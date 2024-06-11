Вам нужно добраться из аэропорта до восточного побережья? Предлагаем совместить трансфер с увлекательной экскурсией по главным достопримечательностям Шри-Ланки! Мы сделаем остановку у пещерного храма Дамбулла и погрузимся в историю и традиции буддизма, познакомимся со львами-стражами у известной скалы Сигирия и изучим наследие древней столицы острова — Полоннарувы.

за 1-2 человека или $141 за человека, если вас больше

от $370 за 1-2 человека или $141 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Пещерный храм Дамбулла. Был построен более 2000 лет назад и считается одной из самых важных святынь на острове. Внутри находятся фрески и скульптуры, отражающие историю буддизма и местные легенды, которые мы вам расскажем. А с вершины холма, на котором расположен храм, открывается потрясающий вид на окружающие пейзажи.

Львиная скала — Сигирия. Это место известно львами-стражами, высеченными из скалы. Поднявшись на вершину, вы насладитесь панорамами и ощутите дух древних времён. А в пещерах изучите старинные фрески и узнаете, что они обозначают.

Полоннарува. Это древняя столица Шри-Ланки. Здесь можно увидеть руины храмов, пагод и дворцов, свидетельствующие о богатой культурной и религиозной истории этого места. Мы с вами посетим храм Зуба Будды, рассмотрим ступу Руванвелиссейя Дагоба, старинный дворец и сады, поражающие красотой и архитектурой.

По пути вы узнаете:

Почему в культуре Шри-Ланки замешаны традиции разных стран

Сколько видов бананов растет на острове и чем они отличаются

Почему колонизаторы так сильно заинтересовались островом Цейлон

Почему чай, завезённый из Китая, лучше растёт на Шри-Ланке, чем в самом Китае

Организационные детали

Программа будет интересна взрослым и детям с 6 лет

Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Prius

Можем забрать вас из Унаватуны, Хиккадувы, Галле, Бентота, Коломбо и из аэропорта, если у вас утренний рейс

Экскурсионную программу можно скорректировать исходя из ваших пожеланий

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды

Дополнительные расходы