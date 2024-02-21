Покататься на слонах, поплавать с черепахами среди коралловых рифов и побывать на фабрике чая
Приготовьте фотоаппараты: в объектив попадут леопард, крокодилы, дельфины, синий кит и дикие обезьяны.
Вас увидите, как создаётся сапфир и изготовляются специи, побываете в крупнейшем пещерном храме и пройдётесь по руинам древней крепости 5 века.
Мы будем купаться в лазурных водах, нежиться под солнцем и получать бархатный загар, покатаемся на сап-бордах и поныряем с маской.
июн
июл
авг
авг
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 750
Описание
Организационные детали
Маршрут и программа могут быть изменены из-за погодных условий и по согласованию с капитаном.
Для посещения Шри-Ланки россиянам необходимы:
Загранпаспорт, действующий в течение 6 месяцев с даты въезда в Шри-Ланку;
Туристическая виза Шри-Ланки (оформляется по прилёту, стоит 40 $)
Страховка, покрывающая в том числе расходы при заболевании Covid-19
Распечатанный сертификат о вакцинации от Covid-19 на английском языке (подойдет электронная форма с портала «Госуслуги» с QR-кодом). Или ПЦР-тест, проведенный за 72 часа до посадки на рейс или быстрый антиген-тест (RAT) проведенный в течение 48 часов до посадки на рейс.
Вам понадобятся: адаптер для евророзеток (не забываем, что это бывшая колония Британии), средства от насекомых и мазь от укусов в аптечку, крем от солнца SPF 50+, а лучше рашгард или белую футболку для сноркелинга и купания, дышащую одежду, одежду, прикрывающую колени для женщин и мужчин (она будет нужна при входе в храмы). Может пригодится накидка или платок (в некоторых храмах их выдают, но не везде).
Проживание. Круиз пройдёт на комфортабельном катамаране серии «Emerald Ceycat 53-6C» с 6 2-местными каютами с удобствами и кондиционером. На судне есть сап-борды, каяк, удочки для рыбалки и кухня. Также будем ночевать в отелях по маршруту.
Возможно размещение на катамаране «Ocean Diamond» c 10 просторными каютами (с собственным санузлом, душем, шкафом и кондиционером), кухней, сап-бордами, каяками, удочками и оборудованием для сноркелинга.
Питание. В программу включено 2-разовое питание от шеф-повара и лёгкий алкоголь.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Шри-Ланку
Встречаемся в аэропорту, завтракаем и отправляемся на юг острова Коломбо — в колоритный город Тиссамахарама. После заселения отдохнём в отеле, а затем поедем в национальный парк Яла. Вы окажетесь посреди диких джунглей, нетронутой природы и песчаных дюн, чтобы увидеть слонов, медведей, крокодилов, буйволов и даже леопарда в естественной среде обитания. Передвигаться будем на открытых внедорожниках.
Следующая точка маршрута — город богов Катарагама, куда стекаются паломники разных конфессий. Рассмотрим древних храм, посвящённый буддийскому божеству-хранителю и индуистскому богу войны.
Завершим день, наслаждаясь барбекю.
На поезде от Демодара до Эллы
Сегодня вас ждёт путешествие на поезде со станции Демодара. Проедем по нагорям Шри-Ланки, внесённым в список Всемирного наследия планеты, и пересечём старинный «Девятиарочный мост» высотой 954 м, построенный во времена британского колониального правления.
Конечная точка железнодорожного путешествия — горный курорт Элла. Побываем у самого широко на Шри-Ланке водопада Равана, где желающие смогут искупаться и покормить диких обезьян.
Закат отправимся провожать на Малый Пик Адама — преодолеем около 5000 ступеней. По легенде, именно сюда приплыли Адам и Ева в конце своей долгой жизни. Отсюда открывается головокружительный вид на горы, утопающие в зелени, тропические леса и чайные плантации.
Переедем в город Нувар-Элия у подножия самого высокого пика Шри-Ланки. После ужина посетим Бейл-Базар на центральной площади, чтобы пополнить запасы сувениров.
Начало морского путешествия
Проснёмся с первыми лучами солнца, чтобы прогуляться по пустым улочкам города, которые ещё не успели заполонить туристы. Вы увидите разноцветные домики с резными фасадами и аккуратными садиками — британское наследие. Побываем на фабрике по производству чая, попробуем напиток и закупимся впрок. Цены здесь ниже, чем в магазинах!
