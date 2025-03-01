Если вам необходим 1-местный номер, сообщите об этом организатору до старта тура. Предоставляется за доплату и при возможности (наличии номеров).

Вам необходимо оформить электронное разрешение на въезд (ETA). Желательно сделать страховку.

Проживание. В отелях 3* или 4* в 2-местных номерах со всеми удобствами. 1-местное размещение с доплатой и по согласованию (при наличии номеров). Подселения нет. Возможные варианты: Hotel Sigiriya, Thilanka Hotel, Araliya Red Nuwara Eliya, Ella Flower Garden Resort. В некоторых отелях будут бассейны.

*Фото мест размещения взяты с сайта booking.com

Питание. Включены завтраки и ужины. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Минивэн или микроавтобус с кондиционером. Также прокатимся на поезде по живописному маршруту.

Дети. От 12 лет.

Уровень сложности. Сочетаются переезды на автомобиле и лёгкие прогулки. Подъём на Малый пик Адама лёгкий (набор высоты до 100 метров, 1,5–2 часа туда-обратно).

Виза. Необходимо оформить электронное разрешение на въезд (ETA).