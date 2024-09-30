Описание тура
Организационные детали
Тур проводится индивидуально только для вас.
Проживание. В отелях 3*, 2-местное размещение. В Нилавели проживание в отеле «Pigeon island beach resort».
Питание. В стоимость включены завтраки и ужины. Обеды — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Дети 0-2 года — бесплатно.
Программа тура по дням
Слоновий питомник, экскурсия по Канди, храм Зуба Будды, танцевальное шоу
Встречаемся и отправляемся в Канди, посетив по пути слоновий питомник в Пиннавеле, открывшийся в 1975 году. Сюда поступают молодые особи, оставшиеся без родителей или пострадавшие от браконьеров. Сейчас здесь насчитывается более 90 слонов. Вы сможете с близкого расстояния понаблюдать за животными и, если повезёт, увидеть, как самых маленьких слонят кормят молоком из бутылки.
После обеда вас ждёт обзорная экскурсия по древнему городу. Расположенный среди холмов на берегу реки, Канди, что переводится как «гора», очень живописен. Его жители гордятся своим наследием и чтят буддистские ценности по сей день. В центре города есть искусственное озеро, на берегу которого находится окружённый рвом с водой храм Зуба Будды (Далада-Малигава) — место паломничества буддистов со всего мира, где хранится священная реликвия. Вы полюбуетесь тонкой резьбой по дереву и расписными потолками, дверями, декорированными серебром и слоновой костью, украшающими храм, и посмотрите на небольшую золотую ступу, в которой и находится зуб Будды.
А затем приготовьтесь к увлекательному зрелищу — отправляемся на национальное шоу с кандийскими танцами, в которые вкладывается сакральный смысл, а танцоры под ритмичную музыку проделывают замысловатые пируэты.
Ужин и ночь в отеле в Канди.
Ботанический сад в Перадении, сад специй и пещерный комплекс Дамбулла, джип-сафари
Утром отправляемся в Королевский ботанический сад в Перадении, один из лучших в Азии. Вы полюбуетесь яркими деревьями, тропическими растениями и декоративными орхидеями. Сад также славится коллекцией пальм и аллеей мемориальных деревьев, посаженных главами государств и выдающимися людьми, посетившими страну.
После едем в Сигирию. По пути побываем в саду специй в Матале. Вы увидите, как растут корица и ваниль, какао и кардамон, послушаете рассказ об их применении и при желании сможете приобрести. Затем прогуляемся по территории комплекса пещерных храмов Дамбулла, самого большого в Шри-Ланке — здесь находится более 80 пещер. Вы посмотрите на высокие скальные башни, возвышающиеся над окружающими равнинами. Заглянем в несколько пещер со статуями королей, богов и богинь и картинами, связанными с Гаутамой Буддой и его жизнью. Известно, что ланкийцы жили в этих пещерах ещё до распространения в стране буддизма — тут найдены захоронения, возраст которых около 2700 лет.
Пообедав, зарядимся яркими эмоциями на джип-сафари по национальному парку «Миннерия». На его небольшой территории обитает более 200 слонов. Прокатимс с ветерком и посмотрим на животных с безопасного расстояния.
Ужин и ночь в отеле в Сигири.
Гора Сигирия, отель на пляже Нилавели
После завтрака поднимемся на гору Сигирию, название которой переводится как «Львиная скала». На ней расположена овеянная легендами «крепость в небесах». На вершину нас приведут ступеньки, вырезанные между лапами, горлом и челюстями неимоверных размеров льва. Осмотрим руины дворца, королевский бассейн, наскальные фрески с изображением полуобнажённых танцовщиц и стихотворные надписи, оставленные посетителями, начиная с 8-го века.
А затем вас ждёт встреча с Индийским океаном! Едем в отель на протяжённом и немноголюдном пляже Нилавели в 15 км от города-порта Тринкомали. Размещение, свободное время.
Купание и солнечные ванны
Этот день, как и следующие два, посвящаем пляжному отдыху. Вас ждут золотистый мягкий песок, спокойный голубой океан и приятная прохлада от тени пальм, растущих недалеко от воды. Можно заняться сёрфингом и дайвингом, понырять с маской, прогуляться по посёлку и даже порыбачить.
День у океана
Пляжный отдых.
Отдых на пляже
Свободный день.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт.
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Услуги русскоговорящего гида
- Все трансферы по программе
- Налоговый сбор
- Скидка детям 2-12 лет - 50%
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Коломбо и обратно
- Входные билеты по программе
- Виза
- Обеды
- Раннее заселение и позднее выселение из отеля
- Тур проводится только для вашей компании (2 человека). Возможно организовать в другие удобные вам даты и скорректировать программу под вас