Встречаемся и отправляемся в Канди, посетив по пути слоновий питомник в Пиннавеле, открывшийся в 1975 году. Сюда поступают молодые особи, оставшиеся без родителей или пострадавшие от браконьеров. Сейчас здесь насчитывается более 90 слонов. Вы сможете с близкого расстояния понаблюдать за животными и, если повезёт, увидеть, как самых маленьких слонят кормят молоком из бутылки.

После обеда вас ждёт обзорная экскурсия по древнему городу. Расположенный среди холмов на берегу реки, Канди, что переводится как «гора», очень живописен. Его жители гордятся своим наследием и чтят буддистские ценности по сей день. В центре города есть искусственное озеро, на берегу которого находится окружённый рвом с водой храм Зуба Будды (Далада-Малигава) — место паломничества буддистов со всего мира, где хранится священная реликвия. Вы полюбуетесь тонкой резьбой по дереву и расписными потолками, дверями, декорированными серебром и слоновой костью, украшающими храм, и посмотрите на небольшую золотую ступу, в которой и находится зуб Будды.

А затем приготовьтесь к увлекательному зрелищу — отправляемся на национальное шоу с кандийскими танцами, в которые вкладывается сакральный смысл, а танцоры под ритмичную музыку проделывают замысловатые пируэты.

Ужин и ночь в отеле в Канди.