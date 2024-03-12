Горы Шри-Ланки: чайные плантации, экзотические растения и водопады
Авторский тур в Коломбо

Погрузитесь в мир экзотической природы и культурных традиций Шри-Ланки, посетив чайные плантации и водопады

4.8
4 отзыва
Шри-Ланка - остров, где каждый найдет что-то для себя: от пляжного отдыха до приключений в джунглях.

Но настоящее волшебство начинается тогда, когда вы отправляетесь в глубь острова, в его сердце - горы, усыпанные чайными плантациями и экзотическими растениями.

Представьте себе утро, когда вы просыпаетесь от аромата свежего цейлонского чая, а вокруг вас - невероятные пейзажи и звуки природы.

В этом туре вы не только увидите, но и сможете кормить слонов, насладиться красотой ботанических садов и почувствовать себя частью природы, исследуя Сад специй.

Вечера в горах Шри-Ланки не менее захватывающие: кандийские танцы, прогулки по курортным городкам и завораживающие закаты.

Этот тур - идеальная возможность погрузиться в культуру и природу Шри-Ланки, оставив позади суету и наслаждаясь каждым моментом
Горы Шри-Ланки: чайные плантации, экзотические растения и водопады
Горы Шри-Ланки: чайные плантации, экзотические растения и водопады
Горы Шри-Ланки: чайные плантации, экзотические растения и водопады
Ближайшие даты:
4
мая
11
мая
18
мая
25
мая
31
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$515
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

При желании мы можем отвезти вас не в отель, а в аэропорт Коломбо.

Проживание. Трехзвездочные отели в городах Канди, Нувара-Элия и Элла (три ночи в разных городах). Размещение двухместное.

Питание. В стоимость включены завтраки и ужины в отелях.

Программа тура по дням

1 день

Купание слонов, Зуб Будды и Сад специй

Приют слонов. В аэропорту Коломбо вас встретит русскоговорящий гид. Наше путешествие начнется со Слонового питомника в Пиннавеле. Это место уже более сорока лет привлекает туристов со всего мира — слонов здесь можно не только увидеть, но и потрогать, погладить и покормить. Понаблюдаем, как огромные добродушные животные купаются, играют и ловки захватывают бананы своими хоботами. Если повезет, то посмотрим, как совсем маленькие слонята пьют молоко из бутылки — это очень милое зрелище!

Сад специй. Затем отправимся в Сад специй и вы увидите, как растут корица, кардамон, перец и другие растения. Гид расскажет, как используют специи не только в еде, но и в медицине. Вы сможете купить сувенирные наборы специй в подарок и привезти домой частичку Шри-Ланки.

Экскурсия по Канди. Нагуляв аппетит, заедем на обед (не входит в стоимость), а потом отправимся на обзорную экскурсию по Канди. Это один из старейших городов страны, последняя столица сингальских королей, устоявшая в период колонизации острова португальцами и голландцами и лишь в 1815 году потерявшая свой статус после захвата англичанами. Пройдем вдоль реки Махавели, полюбуемся искусственным озером, а потом посетим Храм Священного Зуба Будды. Зуб Будды считается символом суверенитета — это символ власти, который путешествовал из столицы в столицу: сначала находился в столице Анурадхапуре, затем во второй столице — Полоннаруве, а потом оказался в третьей королевской столице — Канди, где и остался по сегодняшний день. Во время службы, когда двери комнаты со святыней открыты, можно увидеть зуб издалека.

Традиционные танцы. В 17:30 нас ждет национальное культурное шоу с зажигательными кандийскими танцами, после чего отправимся на ужин и заселимся в комфортный трехзвездочный отель.

Купание слонов, Зуб Будды и Сад специйКупание слонов, Зуб Будды и Сад специйКупание слонов, Зуб Будды и Сад специйКупание слонов, Зуб Будды и Сад специй
2 день

Ботанический сад в Перадении и чайная плантация и водопад

Сотни орхидей и пальм. Завтракаем в отеле и едем в Королевский ботанический сад в городе Перадения. Здесь насчитывается более 750 видов комнатных растений — это просто рай для любителей цветов! Главная «фишка» — это более ста видов декоративных орхидей и 175 видов пальм — вы точно найдете такие, которые раньше нигде не встречали, ведь здесь есть даже очень редкие виды.

Цейлонский чай и водопад. Затем отправляемся в Нувара-Элия, а по пути остановимся на чайной фабрике. Именно здесь находятся плантации цейлонского чая. Вы сможете приобрести знаменитый на весь мир продукт прямо у производителя и насладиться чашечкой свежего цейлонского чая. Еще заедем на огромный водопад Рамбода, высота которого насчитывает 109 метров — это один из самый больших водопадов на Шри-Ланке. Вы узнаете историю этого места и сможете сделать отличные кадры на фоне мощного водного потока.

