Заберём вас у аэропорта или вашего отеля и поедем в центр острова. По прибытии поднимемся на Львиную скалу. Так называют удивительной формы плато Сигирия, на вершине которого располагался роскошный неприступный дворец.

Осмотрим Золотой храм в Дамбулле. Погладим и покормим очаровательных обитателей слоновьего парка «Пиннавела».

Заглянем в храм Зуба Будды — одну из главных святынь острова. По легенде, тут хранится ценная реликвия — настоящий зуб Будды, обладающий магической силой. Ночевать останемся в отеле Канди.