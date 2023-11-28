Путешествие в Эллу

Индивидуальная экскурсия в Галле

К живописному водопаду, вечнозелёным горам и чайным плантациям

Отправляемся в Эллу — город среди гор с открыточными видами. Да, именно здесь находится тот самый девятиарочный каменный мост, словно из фильма.

До него мы доберёмся на поезде — и правда очень кинематографичное путешествие получится! Также в программе водопад и прогулка через чайные плантации до Малого пика Адама.
Путешествие в Эллу
Путешествие в Эллу
Путешествие в Эллу
Путешествие в Эллу
Путешествие в Эллу
Путешествие в Эллу
Путешествие в Эллу
Путешествие в Эллу
Путешествие в Эллу
Путешествие в Эллу
Путешествие в Эллу
Путешествие в Эллу
Ближайшие даты:
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даты

Описание

Ориентировочный тайминг

07:00 — встреча в отеле
07:00–10:00 — переезд в Эллу
10:00–10:30 — водопад Равана: можно искупаться в горной прохладной воде при хорошей погоде, а также понаблюдать за шустрыми обезьянами
11:00–13:00 — прогулка через чайные плантации на Малый пик Адама: шикарный вид на Элла рок, серпантин дорог, водопад Равана, чайные плантации и зелень соседних холмов
13:00–14:00 — зип-лайн и качели (по желанию)
14:00–15:15 — обед (по желанию)
15:38–16:00 — поезд Элла-Демодара: прекрасные виды из окна и погружение в повседневную жизнь местных жителей
16:00–17:30 — девятиарочный мост: к нему мы прогуляемся по горным тропинкам
17:30–20:30 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Дети до 6 лет — бесплатно
  • Мы заберём вас, если вы находитесь в Галле, Унаватуна, Талпе, Кабалана, Хабарадува, Ахангама, Мидигама, Велигама, Мирисса, Мадиха, Полхена, Матара
  • Трансферы с дальних курортов: Хиккадува — 50$. Ахунгала, Бентота, Косгода, Амбалангода — 70$. Калутара, Васкадува, Вадува — 120$ (за машину).

Если ваша группа больше 2 человек, мы также можем организовать экскурсию

  • От 7 человек — 60$ с человека
  • Для 5–6 человек — 80$ с человека
  • Для 3–4 человек — 380$ за всех

В стоимость включено

  • Русский гид
  • Авто с кондиционером, услуги водителя и парковки
  • Входные билеты
  • Билеты на поезд

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Питание
  • Зип-лайн

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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