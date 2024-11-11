Душа Шри-Ланки: тропики, древности, слоны и сафари на джипах (индивидуальный тур)

Исследовать буддийское и колониальное наследие и вблизи рассмотреть диких животных
Святыни, которым уже тысячи лет, колониальные постройки, пышные тропики, экзотические животные и птицы — всё это можно найти на Шри-Ланке! Мы исследуем этот чудо-остров посреди Индийского океана и увидим всё
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самое-самое.

Это поражающие величием храмы Зуба Будды и Дамбулла, некогда неприступная Львиная скала, Девятиарочный мост и многие другие локации.

Вы также сможете ненадолго погрузиться в культуру, посетив шоу национальных танцев, и вблизи рассмотреть диких, но очаровательных обитателей слоновьего приюта и национального парка «Яла».

Душа Шри-Ланки: тропики, древности, слоны и сафари на джипах (индивидуальный тур)
Душа Шри-Ланки: тропики, древности, слоны и сафари на джипах (индивидуальный тур)
Душа Шри-Ланки: тропики, древности, слоны и сафари на джипах (индивидуальный тур)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 18+.

Проживание. 2-местное размещение в отелях 3*. Точные названия мест проживания будут известны накануне поездки.

*Фото отелей Senani Hotel и Oak Ray Regency взяты с сайта booking.com для примера

Питание. В стоимость тура входят завтраки и ужины, обеды оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Седан Toyota, Nissan или Honda с кондиционером.

Дети. Только 18+.

Виза. Оформляется самостоятельно по прилёте или заранее онлайн.

Программа тура по дням

1 день

Прогулки по Негомбо

Встретим вас у аэропорта Коломбо и поедем на курорт Негомбо с сохранившимся колониальным наследием и колоритными рыбацкими лодками. Немного отдохнём и пойдём гулять по городу. Посетим индуистский храм, заглянем на рыбный рынок, осмотрим канал и форт, построенные голландцами.

Прогулки по НегомбоПрогулки по НегомбоПрогулки по НегомбоПрогулки по НегомбоПрогулки по НегомбоПрогулки по Негомбо
2 день

Святыни Анурадхапуры

Позавтракав, поедем в древнюю столицу Шри-Ланки — Анурадхапуру. Здесь нас ждёт большой променад по святынями. Мы увидим почитаемый верующими фикус Джайя Шри Маха Бодхи, высаженный в 3 веке до н. э. Побываем у ступы Рунавели Маха Сейя, у которой паломники ищут гармонию. Съездим к руинам древнего буддийского монастыря Ритигала.

Святыни АнурадхапурыСвятыни АнурадхапурыСвятыни АнурадхапурыСвятыни Анурадхапуры
3 день

Сигирия, храмы, аюрведический сад, музей камня, шоу-программа

Начнём день с посещения Львиной скалы. Так называют плато Сигирия, на вершине которого располагался неприступный дворец.

Спустимся в подземелья, в которых высечен пещерный храм Дамбулла с многочисленными статуями Будды. Заедем в аюрведический сад, где выращивают лекарственные растения и специи, и осмотрим богатую коллекцию Музея драгоценных камней.

Заглянем в храм Зуба Будды — одну из главных святынь острова. По легенде, тут хранится ценная реликвия — настоящий зуб Будды, обладающий магической силой. Вечером понаблюдаем за шоу национальных танцев.

Сигирия, храмы, аюрведический сад, музей камня, шоу-программаСигирия, храмы, аюрведический сад, музей камня, шоу-программаСигирия, храмы, аюрведический сад, музей камня, шоу-программаСигирия, храмы, аюрведический сад, музей камня, шоу-программа
4 день

Ботанический сад, слоновий приют, башня, водопад, чайная плантация

Утром прогуляемся по впечатляющему королевскому саду, где цветут десятки видов нежнейших орхидей. А ещё здесь растут деревья, высаженные Юрием Гагариным.

Погладим и покормим очаровательных обитателей слоновьего приюта. Поднимемся на вершину белоснежной башни Амбулувава, чтобы сделать впечатляющие фотографии на фоне вечнозелёных лесов. Прогуляемся к водопаду Рамбода и попробуем чай прямо на плантации, где его выращивают.

Ботанический сад, слоновий приют, башня, водопад, чайная плантацияБотанический сад, слоновий приют, башня, водопад, чайная плантацияБотанический сад, слоновий приют, башня, водопад, чайная плантацияБотанический сад, слоновий приют, башня, водопад, чайная плантацияБотанический сад, слоновий приют, башня, водопад, чайная плантацияБотанический сад, слоновий приют, башня, водопад, чайная плантацияБотанический сад, слоновий приют, башня, водопад, чайная плантация
5 день

Нувара-Элия и Элла

После завтрака поедем в Нувара-Элию, где хорошо сохранилась атмосфера колониальной эпохи. Увидим старое почтовое отделение в английском стиле и полюбуемся голубой гладью озера Грегори.

Продолжим исследовать Шри-Ланку, посетив городок Элла. Осмотрим знаменитый Девятиарочный мост, созданный британскими колонизаторами, и живописные холмы и рисовые поля, открывающиеся со смотровой площадки на вершине Малого пика Адама. Побываем у одного из самых высоких на острове водопадов — Раваны.

Нувара-Элия и ЭллаНувара-Элия и ЭллаНувара-Элия и ЭллаНувара-Элия и ЭллаНувара-Элия и ЭллаНувара-Элия и ЭллаНувара-Элия и ЭллаНувара-Элия и Элла
6 день

Сафари по нацпарку

Встанем пораньше — в 5:00 — и отправимся в джип-сафари по национальному парку «Яла». Здесь в естественной среде живут слоны, буйволы, леопарды, мангусты, павлины, крокодилы и многие другие экзотические представители фауны.

После этого наше приключение завершится. Мы можем доставить вас к отелю на побережье или обратно к аэропорту Коломбо.

Сафари по нацпаркуСафари по нацпаркуСафари по нацпаркуСафари по нацпаркуСафари по нацпаркуСафари по нацпарку

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Трансфер от/до аэропорта Коломбо
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Входные билеты и экскурсии по программе
  • Джип-сафари по нацпарку
  • Налоги и сборы
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Коломбо и обратно
  • Проживание в отеле на побережье по завершении программы
  • Обеды
  • Виза - $60
  • Медицинская страховка
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
  • Обратите внимание: в праздный период с 20.12 по 10.01:
  • Доплата за отель - $80 за номер за ночь
  • Рождественский ужин (24.12) - $50 с человека
  • Новогодний ужин (31.12) - $50 с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Коломбо, время встречи зависит от вашего рейса
Завершение: Аэропорт Коломбо, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Коломбо

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