Высокогорный курорт. Наконец, доберемся до курорта Нувара-Элия, расположенного на высоте 1884 метра над уровнем моря. Свежий горный воздух, чайные плантации, зелеными коврами раскинутые вокруг, комфортный климат +15 +20C круглый год — это место можно назвать райским уголком. Здесь мы поужинаем и проведем прекрасную ночь.

Ботанический сад в Перадении и чайная плантация и водопадБотанический сад в Перадении и чайная плантация и водопадБотанический сад в Перадении и чайная плантация и водопадБотанический сад в Перадении и чайная плантация и водопад
3 день

Поход на плато Хортон и поездка на высокогорном поезде

Конец мира. Встанем пораньше, захватим коробки с завтраком из отеля и отправимся в небольшой четырехчасовой поход на плато Хортон. Отсюда поднимаются самые высокие горы Шри-Ланки — виды просто невероятные! Вы увидите 20-метровый водопад Бейкера и одну из главных достопримечательностей национального парка — «Конец Мира» — склон, резко обрывающийся вертикально сначала на 328 метров, а затем еще на 1312 метра.

Дегустация чая на высоте 2800 м Конечно, заглянем на одну из чайных плантаций Нувара-Элии и продегустируем ароматный местный чай. Вы узнаете, как отличить хороший чай от плохого, и узнаете секреты изготовления и заваривания этого божественного напитка.

Путешествие на поезде. Затем нас ждет настоящий аттракцион — поездка на высокогорном поезде. Промчимся с ветерком через чайные плантации, джунгли и перевалы и доберемся до города Элла. Там поужинаем, заселимся в отель и отдохнем.

Поход на плато Хортон и поездка на высокогорном поездеПоход на плато Хортон и поездка на высокогорном поездеПоход на плато Хортон и поездка на высокогорном поездеПоход на плато Хортон и поездка на высокогорном поезде
4 день

Дорога на побережье: уникальный мост, Пик Адама и водопад Равана

Девятиарочный мост. После завтрака в отеле поедем на побережье Индийского океана. По пути нас ждет несколько остановок: возле Девятиарочного моста, Малого Пика Адама и у водопада Равана. Девятиарочный мост славится своим размером — его высота более 30 метров! Многие называют его «Мостом в небо». Интересно, что вся эта огромная конструкция построена без использования стали. Вы узнаете историю строительства моста и сможете сделать отличные фотографии с лучшей смотровой площадки.

Скала и водопад. Следующая остановка — Малый Пик Адама — скала с семью вершинами. Отсюда открываются фантастические виды на чайные плантации. Интересно, что к Адаму скала не имеет никакого отношения. Почему же ее так назвали? Узнаете на экскурсии. А потом доедем до водопада Равана, с которым тоже связана интересная легенда о мифическом персонаже индийского эпоса «Рамаяна». Насладившись свежестью водных струй, доберемся до южного побережья Индийского океана. Мы отвезем вас в отель, который вы выберете — там вы сможете продолжить отдых самостоятельно, плавать и загорать на пляже или ловить волну на серфе.

Дорога на побережье: уникальный мост, Пик Адама и водопад РаванаДорога на побережье: уникальный мост, Пик Адама и водопад РаванаДорога на побережье: уникальный мост, Пик Адама и водопад РаванаДорога на побережье: уникальный мост, Пик Адама и водопад Равана

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в трехзвездочных отелях, двухместное размещение
  • Завтраки и ужины
  • Трансфер на всем протяжении маршрута
  • Сопровождение русскоговорящим гидом по всему маршруту
  • Экскурсионная программа с 1 по 4 день
  • Трансфер после тура в города Бентота/Хиккадува/ Унаватуна
  • Туристический налог
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Коломбо и обратно
  • Страховка
  • Электронная виза в Шри-Ланку
  • Входные билеты по программе
  • Дополнительные экскурсии
  • Обеды
  • Раннее заселение и позднее выселение из отеля
  • Чаевые
  • Разрешения на фото - и видеосъёмку
  • Стоимость тура указана за одного человека при группе из 2 участников
  • Проведение тура возможно для 4 и 6 человек. Если в группе 4 человека, стоимость тура составляет 320 $ с человека, если участников 6, то 275 $ с человека
  • Возможно проведение тура и в другие удобные вам даты
  • Тур состоится при наборе группы от 2 человек
  • Окончательная стоимость тура может отличаться в зависимости от курса валюты на момент подачи заявки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Коломбо
Завершение: Ваш отель на южном побережье (Бентота/Хиккадува/ Унаватуна)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
1
3
2
1
Александра
12 мар 2024
Огромная благодарность Шаммике за организацию нашего чудесного путешествия по Шри-Ланке. Начиная с с обсуждения экскурсионной программы и вплоть до окончания нашей поездки Шаммика всегда был на связи, оперативно отвечал на все возникающие у нас вопросы. Экскурсионную программу Шаммика подобрал для нас чудесную, за 4 насыщенных экскурсионных дня мы успели посмотреть основные достопримечательности, насладиться природными красотами острова и многое узнать об истории, культуре и традициях страны. Отели, в которых мы останавливались переночевать между экскурсиями были также идеальными - от чистоты номера до питания. Путешествовали мы втроём: мама и две дочки, 8 и 11 лет, с 15 по 19 февраля 2024 года. Также Шаммика помог нам с бронированием отеля для пляжного отдыха после экскурсионной программы. На протяжении всего экскурсионного маршрута нас сопровождали совершенно замечательные, доброжелательные и внимательные сотрудники Шаммики, водитель и гид Налака. Отдельное спасибо нашему водителю за профессионализм - не смотря на удивительное по интенсивности движение на дорогах острова все перемещения были комфортными и спокойными. Также хотелось бы отметить честность Шаммики и всех его сотрудников - никаких скрытых доплат, повышения стоимости и прочих неприятных моментов у нас не возникло - всё четко и согласно договоренностям.
Е
6 мар 2024
Ездили в 4-дневный тур.

