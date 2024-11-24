Гора Сигирия Один из широко известных символов Цейлона с богатейшим прошлым, уходящим в V век, когда по воле местного правителя на скальном плато возникла неприступная цитадель. Необычное имя — «‎Львиная скала» — локация получила из-за того, что каменная лестница на вершину вела между лап гигантского каменного льва. До современности дошли лишь фрагменты циклопического творения древних мастеров, однако и они впечатляют по максимуму. Комплекс на Львиной скале был обнаружен в 1907-м году британским исследователем, став с тех пор признанной точкой притяжения для путешественников на Шри-Ланке. Дамбулла Здесь предусмотрено посещение уникального буддистского храма, с I века до н. э. являющегося паломническим центром. В сооружении пещерного комплекса в скале участвовали многие правители Цейлона. Каменный храм спящего Будды достоин пристального внимания: 150 статуй Просветлённого, половина из которых покрыта золотом, стены, украшенные изысканной живописью не могут не восхищать. Окружающие святыню пейзажи не менее вдохновляющие: храмовое зодчество на вершине горы выглядит потрясающе на фоне изумрудной растительности. Также вас ждёт катание на слонах и посещение колоритной деревни Инамалува! Важная информация:

Советуем взять с собой перекус.