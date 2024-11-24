На экскурсии в Коломбо вас ждёт восхождение на легендарную Львиную скалу Сигирия, где сохранились фрагменты древней цитадели.
Далее, посещение буддистского храма Дамбулла, известного своими 150 статуями Будды, половина из которых покрыта
Далее, посещение буддистского храма Дамбулла, известного своими 150 статуями Будды, половина из которых покрыта
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Ближайшие даты:
Время начала: 03:00, 04:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Гора Сигирия Один из широко известных символов Цейлона с богатейшим прошлым, уходящим в V век, когда по воле местного правителя на скальном плато возникла неприступная цитадель. Необычное имя — «Львиная скала» — локация получила из-за того, что каменная лестница на вершину вела между лап гигантского каменного льва. До современности дошли лишь фрагменты циклопического творения древних мастеров, однако и они впечатляют по максимуму. Комплекс на Львиной скале был обнаружен в 1907-м году британским исследователем, став с тех пор признанной точкой притяжения для путешественников на Шри-Ланке. Дамбулла Здесь предусмотрено посещение уникального буддистского храма, с I века до н. э. являющегося паломническим центром. В сооружении пещерного комплекса в скале участвовали многие правители Цейлона. Каменный храм спящего Будды достоин пристального внимания: 150 статуй Просветлённого, половина из которых покрыта золотом, стены, украшенные изысканной живописью не могут не восхищать. Окружающие святыню пейзажи не менее вдохновляющие: храмовое зодчество на вершине горы выглядит потрясающе на фоне изумрудной растительности. Также вас ждёт катание на слонах и посещение колоритной деревни Инамалува! Важная информация:
Советуем взять с собой перекус.
Точное время выезда можно обговорить с организатором.
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Что включено
- Индивидуальный трансфер с кондиционером и Wi-Fi
- Вода на борту
- Услуги профессионального русскоговорящего гида
- Входные билеты
- Платные автострады
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Обговаривается лично в WhatsApp
Когда и сколько длится?
Когда: Точное время выезда можно обговорить с организатором.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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