Приглашаем отправиться в сердце страны и оценить древние культурные богатства Шри-Ланки! Вы осмотрите высеченный в скале буддийский храм Дамбулла, состоящий из пяти пещер. Подниметесь на живописную скалу-крепость Сигирия и впечатлитесь видами, которые с нее открываются. А еще заглянете в сад Специй и услышите интересные факты о местных лекарственных растениях.
Описание экскурсии
Путешествие по эпохам
Шри-Ланка — это не только пляжи, серферы и океан. Мы покажем вам главные исторические сокровища острова. В программе экскурсии:
- Золотой храм Дамбулла — пещерный буддийский храм I века до н. э., высеченный в скале. Вы оцените гигантскую коллекцию статуй Будды и старинные фрески, отображающие главные моменты его жизни. Мы расскажем, как создавался и реконструировался храм, какие интересные события с ним связаны и в чем особенности его архитектуры.
- Сигирия — одиноко стоящая посреди равнины гигантская скала, на которой более 1500 лет назад царь Касапа возвел неприступную крепость и разбил сады с фонтанами. Вы подниметесь по ступеням на ее вершину, рассмотрите древние надписи на стенах и посетите облицованный фарфором «зеркальный зал». А также раскроете, почему скалу называют «львиной» и полюбуетесь с высоты 370 метров фантастическими видами на окрестности.
- Сад Специй — вы узнаете, какие лекарственные растения произрастают на Шри-Ланке, и увидите самые популярные из них.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: Дамбулла — $12 с человека, Сигирия — $36 с человека
- Мы также можем организовать экскурсию с побережья. Детали уточняйте в личном сообщении
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Коломбо/ Негомбо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алевтина — Организатор в Коломбо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 677 туристов
Добрый день! Меня зовут Алевтина, я живу и работаю в Шри-Ланке более 14 лет. Представляю одну из крупнейших туристических компаний Шри-Ланки — в нашем багаже множество разнообразных интереснейших маршрутов. Экскурсии проводят высококвалифицированные русскоязычные гиды, проверенные годами сотрудничества с нашей компанией и благодарностью путешественников.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Потрясающая получилась поездка! Выше наших ожиданий, очень красива Шри-Ланка! Организовано также все было от и до без заминок с учетом всех наших пожеланий. В восторге были все, дорога нелегкая, но она того стоила!
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И
Экскурсия оправдала все ожидания! Несмотря на то, что накануне пришлось заменить гида (по болезни), все было организовано четко: приехали за нами вовремя, микроавтобус был комфортный и вместительный, водитель прекрасный. Гид
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Отличная индивидуальная экскурсия по приятной цене. Большое спасибо за индивидуальный подход к клиенту: учли пожелания по изменению маршрута. Экскурсовод Веранжит прекрасный рассказчик, отлично владеет русским языком. Большое спасибо Веранжиту и водителю Чаморе (извиняюсь, если ошиблась в написании). Рекомендую, очень внимательные и профессиональные.
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мы ездили в эту экскурсию из канди, поэтому было не так тяжело как могло бы быть из Коломбо. По крайней мере с нашим малышом Большое спасибо за внимательность и помощь.
На Сигирии очень много помощников которых не просят помогать забираться на гору, так что будте осторожны. А поскольку гид не смог с нами пройти, их было очень много вокруг нас
На Сигирии очень много помощников которых не просят помогать забираться на гору, так что будте осторожны. А поскольку гид не смог с нами пройти, их было очень много вокруг нас
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