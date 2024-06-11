Дамбулла, Сигирия и Полоннарува: трансфер-экскурсия
Окунуться в атмосферу старинного святилища и насладиться природой острова по пути на Восток
Вам нужно добраться из аэропорта до восточного побережья? Предлагаем совместить трансфер с увлекательной экскурсией по главным достопримечательностям Шри-Ланки! Мы сделаем остановку у пещерного храма Дамбулла и погрузимся в историю и традиции буддизма, познакомимся со львами-стражами у известной скалы Сигирия и изучим наследие древней столицы острова — Полоннарувы.
Пещерный храм Дамбулла. Был построен более 2000 лет назад и считается одной из самых важных святынь на острове. Внутри находятся фрески и скульптуры, отражающие историю буддизма и местные легенды, которые мы вам расскажем. А с вершины холма, на котором расположен храм, открывается потрясающий вид на окружающие пейзажи.
Львиная скала — Сигирия. Это место известно львами-стражами, высеченными из скалы. Поднявшись на вершину, вы насладитесь панорамами и ощутите дух древних времён. А в пещерах изучите старинные фрески и узнаете, что они обозначают.
Полоннарува. Это древняя столица Шри-Ланки. Здесь можно увидеть руины храмов, пагод и дворцов, свидетельствующие о богатой культурной и религиозной истории этого места. Мы с вами посетим храм Зуба Будды, рассмотрим ступу Руванвелиссейя Дагоба, старинный дворец и сады, поражающие красотой и архитектурой.
По пути вы узнаете:
Почему в культуре Шри-Ланки замешаны традиции разных стран
Сколько видов бананов растет на острове и чем они отличаются
Почему колонизаторы так сильно заинтересовались островом Цейлон
Почему чай, завезённый из Китая, лучше растёт на Шри-Ланке, чем в самом Китае
Организационные детали
Программа будет интересна взрослым и детям с 6 лет
Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Prius
Можем забрать вас из Унаватуны, Хиккадувы, Галле, Бентота, Коломбо и из аэропорта, если у вас утренний рейс
Экскурсионную программу можно скорректировать исходя из ваших пожеланий
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рифай — ваша команда гидов в Коломбо
Провели экскурсии для 321 туриста
Мне 45 лет, я профессиональный гид, любящий историю и культуру своей страны. Вместе со своими коллегами организую и провожу экскурсии на Шри-Ланке. Приезжайте в гости — будем рады познакомить вас с нашим ярким и невероятно интересным островом!