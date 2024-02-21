По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
Авторский тур в Коломбо

Покататься на слонах, поплавать с черепахами среди коралловых рифов и побывать на фабрике чая

5
2 отзыва
На катамаране, автомобиле, поезде, внедорожниках и даже на слонах — отправляемся изучать Шри-Ланку во всех красках.

Приготовьте фотоаппараты: в объектив попадут леопард, крокодилы, дельфины, синий кит и дикие обезьяны.

Вас увидите, как создаётся сапфир и изготовляются специи, побываете в крупнейшем пещерном храме и пройдётесь по руинам древней крепости 5 века.

Мы будем купаться в лазурных водах, нежиться под солнцем и получать бархатный загар, покатаемся на сап-бордах и поныряем с маской.
По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
Ближайшие даты:
7
июн
12
июл
2
авг
16
авг

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 750
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Маршрут и программа могут быть изменены из-за погодных условий и по согласованию с капитаном.

Для посещения Шри-Ланки россиянам необходимы:

Загранпаспорт, действующий в течение 6 месяцев с даты въезда в Шри-Ланку;
Туристическая виза Шри-Ланки (оформляется по прилёту, стоит 40 $)
Страховка, покрывающая в том числе расходы при заболевании Covid-19
Распечатанный сертификат о вакцинации от Covid-19 на английском языке (подойдет электронная форма с портала «Госуслуги» с QR-кодом). Или ПЦР-тест, проведенный за 72 часа до посадки на рейс или быстрый антиген-тест (RAT) проведенный в течение 48 часов до посадки на рейс.

Вам понадобятся: адаптер для евророзеток (не забываем, что это бывшая колония Британии), средства от насекомых и мазь от укусов в аптечку, крем от солнца SPF 50+, а лучше рашгард или белую футболку для сноркелинга и купания, дышащую одежду, одежду, прикрывающую колени для женщин и мужчин (она будет нужна при входе в храмы). Может пригодится накидка или платок (в некоторых храмах их выдают, но не везде).

Проживание. Круиз пройдёт на комфортабельном катамаране серии «Emerald Ceycat 53-6C» с 6 2-местными каютами с удобствами и кондиционером. На судне есть сап-борды, каяк, удочки для рыбалки и кухня. Также будем ночевать в отелях по маршруту.

Возможно размещение на катамаране «Ocean Diamond» c 10 просторными каютами (с собственным санузлом, душем, шкафом и кондиционером), кухней, сап-бордами, каяками, удочками и оборудованием для сноркелинга.

Питание. В программу включено 2-разовое питание от шеф-повара и лёгкий алкоголь.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Шри-Ланку

Встречаемся в аэропорту, завтракаем и отправляемся на юг острова Коломбо — в колоритный город Тиссамахарама. После заселения отдохнём в отеле, а затем поедем в национальный парк Яла. Вы окажетесь посреди диких джунглей, нетронутой природы и песчаных дюн, чтобы увидеть слонов, медведей, крокодилов, буйволов и даже леопарда в естественной среде обитания. Передвигаться будем на открытых внедорожниках.

Следующая точка маршрута — город богов Катарагама, куда стекаются паломники разных конфессий. Рассмотрим древних храм, посвящённый буддийскому божеству-хранителю и индуистскому богу войны.

Завершим день, наслаждаясь барбекю.

Добро пожаловать на Шри-ЛанкуДобро пожаловать на Шри-ЛанкуДобро пожаловать на Шри-ЛанкуДобро пожаловать на Шри-Ланку
2 день

На поезде от Демодара до Эллы

Сегодня вас ждёт путешествие на поезде со станции Демодара. Проедем по нагорям Шри-Ланки, внесённым в список Всемирного наследия планеты, и пересечём старинный «Девятиарочный мост» высотой 954 м, построенный во времена британского колониального правления.

