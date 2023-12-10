Сафари — это отличная возможность познакомиться с жизнью обитателей острова в естественной среде и полюбоваться невообразимой красотой дикой природы. На джипах мы с ветерком прокатимся по нацпарку Яла, понаблюдаем за животными, рептилиями, птицами, изучим растения и лекарственные травы. Вы попадёте в совершенно другой мир, и, уверены, он вам понравится!

Описание

Что вас ожидает

Яла — уникальное место, где животные, рептилии и птицы обитают в своей естественной среде. Вы увидите диких леопардов: их здесь насчитывается более 30 особей. Нигде больше в мире нет такого количества леопардов на столь ограниченной территории.

Также в парке можно встретить медведей, оленей, кабанов, обезьян, буйволов, а проезжая вдоль водоёмов — заметить крокодилов, мирно греющихся на солнце и лишь изредка открывающих свои устрашающие пасти.

Кроме того, на территории произрастает около 3000 видов растений, более 750 видов лекарственных трав и несметное количество папоротников и орхидей. Во время экскурсии вы узнаете о них подробнее.

Организационные детали