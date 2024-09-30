Мои заказы

Экскурсии и пляжный отдых на Шри-Ланке: индивидуальный тур

Прокатиться на джипах по нацпарку, посмотреть на слонов и увидеть Сигирию и древний Канди
Совместить отдых у океана и познакомиться с главными достопримечательностями страны — лучшее решение для отпуска! Мы поднимемся на «Львиную скалу» с уникальным городом на вершине, побываем в саду специй и
слоновьем питомнике. Поучаствуем в джип-сафари, посетим пещерный комплекс и место паломничества буддистов со всего мира. Посмотрим национальное танцевальное шоу. А 3 дня вы проведёте на пляже Нилавели. Золотистый песок, бескрайний океан и пальмы — настоящий релакс!

5
1 отзыв
Экскурсии и пляжный отдых на Шри-Ланке: индивидуальный турФото из отзыва от Людмила
Экскурсии и пляжный отдых на Шри-Ланке: индивидуальный турФото из отзыва от Людмила
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится индивидуально только для вас.

Проживание. В отелях 3*, 2-местное размещение. В Нилавели проживание в отеле «Pigeon island beach resort».

Питание. В стоимость включены завтраки и ужины. Обеды — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Дети 0-2 года — бесплатно.

Программа тура по дням

1 день

Слоновий питомник, экскурсия по Канди, храм Зуба Будды, танцевальное шоу

Встречаемся и отправляемся в Канди, посетив по пути слоновий питомник в Пиннавеле, открывшийся в 1975 году. Сюда поступают молодые особи, оставшиеся без родителей или пострадавшие от браконьеров. Сейчас здесь насчитывается более 90 слонов. Вы сможете с близкого расстояния понаблюдать за животными и, если повезёт, увидеть, как самых маленьких слонят кормят молоком из бутылки.

После обеда вас ждёт обзорная экскурсия по древнему городу. Расположенный среди холмов на берегу реки, Канди, что переводится как «гора», очень живописен. Его жители гордятся своим наследием и чтят буддистские ценности по сей день. В центре города есть искусственное озеро, на берегу которого находится окружённый рвом с водой храм Зуба Будды (Далада-Малигава) — место паломничества буддистов со всего мира, где хранится священная реликвия. Вы полюбуетесь тонкой резьбой по дереву и расписными потолками, дверями, декорированными серебром и слоновой костью, украшающими храм, и посмотрите на небольшую золотую ступу, в которой и находится зуб Будды.

А затем приготовьтесь к увлекательному зрелищу — отправляемся на национальное шоу с кандийскими танцами, в которые вкладывается сакральный смысл, а танцоры под ритмичную музыку проделывают замысловатые пируэты.
Ужин и ночь в отеле в Канди.

2 день

Ботанический сад в Перадении, сад специй и пещерный комплекс Дамбулла, джип-сафари

Утром отправляемся в Королевский ботанический сад в Перадении, один из лучших в Азии. Вы полюбуетесь яркими деревьями, тропическими растениями и декоративными орхидеями. Сад также славится коллекцией пальм и аллеей мемориальных деревьев, посаженных главами государств и выдающимися людьми, посетившими страну.

После едем в Сигирию. По пути побываем в саду специй в Матале. Вы увидите, как растут корица и ваниль, какао и кардамон, послушаете рассказ об их применении и при желании сможете приобрести. Затем прогуляемся по территории комплекса пещерных храмов Дамбулла, самого большого в Шри-Ланке — здесь находится более 80 пещер. Вы посмотрите на высокие скальные башни, возвышающиеся над окружающими равнинами. Заглянем в несколько пещер со статуями королей, богов и богинь и картинами, связанными с Гаутамой Буддой и его жизнью. Известно, что ланкийцы жили в этих пещерах ещё до распространения в стране буддизма — тут найдены захоронения, возраст которых около 2700 лет.

Пообедав, зарядимся яркими эмоциями на джип-сафари по национальному парку «Миннерия». На его небольшой территории обитает более 200 слонов. Прокатимс с ветерком и посмотрим на животных с безопасного расстояния.
Ужин и ночь в отеле в Сигири.

