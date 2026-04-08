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Путешествие в Эллу

К живописному водопаду, вечнозелёным горам и чайным плантациям
Отправляемся в Эллу — город среди гор с открыточными видами. Да, именно здесь находится тот самый девятиарочный каменный мост, словно из фильма.

До него мы доберёмся на поезде — и правда очень кинематографичное путешествие получится! Также в программе водопад и прогулка через чайные плантации до Малого пика Адама.
4.3
7 отзывов
Путешествие в Эллу
Путешествие в Эллу
Путешествие в Эллу

Описание экскурсии

Ориентировочный тайминг

03:00 — встреча в отеле
03:00–06:15 — переезд в Эллу
06:15–06:45 — водопад Равана: ощутить мощь падающих со скалы потоков воды и понаблюдать за шустрыми обезьянами
07:00-07:30 — завтрак в ресторане
07.30–08.00 — трансфер до ж/д вокзала
08:15–09:00 — поезд Хали-Эла — Элла: прекрасные виды из окна и погружение в повседневную жизнь местных жителей
09:15–10:15 — девятиарочный мост: к нему мы прогуляемся по горным тропинкам
10:15–11:15 — прогулка через чайные плантации на Малый пик Адама: шикарный вид на Элла рок, серпантин дорог, водопад Равана, чайные плантации и зелень соседних холмов
11:15–12:00 — зиплайн и качели (по желанию)
12:00–13:15 — обед (по желанию)
13:30–17:30 — возвращение в отель и кормление диких слонов в национальном парке «Удавалаве» по пути

Во время путешествия гид расскажет историю острова, о достопримечательностях, жизни местных жителей, интересных событиях, вкусных и необычных блюдах, о том, какие сувениры привезти родным. И с удовольствием ответит на все ваши вопросы.

Организационные детали

  • Детям до 5 лет — бесплатно
  • Мы заберём вас, если вы находитесь в Галле, Хиккадува, Бентота, Калутара, Унаватуне, Талпе, Аккурала, Амбалангода, Балапития, Ахунгалле, Индурува,Косгода, Кабалане, Хабарадуве, Ахангаме, Мидигаме, Велигаме, Мириссе, Мадихе, Полхене, Матаре
  • Трансферы с дальних курортов оплачиваются дополнительно: Тангалла, Панадура — $25 с чел., Маунт Лавиния — $38 с чел.

Если ваша группа больше 2 человек, мы также можем организовать экскурсию

  • Для 3 человек — $548 за всех
  • Для 4 человек — $622 за всех
  • Для 5 человек — $697 за всех
  • Для 6 человек — $746 за всех
  • Для 7 человек и более — $111 с чел.

В стоимость включено

  • Услуги русскоговорящего гида
  • Авто с кондиционером, услуги водителя и парковки
  • Входные билеты
  • Билеты на поезд

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Питание
  • Зиплайн

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Галле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 3930 туристов
Мы организуем, вы наслаждаетесь — это наш принцип в работе. Берём на себя все заботы по организации вашего путешествия, обеспечивая высокий уровень сервиса на каждом этапе. Внимательно подходим к каждому запросу, чтобы путешествие было не просто интересным, но и по-настоящему комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом, а мы позаботимся обо всём остальном.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
1
2
1
1
Ольга
Были на экскурсии с дочерью. Понравилось всё: от встречи в отеле до окончания экскурсии! Встретили вовремя.

Наш регион, где мы отдыхаем, очень удален от экскурсионных локаций. Долгая дорога была комфортная и
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безопасная. Гид очень тактичный и внимательный! Всегда был рядом, готовый прийти на помощь в любую минуту.

Спасибо Ольге, Кристине за полный список рекомендаций. Маршрут проложен настолько удачно, интересно, что кроме восторга у нас ничего не вызывал! За выбор ресторана отдельное спасибо!

Покормили вкусно. Сколько интересного узнали о стране. Нашему гиду,Pamindu огромное спасибо за эмоции, впечатления и заботу о нас! Сколько фотографий он нам сделал! Мы были на индивидуальной экскурсии от турфирмы и, поверьте, нам есть с чем сравнить! Эта экскурсия от Ольги просто прелесть. Шри-Ланка нам заиграла новыми красками!

Спасибо за такие незабываемые эмоции!

Были на экскурсии с дочерью. Понравилось всё: от встречи в отеле до окончания экскурсии! Встретили вовремя.
Были на экскурсии с дочерью. Понравилось всё: от встречи в отеле до окончания экскурсии! Встретили вовремя.
Были на экскурсии с дочерью. Понравилось всё: от встречи в отеле до окончания экскурсии! Встретили вовремя.
Были на экскурсии с дочерью. Понравилось всё: от встречи в отеле до окончания экскурсии! Встретили вовремя.
Были на экскурсии с дочерью. Понравилось всё: от встречи в отеле до окончания экскурсии! Встретили вовремя.
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Абдуллаева
Отличная экскурсия! Большое спасибо Ольге!!! Бронировали еще из России, удобный сервис, оплата, связь. Прекрасно, что экскурсия индивидуальная, только для нашей группы из 4 человек. Большой опыт участия в больших автобусных
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экскурсиях, и конечно индивидуальный тур стоит своих денег! Никого не приходится ждать, учитываются все твои пожелания, будь то выбор маршрута, ресторана, магазинов! И важно именно, что гид Ольга очень внимательная, приятная и располагающая к себе девушка! Нам было интересно все! Как живут местные, как наши россияне. Что едят, пьют, куда ходят развлекаться, как относятся к россиянам, погода, история, достопримечательности, серфинг и т. д. Ольга на все вопросы ответила, удовлетворив наше любопытство! Минивен с кондиционером, удобный, водитель отличный! Сама экскурсия прекрасно сбалансированно спланирована. Все что предусмотрено, мы посмотрели! Обязательно здесь надо побывать! Горы невысокие, но очень колоритные! Элла интересный городок! Про 9-арочный мост и поездку на поезде - нет слов! Очень красиво и интересно!

