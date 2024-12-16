Буддийское и колониальное наследие Цейлона: активный отдых на Шри-Ланке

Исследовать древние столицы острова, понаблюдать за обитателями заповедника и погладить черепах
Представляем вашему вниманию уникальный тур по Шри-Ланке, который позволит вам погрузиться в богатую культуру и историю этого райского острова.

Ваше путешествие начнется в Коломбо, где вы отправитесь на изучение четырех бывших
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столиц страны, каждая из которых оставила свой неповторимый след в истории Цейлона.

Вас ждет встреча с величественными буддийскими святынями: пещерным монастырем Исурумуния, храмом Дамбулла, высеченным в скале, и знаменитым храмом Зуба Будды. Но не только культурное наследие ждет вас в этом путешествии.

Вы также сможете насладиться красотой природы Шри-Ланки, прогуливаясь среди орхидей в ботаническом саду, любуясь каскадами чайных плантаций и наблюдая за животными в национальном заповеднике и на черепаховой ферме.

Этот тур предназначен для тех, кто ценит активный отдых и стремится к глубокому пониманию культуры и истории исследуемых мест

Буддийское и колониальное наследие Цейлона: активный отдых на Шри-Ланке
Буддийское и колониальное наследие Цейлона: активный отдых на Шри-Ланке
Буддийское и колониальное наследие Цейлона: активный отдых на Шри-Ланке
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 10+

Проживание. Двухместное размещение в отелях 4* и 5*.

Питание. В стоимость тура входят завтраки и ужины в отелях, обеды во время экскурсий. Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.

Виза. Оформляется самостоятельно по прилёте или заранее онлайн.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Коломбо

Встретим вас в аэропорту Коломбо и отвезём в отель на побережье. После размещения будет свободное время, чтобы освежиться в душе и отдохнуть. Перед ужином немного прогуляемся по городу, который назван в честь Христофора Колумба и был столицей британской колонии Цейлон.

Знакомство с КоломбоЗнакомство с КоломбоЗнакомство с КоломбоЗнакомство с Коломбо
2 день

Анурадхапура: дворцы, буддийские ступы, священное дерево, пещерный монастырь

После завтрака освободим номера и переедем в другой отель в центральной части острова. Затем исследуем Анурадхапуру — столицу первого сингальского королевства, основанного арийским завоевателем и существовавшего с 4 по 11 века. Осмотрим руины дворцов, старинные ступы, священное дерево и буддистский пещерный монастырь Исурумуния.

Анурадхапура: дворцы, буддийские ступы, священное дерево, пещерный монастырьАнурадхапура: дворцы, буддийские ступы, священное дерево, пещерный монастырьАнурадхапура: дворцы, буддийские ступы, священное дерево, пещерный монастырьАнурадхапура: дворцы, буддийские ступы, священное дерево, пещерный монастырь
3 день

Плато Сигирия. Полоннарува: храмы, дворцы, статуи Будды

Позавтракав, поедем к плато Сигирия, которое называют Львиной скалой. В 5 веке по приказу царя на его вершине воздвигли неприступный дворец, а вокруг разбили красивейшие ландшафтные сады. Вход украшала огромная высеченная в скале фигура льва, пасть которого служила входом в крепость.

После обеда заглянем в ещё одну бывшую столицу — Полоннаруву, процветавшую в Средневековье. Осмотрим множество руин некогда прекрасных храмов и дворцов, полюбуемся четырьмя гигантскими статуями Будды, высеченными в скале. К ужину вернёмся в отель.

Плато Сигирия. Полоннарува: храмы, дворцы, статуи БуддыПлато Сигирия. Полоннарува: храмы, дворцы, статуи БуддыПлато Сигирия. Полоннарува: храмы, дворцы, статуи БуддыПлато Сигирия. Полоннарува: храмы, дворцы, статуи Будды
4 день

Сад специй, фабрика батика, пещерный храм Дамбулла

Позавтракаем и поедем в город Канди — ещё одну из древних столиц острова, исторический центр которой охраняется ЮНЕСКО. По пути сделаем остановки, чтобы посетить сад специй и фабрику батика.

