Описание тура
15 насыщенных дней твоей жизни, которые запомнятся надолго!
Мало кто знает, что на Шри-Ланке сезон круглый год, главное выбрать правильное побережье для пляжного отдыха! Так что с нами вас ждет активное и увлекательное путешествие по всему острову с восточными пляжами, где будет самый сезон с мая по октябрь!
Вас точно впечатлит серферский Аругам Бэй, манящий своей атмосферой свободы и дикой природой. Только представьте, что в нескольких километрах от пляжа можно встретить диких слонов и крокодилов, а в ближайшем национальном парке даже медведя и леопарда. Обязательно поймаете дзен на безлюдных пляжах в Тринкомали, со спокойным океаном и белоснежным песком, где мы отправимся на поиски китов и дельфинов, впечатлимся подводным миром во время снорклинга, а еще пообнимаемся с оленями, вальяжно гуляющими на улицах города.
В результате этого путешествия у вас будет, пожалуй, самое полное представление о стране и ее разнообразных пейзажей, национальностях, их культур и религий.
Мы продумали все до мелочей, вам остается только отдыхать и ни о чем не думать! У нас не будет забега по достопримечательностям, в каждой локации будет достаточно времени насладиться местом. Мы за баланс активностей и релакса. Мы знаем самые вкусные рестораны и расскажем, какие блюда нужно заказать. Все отели, в которых мы будем останавливаться, мы выбирали лично, просмотрев много вариантов, так что вам будет максимально комфортно! Мы не набираем больших групп, чтобы сохранить индивидуальный подход к каждому) Эту программу проводит наш опытный русский гид Лариса. Она живет на острове уже 15 лет, расскажет много интересного о стране и не будет вас таскать по коммерческим местам для туристов, как многие ланкийские гиды) А еще, с нами очень душевно и весело!
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Шри-Ланку
Добро пожаловать на Шри-Ланку!
Нас ждут 2 недели ярких впечатлений.
Мы встретим вас в аэропорту Коломбо, дорога до отеля на пляже Негомбо займет около получаса. Пока собирается группа, вы сможете отдохнуть, погулять или сходить в Спа на массаж.
За ужином будем друг с другом знакомиться и обсуждать предстоящее путешествие!
Канди, ботанический сад, кандийские танцы
Наше путешествие начинается!
После завтрака мы переезжаем (3,5 часа) в живописный город Канди - столицу последнего сингальского королевства.
Погуляем по королевскому ботаническому саду, где собрана большая коллекция экзотических растений и деревьев. Нас ждут величественные пальмовые аллеи, высоченные баобабы и бутылочные деревья, пьяные елки, а еще мы найдем деревья, посаженные Николаем Ii и Юрием Гагариным.
Вечером пойдем на представление кандийских танцев, будем погружаться в культуру страны.
Заселяемся в отель в Канди и пойдем в город на ужин.
Нувара Элия, башня Амбулавава, чайная фабрика
Полюбовавшись красивым пейзажем во время завтрака, прощаемся с Канди и отправляемся дальше, в высокогорную и прохладную часть острова - в Нувара Элию. Именно здесь выращиваются лучшие сорта Цейлонского чая.
Первый пункт сегодняшней программы - необычная спиралевидная башня Амбулавава высотой 48 метров, откуда открывается захватывающий панорамный вид на окрестности. Особо смелые смогут забраться на самый пик по круговой лестнице.
Далее нас ждет серпантинная дорога через живописные чайные плантации и вторая остановка будет - водопад Рамбода.
Пообедаем с видом на водопад и поедем дальше - на чайную фабрику, построенную британцами 100 лет назад. Узнаем все тонкости производства чая, пособираем его своими руками, а потом устроим чайную дегустацию. Уже предвкушаем эти горячие обсуждения, какой же сорт вкуснее)
Заселяемся в отель в Нувара Элии.
Поезд в Эллу, девятиарочный мост и малый пик Адама
После завтрака прокатимся по Нувара Элии, чтобы прочувствовать ее колониальную атмосферу: британскую архитектуру, гольф поля, конюшни и поле для скачек. И обязательно отправим открытки домой из старинной английской почты.
Далее нас ждет поезд в Эллу. На Шри-Ланке одна из самых живописных дорог в мире. И именно этот участок дороги самый впечатляющий: поезд едет среди чайных плантаций, эвкалиптовых лесов и иногда скрывается в горных туннелях.
В Элле мы прогуляемся по знаменитому девятиарочному мосту, построенному в период британского колониального правления целиком из плотных горных пород, кирпича и цемента, без использования стали. А потом на закате заберемся на малый пик Адама, откуда открываются красивые виды на горы. Желающие смогут прокатиться на зиплайне над чайными плантациями.
Заселяемся в отель в Элле и идем на ужин. Атмосфера Эллы вам точно понравится)
Водопад Диялума и переезд на пляж Аругам Бэй
Сегодня мы прощаемся с горной частью острова и переезжаем на восточное побережье - в Аругам Бэй. Но сначала нас ждет каскадный водопад Диялума. Посмотрим на него снизу, впечатлившись мощью воды, обрушивающейся с высоты 200 метров. И если позволит погода, заберемся на вершину водопада, откуда открывается умопомрачительный вид на горную долину. Посидим у самого обрыва, где потоки воды срываются вниз, а потом прогуляемся до природных бассейнов, в которых можно поплавать.
По дороге к океану, мы заедем в одно очень энергетически сильное место - наскальный храм Будурувагала, о котором мало кто знает. Здесь, в скале, высечена огромная статуя Будды и Бодхисатв. Атмосфера этого места наполнена умиротворением, спокойствием и единением с природой. По пути в Аругам Бэй есть большая вероятность увидеть диких слонов, так что скучать по дороге не придется! По приезду заселяемся в отель и отправляемся на ужин.