3 день

Гора Сигирия, отель на пляже Нилавели

После завтрака поднимемся на гору Сигирию, название которой переводится как «Львиная скала». На ней расположена овеянная легендами «крепость в небесах». На вершину нас приведут ступеньки, вырезанные между лапами, горлом и челюстями неимоверных размеров льва. Осмотрим руины дворца, королевский бассейн, наскальные фрески с изображением полуобнажённых танцовщиц и стихотворные надписи, оставленные посетителями, начиная с 8-го века.

А затем вас ждёт встреча с Индийским океаном! Едем в отель на протяжённом и немноголюдном пляже Нилавели в 15 км от города-порта Тринкомали. Размещение, свободное время.

4 день

Купание и солнечные ванны

Этот день, как и следующие два, посвящаем пляжному отдыху. Вас ждут золотистый мягкий песок, спокойный голубой океан и приятная прохлада от тени пальм, растущих недалеко от воды. Можно заняться сёрфингом и дайвингом, понырять с маской, прогуляться по посёлку и даже порыбачить.

5 день

День у океана

Пляжный отдых.

6 день

Отдых на пляже

Свободный день.

7 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Все трансферы по программе
  • Налоговый сбор
  • Скидка детям 2-12 лет - 50%
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Коломбо и обратно
  • Входные билеты по программе
  • Виза
  • Обеды
  • Раннее заселение и позднее выселение из отеля
  • Тур проводится только для вашей компании (2 человека). Возможно организовать в другие удобные вам даты и скорректировать программу под вас
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломбо, аэропорт, утро (точное время - по договорённости)
Завершение: Коломбо, аэропорт, 17:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шаммика
Шаммика — ваша команда гидов в Коломбо
Провели экскурсии для 37 туристов
Здравствуйте! Я Шаммика, занимаюсь организацией авторских туров в Шри-Ланке с 2004 года. Наша команда состоит из профессионалов самого высокого класса. Шри-Ланка — это наша родина, поэтому мы не только много знаем о стране, но и можем передать её атмосферу и колорит с чувством. Вы получите максимальное удовольствие от путешествия!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Л
Людмила
30 сен 2024
Прошло две недели с момента возвращения из поездки по Шри -Ланке, а приятные впечатления продолжают поднимать настроение. И дело, по нашему мнению, не в тех достопримечательностях, посетить которые можно в
рамках этого тура, или любого другого, или совсем самостоятельно, а в том, с каким подходом и отношением нам довелось столкнуться. Это абсолютное доброжелательство, желание помочь в чем бы то ни было, и при этом сделать поездку насыщенной и интересной. Начиная от четырех часового ожидания нашего рейса в аэропорту, и заканчивая помощью в выборе фруктов правильной степени зрелости, весь тур прошел с учетом наших пожеланий.
Мы не стремились охватить все достопримечательности Шри-Ланки, их в стране с многовековой историей и богатым природным многообразием очень много. Но каждое посещение сопровождалось интересным рассказом нашего гида Налика, по которым можно снимать многосерийные исторические фильмы с прекрасными видами на окружающие пейзажи. А потом были комфортные переезды в чистом кондиционированном автомобиле с умелым водителем Рангэ к следующей локации.
Отдельно хочется отметить выбор отелей для остановок между переездами. Они все разные, но все с замечательными завтраками и ужинами, и у всех есть своя "изюминка" - будь то замечательный вид на город, или удобное расположение в сочетании с комфортом вблизи скалы Сигирии, или отличный пляж, на котором расположен отель, выбранный для последних дней отдыха.
Мы очень благодарны всем, кто организовал и провел с нами эту замечательную поездку по такой небольшой и такой разнообразной во всех отношениях стране. Большое всем спасибо! Думаем, что такая поездка будет интересна и семьям с детьми, и взрослым любого возраста, т. к. она охватывает самые разные направления отдыха. Пусть он у всех будет удачным с командой Шаммика!

