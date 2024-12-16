Ваше путешествие начнется в Коломбо, где вы отправитесь на изучение четырех бывших
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 10+
Проживание. Двухместное размещение в отелях 4* и 5*.
Питание. В стоимость тура входят завтраки и ужины в отелях, обеды во время экскурсий. Остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.
Виза. Оформляется самостоятельно по прилёте или заранее онлайн.
Программа тура по дням
Знакомство с Коломбо
Встретим вас в аэропорту Коломбо и отвезём в отель на побережье. После размещения будет свободное время, чтобы освежиться в душе и отдохнуть. Перед ужином немного прогуляемся по городу, который назван в честь Христофора Колумба и был столицей британской колонии Цейлон.
Анурадхапура: дворцы, буддийские ступы, священное дерево, пещерный монастырь
После завтрака освободим номера и переедем в другой отель в центральной части острова. Затем исследуем Анурадхапуру — столицу первого сингальского королевства, основанного арийским завоевателем и существовавшего с 4 по 11 века. Осмотрим руины дворцов, старинные ступы, священное дерево и буддистский пещерный монастырь Исурумуния.
Плато Сигирия. Полоннарува: храмы, дворцы, статуи Будды
Позавтракав, поедем к плато Сигирия, которое называют Львиной скалой. В 5 веке по приказу царя на его вершине воздвигли неприступный дворец, а вокруг разбили красивейшие ландшафтные сады. Вход украшала огромная высеченная в скале фигура льва, пасть которого служила входом в крепость.
После обеда заглянем в ещё одну бывшую столицу — Полоннаруву, процветавшую в Средневековье. Осмотрим множество руин некогда прекрасных храмов и дворцов, полюбуемся четырьмя гигантскими статуями Будды, высеченными в скале. К ужину вернёмся в отель.
Сад специй, фабрика батика, пещерный храм Дамбулла
Позавтракаем и поедем в город Канди — ещё одну из древних столиц острова, исторический центр которой охраняется ЮНЕСКО. По пути сделаем остановки, чтобы посетить сад специй и фабрику батика.
Нашей главной целью сегодня будет высеченный в скале пещерный храм Дамбулла, внутри которого размещены более 150 статуй Будды. Уже более 22 веков эта святыня является местом паломничества верующих со всего света. Вечером разместимся в отеле и поужинаем.
Канди: храм Зуба Будды, ботанический сад. Нувара-Элия: чайная плантация, водопад
После завтрака поближе познакомимся с Канди. Прогуляемся у озера в центре города, заглянем в храм Зуба Будды — одну из главных святынь Шри-Ланки. По преданию, тут хранится ценная реликвия — настоящий зуб Будды, обладающий волшебной силой. Пройдёмся по королевскому ботаническому саду Перадения, известному богатой коллекцией нежнейших орхидей.
Пообедав, поедем в Нувара-Элию. По дороге полюбуемся чайной плантацией и водопадом Рамбода. Прибыв на место, устроим променад по городу. Здесь царит атмосфера колониальной эпохи и из поколения в поколения передают чайные традиции. После размещения в отеле — ужин и свободное время.
Водопад Равана, 9-арочный мост, национальный заповедник
Утром побываем у одного из самых высоких в стране водопадов — Равана. Заглянем в небольшой живописный городок Элла, осмотрим созданный во времена британских колонизаторов 9-арочный мост и полюбуемся панорамой окрестностей со смотровой площадки.
Задержимся в национальном заповеднике Яла. Здесь в естественной среде обитания живут слоны, крокодилы, буйволы, леопарды и другие животные. Вечером заселимся в гостиницу и поужинаем.
Форт Галле, черепаховая ферма
Позавтракав, отправимся в построенный португальцами в 16 веке форт Галле. Познакомимся с историей крепости, прогуляемся по старому городу, осмотрим бастионы, маяк, часовую башню.
Затем заедем на черепаховую ферму, где живут все семь видов морских черепах, обитающих на Шри-Ланке. Больших и маленьких питомцев здесь можно брать в руки, гладить и кормить.
На этом экскурсионная программа заканчивается. Если вы захотите продлить отдых и понежиться на пляже, за доплату мы поможем забронировать отель на побережье Индийского океана. Если нет — доставим вас в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 200
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от аэропорта и обратно
- Трансферы по маршруту на микроавтобусе
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Входные билеты по программе
- Проживание
- Завтраки и ужины в отелях, обеды во время экскурсий
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Коломбо и обратно
- Виза - 60 $
- Медицинская страховка
- Питание вне программы
- Проживание в отеле на побережье по завершении программы