Конечная точка железнодорожного путешествия — горный курорт Элла. Побываем у самого широко на Шри-Ланке водопада Равана, где желающие смогут искупаться и покормить диких обезьян.

Закат отправимся провожать на Малый Пик Адама — преодолеем около 5000 ступеней. По легенде, именно сюда приплыли Адам и Ева в конце своей долгой жизни. Отсюда открывается головокружительный вид на горы, утопающие в зелени, тропические леса и чайные плантации.

Переедем в город Нувар-Элия у подножия самого высокого пика Шри-Ланки. После ужина посетим Бейл-Базар на центральной площади, чтобы пополнить запасы сувениров.

На поезде от Демодара до ЭллыНа поезде от Демодара до ЭллыНа поезде от Демодара до ЭллыНа поезде от Демодара до ЭллыНа поезде от Демодара до Эллы
3 день

Начало морского путешествия

Проснёмся с первыми лучами солнца, чтобы прогуляться по пустым улочкам города, которые ещё не успели заполонить туристы. Вы увидите разноцветные домики с резными фасадами и аккуратными садиками — британское наследие. Побываем на фабрике по производству чая, попробуем напиток и закупимся впрок. Цены здесь ниже, чем в магазинах!

Доберёмся до водопада Рамбода, струи которого с грохотом падают с высоты 109 метров и образуют живописный бассейн, в котором можно искупаться. Природное чудо изображали на банкноте в 100 рупий.

Следующая точка маршрута — город Тринкомали, расположенный в уютной бухте, защищающей его от ветров и непогоды. Взойдём на борт катамарана, прослушаем инструктаж по безопасности и выпьем по бокалу шампанского в честь начала морской части путешествия.

Отправляемся в плавание! Пройдём в залив Бэк, где вы сможете искупаться на рифе и изучить подводный мир, ныряя с маской и трубкой. Вечером полюбуемся огненным закатным солнцем, уходящим в Индийский океан.

Начало морского путешествияНачало морского путешествияНачало морского путешествияНачало морского путешествияНачало морского путешествияНачало морского путешествияНачало морского путешествияНачало морского путешествияНачало морского путешествия
4 день

Слоновья скала

Начнём день бодро: будем купаться и нырять с маской. На завтрак попробуем тропические фрукты, а затем начнём поиски дельфинов. Если повезёт, увидим целые стаи, сопровождающие судно и выпрыгивающие из воды.

Днём доберёмся до Слоновьей скалы у входа в бухту Тринкомали, которую легендарный британский адмирал Нельсон называл самой прекрасной и безопасной. Искупаемся в лазурных водах, а после обеда покатаемся на сап-бордах — доске с веслом. К вечеру подойдём к острову Саллитиву, где поужинаем под шум волн и крики чаек и останемся на ночь.

Слоновья скалаСлоновья скалаСлоновья скалаСлоновья скалаСлоновья скала
5 день

Пляжный отдых в заливе Пасикуда

Позавтракаем и выйдем в залив Пасикуда. Вы окажетесь на широких песчаных пляжах, окружённых пальмами и сможете понырять, чтобы рассмотреть коралловые рифы и множество ярких рыб.

За доплату можем отправиться в курортный посёлок, расположенный неподалёку, чтобы заглянуть в местные рестораны и магазины.

На ночь останемся в заливе, на якоре.

Пляжный отдых в заливе ПасикудаПляжный отдых в заливе ПасикудаПляжный отдых в заливе Пасикуда
6 день

День поисков Немо и фотосессия на сап-бордах

Проснёмся рано, чтобы застать новый день. Вы насладитесь рассветом на белоснежном пляже, наблюдая, как окрашиваются в розовый тропические заросли и макушки пальм.

Сегодня будем переходить из залива в залив, купаться, нырять с маской и искать новых рыбок, которых ещё не видели, или даже наткнёмся на рыбу-клоуна из «В поисках Немо». Затем устроим фотосессию на сап-бордах.

