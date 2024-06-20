Экзотические праздники: дикие животные, чайные плантации и более 150 Будд

Погрузиться в культуру Шри-Ланки, подняться в гости к королю и отправиться в джип-сафари
Больше никакого снега и тазиков салатов на новогодние праздники — отправляемся в насыщенное путешествие по экзотической Шри-Ланке! Будем дегустировать цейлонский чай на фабрике, гулять по плантациям, кормить слонов, восхищаться окрестностями
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со скалы-дворца короля и кататься на поезде по одному из самых живописных маршрутов мира! Увидим спрятанные в джунглях водопады, священные храмы, более 150 статуй Будды и 1 зуб Будды, хорошо сокрытый в 7 золотых ларцах.

Немного экстрима напоследок — джип-сафари в нацпарке, где обитают леопарды, крокодилы, буйволы и другие дикие животные!

Экзотические праздники: дикие животные, чайные плантации и более 150 Будд
Экзотические праздники: дикие животные, чайные плантации и более 150 Будд
Экзотические праздники: дикие животные, чайные плантации и более 150 Будд
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 11:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно разместить ребёнка в одном номере с родителями за 50% от стоимости взрослого. За 1-местное размещение доплата.

Тур проводится в группе от 2 человек.

Проживание. В Дамбулле в отеле «Fresco Water Villas», в Канди в отеле «Oakray Residence», в Нувара Элии в отеле «Oak Ray Summer Breeze», в «Яле» в отеле «Oak Ray Wild» в 2-местных номерах. Возможно 1-месное размещение с доплатой.

Питание. Включены завтраки и ужины в отелях, 1 бутылка минеральной воды в день на человека. Обеды и новогодний ужин оплачиваются дополнительно.

Дети. С любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Слоновий питомник и Дамбулла

Первая локация нашего путешествия — слоновий питомник. Место, где можно увидеть милейших животных в естественной среде обитания, как они купаются, питаются, играют друг с другом. Желающие смогут принять участие в кормлении слонов.

После чего мы переезжаем в Дамбуллу, размещаемся в отеле и идём на ужин.

Слоновий питомник и ДамбуллаСлоновий питомник и ДамбуллаСлоновий питомник и ДамбуллаСлоновий питомник и ДамбуллаСлоновий питомник и ДамбуллаСлоновий питомник и ДамбуллаСлоновий питомник и ДамбуллаСлоновий питомник и ДамбуллаСлоновий питомник и ДамбуллаСлоновий питомник и ДамбуллаСлоновий питомник и Дамбулла
2 день

Пещерный храм и дворец на скале

Сегодня мы посетим пещерный буддийский храм Дамбулла, датируемый 1-м веком до нашей эры. Он буквально высечен в скале и является священным местом. Внутри находится более сотни статуй Будды и пять пещер.

Далее переезжаем к подножию Сигирии. Поднимемся на Львиную скалу, чтобы увидеть форт и дворец первого короля Шри-Ланки Кассапы. Скальное плато Сигирия образовалось из магмы потухшего и разрушившегося вулкана и возвышается над практически плоской равниной на 170 метрах.

Вечером вернёмся в отель в Дамбуллу.

Пещерный храм и дворец на скалеПещерный храм и дворец на скалеПещерный храм и дворец на скалеПещерный храм и дворец на скалеПещерный храм и дворец на скалеПещерный храм и дворец на скалеПещерный храм и дворец на скалеПещерный храм и дворец на скалеПещерный храм и дворец на скалеПещерный храм и дворец на скалеПещерный храм и дворец на скалеПещерный храм и дворец на скале
3 день

Прогулка на волах, Сад специй, храм Зуба Будды и традиционное шоу

После завтрака выезжаем из отеля и направляемся в Хабарану. Здесь нас ждёт прогулка на волах и знакомство с жизнью местных. Продолжим путь до Канди, остановившись по дороге в Саду специй, чтобы узнать получше, чем богата Шри-Ланка.

На одну ночь заселимся в отель в Канди и посетим храм Зуба Будды — важный религиозный и исторический памятник, где и хранится реликвия в 7 золотых ларцах. Вечером ещё больше погрузимся в местную культуру на традиционном шоу.

Прогулка на волах, Сад специй, храм Зуба Будды и традиционное шоуПрогулка на волах, Сад специй, храм Зуба Будды и традиционное шоуПрогулка на волах, Сад специй, храм Зуба Будды и традиционное шоуПрогулка на волах, Сад специй, храм Зуба Будды и традиционное шоуПрогулка на волах, Сад специй, храм Зуба Будды и традиционное шоуПрогулка на волах, Сад специй, храм Зуба Будды и традиционное шоуПрогулка на волах, Сад специй, храм Зуба Будды и традиционное шоуПрогулка на волах, Сад специй, храм Зуба Будды и традиционное шоуПрогулка на волах, Сад специй, храм Зуба Будды и традиционное шоуПрогулка на волах, Сад специй, храм Зуба Будды и традиционное шоуПрогулка на волах, Сад специй, храм Зуба Будды и традиционное шоу
4 день

Королевский сад, чайная плантация и фабрика, джунгли и Англии на Шри-Ланке

Сегодня будет много природных локаций, которые точно впечатлят каждого. Посетим Королевский ботанический сад, который известен своей коллекцией из более 300 орхидей, пряностей, лекарственных растений, аллеями с пальмами — в общем, богатейшей флорой. Заедем полюбоваться водопадом Рамбода в джунгли. Остановимся на чайной плантации и фабрике, где нас ждёт экскурсия и дегустация. Вы попробуете настоящий цейлонский чай! Далее прокатимся на поезде до Невалапитии по живописнейшему маршруту.

