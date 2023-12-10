Джип-сафари в национальном парке Яла

Индивидуальная экскурсия в Галле

Оказаться в дикой природе и понаблюдать за леопардами, крокодилами и обезьянами

Сафари — это отличная возможность познакомиться с жизнью обитателей острова в естественной среде и полюбоваться невообразимой красотой дикой природы.

На джипах мы с ветерком прокатимся по нацпарку Яла, понаблюдаем за животными, рептилиями, птицами, изучим растения и лекарственные травы. Вы попадёте в совершенно другой мир, и, уверены, он вам понравится!
Джип-сафари в национальном парке Яла
Джип-сафари в национальном парке Яла
Джип-сафари в национальном парке Яла
Джип-сафари в национальном парке Яла
Джип-сафари в национальном парке Яла
Джип-сафари в национальном парке Яла
Джип-сафари в национальном парке Яла
Джип-сафари в национальном парке Яла

Описание

Что вас ожидает

Яла — уникальное место, где животные, рептилии и птицы обитают в своей естественной среде. Вы увидите диких леопардов: их здесь насчитывается более 30 особей. Нигде больше в мире нет такого количества леопардов на столь ограниченной территории.

Также в парке можно встретить медведей, оленей, кабанов, обезьян, буйволов, а проезжая вдоль водоёмов — заметить крокодилов, мирно греющихся на солнце и лишь изредка открывающих свои устрашающие пасти.

Кроме того, на территории произрастает около 3000 видов растений, более 750 видов лекарственных трав и несметное количество папоротников и орхидей. Во время экскурсии вы узнаете о них подробнее.

Организационные детали

  • Сафари на джипах бывает утренним (8:00-11:00) и вечерним (15:00-18:00)
  • Трансфер входит в стоимость, если вы находитесь в Галле, Унаватуне, Талпе, Кабалане, Хабарадуве, Ахангаме, Мидигаме, Велигаме, Мириссе, Мадихе, Полхене, Матаре
  • Трансфер из дальних курортов оплачивается отдельно: Хиккадува — €45; Ахунгала, Бентота, Косгода, Амбалангода — €64; Калутара, Васкадува, Вадува — €110 (за машину). Также в стоимость не входит питание (по желанию).
  • При желании сафари можно организовать для большего количества участников. Цену уточняйте в переписке.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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