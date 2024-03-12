Погрузитесь в мир экзотической природы и культурных традиций Шри-Ланки, посетив чайные плантации и водопады
Но настоящее волшебство начинается тогда, когда вы отправляетесь в глубь острова, в его сердце - горы, усыпанные чайными плантациями и экзотическими растениями.
Представьте себе утро, когда вы просыпаетесь от аромата свежего цейлонского чая, а вокруг вас - невероятные пейзажи и звуки природы.
В этом туре вы не только увидите, но и сможете кормить слонов, насладиться красотой ботанических садов и почувствовать себя частью природы, исследуя Сад специй.
Вечера в горах Шри-Ланки не менее захватывающие: кандийские танцы, прогулки по курортным городкам и завораживающие закаты.
Этот тур - идеальная возможность погрузиться в культуру и природу Шри-Ланки, оставив позади суету и наслаждаясь каждым моментом
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$515
Описание
Организационные детали
При желании мы можем отвезти вас не в отель, а в аэропорт Коломбо.
Проживание. Трехзвездочные отели в городах Канди, Нувара-Элия и Элла (три ночи в разных городах). Размещение двухместное.
Питание. В стоимость включены завтраки и ужины в отелях.
Программа тура по дням
Купание слонов, Зуб Будды и Сад специй
Приют слонов. В аэропорту Коломбо вас встретит русскоговорящий гид. Наше путешествие начнется со Слонового питомника в Пиннавеле. Это место уже более сорока лет привлекает туристов со всего мира — слонов здесь можно не только увидеть, но и потрогать, погладить и покормить. Понаблюдаем, как огромные добродушные животные купаются, играют и ловки захватывают бананы своими хоботами. Если повезет, то посмотрим, как совсем маленькие слонята пьют молоко из бутылки — это очень милое зрелище!
Сад специй. Затем отправимся в Сад специй и вы увидите, как растут корица, кардамон, перец и другие растения. Гид расскажет, как используют специи не только в еде, но и в медицине. Вы сможете купить сувенирные наборы специй в подарок и привезти домой частичку Шри-Ланки.
Экскурсия по Канди. Нагуляв аппетит, заедем на обед (не входит в стоимость), а потом отправимся на обзорную экскурсию по Канди. Это один из старейших городов страны, последняя столица сингальских королей, устоявшая в период колонизации острова португальцами и голландцами и лишь в 1815 году потерявшая свой статус после захвата англичанами. Пройдем вдоль реки Махавели, полюбуемся искусственным озером, а потом посетим Храм Священного Зуба Будды. Зуб Будды считается символом суверенитета — это символ власти, который путешествовал из столицы в столицу: сначала находился в столице Анурадхапуре, затем во второй столице — Полоннаруве, а потом оказался в третьей королевской столице — Канди, где и остался по сегодняшний день. Во время службы, когда двери комнаты со святыней открыты, можно увидеть зуб издалека.
Традиционные танцы. В 17:30 нас ждет национальное культурное шоу с зажигательными кандийскими танцами, после чего отправимся на ужин и заселимся в комфортный трехзвездочный отель.
Ботанический сад в Перадении и чайная плантация и водопад
Сотни орхидей и пальм. Завтракаем в отеле и едем в Королевский ботанический сад в городе Перадения. Здесь насчитывается более 750 видов комнатных растений — это просто рай для любителей цветов! Главная «фишка» — это более ста видов декоративных орхидей и 175 видов пальм — вы точно найдете такие, которые раньше нигде не встречали, ведь здесь есть даже очень редкие виды.
Цейлонский чай и водопад. Затем отправляемся в Нувара-Элия, а по пути остановимся на чайной фабрике. Именно здесь находятся плантации цейлонского чая. Вы сможете приобрести знаменитый на весь мир продукт прямо у производителя и насладиться чашечкой свежего цейлонского чая. Еще заедем на огромный водопад Рамбода, высота которого насчитывает 109 метров — это один из самый больших водопадов на Шри-Ланке. Вы узнаете историю этого места и сможете сделать отличные кадры на фоне мощного водного потока.
Высокогорный курорт. Наконец, доберемся до курорта Нувара-Элия, расположенного на высоте 1884 метра над уровнем моря. Свежий горный воздух, чайные плантации, зелеными коврами раскинутые вокруг, комфортный климат +15 +20C круглый год — это место можно назвать райским уголком. Здесь мы поужинаем и проведем прекрасную ночь.
Поход на плато Хортон и поездка на высокогорном поезде
Конец мира. Встанем пораньше, захватим коробки с завтраком из отеля и отправимся в небольшой четырехчасовой поход на плато Хортон. Отсюда поднимаются самые высокие горы Шри-Ланки — виды просто невероятные! Вы увидите 20-метровый водопад Бейкера и одну из главных достопримечательностей национального парка — «Конец Мира» — склон, резко обрывающийся вертикально сначала на 328 метров, а затем еще на 1312 метра.
Дегустация чая на высоте 2800 м Конечно, заглянем на одну из чайных плантаций Нувара-Элии и продегустируем ароматный местный чай. Вы узнаете, как отличить хороший чай от плохого, и узнаете секреты изготовления и заваривания этого божественного напитка.
