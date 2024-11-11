Начнём день с посещения Львиной скалы. Так называют плато Сигирия, на вершине которого располагался неприступный дворец.

Спустимся в подземелья, в которых высечен пещерный храм Дамбулла с многочисленными статуями Будды. Заедем в аюрведический сад, где выращивают лекарственные растения и специи, и осмотрим богатую коллекцию Музея драгоценных камней.

Заглянем в храм Зуба Будды — одну из главных святынь острова. По легенде, тут хранится ценная реликвия — настоящий зуб Будды, обладающий магической силой. Вечером понаблюдаем за шоу национальных танцев.