Описание тура
У нас как и всегда будет насыщенное путешествие! Cначала мы отдохнем на побережье, забудем о работе, предновогодней суматохе, наполнимся умиротворением и хорошенечко релакснем на пляже) Но заскучать мы вам не дадим!)) А потом мы проедем практически через весь остров, познакомимся с культурой и историей Шри-Ланки и увидим очень много красоты!
Джип сафари с дикими слонами, хайкинг по горному плато, знаменитая Львиная гора и Золотой Будда, красивейшие чайные плантации и водопады, девятиарочный мост, потрясающие пляжи в бухте Хирикетии - вот неполный список впечатлений, которые вас ожидают на Шри-Ланке вместе с нами!
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Шри-Ланку
Добро пожаловать на Шри-Ланку! Наконец-то можно забыть о холодной зиме, ведь впереди 11 дней тропического солнца и ярких впечатлений.
Мы встретим вас в аэропорту Коломбо. Дорога до отеля на пляж Хирикетия займет около 3х часов. Вы сразу сможете смыть усталость от долгой дороги в теплом Индийском океане.
За ужином будем друг с другом знакомиться и обсуждать предстоящее путешествие!
Канди, ботанический сад, джип сафари со слонами
С утра погуляем по королевскому ботаническому саду, где собрана большая коллекция экзотических растений и деревьев. Нас ждут величественные пальмовые аллеи, высоченные баобабы и бутылочные деревья, пьяные елки, а еще мы найдем деревья, посаженные Николаем Ii и Юрием Гагариным.
Переезжаем в Сигирию (ехать около 2,5 часов). Пообедаем и отправимся на настоящее джип сафари в поиске слонов. Только представьте, как неподалеку от вас несколько слоновьих семейств выходит к озеру на водопой. И это не зоопарк, а дикая природа! Заселяемся в отель в Сигирии.
Хайкинг на плато Хортон, чайная фабрика, водопад
Приготовьтесь проснуться до рассвета, ведь нам предстоит утренний хайкинг по горному плато Хортон, где можно встретить диких оленей, разных диковинных птиц и обезьян. Здесь совершенно другая природа: бурые пустоши, огромные папоротники и загадочный лес из рододендронов. Во время нашего пешего маршрута длиною в 9 км мы увидим красивый водопад и даже дойдем до конца света.
Вернувшись в Нувара Элию, прокатимся по городу, чтобы прочувствовать его колониальную атмосферу: британскую архитектуру, гольф поля, конюшни и поле для скачек. И обязательно отправим открытки домой из старинной английской почты. И едем дальше, в Канди.
По дороге заедем на чайную фабрику, построенную британцами 100 лет назад. Узнаем все тонкости производства чая, пособираем его своими руками, а потом устроим чайную дегустацию. Уже предвкушаем эти горячие обсуждения, какой же сорт вкуснее) И увидим еще один красивый водопад Рамбода. Заселяемся в отель в Канди.
Водопад Диалума, поезд в Нувара Элию
Горные виды из окна нашего отеля точно не оставят вас равнодушными, но впереди еще много красоты! Сначала прокатимся с ветерком на знаменитом цейлонском поезде, свесившись из дверей и окон и сделав заветные фото на память.
Потом отправимся каскадный водопад Диалума. Посмотрим на него снизу, впечатлившись мощью воды, обрушивающейся с высоты 200 метров. И если позволит погода, заберемся на вершину водопада, откуда открывается умопомрачительный вид на горную долину. Посидим у самого обрыва, где потоки воды срываются вниз, а потом прогуляемся до природных бассейнов, в которых можно поплавать.
Далее наш путь лежит в самую высокогорную и прохладную часть острова, в Нувара Элию - именно здесь выращиваются лучшие сорта Цейлонского чая. Заселяемся в отель в Нувара Элии и идем на ужин.
Релакс у океана в бухте Хирикетия
Следующие четыре дня мы будем отдыхать, загорать и купаться! Хирикетия - небольшая бухта с красивейшим пляжем и особой атмосферой релакса и богемности.
Переезд в Эллу. Будурувагала, малый пик Адама, мост
Сегодня мы начнем наше путешествие по острову. Сменим пляжные пейзажи на горные виды!