Доберёмся до водопада Рамбода, струи которого с грохотом падают с высоты 109 метров и образуют живописный бассейн, в котором можно искупаться. Природное чудо изображали на банкноте в 100 рупий.
Следующая точка маршрута — город Тринкомали, расположенный в уютной бухте, защищающей его от ветров и непогоды. Взойдём на борт катамарана, прослушаем инструктаж по безопасности и выпьем по бокалу шампанского в честь начала морской части путешествия.
Отправляемся в плавание! Пройдём в залив Бэк, где вы сможете искупаться на рифе и изучить подводный мир, ныряя с маской и трубкой. Вечером полюбуемся огненным закатным солнцем, уходящим в Индийский океан.
Слоновья скала
Начнём день бодро: будем купаться и нырять с маской. На завтрак попробуем тропические фрукты, а затем начнём поиски дельфинов. Если повезёт, увидим целые стаи, сопровождающие судно и выпрыгивающие из воды.
Днём доберёмся до Слоновьей скалы у входа в бухту Тринкомали, которую легендарный британский адмирал Нельсон называл самой прекрасной и безопасной. Искупаемся в лазурных водах, а после обеда покатаемся на сап-бордах — доске с веслом. К вечеру подойдём к острову Саллитиву, где поужинаем под шум волн и крики чаек и останемся на ночь.
Пляжный отдых в заливе Пасикуда
Позавтракаем и выйдем в залив Пасикуда. Вы окажетесь на широких песчаных пляжах, окружённых пальмами и сможете понырять, чтобы рассмотреть коралловые рифы и множество ярких рыб.
За доплату можем отправиться в курортный посёлок, расположенный неподалёку, чтобы заглянуть в местные рестораны и магазины.
На ночь останемся в заливе, на якоре.
День поисков Немо и фотосессия на сап-бордах
Проснёмся рано, чтобы застать новый день. Вы насладитесь рассветом на белоснежном пляже, наблюдая, как окрашиваются в розовый тропические заросли и макушки пальм.
Сегодня будем переходить из залива в залив, купаться, нырять с маской и искать новых рыбок, которых ещё не видели, или даже наткнёмся на рыбу-клоуна из «В поисках Немо». Затем устроим фотосессию на сап-бордах.
Синий кит и ныряние у Голубиного острова
Вчера мы вспоминали «В поисках Немо», а сегодня отправляемся на поиски китов! На Шри-Ланке можно встретить около 30 видов из 90 существующих в мире. Если повезёт, вы сможете увидеть синего кита — самое больше млекопитащее на планете, а ещё сейвалов, горабтых китов, малых полосатиков и кашалоты.
Следующая точка маршрута — Голубиный остров, один из национальных парков Шри-Ланки. Вооружимся маской и трубкой и нырнём в прозрачные воды, чтобы полюбоваться коралловым рифом, поплавать с черепахами или безобидными рифовыми акулами. После насыщенного дня поужинаем на борту, вдыхая свежий бриз и любуясь звёздами.
Храм Конешварам и Сигирия
После завтрака искупаемся, а затем пойдём на экскурсию в индуистский храм Конешварам 4 века до н. э. в городке Тринкомали. Святыня возвышается над окрестностями на скале Свами, откуда открываются захватывающие виды на океан и разбросанные в нём зелёные острова.
Доберёмся до Сигирии — одиночной скалы высотой 170 м, охраняемой ЮНЕСКО. Поднимемся на вершину и через ворота в виде львиных лап пройдём к развалинам древней крепости 5 века, в которой сохранились фрески с изображением наложниц и танцовщиц и руины садов. По легенде, король Кассапа задумал создать на скале новую столицу, поэтому возвёл здесь уникальный архитектурный ансамбль, служивший и дворцом с хоромами, царскими покоями, бассейнами и залами для церемоний, и укреплённой крепостью, защищавшей от врагов.
Побываем в Золотом храме Дабуллы — самом большом пещерном храме в Южной Азии. Вы увидите монастырь, состоящий из 75 вырезанных в скале пещер разного размера, связанных между собой коридорами. Здесь собрана самая большая коллекция статуй Будды, выполненных древними мастерами.
Посетим городок Матале и заглянем в Аюрведический сад специй и узнаем, как создаются ароматные приправы. В конце дня вас расслабляющий массаж — то, что надо после насыщенного дня.
На ночь остановимся в городе Канди в живописном отеле над озером.
