Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 18+.
Проживание. 2-местное размещение в отелях 3*. Точные названия мест проживания будут известны накануне поездки.
*Фото отелей Senani Hotel и Oak Ray Regency взяты с сайта booking.com для примера
Питание. В стоимость тура входят завтраки и ужины, обеды оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Седан Toyota, Nissan или Honda с кондиционером.
Дети. Только 18+.
Виза. Оформляется самостоятельно по прилёте или заранее онлайн.
Программа тура по дням
Прогулки по Негомбо
Встретим вас у аэропорта Коломбо и поедем на курорт Негомбо с сохранившимся колониальным наследием и колоритными рыбацкими лодками. Немного отдохнём и пойдём гулять по городу. Посетим индуистский храм, заглянем на рыбный рынок, осмотрим канал и форт, построенные голландцами.
Святыни Анурадхапуры
Позавтракав, поедем в древнюю столицу Шри-Ланки — Анурадхапуру. Здесь нас ждёт большой променад по святынями. Мы увидим почитаемый верующими фикус Джайя Шри Маха Бодхи, высаженный в 3 веке до н. э. Побываем у ступы Рунавели Маха Сейя, у которой паломники ищут гармонию. Съездим к руинам древнего буддийского монастыря Ритигала.
Сигирия, храмы, аюрведический сад, музей камня, шоу-программа
Начнём день с посещения Львиной скалы. Так называют плато Сигирия, на вершине которого располагался неприступный дворец.
Спустимся в подземелья, в которых высечен пещерный храм Дамбулла с многочисленными статуями Будды. Заедем в аюрведический сад, где выращивают лекарственные растения и специи, и осмотрим богатую коллекцию Музея драгоценных камней.
Заглянем в храм Зуба Будды — одну из главных святынь острова. По легенде, тут хранится ценная реликвия — настоящий зуб Будды, обладающий магической силой. Вечером понаблюдаем за шоу национальных танцев.
Ботанический сад, слоновий приют, башня, водопад, чайная плантация
Утром прогуляемся по впечатляющему королевскому саду, где цветут десятки видов нежнейших орхидей. А ещё здесь растут деревья, высаженные Юрием Гагариным.
Погладим и покормим очаровательных обитателей слоновьего приюта. Поднимемся на вершину белоснежной башни Амбулувава, чтобы сделать впечатляющие фотографии на фоне вечнозелёных лесов. Прогуляемся к водопаду Рамбода и попробуем чай прямо на плантации, где его выращивают.
Нувара-Элия и Элла
После завтрака поедем в Нувара-Элию, где хорошо сохранилась атмосфера колониальной эпохи. Увидим старое почтовое отделение в английском стиле и полюбуемся голубой гладью озера Грегори.
Продолжим исследовать Шри-Ланку, посетив городок Элла. Осмотрим знаменитый Девятиарочный мост, созданный британскими колонизаторами, и живописные холмы и рисовые поля, открывающиеся со смотровой площадки на вершине Малого пика Адама. Побываем у одного из самых высоких на острове водопадов — Раваны.
Сафари по нацпарку
Встанем пораньше — в 5:00 — и отправимся в джип-сафари по национальному парку «Яла». Здесь в естественной среде живут слоны, буйволы, леопарды, мангусты, павлины, крокодилы и многие другие экзотические представители фауны.
После этого наше приключение завершится. Мы можем доставить вас к отелю на побережье или обратно к аэропорту Коломбо.
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Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Трансфер от/до аэропорта Коломбо
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Входные билеты и экскурсии по программе
- Джип-сафари по нацпарку
- Налоги и сборы
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Коломбо и обратно
- Проживание в отеле на побережье по завершении программы
- Обеды
- Виза - $60
- Медицинская страховка
- Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
- Обратите внимание: в праздный период с 20.12 по 10.01:
- Доплата за отель - $80 за номер за ночь
- Рождественский ужин (24.12) - $50 с человека
- Новогодний ужин (31.12) - $50 с человека