Путешествие на поезде. Затем нас ждет настоящий аттракцион — поездка на высокогорном поезде. Промчимся с ветерком через чайные плантации, джунгли и перевалы и доберемся до города Элла. Там поужинаем, заселимся в отель и отдохнем.
Дорога на побережье: уникальный мост, Пик Адама и водопад Равана
Девятиарочный мост. После завтрака в отеле поедем на побережье Индийского океана. По пути нас ждет несколько остановок: возле Девятиарочного моста, Малого Пика Адама и у водопада Равана. Девятиарочный мост славится своим размером — его высота более 30 метров! Многие называют его «Мостом в небо». Интересно, что вся эта огромная конструкция построена без использования стали. Вы узнаете историю строительства моста и сможете сделать отличные фотографии с лучшей смотровой площадки.
Скала и водопад. Следующая остановка — Малый Пик Адама — скала с семью вершинами. Отсюда открываются фантастические виды на чайные плантации. Интересно, что к Адаму скала не имеет никакого отношения. Почему же ее так назвали? Узнаете на экскурсии. А потом доедем до водопада Равана, с которым тоже связана интересная легенда о мифическом персонаже индийского эпоса «Рамаяна». Насладившись свежестью водных струй, доберемся до южного побережья Индийского океана. Мы отвезем вас в отель, который вы выберете — там вы сможете продолжить отдых самостоятельно, плавать и загорать на пляже или ловить волну на серфе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в трехзвездочных отелях, двухместное размещение
- Завтраки и ужины
- Трансфер на всем протяжении маршрута
- Сопровождение русскоговорящим гидом по всему маршруту
- Экскурсионная программа с 1 по 4 день
- Трансфер после тура в города Бентота/Хиккадува/ Унаватуна
- Туристический налог
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Коломбо и обратно
- Страховка
- Электронная виза в Шри-Ланку
- Входные билеты по программе
- Дополнительные экскурсии
- Обеды
- Раннее заселение и позднее выселение из отеля
- Чаевые
- Разрешения на фото - и видеосъёмку
- Стоимость тура указана за одного человека при группе из 2 участников
- Проведение тура возможно для 4 и 6 человек. Если в группе 4 человека, стоимость тура составляет 320 $ с человека, если участников 6, то 275 $ с человека
- Возможно проведение тура и в другие удобные вам даты
- Тур состоится при наборе группы от 2 человек
- Окончательная стоимость тура может отличаться в зависимости от курса валюты на момент подачи заявки
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
ЧТО ПОНРАВИЛОСЬ:
Сопровождение
Гид Виран хорошо говорит по-русски, дружелюбный и заботливый. Не было никаких конфликтов и напряжённых моментов.
Водитель Ранга прекрасно водит машину, мы чувствовали себя в безопасности.
Очень комфортный минивэн, особенно если учесть, что мы были в нём всего втроём.
Содержание тура
Отличный баланс культурных и природных достопримечательностей.
Удачно продуман маршрут: переезды небольшие (1-3 часа), по пути остановки на смотровых площадках или перекусить.
Хорошо, что организаторы не пытались упихать в тур как можно больше достопримечательностей: иначе бы приходилось ехать с утра до ночи и в голове бы всё перемешалось. Здесь как раз был комфортный объём впечатлений.
Отели
Видно, что отели для ночёвок подобраны с умом. Комфортные, расположены в красивых местах. Отели в Канди и Элле – с прекрасными видами. ПЛОХО: в отеле в Элле (Ella Red Rock) была отвратительная еда - рис и лапша, пережаренные в вонючем масле. Зато там терраса и великолепный вид на горы. В отеле в Нувара-Элии, напротив, ужин был замечательный - обильный и вкуснейший.
ЧТО НЕ ПОНРАВИЛОСЬ
Непрозрачность цен
В программе тура было предупреждение, что в стоимость не входят входные билеты на достопримечательности. Но не было точно сказано, какие билеты сколько стоят. Это выяснялось уже по ходу тура, и билеты были довольно дорогие. В слоновий питомник - 15 долларов, на шоу - 2000 рупий, в горный заповедник - 12 000 рупий и так далее. Мы не против дополнительных трат, но предпочли бы заранее быть к ним готовыми.
Выбор ресторанов для обедов
На обеды нас привозили в рестораны со шведскими столами, стоимость 1800-2000 рупий на человека. Но еда не везде была вкусная. Мы бы предпочли обычный формат - блюдо на заказ.
Отсутствие запасных вариантов
В один из дней планировался мини-поход по горному заповеднику (плато Хортон). Но утро выдалось дождливым и туманным, и гид отсоветовал туда идти, потому что мы ничего не увидим. В тот же день случилась и другая неожиданность - отменили горный поезд, на котором мы должны были ехать.
Однако никаких запасных вариантов на непредвиденный случай не было.
В итоге в тот день мы (по собственной инициативе) выполнили программу следующего дня, а на следующий день самостоятельно спланировали новый маршрут, посмотрев по карте попутные достопримечательности. К чести гида и Шаммики, они с нашим планом согласились, так что всё прошло хорошо.
Кстати, на поезде мы всё-таки покатались на другой день, полчаса вместо запланированных двух. И были этому рады, потому что два часа на поезде точно делать нечего.
Спасибо!