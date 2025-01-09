Сафари — это отличная возможность познакомиться с жизнью обитателей острова в естественной среде и полюбоваться невообразимой красотой дикой природы.
На джипах мы с ветерком прокатимся по нацпарку Яла, понаблюдаем за животными, рептилиями, птицами, изучим растения и лекарственные травы. Вы попадёте в совершенно другой мир, и, уверены, он вам понравится!
На джипах мы с ветерком прокатимся по нацпарку Яла, понаблюдаем за животными, рептилиями, птицами, изучим растения и лекарственные травы. Вы попадёте в совершенно другой мир, и, уверены, он вам понравится!
Описание экскурсии
Яла — уникальное место, где животные, рептилии и птицы обитают в своей естественной среде. Вы увидите диких леопардов: их здесь насчитывается более 30 особей. Нигде больше в мире нет такого количества леопардов на столь ограниченной территории.
Также в парке можно встретить медведей, оленей, кабанов, обезьян, буйволов, а проезжая вдоль водоёмов — заметить крокодилов, мирно греющихся на солнце и лишь изредка открывающих свои устрашающие пасти.
Кроме того, на территории произрастает около 3000 видов растений, более 750 видов лекарственных трав и несметное количество папоротников и орхидей. Во время экскурсии вы узнаете о них подробнее.
Организационные детали
- Сафари на джипах бывает утренним (8:00-11:00) и вечерним (15:00-18:00)
- В стоимость включено: трансфер до парка и обратно, авто с кондиционером, аренда джипа, англоязычный рейнджер в парке, входные билеты, парковки, инструктаж
- Вас будет сопровождать англоговорящий водитель, русскоговорящего гида нет
- Дополнительные расходы (по желанию): обед
Стоимость экскурсии для большего количества человек:
- Для 3-х — $717 за всех
- Для 4-х — $819 за всех
- Для 5-х — $869 за всех
- Для 6-х — $907 за всех
Трансфер
- Мы заберём вас, если вы находитесь в Галле, Хиккадуве, Бентоте, Калутаре, Унаватуне, Талпе, Аккурале, Амбалангоде, Балапитии, Ахунгалле, Индуруве, Косгоде, Кабалане, Хабарадуве, Ахангаме, Мидигаме, Велигаме, Мириссе, Мадихе, Полхене, Матаре
- Трансферы с дальних курортов: Тангалла, Панадура — $25 с чел., Маунт Лавиния — $38 с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Галле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3909 туристов
Мы организуем, вы наслаждаетесь — это наш принцип в работе. Берём на себя все заботы по организации вашего путешествия, обеспечивая высокий уровень сервиса на каждом этапе. Внимательно подходим к каждому запросу, чтобы путешествие было не просто интересным, но и по-настоящему комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом, а мы позаботимся обо всём остальном.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы остались крайне довольны тем, что выбрали Ольгу и Максима.
Во-первых, у нас был запрос немного изменить маршрут - забрать из Эллы и высадить в Тангалле - это учли и по
Во-первых, у нас был запрос немного изменить маршрут - забрать из Эллы и высадить в Тангалле - это учли и по
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