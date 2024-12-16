Позавтракав, поедем к плато Сигирия, которое называют Львиной скалой. В 5 веке по приказу царя на его вершине воздвигли неприступный дворец, а вокруг разбили красивейшие ландшафтные сады. Вход украшала огромная высеченная в скале фигура льва, пасть которого служила входом в крепость.

После обеда заглянем в ещё одну бывшую столицу — Полоннаруву, процветавшую в Средневековье. Осмотрим множество руин некогда прекрасных храмов и дворцов, полюбуемся четырьмя гигантскими статуями Будды, высеченными в скале. К ужину вернёмся в отель.