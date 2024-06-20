Возможно разместить ребёнка в одном номере с родителями за 50% от стоимости взрослого. За 1-местное размещение доплата.

Тур проводится в группе от 2 человек.

Проживание. В Дамбулле в отеле «Fresco Water Villas», в Канди в отеле «Oakray Residence», в Нувара Элии в отеле «Oak Ray Summer Breeze», в «Яле» в отеле «Oak Ray Wild» в 2-местных номерах. Возможно 1-месное размещение с доплатой.

Питание. Включены завтраки и ужины в отелях, 1 бутылка минеральной воды в день на человека. Обеды и новогодний ужин оплачиваются дополнительно.

Дети. С любого возраста.