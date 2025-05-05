Потрясающая получилась поездка! Выше наших ожиданий, очень красива Шри-Ланка! Организовано также все было от и до без заминок с учетом всех наших пожеланий. В восторге были все, дорога нелегкая, но она того стоила!

Экскурсия оправдала все ожидания! Несмотря на то, что накануне пришлось заменить гида (по болезни), все было организовано четко: приехали за нами вовремя, микроавтобус был комфортный и вместительный, водитель прекрасный. Гид

Samurdi прекрасно говорит по-русски, очень понятно и интересно рассказывала, отвечала на все наши вопросы, делала все, чтобы нам было комфортно. В итоге мы посмотрели все, что хотели, в удобном для нас темпе и объеме. Спасибо организаторам и гиду!

Отличная индивидуальная экскурсия по приятной цене. Большое спасибо за индивидуальный подход к клиенту: учли пожелания по изменению маршрута. Экскурсовод Веранжит прекрасный рассказчик, отлично владеет русским языком. Большое спасибо Веранжиту и водителю Чаморе (извиняюсь, если ошиблась в написании). Рекомендую, очень внимательные и профессиональные.

Аркадий

мы ездили в эту экскурсию из канди, поэтому было не так тяжело как могло бы быть из Коломбо. По крайней мере с нашим малышом Большое спасибо за внимательность и помощь.

На Сигирии очень много помощников которых не просят помогать забираться на гору, так что будте осторожны. А поскольку гид не смог с нами пройти, их было очень много вокруг нас