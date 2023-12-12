Походить по пескам и поплескаться в водах нескольких волшебных мест за 1 день
Эта поездка для тех, кто хочет разнообразить свой пляжный отдых и познакомиться с самыми красивыми пляжами южного побережья. Вы сделаете атмосферные фото у океана и в легендарной пальмовой роще. Встретите закат в живописной бухте с мелким песком и голубой водой. И точно захотите остановиться, посидеть, подышать и полюбоваться пейзажами!
Ближайшие даты:
12
дек
дек
13
дек
дек
14
дек
дек
15
дек
дек
16
дек
дек
17
дек
дек
18
дек
дек
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
- Виджая (Wijaya) — здесь можно понаблюдать за морскими черепахами среди камней.
- Михирепенна (Mihiripenna) с маленькой глубиной и прозрачной водой. Идеально подойдёт для детей и тех, кто хочет поплавать без волн.
- Делавелла (Delawella) — красивый пляж, где, если повезёт, вы прокатитесь на тарзанке над Индийским океаном.
- Хабарадува (Habaraduwa) — тихое и уединённое место. Вы насладитесь спокойствием среди мангровых деревьев и кокосовых пальм.
- Мирисса (Mirissa) — один из самых красивых пляжей острова, растянувшийся в виде полумесяца. А со скалы Parrot Rock, что делит берег на две части, открывается невероятный вид на океан.
Организационные детали
- В стоимость включено: сопровождение гида-проводника, трансфер на автомобиле с кондиционером.
- Дополнительные расходы (по желанию): обед.
- Трансфер возможен без доплат из Галле, а также из городов Унаватуна, Талпе, Кабалана, Хабарадува, Ахангама, Мидигама, Велигама, Мирисса, Мадиха, Полхена, Матара.
- Трансфер из других городов оплачивается отдельно: Хиккадува — €45, Ахунгала, Бентота, Косгода, Амбалангода — €64, Калутара, Васкадува, Вадува — €110.
- Экскурсию можно организовать для большего количества человек: 3–4 человека — €264, 5–6 человек — €290, от 7 человек — €45/чел (дети до 6 лет — бесплатно, дети 6–12 лет — €18/чел.).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга и Максим — ваша команда гидов в Галле
Провели экскурсии для 1807 туристов
Привет, друзья! Мы Ольга и Максим — руководители команды самых душевных и заботливых гидов. Мы все очень разные и уникальные, но объединяет нас любовь к путешествиям. Мы создаём экскурсии и туры в разных точках мира уже более 9 лет. У нас большая команда, а значит, мы проведём экскурсию, даже если вы забронируете её за день. А ещё все наши гиды проходят обучение и сдают экзамены, прежде чем начать работать. Все мы опытные автолюбители и обладаем значительным безаварийным стажем вождения. Благодарим вас, что выбрали именно нас, чтобы познакомиться с самыми красивыми уголками нашей планеты. На все ваши вопросы с удовольствием ответит куратор команды гидов Алина.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Галле
Похожие туры из Галле
Индивидуальная
6 часов
Неизвестный Коломбо
Познакомиться с «визитными карточками» столицы Шри-Ланки и прокатиться на моторной лодке по каналам
Завтра
12 дек
13 дек
14 дек
€340 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Визитные карточки Шри-Ланки: Форт Галле, речное сафари и черепахи
От памятников архитектуры до природных чудес - всё, чем славится остров
в любом отеле от Калутары до Коггалы
Завтра
12 дек
13 дек
14 дек
€250 за всё до 2 чел.