Оказаться в дикой природе и понаблюдать за леопардами, крокодилами и обезьянами
Сафари — это отличная возможность познакомиться с жизнью обитателей острова в естественной среде и полюбоваться невообразимой красотой дикой природы.
На джипах мы с ветерком прокатимся по нацпарку Яла, понаблюдаем за животными, рептилиями, птицами, изучим растения и лекарственные травы. Вы попадёте в совершенно другой мир, и, уверены, он вам понравится!
На джипах мы с ветерком прокатимся по нацпарку Яла, понаблюдаем за животными, рептилиями, птицами, изучим растения и лекарственные травы. Вы попадёте в совершенно другой мир, и, уверены, он вам понравится!
Описание
Что вас ожидает
Яла — уникальное место, где животные, рептилии и птицы обитают в своей естественной среде. Вы увидите диких леопардов: их здесь насчитывается более 30 особей. Нигде больше в мире нет такого количества леопардов на столь ограниченной территории.
Также в парке можно встретить медведей, оленей, кабанов, обезьян, буйволов, а проезжая вдоль водоёмов — заметить крокодилов, мирно греющихся на солнце и лишь изредка открывающих свои устрашающие пасти.
Кроме того, на территории произрастает около 3000 видов растений, более 750 видов лекарственных трав и несметное количество папоротников и орхидей. Во время экскурсии вы узнаете о них подробнее.
Организационные детали
- Сафари на джипах бывает утренним (8:00-11:00) и вечерним (15:00-18:00)
- Трансфер входит в стоимость, если вы находитесь в Галле, Унаватуне, Талпе, Кабалане, Хабарадуве, Ахангаме, Мидигаме, Велигаме, Мириссе, Мадихе, Полхене, Матаре
- Трансфер из дальних курортов оплачивается отдельно: Хиккадува — €45; Ахунгала, Бентота, Косгода, Амбалангода — €64; Калутара, Васкадува, Вадува — €110 (за машину). Также в стоимость не входит питание (по желанию).
- При желании сафари можно организовать для большего количества участников. Цену уточняйте в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга и Максим — ваша команда гидов в Галле
Провели экскурсии для 1807 туристов
Привет, друзья! Мы Ольга и Максим — руководители команды самых душевных и заботливых гидов. Мы все очень разные и уникальные, но объединяет нас любовь к путешествиям. Мы создаём экскурсии и туры в разных точках мира уже более 9 лет. У нас большая команда, а значит, мы проведём экскурсию, даже если вы забронируете её за день. А ещё все наши гиды проходят обучение и сдают экзамены, прежде чем начать работать. Все мы опытные автолюбители и обладаем значительным безаварийным стажем вождения. Благодарим вас, что выбрали именно нас, чтобы познакомиться с самыми красивыми уголками нашей планеты. На все ваши вопросы с удовольствием ответит куратор команды гидов Алина.
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