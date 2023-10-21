Посетить пещерные храмы, погулять по плантациям и отправиться на джип-сафари
Чтобы погрузиться больше в местную культуру, отправимся на волах гулять по деревням и знакомиться с укладом жизни населения.
Увидим буддийскую реликвию, прокатимся по одной из самых красивых железных дорог мира и полюбуемся 9-арочным мостом. Желающие смогут посетить танцевальное шоу.
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Описание
Организационные детали
Возможно разместить ребёнка в одном номере с родителями за 50% от стоимости взрослого. За 1-местное размещение доплата.
Тур проводится в группе от 2 человек.
Программа тура по дням
Сафари на джипах, 9-арочный мост, 25-метровый водопад и жизнь города Элла
Рано утром заедем за вами в отель/место, где вы остановились до тура: Коломбо 03:00, Ваддува 04:00, Бентота 05:00, Хиккадува 05:00, Галле 07:20, Диквелла 10:00, Тангалле 10:30.
Направляемся в национальный парк «Яла», самый крупнейший в стране. Он считается одним из лучших мест для сафари в Азии, занимает площадь более 1500 квадратных километров. Здесь вы увидите слонов, леопардов, кабанов, буйволов, крокодилов, птиц и полюбуетесь нетронутой природой. В парке можно наблюдать широкий спектр животных и растительности.
Также, сегодня посетим 9-арочный мост, один из самых высоких в Южной Азии, и живописный город Элла, богатый водопадами, тропическими лесами и горами. Восхитимся 25-метровым шумным потоком воды, увидим святое место для многих религиозных людей. Желающие смогут дойти на вершину пика по маршруту «Тропа львиного камня», посетить рынок, попробовать местную еду и окунуться в культуру и традиции горожан.
Переночуем в Элле.
Живописная поездка на поезде, чайная фабрика, водопады, храм Зуба Будды и танцевальное шоу
После завтрака переезжаем на ж. -д. станцию Элла. Поезд до станции Нану-Ойи на Шри-Ланке — это одна из самых красивых железнодорожных поездок в мире. Вы увидите чайные плантации, горные склоны, дремучие джунгли, 40 мостов, около 20 тоннелей. Почти 3 часа будем любоваться сменяющимися живописными пейзажами за окном.
Далее отправляемся в Канди, но сначала заедем на чайную фабрику, где продегустируем настоящий цейлонский чай. Остановимся на смотровой, чтобы насладиться видом на 3 водопада. Посетим храм Зуба Будды, построенный в 16 веке и хранящий реликвию. Желающие смогут сходить на национальное танцевальное шоу.
Переночуем в Канди.
Пещерные храмы и дворец короля на Львиной скале
Сегодня посетим пещерный храм Дамбулла, являющийся важным центром буддийской веры и культуры на Шри-Ланке. Здесь высечено в скале 5 храмов, каждый украшен статуями Будды и фресками. Далее переезжаем в Сигирию, чтобы посетить 150-метровую Львиную скалу, которая служила дворцом и фортом первого короля Шри-Ланки Кассапы.
Переночуем в Хабаране.
Прогулка на волах
После завтрака прогуляемся на волах по местным деревням и познакомимся с укладом жизни населения.
С хорошими впечатлениями вернёмся в Галле или в любой отель, расположенный на отрезке Коломбо-Унаватуна. Также, можем проводить вас в аэропорт Коломбо.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Коломбо 03:00, Ваддува 04:00, Бентота 05:00, Хиккадува 05:00, Галле 07:20, Диквелла 10:00, Тангалле 10:30 (время приблизительное)Завершение: Галле (или любой отель, расположенный на отрезке Коломбо-Унаватуна) / Коломбо / аэропорт
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.