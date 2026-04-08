До него мы доберёмся на поезде — и правда очень кинематографичное путешествие получится! Также в программе водопад и прогулка через чайные плантации до Малого пика Адама.
Описание экскурсии
Ориентировочный тайминг
03:00 — встреча в отеле
03:00–06:15 — переезд в Эллу
06:15–06:45 — водопад Равана: ощутить мощь падающих со скалы потоков воды и понаблюдать за шустрыми обезьянами
07:00-07:30 — завтрак в ресторане
07.30–08.00 — трансфер до ж/д вокзала
08:15–09:00 — поезд Хали-Эла — Элла: прекрасные виды из окна и погружение в повседневную жизнь местных жителей
09:15–10:15 — девятиарочный мост: к нему мы прогуляемся по горным тропинкам
10:15–11:15 — прогулка через чайные плантации на Малый пик Адама: шикарный вид на Элла рок, серпантин дорог, водопад Равана, чайные плантации и зелень соседних холмов
11:15–12:00 — зиплайн и качели (по желанию)
12:00–13:15 — обед (по желанию)
13:30–17:30 — возвращение в отель и кормление диких слонов в национальном парке «Удавалаве» по пути
Во время путешествия гид расскажет историю острова, о достопримечательностях, жизни местных жителей, интересных событиях, вкусных и необычных блюдах, о том, какие сувениры привезти родным. И с удовольствием ответит на все ваши вопросы.
Организационные детали
- Детям до 5 лет — бесплатно
- Мы заберём вас, если вы находитесь в Галле, Хиккадува, Бентота, Калутара, Унаватуне, Талпе, Аккурала, Амбалангода, Балапития, Ахунгалле, Индурува,Косгода, Кабалане, Хабарадуве, Ахангаме, Мидигаме, Велигаме, Мириссе, Мадихе, Полхене, Матаре
- Трансферы с дальних курортов оплачиваются дополнительно: Тангалла, Панадура — $25 с чел., Маунт Лавиния — $38 с чел.
Если ваша группа больше 2 человек, мы также можем организовать экскурсию
- Для 3 человек — $548 за всех
- Для 4 человек — $622 за всех
- Для 5 человек — $697 за всех
- Для 6 человек — $746 за всех
- Для 7 человек и более — $111 с чел.
В стоимость включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Авто с кондиционером, услуги водителя и парковки
- Входные билеты
- Билеты на поезд
Дополнительные расходы (по желанию)
- Питание
- Зиплайн
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Наш регион, где мы отдыхаем, очень удален от экскурсионных локаций. Долгая дорога была комфортная и
По самому туру:
Комфортный транспорт Красивые виды Вкусная еда, нас отвозили в места с европейской кухней.
Все прошло отлично!
Благодарим Вас за подробный отзыв и за то, что поделились своим опытом. Нам важно учитывать все мнения наших