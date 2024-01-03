Успеть всё на Шри-Ланке: знаковые достопримечательности и пляжный релакс

Увидеть знаменитую Львиную скалу, подняться на Пик Адама и отдохнуть на лучших курортах острова

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За 10 дней тура мы исследуем максимальное количество самых интересных локаций Шри-Ланки: посмотрим на пещерные храмы и монастыри Дамбулла, познакомимся с городом-музеем Полоннарува, погуляем по рисовым и чайным плантациям.

Нас ждут восхождение на священную гору, Пик Адама, флора и фауна Национального парка острова Яла и свободная программа в столице республики — Коломбо.

Отдохнуть мы тоже не забудем: насладимся бризом океана и примем солнечные ванны на лучших курортах острова.
Успеть всё на Шри-Ланке: знаковые достопримечательности и пляжный релакс
Успеть всё на Шри-Ланке: знаковые достопримечательности и пляжный релакс
Успеть всё на Шри-Ланке: знаковые достопримечательности и пляжный релакс
Успеть всё на Шри-Ланке: знаковые достопримечательности и пляжный релакс
Успеть всё на Шри-Ланке: знаковые достопримечательности и пляжный релакс
Успеть всё на Шри-Ланке: знаковые достопримечательности и пляжный релакс
Успеть всё на Шри-Ланке: знаковые достопримечательности и пляжный релакс
Успеть всё на Шри-Ланке: знаковые достопримечательности и пляжный релакс
Успеть всё на Шри-Ланке: знаковые достопримечательности и пляжный релакс
Успеть всё на Шри-Ланке: знаковые достопримечательности и пляжный релакс
Успеть всё на Шри-Ланке: знаковые достопримечательности и пляжный релакс
Успеть всё на Шри-Ланке: знаковые достопримечательности и пляжный релакс
Успеть всё на Шри-Ланке: знаковые достопримечательности и пляжный релакс
Успеть всё на Шри-Ланке: знаковые достопримечательности и пляжный релакс
Успеть всё на Шри-Ланке: знаковые достопримечательности и пляжный релакс
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 8 лет.

Программа тура по дням

1 день

Негомбо - маленький Рим

Добро пожаловать на Шри-Ланку! Встретим вас в аэропорту Бандаранаике и поедем на курорт Негомбо. Он славится своим рыбным рынком и длинным пляжем. Заселимся в гостевой дом и отправимся знакомиться с центром католицизма острова. Увидим готический костёл Святого Себастьяна и руины Голландского форта XVII века.

После прогулки вернёмся в дом, поужинаем на террасе свежей рыбой, и вы отдохнёте после перелёта.

Негомбо - маленький РимНегомбо - маленький РимНегомбо - маленький РимНегомбо - маленький РимНегомбо - маленький Рим
2 день

Дамбулла - религиозный центр острова

С утра посетим рыбацкий рынок, понаблюдаем за тем, как приходят судна с уловом, как происходит выгрузка и процесс вяления рыбы. После этого вернёмся в дом, позавтракаем, соберём вещи, а затем отправимся в город Дамбулла. Археологические памятники этого места находятся под защитой ЮНЕСКО. Заселимся в новый гостевой дом и пойдём осматривать буддийский храмовый комплекс из пяти пещер. Далее нас ждёт ужин (шведский стол) в самом большом и популярном кафе города. Мы сможем попробовать национальные блюда и знаменитый коктейль из маракуйи.

После ужина — свободное время.

Дамбулла - религиозный центр островаДамбулла - религиозный центр островаДамбулла - религиозный центр островаДамбулла - религиозный центр островаДамбулла - религиозный центр острова
3 день

Сигирия (Львиная скала) и город-музей Полоннарува

Встаём рано, завтракаем и направляемся к Сигирии — самому знаменитому месту Шри-Ланки. Это скальное плато возвышается на 370 метров над уровнем моря. К обеду завершим осмотр этой достопримечательности и отправимся в город-музей Полоннарува, известный своими уникальными статуями Будды, садами и архитектурными комплексами.

Нужно довольно много времени, чтобы в полной мере насладиться красотами этого места, поэтому вернёмся в гостевой дом поздно вечером после ужина в местном кафе.

