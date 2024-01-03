Добро пожаловать на Шри-Ланку! Встретим вас в аэропорту Бандаранаике и поедем на курорт Негомбо. Он славится своим рыбным рынком и длинным пляжем. Заселимся в гостевой дом и отправимся знакомиться с центром католицизма острова. Увидим готический костёл Святого Себастьяна и руины Голландского форта XVII века.

После прогулки вернёмся в дом, поужинаем на террасе свежей рыбой, и вы отдохнёте после перелёта.