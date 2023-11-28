К живописному водопаду, вечнозелёным горам и чайным плантациям
Отправляемся в Эллу — город среди гор с открыточными видами. Да, именно здесь находится тот самый девятиарочный каменный мост, словно из фильма.
До него мы доберёмся на поезде — и правда очень кинематографичное путешествие получится! Также в программе водопад и прогулка через чайные плантации до Малого пика Адама.
До него мы доберёмся на поезде — и правда очень кинематографичное путешествие получится! Также в программе водопад и прогулка через чайные плантации до Малого пика Адама.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Описание
Ориентировочный тайминг
07:00 — встреча в отеле
07:00–10:00 — переезд в Эллу
10:00–10:30 — водопад Равана: можно искупаться в горной прохладной воде при хорошей погоде, а также понаблюдать за шустрыми обезьянами
11:00–13:00 — прогулка через чайные плантации на Малый пик Адама: шикарный вид на Элла рок, серпантин дорог, водопад Равана, чайные плантации и зелень соседних холмов
13:00–14:00 — зип-лайн и качели (по желанию)
14:00–15:15 — обед (по желанию)
15:38–16:00 — поезд Элла-Демодара: прекрасные виды из окна и погружение в повседневную жизнь местных жителей
16:00–17:30 — девятиарочный мост: к нему мы прогуляемся по горным тропинкам
17:30–20:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- Дети до 6 лет — бесплатно
- Мы заберём вас, если вы находитесь в Галле, Унаватуна, Талпе, Кабалана, Хабарадува, Ахангама, Мидигама, Велигама, Мирисса, Мадиха, Полхена, Матара
- Трансферы с дальних курортов: Хиккадува — 50$. Ахунгала, Бентота, Косгода, Амбалангода — 70$. Калутара, Васкадува, Вадува — 120$ (за машину).
Если ваша группа больше 2 человек, мы также можем организовать экскурсию
- От 7 человек — 60$ с человека
- Для 5–6 человек — 80$ с человека
- Для 3–4 человек — 380$ за всех
В стоимость включено
- Русский гид
- Авто с кондиционером, услуги водителя и парковки
- Входные билеты
- Билеты на поезд
Дополнительные расходы (по желанию)
- Питание
- Зип-лайн
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга и Максим — ваша команда гидов в Галле
Провели экскурсии для 1798 туристов
Привет, друзья! Мы, Ольга и Максим, — руководители команды самых душевных и заботливых гидов. Мы все очень разные и уникальные, но объединяет нас любовь к путешествиям и любовь к родному краю. С радостью расскажем и покажем красоты и достопримечательности нашей Родины, познакомим с национальным колоритом и легендами местных жителей. Мы создаем путешествия уже более 9 лет. У нас большая команда, а значит мы проведем экскурсию, даже если вы забронируете ее за день. А еще все наши гиды проходят обучение и сдают экзамены, прежде чем начать работать. Все мы опытные автолюбители и обладаем значительным безаварийным стажем вождения. Благодарим вас, что выбрали именно нас, чтобы познакомиться с самыми красивыми уголками нашей страны. На все ваши вопросы с удовольствием ответит куратор команды гидов Алина.