ЧТО ПОНРАВИЛОСЬ:

Сопровождение

Гид Виран хорошо говорит по-русски, дружелюбный и заботливый. Не было никаких конфликтов и напряжённых моментов.
Водитель Ранга прекрасно водит машину, мы чувствовали себя в безопасности.
Очень комфортный минивэн, особенно если учесть, что мы были в нём всего втроём.

Содержание тура

Отличный баланс культурных и природных достопримечательностей.
Удачно продуман маршрут: переезды небольшие (1-3 часа), по пути остановки на смотровых площадках или перекусить.
Хорошо, что организаторы не пытались упихать в тур как можно больше достопримечательностей: иначе бы приходилось ехать с утра до ночи и в голове бы всё перемешалось. Здесь как раз был комфортный объём впечатлений.

Отели

Видно, что отели для ночёвок подобраны с умом. Комфортные, расположены в красивых местах. Отели в Канди и Элле – с прекрасными видами. ПЛОХО: в отеле в Элле (Ella Red Rock) была отвратительная еда - рис и лапша, пережаренные в вонючем масле. Зато там терраса и великолепный вид на горы. В отеле в Нувара-Элии, напротив, ужин был замечательный - обильный и вкуснейший.

ЧТО НЕ ПОНРАВИЛОСЬ

Непрозрачность цен

В программе тура было предупреждение, что в стоимость не входят входные билеты на достопримечательности. Но не было точно сказано, какие билеты сколько стоят. Это выяснялось уже по ходу тура, и билеты были довольно дорогие. В слоновий питомник - 15 долларов, на шоу - 2000 рупий, в горный заповедник - 12 000 рупий и так далее. Мы не против дополнительных трат, но предпочли бы заранее быть к ним готовыми.
Выбор ресторанов для обедов

На обеды нас привозили в рестораны со шведскими столами, стоимость 1800-2000 рупий на человека. Но еда не везде была вкусная. Мы бы предпочли обычный формат - блюдо на заказ.

Отсутствие запасных вариантов

В один из дней планировался мини-поход по горному заповеднику (плато Хортон). Но утро выдалось дождливым и туманным, и гид отсоветовал туда идти, потому что мы ничего не увидим. В тот же день случилась и другая неожиданность - отменили горный поезд, на котором мы должны были ехать.
Однако никаких запасных вариантов на непредвиденный случай не было.
В итоге в тот день мы (по собственной инициативе) выполнили программу следующего дня, а на следующий день самостоятельно спланировали новый маршрут, посмотрев по карте попутные достопримечательности. К чести гида и Шаммики, они с нашим планом согласились, так что всё прошло хорошо.
Кстати, на поезде мы всё-таки покатались на другой день, полчаса вместо запланированных двух. И были этому рады, потому что два часа на поезде точно делать нечего.
S
1 фев 2024
Отличная экскурсия, очень понравилось. Маршрут полностью соответствовал нашим ожиданиям. сопровождение в ходе экскурсий и трансфер - на высшем уровне. По нашему желанию гид дополнительно заезжал туда, куда мы просили по дороге (на фабрику драг. камней, местное кафе стрит-фуда, магазин, и т. д.). Хотелось бы, конечно, чтобы гид больше сам рассказывал, а не только отвечал на наши вопросы
в
22 янв 2024
Ездили на экскурсию в январе. Маршрут интересный, для группы с ребенком не утомительный, полный прекрасных впечатлений. Машина удобная с кондиционером. Водитель замечательный. Все что было в программе посмотрели. Вместе с экскурсоводом выбрали отель на океане и ещё был рекомендован хороший ресторан, в котором мы ужинали оставшиеся дни после экскурсии.
Спасибо!

Тур входит в следующие категории Коломбо

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