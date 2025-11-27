Колоритный Цейлон: слоны, храмы, чайные плантации и пляжный отдых

Микс культурной программы и пляжного отдыха в сопровождении русского гида
Описание тура

Вас ждет насыщенное путешествие! Мы проедем практически через весь остров, познакомимся с богатой культурой и историей Шри-Ланки, а также отдохнем на южном побережье на красивейших пляжах Хирикетии и Диквелы, зарядившись энергией океана на долгое время вперед!

Мы продумали все до мелочей, вам остается только отдыхать и ни о чем не думать! У нас не будет забега по достопримечательностям, в каждой локации будет достаточно времени насладиться местом. Мы за баланс активностей и релакса. Мы знаем самые вкусные рестораны и расскажем, какие блюда нужно заказать. Все отели, в которых мы будем останавливаться, мы выбирали лично, просмотрев много вариантов, так что вам будет максимально комфортно! Мы не набираем больших групп, чтобы сохранить индивидуальный подход к каждому) Расскажем вам много интересного о стране из своего личного опыта и не будет вас таскать по коммерческим местам для туристов, как многие ланкийские гиды) А еще, с нами очень душевно и весело!

Даты подстроены под прямой рейс Аэрофлота, но если вы хотите продлить свой отдых, это тоже можно организовать) напишите нам и мы найдем решение)

Программа тура по дням

1 день

Шри-Ланка, встречай

Добро пожаловать на Шри-Ланку! Вас ждут 10 дней увлекательного путешествия по Шри-Ланке много ярких впечатлений.
Мы встретим вас в аэропорту Коломбо, дорога до отеля на пляже Негомбо займет около получаса. Пока собирается группа, вы сможете отдохнуть, искупаться в океане или по желанию сходить на массаж.
За ужином будем друг с другом знакомиться и обсуждать предстоящее путешествие!

2 день

Львиная скала Сигирия, Дамбула и Канди

Еще один насыщенный день впереди. Приготовьтесь погрузиться сегодня в историю цейлонских королей и познакомиться с религией острова!
С утра будем исследовать Сигирию - руины дворца одного из королей Цейлона, расположенного на скале высотой 170 м, стоящей посреди равнины. Когда-то здесь был целый город с красивыми террасами, бассейнами и садами. Придется немного попотеть, чтобы забраться на эту Львиную скалу, но вознаграждением за усилия будут потрясающие виды, открывающиеся с вершины.
После обеда заедем в древний пещерный буддистский храм — Дамбуллу, в котором сохранились наскальные рисунки и пещеры, в которых размещены статуи Будды. Далее переезжаем в живописный город Канди - столицу последнего сингальского королевства. Заселяемся в отель и отправляемся на ужин.

3 день

Джип сафари со слонами в национальном парке

Приключения начинаются!
В 8.30 утра выезжаем в Cигирию (дорога займет около 4х часов), пообедаем и отправимся на настоящее джип сафари в поиске слонов в национальный парк Миннерия. Только представьте, как неподалеку от вас несколько слоновьих семейств выходит к озеру на водопой. И это не зоопарк, а дикая природа! Пожалуй, одно из самых ярких впечатлений путешествия!:)
Заселяемся в отель и идем на ужин.

4 день

Ботанический сад и чайные плантации Нувара Элии

С утра нас ждёт королевский ботанический сад: роскошные пальмовые аллеи, пьяные ели, развесистый фикус Бенджамина и аллея славы, где мы обязательно поищем деревья, посаженные Николаем Ii и Юрием Гагариным.
Далее мы отправимся в высокогорную и прохладную часть острова,
в Нувара Элию - именно здесь выращиваются лучшие сорта Цейлонского чая. Нас ждет серпантинная дорога через живописные чайные плантации и первая остановка будет - водопад Рамбода.
Пообедаем с видом на водопад и поедем дальше - на чайную фабрику, построенную британцами 100 лет назад. Узнаем все тонкости производства чая, пособираем его своими руками, а потом устроим чайную дегустацию. Уже предвкушаем эти горячие обсуждения, какой же сорт вкуснее)
Заселяемся в отель в Нувара Элии.

5 день

Поезд в Эллу, девятиарочный мост и малый пик Адама

После завтрака прокатимся по Нувара Элии, чтобы прочувствовать ее колониальную атмосферу: британскую архитектуру, гольф поля, конюшни и поле для скачек. И обязательно отправим открытки домой из старинной английской почты.
Далее нас ждет короткая поездка на поезде, свесившись из дверей и окон, чтобы сделать заветное фото на память. На Шри-Ланке одна из самых живописных дорог в мире. И именно этот участок дороги самый впечатляющий: поезд едет среди чайных плантаций, эвкалиптовых лесов и иногда скрывается в горных туннелях.
В Элле мы прогуляемся по знаменитому девятиарочному мосту, построенному в период британского колониального правления целиком из плотных горных пород, кирпича и цемента, без использования стали. А потом на закате заберемся на малый пик Адама, откуда открываются красивые виды на горы. Желающие смогут прокатиться на зиплайне над чайными плантациями.
Заселяемся в отель в Элле и идем на ужин. Атмосфера Эллы вам точно понравится)