День поисков Немо и фотосессия на сап-бордахДень поисков Немо и фотосессия на сап-бордахДень поисков Немо и фотосессия на сап-бордах
7 день

Синий кит и ныряние у Голубиного острова

Вчера мы вспоминали «В поисках Немо», а сегодня отправляемся на поиски китов! На Шри-Ланке можно встретить около 30 видов из 90 существующих в мире. Если повезёт, вы сможете увидеть синего кита — самое больше млекопитащее на планете, а ещё сейвалов, горабтых китов, малых полосатиков и кашалоты.

Следующая точка маршрута — Голубиный остров, один из национальных парков Шри-Ланки. Вооружимся маской и трубкой и нырнём в прозрачные воды, чтобы полюбоваться коралловым рифом, поплавать с черепахами или безобидными рифовыми акулами. После насыщенного дня поужинаем на борту, вдыхая свежий бриз и любуясь звёздами.

Синий кит и ныряние у Голубиного островаСиний кит и ныряние у Голубиного островаСиний кит и ныряние у Голубиного острова
8 день

Храм Конешварам и Сигирия

После завтрака искупаемся, а затем пойдём на экскурсию в индуистский храм Конешварам 4 века до н. э. в городке Тринкомали. Святыня возвышается над окрестностями на скале Свами, откуда открываются захватывающие виды на океан и разбросанные в нём зелёные острова.

Доберёмся до Сигирии — одиночной скалы высотой 170 м, охраняемой ЮНЕСКО. Поднимемся на вершину и через ворота в виде львиных лап пройдём к развалинам древней крепости 5 века, в которой сохранились фрески с изображением наложниц и танцовщиц и руины садов. По легенде, король Кассапа задумал создать на скале новую столицу, поэтому возвёл здесь уникальный архитектурный ансамбль, служивший и дворцом с хоромами, царскими покоями, бассейнами и залами для церемоний, и укреплённой крепостью, защищавшей от врагов.

Побываем в Золотом храме Дабуллы — самом большом пещерном храме в Южной Азии. Вы увидите монастырь, состоящий из 75 вырезанных в скале пещер разного размера, связанных между собой коридорами. Здесь собрана самая большая коллекция статуй Будды, выполненных древними мастерами.

Посетим городок Матале и заглянем в Аюрведический сад специй и узнаем, как создаются ароматные приправы. В конце дня вас расслабляющий массаж — то, что надо после насыщенного дня.

На ночь остановимся в городе Канди в живописном отеле над озером.

Храм Конешварам и СигирияХрам Конешварам и СигирияХрам Конешварам и СигирияХрам Конешварам и СигирияХрам Конешварам и СигирияХрам Конешварам и Сигирия
9 день

Королевский ботанический сад и катание на слонах

Сегодня прогуляемся по Канди. Поднимемся на смотровую площадку у храма Бахироваканда и рассмотрим колоритный городок с высоты птичьего полёта: вы увидите маленькие домики с красной крышей, расположившееся в зелени, и живописное озеро.

Попетляем по улица Канди и заглянем в Королевский ботанический сад — самый большой на острове. Вы пройдёте по аллее деревьев, которые сажали выдающиеся люди разных эпох, в том числе Николай 2 и Юрий Гагарин. Побываем в центре народных промыслов, чтобы увидеть, как появляются сапфиры.

Следующая остановка — слоновий питомник. Вы сможете понаблюдать за кормлением слонят, погладить огромных животных, покататься и искупаться на них.

Переночуем в Коломбо.

