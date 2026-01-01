Описание тура

15 насыщенных дней твоей жизни, которые запомнятся надолго!

Мало кто знает, что на Шри-Ланке сезон круглый год, главное выбрать правильное побережье для пляжного отдыха! Так что с нами вас ждет активное и увлекательное путешествие по всему острову с восточными пляжами, где будет самый сезон с мая по октябрь!

Вас точно впечатлит серферский Аругам Бэй, манящий своей атмосферой свободы и дикой природой. Только представьте, что в нескольких километрах от пляжа можно встретить диких слонов и крокодилов, а в ближайшем национальном парке даже медведя и леопарда. Обязательно поймаете дзен на безлюдных пляжах в Тринкомали, со спокойным океаном и белоснежным песком, где мы отправимся на поиски китов и дельфинов, впечатлимся подводным миром во время снорклинга, а еще пообнимаемся с оленями, вальяжно гуляющими на улицах города.

В результате этого путешествия у вас будет, пожалуй, самое полное представление о стране и ее разнообразных пейзажей, национальностях, их культур и религий.

Мы продумали все до мелочей, вам остается только отдыхать и ни о чем не думать! У нас не будет забега по достопримечательностям, в каждой локации будет достаточно времени насладиться местом. Мы за баланс активностей и релакса. Мы знаем самые вкусные рестораны и расскажем, какие блюда нужно заказать. Все отели, в которых мы будем останавливаться, мы выбирали лично, просмотрев много вариантов, так что вам будет максимально комфортно! Мы не набираем больших групп, чтобы сохранить индивидуальный подход к каждому) Эту программу проводит наш опытный русский гид Лариса. Она живет на острове уже 15 лет, расскажет много интересного о стране и не будет вас таскать по коммерческим местам для туристов, как многие ланкийские гиды) А еще, с нами очень душевно и весело!