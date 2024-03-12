Приют слонов. В аэропорту Коломбо вас встретит русскоговорящий гид. Наше путешествие начнется со Слонового питомника в Пиннавеле. Это место уже более сорока лет привлекает туристов со всего мира — слонов здесь можно не только увидеть, но и потрогать, погладить и покормить. Понаблюдаем, как огромные добродушные животные купаются, играют и ловки захватывают бананы своими хоботами. Если повезет, то посмотрим, как совсем маленькие слонята пьют молоко из бутылки — это очень милое зрелище!

Сад специй. Затем отправимся в Сад специй и вы увидите, как растут корица, кардамон, перец и другие растения. Гид расскажет, как используют специи не только в еде, но и в медицине. Вы сможете купить сувенирные наборы специй в подарок и привезти домой частичку Шри-Ланки.

Экскурсия по Канди. Нагуляв аппетит, заедем на обед (не входит в стоимость), а потом отправимся на обзорную экскурсию по Канди. Это один из старейших городов страны, последняя столица сингальских королей, устоявшая в период колонизации острова португальцами и голландцами и лишь в 1815 году потерявшая свой статус после захвата англичанами. Пройдем вдоль реки Махавели, полюбуемся искусственным озером, а потом посетим Храм Священного Зуба Будды. Зуб Будды считается символом суверенитета — это символ власти, который путешествовал из столицы в столицу: сначала находился в столице Анурадхапуре, затем во второй столице — Полоннаруве, а потом оказался в третьей королевской столице — Канди, где и остался по сегодняшний день. Во время службы, когда двери комнаты со святыней открыты, можно увидеть зуб издалека.

Традиционные танцы. В 17:30 нас ждет национальное культурное шоу с зажигательными кандийскими танцами, после чего отправимся на ужин и заселимся в комфортный трехзвездочный отель.