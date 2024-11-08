Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Проживание. 2-местное размещение в отелях 3*, номера с кондиционером. Точные названия мест проживания будут известны накануне поездки.
*Фото отелей Senani Hotel и Oak Ray Regency взяты с сайта booking.com для примера
Питание. В стоимость тура входят завтраки и ужины, обеды оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Седан Toyota, Nissan или Honda с кондиционером.
Дети. Только 18+.
Виза. Оформляется самостоятельно по прилёте или заранее онлайн.
Программа тура по дням
Сигирия, слоновий питомник, храмы
Заберём вас у аэропорта или вашего отеля и поедем в центр острова. По прибытии поднимемся на Львиную скалу. Так называют удивительной формы плато Сигирия, на вершине которого располагался роскошный неприступный дворец.
Осмотрим Золотой храм в Дамбулле. Погладим и покормим очаровательных обитателей слоновьего парка «Пиннавела».
Заглянем в храм Зуба Будды — одну из главных святынь острова. По легенде, тут хранится ценная реликвия — настоящий зуб Будды, обладающий магической силой. Ночевать останемся в отеле Канди.
Музей камней, королевский сад, башня Амбулувава, плантация и водопад
Начнём день с осмотра богатой коллекции Музея драгоценных камней. Пройдёмся по впечатляющему королевскому саду, где цветут десятки видов нежнейших орхидей. А ещё здесь растут деревья, высаженные Юрием Гагариным.
Поднимемся на вершину белоснежной башни Амбулувава, чтобы сделать впечатляющие фотографии на фоне вечнозелёных лесов. Прогуляемся по чайной плантации и сходим к водопаду Рамбода.
Выпьем чашечку ароматного цейлонского чая прямо на фабрике, где его производят. Затем пойдём гулять по Нувара-Элии, где хорошо сохранилась атмосфера колониальной эпохи. Увидим старое почтовое отделение в английском стиле и полюбуемся голубой гладью озера Грегори.
Чайная фабрика, прогулки по Нувара-Элии и Элле
Переместимся в город Элла. Осмотрим знаменитый Девятиарочный мост, созданный британскими колонизаторами, и прокатимся на колоритном поезде. Здесь можно сделать впечатляющие кадры, свесившись из вагона.
Осмотрим живописные холмы и рисовые поля, открывающиеся со смотровой площадки на вершине Малого пика Адама. Побываем у одного из самых высоких на острове водопадов — Раваны.
На обратном пути заедем на фруктовый рынок за покупками. Вечером прибудем к вашему отелю и попрощаемся.
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Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Трансфер от аэропорта или вашего отеля и обратно
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Входные билеты и экскурсии по программе
- Налоги и сборы
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Коломбо и обратно
- Обеды
- Виза - $60
- Медицинская страховка
- Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
- Обратите внимание: в праздный период с 20.12 по 10.01:
- Доплата за отель - $80 с человека
- Рождественский ужин (24.12) - $50 с человека
- Новогодний ужин (31.12) - $50 с человека