Наш путь лежит в уютный городок Элла (ехать около 3х часов), расположенный в горах. Здесь уже будет освежающая прохлада, холмы покрытые зеленью, чайные плантации.
По дороге в Эллу мы заедем в одно очень энергетически сильное место - наскальный храм Будурувагала, о котором мало кто знает. Здесь, в скале, высечена огромная статуя Будды и Бодхисатв. Атмосфера этого места наполнена умиротворением, спокойствием и единением с природой. Еще увидим водопад Равана, где по легенде царь Равана прятал Ситу, возлюбленную бога Рамы, в одной из пещер.
В самой Элле прогуляемся по знаменитому девятиарочному мосту, построенному в период британского колониального правления целиком из плотных горных пород, кирпича и цемента, без использования стали. А на закате заберемся на малый пик Адама (не путайте с большим), оттуда открывается потрясающий вид! По желанию здесь можно будет прокатиться на зиплайне над чайными плантациями.
Заселяемся в отель в Элле.
Вылет домой
Пора попрощаться с островом. У вас будет индивидуальный трасфер в аэропорт (ехать 30 мин).
Мы уверены, вы захотите еще вернуться на Шри-Ланку!
Релакс у океана. Пляжи Хирекетия и Диквела
Продолжаем наслаждаться пляжным отдыхом. Рядом с нашей бухтой Хирикетия есть очень красивый и длинный пляж Диквела со спокойным океаном и лазурной водичкой, можно будет ходить плавать и туда тоже) Желающие смогут позаниматься серфингом или попрактиковать йогу.
Если захочется понаблюдать за китами и дельфинами, можно отправиться на дополнительную утреннюю экскурсию в Мириссу.
Релакс у океана в бухте Хирикетия, встреча Нг
Наш пляжный отдых продолжается! И мы с праздничным настроением врываемся в Новый год!
Новый год мы встретим на пляже Хирикетии под залпы салютов и фейерверков!
Пляж Диквелла и встреча заката в голубой лагуне
Сегодня последний день пляжного отдыха перед нашим насыщенным путешествием по острову.
На прощание с океаном встретим закат на соседнем пляже, где огромные волны разбиваются о камни и в полной мере чувствуется мощь океана. По желанию можно будет еще съездить в интересный буддистский храм с древнейшими росписями и статуями.
Львиная скала Сигирия и Дамбулла
Сегодня мы будем исследовать Сигирию - руины дворца одного из королей Цейлона, расположенного на скале высотой 170 м, стоящей посреди равнины. Когда-то здесь был целый город с красивыми террасами, бассейнами и садами. Сигирия входит в список наследия Юнеско. Придется немного попотеть, чтобы забраться на эту Львиную скалу, но вознаграждением за усилия будут потрясающие виды, открывающиеся с вершины.
Далее наш путь лежит в Негомбо, откуда и начиналось наше путешествие. Переезд займет около 3х часов. По пути заедем в пещерный храм Дамбулла, где собрана самая большая коллекция статуй Будды. Заселяемся в отель в Негомбо.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Индивидуальный трансфер из/в аэропорт
- Все передвижения на кондиционируемом минивене с водителем, а также тук-туки, где необходимо
- Проживание в отелях, двухместное размещение
- Завтраки
- Все входные билеты по программе в памятники культуры, национальные парки и заповедные зоны (Cигирия, Дамбула, Будурувагала, плато Хортон, нац. парк Миннерия)
- Джип сафари в национальном парке Миннерия
- Сопровождение опытным лидером группы на протяжении всего путешествия
- Консультации и поддержка 24/7 на всех этапах подготовки: от списка рекомендуемых вещей в поездку до оформление визы, страховки и подбора авиаперелета
Что не входит в цену
- Авиабилет в Коломбо и обратно (от 700$)
- Питание (обеды, ужины) 350$
- Страховка
Пожелания к путешественнику
Виза на Шри-Ланку Необходимо заранее оформить онлайн разрешение на визу на сайте www.eta.gov.lk На данный момент виза для граждан России бесплтаная.
Страховка Рекомендуем оформить туристическую медицинскую страховку. Оформить страховку онлайн можно на сервисе Cherehapa.