Отличная экскурсия! Большое спасибо Ольге!!! Бронировали еще из России, удобный сервис, оплата, связь. Прекрасно, что экскурсия
Отличная экскурсия! Большое спасибо Ольге!!! Бронировали еще из России, удобный сервис, оплата, связь. Прекрасно, что экскурсия
Отличная экскурсия! Большое спасибо Ольге!!! Бронировали еще из России, удобный сервис, оплата, связь. Прекрасно, что экскурсия
Отличная экскурсия! Большое спасибо Ольге!!! Бронировали еще из России, удобный сервис, оплата, связь. Прекрасно, что экскурсия
Отличная экскурсия! Большое спасибо Ольге!!! Бронировали еще из России, удобный сервис, оплата, связь. Прекрасно, что экскурсия
Отличная экскурсия! Большое спасибо Ольге!!! Бронировали еще из России, удобный сервис, оплата, связь. Прекрасно, что экскурсия
Отличная экскурсия! Большое спасибо Ольге!!! Бронировали еще из России, удобный сервис, оплата, связь. Прекрасно, что экскурсия
Отличная экскурсия! Большое спасибо Ольге!!! Бронировали еще из России, удобный сервис, оплата, связь. Прекрасно, что экскурсия
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Александр
Очень дружелюбный и приветливый гид, хорошо знает историю, развернуто отвечает на вопросы.
По самому туру:
Комфортный транспорт Красивые виды Вкусная еда, нас отвозили в места с европейской кухней.

Все прошло отлично!
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И
Прекрасно организованная экскурсия на всех этапах. Нас сопровождала Катерина - внимательная, заботливая, хорошо владеющая всей информацией о Шри-Ланке (исторической, культурной, бытовой). В ходе экскурсии из-за сильного дождя пришлось изменять программу, Катерина быстро предложила нам альтернативные варианты, которые оставили незабываемые впечатления о поездке. Буду всем рекомендовать эту команду гидов - спасибо, что с такой любовью и ответственностью подходите к делу.
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Ю
Прекрасная поездка, не смотря на довольно нелегкий маршрут, а мы были с тремя детьми, все прошло замечательно, вершины покорили, красотой налюбовались. Терпеливый, грамотный экскурсовод Ольга, прекрасно налаженная организация самой поездки, все просто супер. спасибо большое
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Е
Выбрали эту поездку только по отзывам, где все хвалят экскурсовода Ольгу - хотели русскоговорящего гида. По итогу вам пишут аж два менеджера по разным вопросам и нет и речи о
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гиде-соотечественнике. Потому что оффтоп-иностранцы не могут работать гидами на Шри-Ланке.
В итоге нас сопровождал местный гид Суреш. Очень милый, классный парень, он старался, конечно, особенно он нас выручил во время фотосессии в движущемся поезде: профессионально следил за безопасностью, сам снимал. Но русский он учил недолго, поэтому рассказ получается достаточно базовым, много пауз в беседе. Общались на смеси английского, русского и жестового. Получется, если анализировать другие предложения на трипестере, больше ста долларов Вы переплачиваете за агентский сбор. Лучше сразу выбирать местных ребят. Многого вы не узнаете, но и не будете переплачивать.

Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Добрый день, Екатерина!

Благодарим Вас за подробный отзыв и за то, что поделились своим опытом. Нам важно учитывать все мнения наших
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клиентов, чтобы постоянно улучшать наши услуги.

Хотим отметить, что в описании нашей программы было указано, что сопровождение будет осуществляться именно «русскоговорящим гидом». Согласно законодательству Шри-Ланки, иностранцы, в том числе и граждане РФ, не имеют права проводить экскурсии на территории страны. Все наши гиды — это квалифицированные местные специалисты, прошедшие соответствующую аттестацию, что позволяет им безопасно и полноценно вести экскурсии и объяснять все детали программы на русском языке.

На Ваше возражение о том, что можно взять любого местного и поехать на экскурсию с ним - предостерегаем Вас от этого. Так как за нелегальную экскурсионную деятельность предусмотрена суровая ответственность. То есть если такого неаттестованного гида по дороге или на достопримечательности схватит полиция - Вы останетесь без гида, водителя и в совершенно незнакомом месте.

В этом случае безопасность и гарантии, которые мы даем стоят своих денег.

Также хотим подчеркнуть, что наша концепция предусматривает сотрудничество с местными жителями, чтобы Вы могли глубже погрузиться в быт и культуру страны, что делает путешествие более аутентичным.

Спасибо за Ваше понимание и доверие, надеемся, что Ваши дальнейшие путешествия будут только приятными и насыщенными.

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