Пляжный отдых в Аругам Бэй
После активного путешествия мы будем отдыхать, загорать и купаться!
Аругам Бэй небольшая серферская деревушка на восточном побережье, с особенной атмосферой, мощным океаном и потрясающей природой. Его окрестности похожи на африканскую саванну, где расслабленно разгуливают дикие слоны, а в реках и озерах живут крокодилы.
По желанию в эти дни можно будет взять уроки серфинга и позаниматься йогой.
Джип сафари в национальном парке Кумана
С утра продолжим расслабляться после насыщенной недели в горах, купаться в океане и загорать.
Во торой половине дня поедем на джип сафари в национальный парк Кумана, который совсем неподалеку от Аругам Бея. Здесь можно встретить разных диких животных и птиц: слонов, оленей, кабанов, крокодилов и даже медведей и леопардов. Это, пожалуй, самый интересный национальный парк на острове!
Переезд в Тринкомали, пляж Нилавели
Сегодня мы переезжаем на пляж Нилавели, в Тринкомали, где спокойный океан, а пляжи широкие и пустынные. Дорога займет около 5 часов, но по пути мы посмотрим индуистский храм Ганеши, ведь на этой территории острова проживают тамилы, вторая по численности национальность Шри-Ланки, которые в большинстве своем проповедуют индуизм. Их культура, еда и одежда сильно отличается от того, что мы увидим на первой недели путешествия.
А еще вас ждут много историй про культуру страны от нашего гида, как например: браки по договоренности, обряды экзорцизма и интересные особенности местного менталитета)
Пляжный отдых в Нилавели
Продолжим наслаждаться пляжным отдыхом. Здесь спокойный океан с лазурной водичкой) А жить мы будем прямо на берегу океана!
Киты, дельфины и снорклинг
Сегодня с утра мы поедем на морскую прогулку в поисках китов и дельфинов. А еще нас ждет снорлкинг на коралловом рифе с диковинными рыбками. Для желающих можем организовать дайвинг.
Наслаждаемся теплым Индийским океаном и наполняемся энергией солнца.
Тринкомали: индуистские храмы, форт Фредрик, олени
Чтобы разбавить наш пляжный отдых, в один из дней мы поедем знакомиться с местной культурой: заглянем в голландский форт Фредрик, в храм Кали, шокирующий своим убранством, и в храм Шивы, если нам повезет, то попадем на пуджу. А еще по улицам города разгуливают пятнистые олени, местные на них не обращают внимания, а мы сможем их погладить и покормить!
Сигирия, руины дворца одного из королей Цейлона
Еще один насыщенный день впереди. Приготовьтесь погрузиться сегодня в историю сингальских королей!
Мы прощаемся с океаном и переезжаем в Сигирию (2 часа). После обеда пойдем исследовать руины дворца одного из королей Цейлона, расположенного на скале высотой 170 м, стоящей посреди равнины. Когда-то здесь был целый город с красивыми террасами, бассейнами и садами. Придется немного попотеть, чтобы забраться на эту Львиную скалу, но вознаграждением за усилия будут потрясающие виды, открывающиеся с вершины.
Заселяемся в отель в Сигирии, усталость после подъема можно будет снять поплавав в бассейне или сделав массаж)
Пещерный храм Дамбула, возвращение в Негомбо
Сегодня мы возвращаемся в Негомбо, откуда две недели назад и начали наше путешествие. По пути заедем в древний пещерный буддистский храм — Дамбуллу, в котором сохранились наскальные рисунки и пещеры, где размещены статуи Будды. Так что в нашем путешествии вы прикоснетесь сразу к двум основным религиям острова и увидите, как живут три национальности: сигналы, тамилы и мусульмане.
В Негомбо устроим прощальный ужин, еще раз вспомнив как много ярких моментов было за эти две недели!
Вылет домой
Пора попрощаться с островом. У вас будет индивидуальный трансфер в аэропорт (ехать 20 минут).
Мы уверены, вы захотите еще вернуться на Шри-Ланку, но уже на южные пляжи!
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Индивидуальный трансфер из/в аэропорт
- Все передвижения на кондиционируемом минивене с водителем, а также тук-туки, где необходимо
- Двухместное размещение в отелях (3-4 звезды)
- Завтраки
- Все входные билеты по программе в памятники культуры, национальные парки и заповедные зоны (Cигирия, Дамбула, Будурувагала, нац. парк Кумана, башня Амбулавава, ботанический сад)
- Все экскурсии по программе, где необходимо услуги местного гида
- Джип сафари в национальном парке Кумана
- Наблюдение за китами и дельфинами
- Сопровождение опытным русским лидером группы на протяжении всего путешествия
- Консультации и поддержка 24/7 на всех этапах подготовки: от списка рекомендуемых вещей в поездку до оформление визы, страховки и подбора авиаперелета
Что не входит в цену
- Авиабилет в Коломбо и обратно (от 650$)
- Питание (обеды, ужины) 370$
- Страховка
О чём нужно знать до поездки
Оплатить оставшуюся часть путешествия вы можете либо наличными в долларах (строго нового образца) в первый день путешествия, либо рублями по курсу Цб+4% по согласованию с организатором.
Пожелания к путешественнику
Загран паспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев с момента въезда.
Необходимо заранее оформить онлайн разрешение на визу. Виза для граждан России бесплатная.
Визы
В настоящий момент виза на Шри-Ланку для граждан России бесплатная, но нужно оформить онлайн разрешение на визу (Eta номер) заполнив небольшую анкету.