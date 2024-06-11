Дамбулла, Сигирия и Полоннарува: трансфер-экскурсия

Окунуться в атмосферу старинного святилища и насладиться природой острова по пути на Восток
Вам нужно добраться из аэропорта до восточного побережья? Предлагаем совместить трансфер с увлекательной экскурсией по главным достопримечательностям Шри-Ланки! Мы сделаем остановку у пещерного храма Дамбулла и погрузимся в историю и традиции буддизма, познакомимся со львами-стражами у известной скалы Сигирия и изучим наследие древней столицы острова — Полоннарувы.
Дамбулла, Сигирия и Полоннарува: трансфер-экскурсия
Дамбулла, Сигирия и Полоннарува: трансфер-экскурсия
Дамбулла, Сигирия и Полоннарува: трансфер-экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Пещерный храм Дамбулла. Был построен более 2000 лет назад и считается одной из самых важных святынь на острове. Внутри находятся фрески и скульптуры, отражающие историю буддизма и местные легенды, которые мы вам расскажем. А с вершины холма, на котором расположен храм, открывается потрясающий вид на окружающие пейзажи.

Львиная скала — Сигирия. Это место известно львами-стражами, высеченными из скалы. Поднявшись на вершину, вы насладитесь панорамами и ощутите дух древних времён. А в пещерах изучите старинные фрески и узнаете, что они обозначают.

Полоннарува. Это древняя столица Шри-Ланки. Здесь можно увидеть руины храмов, пагод и дворцов, свидетельствующие о богатой культурной и религиозной истории этого места. Мы с вами посетим храм Зуба Будды, рассмотрим ступу Руванвелиссейя Дагоба, старинный дворец и сады, поражающие красотой и архитектурой.

По пути вы узнаете:

  • Почему в культуре Шри-Ланки замешаны традиции разных стран
  • Сколько видов бананов растет на острове и чем они отличаются
  • Почему колонизаторы так сильно заинтересовались островом Цейлон
  • Почему чай, завезённый из Китая, лучше растёт на Шри-Ланке, чем в самом Китае

Организационные детали

  • Программа будет интересна взрослым и детям с 6 лет
  • Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Prius
  • Можем забрать вас из Унаватуны, Хиккадувы, Галле, Бентота, Коломбо и из аэропорта, если у вас утренний рейс
  • Экскурсионную программу можно скорректировать исходя из ваших пожеланий
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Сигирия — $36
  • Дамбулла — $10
  • Полоннарува — $30
  • Обед — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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