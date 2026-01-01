1 день

Знакомство Со Слонами. Памятник Юнеско

После завтрака отправляемся в Пиннавелу - здесь находится государственный слоновий питомник.

Дважды в день более 40 взрослых и маленьких слонов ведут по улице купаться, если нам повезёт, мы увидим это большое стадо, которое купается в реке

После этого отправимся в сам питомник, чтобы покормить слонов и помыть

Далее нас ждёт переезд в город Дамбулла, поездка в местную деревушку, где мы прокатимся на лодке, на повозке с буйволами и посмотрим, как готовят еду в Шри-Ланкийское деревне. Здесь же пообедаем, а на закате поднимемся на королевский комплекс - Сигирию. Это визитная карточка острова, которая окутана множеством интересных исторических фактов, о которых расскажет гид

Ужин в отеле.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086