Слоны, храмы, чайные плантации и другие богатства Шри-Ланки

Прокатиться на поезде мимо джунглей, посетить святилища и лучшие природные локации
В одном путешествии собрали для вас значимые религиозные места, архитектурные шедевры и живописнейшие творения природы.

Вы побываете в национальном парке, где живут слоны, увидите каскадные водопады, плантации на склонах гор, полюбуетесь
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просторами с Малого пика Адама и крепости короля. Зайдёте в священные места, среди которых пещерный храм в Дамбулле. Рассмотрите руины в исторической столице Шри-Ланки, древнем центре цивилизации на острове.

А ещё прогуляетесь по роскошному ботаническому саду с орхидеями, увидите, как выращиваются травы для косметики и лечения, и прокатитесь на поезде в горном регионе.

Слоны, храмы, чайные плантации и другие богатства Шри-Ланки
Слоны, храмы, чайные плантации и другие богатства Шри-Ланки
Слоны, храмы, чайные плантации и другие богатства Шри-Ланки
Ближайшие даты:
1
мар
Время начала: 11:30

Описание тура

Организационные детали

Если вам необходим 1-местный номер, сообщите об этом организатору до старта тура. Предоставляется за доплату и при возможности (наличии номеров).

Вам необходимо оформить электронное разрешение на въезд (ETA). Желательно сделать страховку.

Проживание. В отелях 3* или 4* в 2-местных номерах со всеми удобствами. 1-местное размещение с доплатой и по согласованию (при наличии номеров). Подселения нет. Возможные варианты: Hotel Sigiriya, Thilanka Hotel, Araliya Red Nuwara Eliya, Ella Flower Garden Resort. В некоторых отелях будут бассейны.

*Фото мест размещения взяты с сайта booking.com

Питание. Включены завтраки и ужины. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Минивэн или микроавтобус с кондиционером. Также прокатимся на поезде по живописному маршруту.

Дети. От 12 лет.

Уровень сложности. Сочетаются переезды на автомобиле и лёгкие прогулки. Подъём на Малый пик Адама лёгкий (набор высоты до 100 метров, 1,5–2 часа туда-обратно).

Виза. Необходимо оформить электронное разрешение на въезд (ETA).

Программа тура по дням

1 день

Пещерный храм в Дамбулле и слоны в «Миннерии»

Встречаемся в аэропорту и сразу отправляемся в пещерный храм Дамбуллы. Здесь находится более 150 буддийских статуй, половина из которых покрыта золотом. Священное место уже 22 века является центром паломничества. Пещерный комплекс высечен прямо в скале и состоит из нескольких залов.

После обеда заедем в национальный парк «Миннерия», где живут слоны. Прокатимся по территории на джипах и понаблюдаем за животными. Ближе к вечеру заселимся в отель в Сигирии на 2 ночи.

Пещерный храм в Дамбулле и слоны в «Миннерии»Пещерный храм в Дамбулле и слоны в «Миннерии»Пещерный храм в Дамбулле и слоны в «Миннерии»Пещерный храм в Дамбулле и слоны в «Миннерии»Пещерный храм в Дамбулле и слоны в «Миннерии»Пещерный храм в Дамбулле и слоны в «Миннерии»Пещерный храм в Дамбулле и слоны в «Миннерии»Пещерный храм в Дамбулле и слоны в «Миннерии»Пещерный храм в Дамбулле и слоны в «Миннерии»Пещерный храм в Дамбулле и слоны в «Миннерии»
2 день

Сигирия и Полоннарува

Согласно древней ланкийской хронике «Чулавамса», Сигирия представляла собой большой лес, но ураганы и оползни превратили местность в холм, который был выбран королём Кашьяпой для своей новой столицы. На вершине скалы была построена крепость, куда мы с вами и поднимемся. Вы пройдёте через ворота в форме огромного льва и увидите фрески на стенах. Экскурсия займёт 2,5 часа.

Затем посетим историческую столицу Шри-Ланки — Полоннаруву. Город считается одним из древних центров цивилизации на острове. Осмотрим руины крепости, домов и монастырей.

