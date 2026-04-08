Отправляемся в Эллу — город среди гор с открыточными видами. Да, именно здесь находится тот самый девятиарочный каменный мост, словно из фильма. До него мы доберёмся на поезде — и правда очень кинематографичное путешествие получится! Также в программе водопад и прогулка через чайные плантации до Малого пика Адама.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Ориентировочный тайминг

03:00 — встреча в отеле

03:00–06:15 — переезд в Эллу

06:15–06:45 — водопад Равана: ощутить мощь падающих со скалы потоков воды и понаблюдать за шустрыми обезьянами

07:00-07:30 — завтрак в ресторане

07.30–08.00 — трансфер до ж/д вокзала

08:15–09:00 — поезд Хали-Эла — Элла: прекрасные виды из окна и погружение в повседневную жизнь местных жителей

09:15–10:15 — девятиарочный мост: к нему мы прогуляемся по горным тропинкам

10:15–11:15 — прогулка через чайные плантации на Малый пик Адама: шикарный вид на Элла рок, серпантин дорог, водопад Равана, чайные плантации и зелень соседних холмов

11:15–12:00 — зиплайн и качели (по желанию)

12:00–13:15 — обед (по желанию)

13:30–17:30 — возвращение в отель и кормление диких слонов в национальном парке «Удавалаве» по пути

Во время путешествия гид расскажет историю острова, о достопримечательностях, жизни местных жителей, интересных событиях, вкусных и необычных блюдах, о том, какие сувениры привезти родным. И с удовольствием ответит на все ваши вопросы.

Организационные детали

Детям до 5 лет — бесплатно

Мы заберём вас, если вы находитесь в Галле, Хиккадува, Бентота, Калутара, Унаватуне, Талпе, Аккурала, Амбалангода, Балапития, Ахунгалле, Индурува,Косгода, Кабалане, Хабарадуве, Ахангаме, Мидигаме, Велигаме, Мириссе, Мадихе, Полхене, Матаре

Трансферы с дальних курортов оплачиваются дополнительно: Тангалла, Панадура — $25 с чел., Маунт Лавиния — $38 с чел.

Если ваша группа больше 2 человек, мы также можем организовать экскурсию

Для 3 человек — $548 за всех

Для 4 человек — $622 за всех

Для 5 человек — $697 за всех

Для 6 человек — $746 за всех

Для 7 человек и более — $111 с чел.

В стоимость включено

Услуги русскоговорящего гида

Авто с кондиционером, услуги водителя и парковки

Входные билеты

Билеты на поезд

Дополнительные расходы (по желанию)