В Нувара Элии, что в переводе значит «город огней», заселимся в отель на одну ночь. Окажемся среди чайных плантаций и на высоте 1890 метров! Успеем сегодня ещё и прогуляться по окрестностям, полюбоваться озером Грегори, дорога до которого ведёт через поля для гольфа и ипподром. Офицеры колониальных времён любили проводить здесь время и строили себе дома в британском стиле, чтобы подольше задерживаться в Нувара Элии. До сих пор их любимые развлечения процветают на Шри-Ланке.

Королевский сад, чайная плантация и фабрика, джунгли и Англии на Шри-ЛанкеКоролевский сад, чайная плантация и фабрика, джунгли и Англии на Шри-ЛанкеКоролевский сад, чайная плантация и фабрика, джунгли и Англии на Шри-ЛанкеКоролевский сад, чайная плантация и фабрика, джунгли и Англии на Шри-ЛанкеКоролевский сад, чайная плантация и фабрика, джунгли и Англии на Шри-ЛанкеКоролевский сад, чайная плантация и фабрика, джунгли и Англии на Шри-ЛанкеКоролевский сад, чайная плантация и фабрика, джунгли и Англии на Шри-ЛанкеКоролевский сад, чайная плантация и фабрика, джунгли и Англии на Шри-ЛанкеКоролевский сад, чайная плантация и фабрика, джунгли и Англии на Шри-ЛанкеКоролевский сад, чайная плантация и фабрика, джунгли и Англии на Шри-ЛанкеКоролевский сад, чайная плантация и фабрика, джунгли и Англии на Шри-ЛанкеКоролевский сад, чайная плантация и фабрика, джунгли и Англии на Шри-ЛанкеКоролевский сад, чайная плантация и фабрика, джунгли и Англии на Шри-Ланке
5 день

Девятиарочный мост, храм и водопад

Сегодня переезжаем в Эллу. По дороге заедем в храм Богини Ситы, увидим водопад Равана Элла. Посетим 9-арочный мост — один из самых высоких в Южной Азии. Его построили британские и цейлонские инженеры в 20 веке. Сюда в обязательном порядке приезжают все туристы, чтобы сделать эффектные фотографии и восхититься идеально вписанным в ландшафт мостом.

После обеда отправляемся далее в район нацпарка «Яла», заселимся в отель в Тиссамаране.

Девятиарочный мост, храм и водопадДевятиарочный мост, храм и водопадДевятиарочный мост, храм и водопадДевятиарочный мост, храм и водопадДевятиарочный мост, храм и водопадДевятиарочный мост, храм и водопадДевятиарочный мост, храм и водопадДевятиарочный мост, храм и водопадДевятиарочный мост, храм и водопадДевятиарочный мост, храм и водопадДевятиарочный мост, храм и водопадДевятиарочный мост, храм и водопадДевятиарочный мост, храм и водопад
6 день

Сафари в нацпарке и возвращение в Коломбо

Рано утром отправляемся смотреть на диких животных в естественной среде обитания. Национальный парк «Яла» – самый крупнейший в стране. Он считается одним из лучших мест для сафари в Азии, занимает площадь более 1500 квадратных километров. Здесь вы увидите слонов, леопардов, кабанов, буйволов, крокодилов, птиц и полюбуетесь нетронутой природой. В парке можно наблюдать широкий спектр животных и растительности.

После завтрака выезжаем из отеля. Трансфер в Коломбо с возможностью остановиться в других городах по дороге.

Сафари в нацпарке и возвращение в КоломбоСафари в нацпарке и возвращение в КоломбоСафари в нацпарке и возвращение в КоломбоСафари в нацпарке и возвращение в КоломбоСафари в нацпарке и возвращение в КоломбоСафари в нацпарке и возвращение в КоломбоСафари в нацпарке и возвращение в КоломбоСафари в нацпарке и возвращение в КоломбоСафари в нацпарке и возвращение в КоломбоСафари в нацпарке и возвращение в КоломбоСафари в нацпарке и возвращение в КоломбоСафари в нацпарке и возвращение в КоломбоСафари в нацпарке и возвращение в Коломбо

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€960
Дети до 11 лет€480
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, ужины и 1 литр минеральной воды на человека в день
  • Переезды по программе на автобусе с кондиционером
  • Сопровождение русскоязычным гидом
  • Джипы в национальном парке «Яла»
  • Входной билет в нацпарк
  • Катание на волах в Хабаране
  • Билет на поезд
  • Местные налоги
Что не входит в цену
  • Билеты до Коломбо и обратно
  • 1-местное размещение - доплата 90 евро
  • Обеды
  • Входные билеты (кроме билета в нацпарк) - около 70 евро за человека
  • Новогодний ужин (обязательная доплата) - 36 евро
  • Сувениры и личные расходы
  • Чаевые
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломбо, отель "Ramada 30 Sir Mohomad Macan Markar Mawatha", 09:00 / Негомбо, отель "Heritance Negombo", 11:00 / аэропорт, отель "Airport city Hotel Avariwatta Road", Катунаяка, 12:00
Завершение: Коломбо, возможно выйти в других городах по пути между Тиссамахарамом и Коломбо (например: Тангалле, Велигама, Галле, Калутара)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Коломбо

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе туры6-дневные турыДжиппингПрирода и пейзажиСафари

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