Сигирия (Львиная скала) и город-музей ПолоннаруваСигирия (Львиная скала) и город-музей ПолоннаруваСигирия (Львиная скала) и город-музей ПолоннаруваСигирия (Львиная скала) и город-музей Полоннарува
4 день

Прогулка по Канди

Сегодня продолжим изучать центральную часть острова. После завтрака отправимся в последнюю столицу королей Цейлона — Канди. Оставим вещи в доме у местного жителя, чтобы покорять маршрут налегке. Пешая прогулка позволит увидеть множество захватывающих локаций окрестностей города: чайные и рисовые плантации, дикие пещеры.

Вечером посвятим время ночному Канди. Вы посмотрите на храм Зуба Будды и на самый большой в Азии ботанический сад.

Прогулка по КандиПрогулка по КандиПрогулка по КандиПрогулка по КандиПрогулка по КандиПрогулка по Канди
5 день

Курорт Нуваро-Элия и переезд к Пику Адама

Переедем на высоту 1884 метра, на высокогорный курорт Нуваро-Элия. Здесь находятся лучшие плантации Цейлона. Во время обеда нас ждёт традиционная чайная церемония (за дополнительную плату). После этого отправимся на прогулку к 200-метровым каскадным водопадам: насладимся климатом высокогорья и живописными видами на луга и долины.

Далее доберёмся до деревни, расположенной у Пика Адама. Здесь заселимся в новый дом и отдохнём перед восхождением на вершину.

Курорт Нуваро-Элия и переезд к Пику АдамаКурорт Нуваро-Элия и переезд к Пику АдамаКурорт Нуваро-Элия и переезд к Пику АдамаКурорт Нуваро-Элия и переезд к Пику АдамаКурорт Нуваро-Элия и переезд к Пику Адама
6 день

Восхождение на Пик Адама и Тиссамахарама

Те, кто хочет встретить рассвет на священной горе Шри-Ланки, встают в 02:00 и после перекуса начинут подъём на Пик Адама по лестнице, насчитывающей 5200 ступеней. К 06:00 самые отважные уже смогут добраться до вершины. Остальные смогут присоединиться позже и полюбоваться залитыми солнечным светом окружающими долинами.

Насладившись головокружительными видами, спускаемся в деревню, завтракаем и отправляемся отдыхать в город Тиссамахарама. По пути можем заехать на Девятиарочный мост (по желанию).

Восхождение на Пик Адама и ТиссамахарамаВосхождение на Пик Адама и ТиссамахарамаВосхождение на Пик Адама и ТиссамахарамаВосхождение на Пик Адама и ТиссамахарамаВосхождение на Пик Адама и Тиссамахарама
7 день

Национальный парк острова Яла

Сегодня вас ждёт сафари в Национальном парке острова Яла (за дополнительную плату). Проедем по территории на комфортном джипе, сможем увидеть крокодилов, обезьян, слонов, буйволов, оленей и других обитателей Шри-Ланки.

После отправимся в Тангалле отдыхать на пляже.

Национальный парк острова ЯлаНациональный парк острова ЯлаНациональный парк острова ЯлаНациональный парк острова ЯлаНациональный парк острова Яла
8 день

Релакс в Тангалле

Первую половину дня уделим пляжному отдыху, а после обеда желающих ждёт экскурсия в рыбацкую лагуну. Также вы сможете сплавиться на лодке по реке Рекава до мангровых лесов. Вечером — свободное время.

Релакс в ТангаллеРелакс в ТангаллеРелакс в ТангаллеРелакс в ТангаллеРелакс в Тангалле
9 день

Галле

После завтрака в гостевом доме и купания в океане доберёмся до пляжа городка Галле. Инфраструктура, множество развлечений и коралловые рифы делают отдых в этом месте особенно приятным. Вечером желающие могут отправиться на экскурсию в голландский форт Галле, посмотреть на маяк в центре города и посидеть у костра на пляже.

ГаллеГаллеГаллеГаллеГалле
10 день

Отдых в Коломбо

Возвращаемся в Коломбо, чтобы каждый из вас в комфортном режиме познакомился со столицей Шри-Ланки. Вы можете сходить в Национальный музей, закупиться сувенирами на местном рынке или посетить порт.

Вечером соберёмся в кафе, проводим участников, которые поедут домой. Желающие могут продолжить отдых. До новых встреч!

Отдых в КоломбоОтдых в КоломбоОтдых в КоломбоОтдых в КоломбоОтдых в Коломбо

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бандаранаике, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Бандаранаике, вечером (время зависит от времени вашего обратного рейса)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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