Королевский ботанический сад и катание на слонахКоролевский ботанический сад и катание на слонахКоролевский ботанический сад и катание на слонах
10 день

Отъезд

Позавтракаем и проедемся по Коломбо, любуясь прибрежным колоритным городом. Затем — трансфер в аэропорт.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на катамаране и в отелях на берегу
  • 3-разовое питание
  • Услуги гида, капитана, команды и шеф-повара
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Сафари в национальном парке
  • Билеты на поезд
  • Сап-борд, сноркелинг и каяк
  • Рыбалка
  • Сим-карта на 14 Gb + все соцсети
  • Обратите внимание: стоимость тура различается в разные даты:
  • 05-14.06.23 (катамаран «Diamond») - 145 840 руб
  • 12-21.06.23 (катамаран «Emerald») - 129 540 руб
  • 19-28.06.23 (катамаран «Diamond») - 145 840 руб
  • 26.06-05.07.23 (катамаран «Emerald») - 105 100 руб
  • 03-12.07.23 (катамаран «Diamond») - 145 840 руб
  • 10-19.07.23 (катамаран «Emerald») - 129 540 руб
  • 17-26.07.23 (катамаран «Diamond») - 145 840 руб
  • 24.07-02.08.23 (катамаран «Emerald») - 129 540 руб
  • 31.07-09.08.23 (катамаран «Diamond») - 145 840 руб
  • 07-16.08.23 (катамаран «Emerald») - 129 540 руб
  • 14-23.08.23 (катамаран «Diamond») - 145 840 руб
  • 21-30.08.23 (катамаран «Emerald») - 129 540 руб
  • 28.08-06.09.23 (катамаран «Diamond») - 145 840 руб
  • 04-13.09.23 (катамаран «Emerald») - 129 540 руб
  • 11-20.09.23 (катамаран «Diamond») - 145 840 руб
  • 18-27.09.23 (катамаран «Emerald») - 129 540 руб
  • 25.09-04.10.23 (катамаран «Diamond») - 145 840 руб
  • 02-11.10.23 (катамаран «Diamond») - 159 120 руб
  • 16-25.10.23 23-01.11.23 30-08.11.23 (катамаран «Diamond») - 159 120 руб
  • 06-15.11.23 27.11-06.12.23 (катамаран «Emerald») - 131 250 руб
  • 13-22.11.23 20-29.11.23 (катамаран «Diamond») - 157 650 руб
  • 04-13.12.23 (катамаран «Diamond») - 142 990 руб
  • 11-20.12.23 (катамаран «Emerald») - 105 100 руб
Что не входит в цену
  • Билеты до Шри-Ланки и обратно
  • Виза 50$ (по прилёту - 60$)
  • Алко пакет по желанию - 80$ (10 бутылок пива + 3 вина)
  • 60$ въезд в морской нацпарк (по желанию)
  • 35$ ужин с морепродуктами (по желанию)
Место начала и завершения?
Аэропорт Коломбо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
21 фев 2024
Всем привет, кто читает этот отзыв.
Случайные стечения обстоятельсв занесли меня в путешествие. Ответственно заявляю можете смело отправляться с ними в путешествие. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы до путешествия, а во время путешесивмя старались сделать, так чтбы всем попутчикам было комфортно. Кто-то мечтал поплавать с акулами, а мне хотелось белоснежный песок и бюрюзовый океан, научиться кататься на сапе. Все получили желаемое.
Если вы хотите классных эмоций и запоминающегося отдыха, тогда берите смело тур и отправляйтесь в путешествие. Бонусом можете получить новых друзей, как я.
Еще раз огромное спасибо ребятам за то, что сделали одно из самых ярких моих путешествий. Буду с нетерпением ждать новых!
Ю
13 фев 2024
"Благодарю за организацию моего путешествия в Шри
- Ланку!
Продуманный, насыщенный впечатлениями маршрут, профессиональный подход даже к мелочам)) Отличное питание, внимательный персонал на яхте и в гостиницах по маршруту сделали мой отдых комфортным, а океан впечатлений- незабываемым!
Большое спасибо лично Дон Чангу за отзывчивость, интересные поездки и профессиональный подход во всём))
Благодарю, буду рекомендовать
Всем удачи и
интересных путешествий

Тур входит в следующие категории Коломбо

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