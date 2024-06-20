Описание тура
Организационные детали
Возможно разместить ребёнка в одном номере с родителями за 50% от стоимости взрослого. За 1-местное размещение доплата.
Тур проводится в группе от 2 человек.
Проживание. В Дамбулле в отеле «Fresco Water Villas», в Канди в отеле «Oakray Residence», в Нувара Элии в отеле «Oak Ray Summer Breeze», в «Яле» в отеле «Oak Ray Wild» в 2-местных номерах. Возможно 1-месное размещение с доплатой.
Питание. Включены завтраки и ужины в отелях, 1 бутылка минеральной воды в день на человека. Обеды и новогодний ужин оплачиваются дополнительно.
Дети. С любого возраста.
Программа тура по дням
Слоновий питомник и Дамбулла
Первая локация нашего путешествия — слоновий питомник. Место, где можно увидеть милейших животных в естественной среде обитания, как они купаются, питаются, играют друг с другом. Желающие смогут принять участие в кормлении слонов.
После чего мы переезжаем в Дамбуллу, размещаемся в отеле и идём на ужин.
Пещерный храм и дворец на скале
Сегодня мы посетим пещерный буддийский храм Дамбулла, датируемый 1-м веком до нашей эры. Он буквально высечен в скале и является священным местом. Внутри находится более сотни статуй Будды и пять пещер.
Далее переезжаем к подножию Сигирии. Поднимемся на Львиную скалу, чтобы увидеть форт и дворец первого короля Шри-Ланки Кассапы. Скальное плато Сигирия образовалось из магмы потухшего и разрушившегося вулкана и возвышается над практически плоской равниной на 170 метрах.
Вечером вернёмся в отель в Дамбуллу.
Прогулка на волах, Сад специй, храм Зуба Будды и традиционное шоу
После завтрака выезжаем из отеля и направляемся в Хабарану. Здесь нас ждёт прогулка на волах и знакомство с жизнью местных. Продолжим путь до Канди, остановившись по дороге в Саду специй, чтобы узнать получше, чем богата Шри-Ланка.
На одну ночь заселимся в отель в Канди и посетим храм Зуба Будды — важный религиозный и исторический памятник, где и хранится реликвия в 7 золотых ларцах. Вечером ещё больше погрузимся в местную культуру на традиционном шоу.
Королевский сад, чайная плантация и фабрика, джунгли и Англии на Шри-Ланке
Сегодня будет много природных локаций, которые точно впечатлят каждого. Посетим Королевский ботанический сад, который известен своей коллекцией из более 300 орхидей, пряностей, лекарственных растений, аллеями с пальмами — в общем, богатейшей флорой. Заедем полюбоваться водопадом Рамбода в джунгли. Остановимся на чайной плантации и фабрике, где нас ждёт экскурсия и дегустация. Вы попробуете настоящий цейлонский чай! Далее прокатимся на поезде до Невалапитии по живописнейшему маршруту.
В Нувара Элии, что в переводе значит «город огней», заселимся в отель на одну ночь. Окажемся среди чайных плантаций и на высоте 1890 метров! Успеем сегодня ещё и прогуляться по окрестностям, полюбоваться озером Грегори, дорога до которого ведёт через поля для гольфа и ипподром. Офицеры колониальных времён любили проводить здесь время и строили себе дома в британском стиле, чтобы подольше задерживаться в Нувара Элии. До сих пор их любимые развлечения процветают на Шри-Ланке.
Девятиарочный мост, храм и водопад
Сегодня переезжаем в Эллу. По дороге заедем в храм Богини Ситы, увидим водопад Равана Элла. Посетим 9-арочный мост — один из самых высоких в Южной Азии. Его построили британские и цейлонские инженеры в 20 веке. Сюда в обязательном порядке приезжают все туристы, чтобы сделать эффектные фотографии и восхититься идеально вписанным в ландшафт мостом.
После обеда отправляемся далее в район нацпарка «Яла», заселимся в отель в Тиссамаране.
Сафари в нацпарке и возвращение в Коломбо
Рано утром отправляемся смотреть на диких животных в естественной среде обитания. Национальный парк «Яла» – самый крупнейший в стране. Он считается одним из лучших мест для сафари в Азии, занимает площадь более 1500 квадратных километров. Здесь вы увидите слонов, леопардов, кабанов, буйволов, крокодилов, птиц и полюбуетесь нетронутой природой. В парке можно наблюдать широкий спектр животных и растительности.
После завтрака выезжаем из отеля. Трансфер в Коломбо с возможностью остановиться в других городах по дороге.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€960
|Дети до 11 лет
|€480
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Что включено
- Проживание
- Завтраки, ужины и 1 литр минеральной воды на человека в день
- Переезды по программе на автобусе с кондиционером
- Сопровождение русскоязычным гидом
- Джипы в национальном парке «Яла»
- Входной билет в нацпарк
- Катание на волах в Хабаране
- Билет на поезд
- Местные налоги
Что не входит в цену
- Билеты до Коломбо и обратно
- 1-местное размещение - доплата 90 евро
- Обеды
- Входные билеты (кроме билета в нацпарк) - около 70 евро за человека
- Новогодний ужин (обязательная доплата) - 36 евро
- Сувениры и личные расходы
- Чаевые