассказ ведёт только штатный англоязычный сотрудник. К сожалению, нам сообщили об этом уже на месте. Сейчас мы:
согласовываем русскоязычный аудиогид, чтобы гости могли слушать рассказ на своём языке;
обновляем описание экскурсии на сайте, чтобы заранее предупреждать о формате.
2. Черепашья ферма Ситуация аналогичная — на объекте работает собственный англоязычный смотритель. Мы расширяем блок информации, который наш гид даёт перед посещением фермы, чтобы компенсировать языковой момент и сделать рассказ более насыщенным.
3. Фактическая продолжительность тура Вы абсолютно правы: ваш выезд занял около 5 ½ часов вместо заявленных 9. Причин несколько (дорожная обстановка, изменения на локациях), но это не должно сказываться на ваших ожиданиях. Мы оперативно пересматриваем программу: либо возвращаем прежнее 9‑часовое наполнение за счёт дополнительных остановок, либо честно указываем фактическую длительность.
Ваши замечания уже легли в план доработок. Благодаря таким отзывам мы становимся лучше, и мы благодарны, что вы нашли время всё подробно описать.
Ещё раз спасибо за доверие и конструктив. Будем рады видеть вас снова!
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Вячеслав
Из всей экскурсии понравилась чайная плантация и фабрика, где рассказали и показали этапы производства чая. Форт Галле не произвел впечатление, после старых городов Европы смотреть в нем особо нечего. Большой поклон работникам черепашьей фермы, которые помогают и спасают черепашек, но на место посещения во время экскурсии оно не тянет.
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