Королевский ботанический сад и катание на слонах
Сегодня прогуляемся по Канди. Поднимемся на смотровую площадку у храма Бахироваканда и рассмотрим колоритный городок с высоты птичьего полёта: вы увидите маленькие домики с красной крышей, расположившееся в зелени, и живописное озеро.
Попетляем по улица Канди и заглянем в Королевский ботанический сад — самый большой на острове. Вы пройдёте по аллее деревьев, которые сажали выдающиеся люди разных эпох, в том числе Николай 2 и Юрий Гагарин. Побываем в центре народных промыслов, чтобы увидеть, как появляются сапфиры.
Следующая остановка — слоновий питомник. Вы сможете понаблюдать за кормлением слонят, погладить огромных животных, покататься и искупаться на них.
Переночуем в Коломбо.
Отъезд
Позавтракаем и проедемся по Коломбо, любуясь прибрежным колоритным городом. Затем — трансфер в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на катамаране и в отелях на берегу
- 3-разовое питание
- Услуги гида, капитана, команды и шеф-повара
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Сафари в национальном парке
- Билеты на поезд
- Сап-борд, сноркелинг и каяк
- Рыбалка
- Сим-карта на 14 Gb + все соцсети
- Обратите внимание: стоимость тура различается в разные даты:
- 05-14.06.23 (катамаран «Diamond») - 145 840 руб
- 12-21.06.23 (катамаран «Emerald») - 129 540 руб
- 19-28.06.23 (катамаран «Diamond») - 145 840 руб
- 26.06-05.07.23 (катамаран «Emerald») - 105 100 руб
- 03-12.07.23 (катамаран «Diamond») - 145 840 руб
- 10-19.07.23 (катамаран «Emerald») - 129 540 руб
- 17-26.07.23 (катамаран «Diamond») - 145 840 руб
- 24.07-02.08.23 (катамаран «Emerald») - 129 540 руб
- 31.07-09.08.23 (катамаран «Diamond») - 145 840 руб
- 07-16.08.23 (катамаран «Emerald») - 129 540 руб
- 14-23.08.23 (катамаран «Diamond») - 145 840 руб
- 21-30.08.23 (катамаран «Emerald») - 129 540 руб
- 28.08-06.09.23 (катамаран «Diamond») - 145 840 руб
- 04-13.09.23 (катамаран «Emerald») - 129 540 руб
- 11-20.09.23 (катамаран «Diamond») - 145 840 руб
- 18-27.09.23 (катамаран «Emerald») - 129 540 руб
- 25.09-04.10.23 (катамаран «Diamond») - 145 840 руб
- 02-11.10.23 (катамаран «Diamond») - 159 120 руб
- 16-25.10.23 23-01.11.23 30-08.11.23 (катамаран «Diamond») - 159 120 руб
- 06-15.11.23 27.11-06.12.23 (катамаран «Emerald») - 131 250 руб
- 13-22.11.23 20-29.11.23 (катамаран «Diamond») - 157 650 руб
- 04-13.12.23 (катамаран «Diamond») - 142 990 руб
- 11-20.12.23 (катамаран «Emerald») - 105 100 руб
Что не входит в цену
- Билеты до Шри-Ланки и обратно
- Виза 50$ (по прилёту - 60$)
- Алко пакет по желанию - 80$ (10 бутылок пива + 3 вина)
- 60$ въезд в морской нацпарк (по желанию)
- 35$ ужин с морепродуктами (по желанию)
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Случайные стечения обстоятельсв занесли меня в путешествие. Ответственно заявляю можете смело отправляться с ними в путешествие. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы до путешествия, а во время путешесивмя старались сделать, так чтбы всем попутчикам было комфортно. Кто-то мечтал поплавать с акулами, а мне хотелось белоснежный песок и бюрюзовый океан, научиться кататься на сапе. Все получили желаемое.
Если вы хотите классных эмоций и запоминающегося отдыха, тогда берите смело тур и отправляйтесь в путешествие. Бонусом можете получить новых друзей, как я.
Еще раз огромное спасибо ребятам за то, что сделали одно из самых ярких моих путешествий. Буду с нетерпением ждать новых!
- Ланку!
Продуманный, насыщенный впечатлениями маршрут, профессиональный подход даже к мелочам)) Отличное питание, внимательный персонал на яхте и в гостиницах по маршруту сделали мой отдых комфортным, а океан впечатлений- незабываемым!
Большое спасибо лично Дон Чангу за отзывчивость, интересные поездки и профессиональный подход во всём))
Благодарю, буду рекомендовать
Всем удачи и
интересных путешествий