Путешествие в сердце острова: своей компанией по центральным провинциям Шри-Ланки

Подняться на Львиную скалу и башню Амбулувава, погладить слонов и прокатиться на поезде
Центральные провинции Шри-Ланки — это край головокружительных горных пейзажей, живописных плантаций и водопадов и впечатляющих построек, сохранившихся с древних и колониальных времён. Мы отправимся сюда в небольшое путешествие и объедем
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все топовые локации.

Вы подниметесь на Львиную скалу, Малый пик Адама и башню Амбулувава, осмотрите реликвии многовековых храмов и Музея драгоценных камней.

Узнаете, как выращивают знаменитый цейлонский чай и попробуете этот ароматный горячий напиток прямо на фабрике.

А также сможете покормить и погладить очаровательных обитателей слоновьего приюта и сделать те самые фотографии, свесившись из вагона поезда.

Путешествие в сердце острова: своей компанией по центральным провинциям Шри-Ланки
Путешествие в сердце острова: своей компанией по центральным провинциям Шри-Ланки
Путешествие в сердце острова: своей компанией по центральным провинциям Шри-Ланки
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Проживание. 2-местное размещение в отелях 3*, номера с кондиционером. Точные названия мест проживания будут известны накануне поездки.

*Фото отелей Senani Hotel и Oak Ray Regency взяты с сайта booking.com для примера

Питание. В стоимость тура входят завтраки и ужины, обеды оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Седан Toyota, Nissan или Honda с кондиционером.

Дети. Только 18+.

Виза. Оформляется самостоятельно по прилёте или заранее онлайн.

Программа тура по дням

1 день

Сигирия, слоновий питомник, храмы

Заберём вас у аэропорта или вашего отеля и поедем в центр острова. По прибытии поднимемся на Львиную скалу. Так называют удивительной формы плато Сигирия, на вершине которого располагался роскошный неприступный дворец.

Осмотрим Золотой храм в Дамбулле. Погладим и покормим очаровательных обитателей слоновьего парка «Пиннавела».

Заглянем в храм Зуба Будды — одну из главных святынь острова. По легенде, тут хранится ценная реликвия — настоящий зуб Будды, обладающий магической силой. Ночевать останемся в отеле Канди.

Сигирия, слоновий питомник, храмыСигирия, слоновий питомник, храмыСигирия, слоновий питомник, храмыСигирия, слоновий питомник, храмыСигирия, слоновий питомник, храмыСигирия, слоновий питомник, храмыСигирия, слоновий питомник, храмыСигирия, слоновий питомник, храмыСигирия, слоновий питомник, храмы
2 день

Музей камней, королевский сад, башня Амбулувава, плантация и водопад

Начнём день с осмотра богатой коллекции Музея драгоценных камней. Пройдёмся по впечатляющему королевскому саду, где цветут десятки видов нежнейших орхидей. А ещё здесь растут деревья, высаженные Юрием Гагариным.

Поднимемся на вершину белоснежной башни Амбулувава, чтобы сделать впечатляющие фотографии на фоне вечнозелёных лесов. Прогуляемся по чайной плантации и сходим к водопаду Рамбода.

Выпьем чашечку ароматного цейлонского чая прямо на фабрике, где его производят. Затем пойдём гулять по Нувара-Элии, где хорошо сохранилась атмосфера колониальной эпохи. Увидим старое почтовое отделение в английском стиле и полюбуемся голубой гладью озера Грегори.

Музей камней, королевский сад, башня Амбулувава, плантация и водопадМузей камней, королевский сад, башня Амбулувава, плантация и водопадМузей камней, королевский сад, башня Амбулувава, плантация и водопадМузей камней, королевский сад, башня Амбулувава, плантация и водопадМузей камней, королевский сад, башня Амбулувава, плантация и водопадМузей камней, королевский сад, башня Амбулувава, плантация и водопадМузей камней, королевский сад, башня Амбулувава, плантация и водопадМузей камней, королевский сад, башня Амбулувава, плантация и водопад
3 день

Чайная фабрика, прогулки по Нувара-Элии и Элле

Переместимся в город Элла. Осмотрим знаменитый Девятиарочный мост, созданный британскими колонизаторами, и прокатимся на колоритном поезде. Здесь можно сделать впечатляющие кадры, свесившись из вагона.

Осмотрим живописные холмы и рисовые поля, открывающиеся со смотровой площадки на вершине Малого пика Адама. Побываем у одного из самых высоких на острове водопадов — Раваны.

На обратном пути заедем на фруктовый рынок за покупками. Вечером прибудем к вашему отелю и попрощаемся.

Чайная фабрика, прогулки по Нувара-Элии и ЭллеЧайная фабрика, прогулки по Нувара-Элии и ЭллеЧайная фабрика, прогулки по Нувара-Элии и ЭллеЧайная фабрика, прогулки по Нувара-Элии и ЭллеЧайная фабрика, прогулки по Нувара-Элии и ЭллеЧайная фабрика, прогулки по Нувара-Элии и ЭллеЧайная фабрика, прогулки по Нувара-Элии и Элле

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Трансфер от аэропорта или вашего отеля и обратно
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Входные билеты и экскурсии по программе
  • Налоги и сборы
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Коломбо и обратно
  • Обеды
  • Виза - $60
  • Медицинская страховка
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
  • Обратите внимание: в праздный период с 20.12 по 10.01:
  • Доплата за отель - $80 с человека
  • Рождественский ужин (24.12) - $50 с человека
  • Новогодний ужин (31.12) - $50 с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт/ваш отель в Коломбо или любой отель от Калутары до Унаватуны, утро
Завершение: Ваш отель, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Коломбо

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