6 день

Купание в водопаде, наскальный храм и дорога к оке

Сегодня завершающий день нашего активного путешествия по острову и он будет очень запоминающимся!
Мы посетим каскадный водопад Диалума, который точно не оставит вас равнодушными. Посмотрим на него снизу, впечатлившись мощью воды, обрушивающейся с высоты 200 метров. И если позволит погода, заберемся на вершину водопада, откуда открывается умопомрачительный вид на горную долину. Посидим у самого обрыва, где потоки воды срываются вниз, а потом прогуляемся до природных бассейнов, в которых можно поплавать и освежиться.
По дороге к океану заедем в одно очень энергетически сильное место - наскальный храм Будурувагала, о котором мало кто знает. Здесь, в скале, высечены огромные статуи Будды и Бодхисатв. Атмосфера этого места наполнена умиротворением, спокойствием и единением с природой. Помедитируем немного и поедем к океану!
Заселяемся в отель в бухте Хирикетия.

7 день

Пляжное блаженство в Хирикетии

После активного путешествия по острову теперь мы будем отдыхать, загорать и купаться! Хирикетия - небольшая бухта с красивейшим пляжем, идеальная для начинающих серферов, с модными вкусными кафешками и особой атмосферой релакса и богемности.
Соседний пляж Диквела, в 15 минутах хотьбы, идеален для купания и расслабленного пляжного отдыха.
По желанию в эти дни можно будет взять уроки серфа, позаниматься йогой или съездить в интересный храм. Желающие понаблюдать за китами и дельфинами смогут отправиться на дополнительную утреннюю экскурсию в Мириссу, также можно организовать яхтенную прогулку на закате.

8 день

Пляжное блаженство в Хирикетии

9 день

Пляжное блаженство в Хирикетии

10 день

Прощай, Цейлон

Пора попрощаться с островом. У вас будет индивидуальный трансфер в аэропорт (ехать 3 часа). Мы уверены, что на обратном пути вы уже начнете планировать свой следующий отпуск в Азию;)
P.S. Для тех, кто хочет остаться подольше на Шри-Ланке, мы рекомендуем переехать в бухту Унаватуна и продолжить свой пляжный отдых. Отель и трансферы мы организуем)

Ответы на вопросы

Что включено
  • Индивидуальный трансфер из/в аэропорт
  • Все передвижения на кондиционируемом минивене с водителем, а также тук-туки, где необходимо
  • Проживание в отелях (двухместное размещение)
  • Завтраки
  • Все входные билеты по программе в памятники культуры, национальные парки и заповедные зоны
  • Все экскурсии по программе, где необходимо услуги местного гида
  • Джип сафари в национальном парке
  • Сопровождение опытным лидером группы на протяжении всего путешествия
  • Консультации и поддержка 24/7 на всех этапах подготовки: от списка рекомендуемых вещей в поездку до оформление визы, страховки и подбора авиаперелета
Что не входит в цену
  • Авиабилет в Коломбо и обратно (от 600$)
  • Питание (обеды, ужины) 350$
  • Страховка
О чём нужно знать до поездки

Оплатить оставшуюся часть путешествия вы можете либо наличными в долларах (строго нового образца) в первый день путешествия, либо по согласованию рублями по курсу Цб+4%.

За 2 недели до путешествия я создам общий чат участников, куда отправлю подробную инструкцию о ньюансах страны и что взять с собой.

Пожелания к путешественнику

Страховка
Необходимо оформить туристическую медицинскую страховку. Оформить страховку онлайн можно на сервисе Cherehapa.

В настоящий момент граждане России могут получить визу по прибытии совершенно бесплатно. Паспорт должен быть действителен минимум полгода с момента въезда в страну. Необходимо будет заполнить миграционную карточку.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ирина
Ирина — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы с командой больше 6 лет организовываем путешествия в самые удивительные места. Нас объединяет любовь к природе, путешествиям и саморазвитию. Я лично уже девятый год живу в Азии, за это
время узнала культуру и жизнь местных изнутри и с радостью делюсь своими знаниями и опытом с нашими путешественниками. Я провела уже более 40 путешествий по разным странам Азии и каждый раз с большим вдохновением жду новую группу. У нас всегда насыщенные программы, качественный трансфер, проживание и заботливые гиды. А ещё мы любим добавлять в наши путешествия встречи с уникальными людьми из разных сфер для получения новых знаний, обмена опытом и самосовершенствования. К примеру, мы уже побывали на Алтае с многократным чемпионом по спортивному туризму, с шаманом, с психофизиологом Дмитрием Шаменковым, на Кольский выезжали наблюдать за китами с морским биологом. Нам нравится организовывать душевные поездки и обретать новые знакомства. Наши принципы: * Честность * Качество * Ответственность