Сигирия и ПолоннаруваСигирия и ПолоннаруваСигирия и ПолоннаруваСигирия и Полоннарува
3 день

Сад специй, храм Зуба Будды в Канди и ботанический сад

Позавтракаем и переезжаем в Канди. По дороге посетим аюрведический сад, где нам покажут, как выращиваются травы для косметики и лечения.

В Канди познакомимся с главной достопримечательностью — храмом Зуба Будды. Немного прогуляемся по городу, а затем и по Королевскому ботаническому саду в Перадении. Место находится всего в 6 км от Канди и славится своей коллекцией орхидей, пряностей, лекарственных растений, бамбуков, пальм. Сад занимает территорию в 67 гектаров — здесь можно гулять целый день!

Сад специй, храм Зуба Будды в Канди и ботанический садСад специй, храм Зуба Будды в Канди и ботанический садСад специй, храм Зуба Будды в Канди и ботанический садСад специй, храм Зуба Будды в Канди и ботанический садСад специй, храм Зуба Будды в Канди и ботанический садСад специй, храм Зуба Будды в Канди и ботанический садСад специй, храм Зуба Будды в Канди и ботанический садСад специй, храм Зуба Будды в Канди и ботанический садСад специй, храм Зуба Будды в Канди и ботанический сад
4 день

Амбулувава, водопад Рамбода и чайный город Нувара-Элия

Сегодня посетим винтовую башню-храм Амбулувава, с которой открывается вид на 360 градусов. Чем выше вы поднимаетесь, тем уже становится лестница! С вершины получаются эффектные фотографии!

К обеду будем у водопада Рамбода. Желающие смогут попробовать местные блюда в ресторане с видом на падающую воду в окружении леса и гор. Затем поедем ещё выше — в Нувара-Элию. Город находится на высоте почти 1900 метров и окружён чайными плантациями.

Амбулувава, водопад Рамбода и чайный город Нувара-ЭлияАмбулувава, водопад Рамбода и чайный город Нувара-ЭлияАмбулувава, водопад Рамбода и чайный город Нувара-ЭлияАмбулувава, водопад Рамбода и чайный город Нувара-ЭлияАмбулувава, водопад Рамбода и чайный город Нувара-ЭлияАмбулувава, водопад Рамбода и чайный город Нувара-ЭлияАмбулувава, водопад Рамбода и чайный город Нувара-Элия
5 день

Девятиарочный мост и поездка на поезде до Эллы

С утра прогуляемся по высокогорному курорту Нувара-Элии. Увидим огромное количество чайных плантаций на склонах и знаменитый девятиарочный мост.

Затем прокатимся на поезде (25 минут) и полюбуемся захватывающими панорамами джунглей, гор и окрестностей городка Эллы, где разместимся в отеле.

Девятиарочный мост и поездка на поезде до ЭллыДевятиарочный мост и поездка на поезде до ЭллыДевятиарочный мост и поездка на поезде до ЭллыДевятиарочный мост и поездка на поезде до ЭллыДевятиарочный мост и поездка на поезде до ЭллыДевятиарочный мост и поездка на поезде до ЭллыДевятиарочный мост и поездка на поезде до ЭллыДевятиарочный мост и поездка на поезде до ЭллыДевятиарочный мост и поездка на поезде до Эллы
6 день

Малый пик Адама и завершение тура

После завтрака прогуляемся по пешему маршруту на Малый пик Адама. Это лёгкий хайкинг, который не требует специальной подготовки, достаточно удобной обуви. Из дополнительных развлечений есть зиплайн (по желанию). Но и без этого виды с высоты захватывают дух!

Тур завершится на юго-западном побережье Шри-Ланки. Рекомендуем остаться ещё на несколько дней в стране и отдохнуть на пляжах Галле или Унаватуны.

Малый пик Адама и завершение тураМалый пик Адама и завершение тураМалый пик Адама и завершение тураМалый пик Адама и завершение тураМалый пик Адама и завершение тура

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$950
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Все переезды по программе, включая встречу в аэропорту
  • Сафари на джипах
  • Поездка на поезде
  • Посещение всех локаций по программе
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Коломбо и обратно
  • Обеды и чаевые
  • Трансфер до аэропорта в последний день
  • 1-местное размещение - по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Коломбо, аэропорт, 11:30
Завершение: Унаватуна/Галле, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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