Нашей главной целью сегодня будет высеченный в скале пещерный храм Дамбулла, внутри которого размещены более 150 статуй Будды. Уже более 22 веков эта святыня является местом паломничества верующих со всего света. Вечером разместимся в отеле и поужинаем.

Сад специй, фабрика батика, пещерный храм ДамбуллаСад специй, фабрика батика, пещерный храм ДамбуллаСад специй, фабрика батика, пещерный храм ДамбуллаСад специй, фабрика батика, пещерный храм Дамбулла
5 день

Канди: храм Зуба Будды, ботанический сад. Нувара-Элия: чайная плантация, водопад

После завтрака поближе познакомимся с Канди. Прогуляемся у озера в центре города, заглянем в храм Зуба Будды — одну из главных святынь Шри-Ланки. По преданию, тут хранится ценная реликвия — настоящий зуб Будды, обладающий волшебной силой. Пройдёмся по королевскому ботаническому саду Перадения, известному богатой коллекцией нежнейших орхидей.

Пообедав, поедем в Нувара-Элию. По дороге полюбуемся чайной плантацией и водопадом Рамбода. Прибыв на место, устроим променад по городу. Здесь царит атмосфера колониальной эпохи и из поколения в поколения передают чайные традиции. После размещения в отеле — ужин и свободное время.

Канди: храм Зуба Будды, ботанический сад. Нувара-Элия: чайная плантация, водопадКанди: храм Зуба Будды, ботанический сад. Нувара-Элия: чайная плантация, водопадКанди: храм Зуба Будды, ботанический сад. Нувара-Элия: чайная плантация, водопадКанди: храм Зуба Будды, ботанический сад. Нувара-Элия: чайная плантация, водопад
6 день

Водопад Равана, 9-арочный мост, национальный заповедник

Утром побываем у одного из самых высоких в стране водопадов — Равана. Заглянем в небольшой живописный городок Элла, осмотрим созданный во времена британских колонизаторов 9-арочный мост и полюбуемся панорамой окрестностей со смотровой площадки.

Задержимся в национальном заповеднике Яла. Здесь в естественной среде обитания живут слоны, крокодилы, буйволы, леопарды и другие животные. Вечером заселимся в гостиницу и поужинаем.

Водопад Равана, 9-арочный мост, национальный заповедникВодопад Равана, 9-арочный мост, национальный заповедникВодопад Равана, 9-арочный мост, национальный заповедникВодопад Равана, 9-арочный мост, национальный заповедник
7 день

Форт Галле, черепаховая ферма

Позавтракав, отправимся в построенный португальцами в 16 веке форт Галле. Познакомимся с историей крепости, прогуляемся по старому городу, осмотрим бастионы, маяк, часовую башню.

Затем заедем на черепаховую ферму, где живут все семь видов морских черепах, обитающих на Шри-Ланке. Больших и маленьких питомцев здесь можно брать в руки, гладить и кормить.

На этом экскурсионная программа заканчивается. Если вы захотите продлить отдых и понежиться на пляже, за доплату мы поможем забронировать отель на побережье Индийского океана. Если нет — доставим вас в аэропорт.

Форт Галле, черепаховая фермаФорт Галле, черепаховая фермаФорт Галле, черепаховая фермаФорт Галле, черепаховая ферма

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 200
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от аэропорта и обратно
  • Трансферы по маршруту на микроавтобусе
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Входные билеты по программе
  • Проживание
  • Завтраки и ужины в отелях, обеды во время экскурсий
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Коломбо и обратно
  • Виза - 60 $
  • Медицинская страховка
  • Питание вне программы
  • Проживание в отеле на побережье по завершении программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Коломбо, время встречи зависит от вашего рейса
Завершение: аэропорт Коломбо, время зависит от вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Коломбо

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеСигирияВсе туры7-дневные турыПрирода и пейзажи

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