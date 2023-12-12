Из Галле - по лучшим пляжам Шри-Ланки

Индивидуальная экскурсия в Галле

Походить по пескам и поплескаться в водах нескольких волшебных мест за 1 день

Эта поездка для тех, кто хочет разнообразить свой пляжный отдых и познакомиться с самыми красивыми пляжами южного побережья. Вы сделаете атмосферные фото у океана и в легендарной пальмовой роще. Встретите закат в живописной бухте с мелким песком и голубой водой. И точно захотите остановиться, посидеть, подышать и полюбоваться пейзажами!
Из Галле - по лучшим пляжам Шри-Ланки
Из Галле - по лучшим пляжам Шри-Ланки
Из Галле - по лучшим пляжам Шри-Ланки
Из Галле - по лучшим пляжам Шри-Ланки
Из Галле - по лучшим пляжам Шри-Ланки
Из Галле - по лучшим пляжам Шри-Ланки
Ближайшие даты:
12
дек
13
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Описание

Что вас ожидает

  • Виджая (Wijaya) — здесь можно понаблюдать за морскими черепахами среди камней.
  • Михирепенна (Mihiripenna) с маленькой глубиной и прозрачной водой. Идеально подойдёт для детей и тех, кто хочет поплавать без волн.
  • Делавелла (Delawella) — красивый пляж, где, если повезёт, вы прокатитесь на тарзанке над Индийским океаном.
  • Хабарадува (Habaraduwa) — тихое и уединённое место. Вы насладитесь спокойствием среди мангровых деревьев и кокосовых пальм.
  • Мирисса (Mirissa) — один из самых красивых пляжей острова, растянувшийся в виде полумесяца. А со скалы Parrot Rock, что делит берег на две части, открывается невероятный вид на океан.

Организационные детали

  • В стоимость включено: сопровождение гида-проводника, трансфер на автомобиле с кондиционером.
  • Дополнительные расходы (по желанию): обед.
  • Трансфер возможен без доплат из Галле, а также из городов Унаватуна, Талпе, Кабалана, Хабарадува, Ахангама, Мидигама, Велигама, Мирисса, Мадиха, Полхена, Матара.
  • Трансфер из других городов оплачивается отдельно: Хиккадува — €45, Ахунгала, Бентота, Косгода, Амбалангода — €64, Калутара, Васкадува, Вадува — €110.
  • Экскурсию можно организовать для большего количества человек: 3–4 человека — €264, 5–6 человек — €290, от 7 человек — €45/чел (дети до 6 лет — бесплатно, дети 6–12 лет — €18/чел.).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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