Индивидуальная
до 2 чел.
Нувара-Элия и Элла: двухдневное путешествие к высокогорным курортам
Побывать на чайных плантациях «Маленькой Англии» и полюбоваться пейзажами ущелий Эллы
Завтра в 05:30
15 июл в 05:30
от $770 за всё до 2 чел.
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