Описание тура
Изучи Шри-Ланку всего за 10 дней
Отправимся в незабываемое путешествие по острову Шри-Ланка. Узнаем историческую особенность от местного гида, проникнемся религией государства, займемся активным отдыхом: сафари с дикими животными по лучшему парку, восхождения, поездка на местном виде транспорта тук-туке, поезде с видом на водопад. Позавтракаем с видом на город Канди, встретим рассвет на малом пике Адама, поднимемся на Сигирию, будем кататься на слонах, посетим королевский бот сад, наблюдать за дикими животными. Посетим старейшие храмы, объекты всемирного наследия Юнеско и сад специй, увидим, как растет корица, гвоздика, мускат, какао, черный перец и много других интересных растений. Проникнемся чайной культурой и попробуем самые вкусные виды чая на английской фабрике. Остановимся на отдых в горном городе Элла. В конце путешествия отдохнём на лучшем пляже в отеле на первой линии, где можно выбрать чем заняться в сбойное время: дайвинг, серфинг или просто почилить у океана
Программа тура по дням
Знакомство Со Слонами. Памятник Юнеско
После завтрака отправляемся в Пиннавелу - здесь находится государственный слоновий питомник.
Дважды в день более 40 взрослых и маленьких слонов ведут по улице купаться, если нам повезёт, мы увидим это большое стадо, которое купается в реке
После этого отправимся в сам питомник, чтобы покормить слонов и помыть
Далее нас ждёт переезд в город Дамбулла, поездка в местную деревушку, где мы прокатимся на лодке, на повозке с буйволами и посмотрим, как готовят еду в Шри-Ланкийское деревне. Здесь же пообедаем, а на закате поднимемся на королевский комплекс - Сигирию. Это визитная карточка острова, которая окутана множеством интересных исторических фактов, о которых расскажет гид
- Ужин в отеле.
Вау-Виды
После завтрака отправимся в Перадения на экскурсию в Королевский Ботанический Сад (на гольфкаре).
Королевский сад в Перадения - самый большой и самый старый ботанический сад острова. Первый сад здесь появился ещё в 1747 году. Здесь невероятно красивые пальмовые аллеи, цветочная оранжерея и разнообразные растения. По саду передвигаемся на гольфкарах, чтобы быстро не устать
После Перадении поедем к известной башне храма Амбулувава (храм 4 религий).
Башня стоит на скале высотой 85 метров, высота самой башни 48м. С её вершины открывается 360 панорамный вид на долины, леса и горы, а еще оттуда потрясающий вид на закат в горах
После храма поедем к отелю, который стоит у водопада
Ужин и отдых в отеле
Погружение В Религию
После завтрака отправимся к еще одному памятнику Всемирного наследия Юнеско - Храм в пещере Дамбулла. Всего здесь 5 пещер, статуи Будды и место силы для Шри-Ланкийцев
Далее нас ждёт сад специй. Узнаём, как в 70 лет выглядеть на 50, как Шри-Ланкийцы лечат болезни и увидим как растёт: корица, перец, красный ананас, гвоздика и многое другое
После знакомства с северным городом отправляется в сторону юга, следующий наш город - Канди, мы остановимся в отеле над городом с видом на горы, город Канди и озере
Вечером посетим главный храм острова - Храм Зуба Будды
Сафари С Дикими Животными
Эту ночь мы провели в сафари парке, чтобы с рассветом не тратя время на дорогу, прыгнуть в джипы и отправиться на поиски диких животных. В это время животные еще не прячутся от солнца и наиболее активные
У нас есть все шансы встретить: леопарда, слонов, медведей, губача, лори, буйволов и других. Всего в парке обитает более 40 видов животных, мы едем на сафари по лучшему заповеднику острова - Яла.
Под впечатлениями собираем чемоданы и переезжаем к океану
Следующие дни мы наслаждаемся солнцем и отдыхом на одном из лучших пляжей острова, здесь белый песок, наклонённые пальмы и нет толп туристов - все как в рекламе Баунти
Отдых У Океана
В этот день вы можете сами выбрать, чем заняться: серфинг, дайвинг, спа, гольф - это все есть в нашем отеле или рядом
По желанию можно поехать на китовое сафари, но мы не рекомендуем и не добавляем его в программу тура, потому что на Шри-Ленке не обитает вид китов, который прыгает, максимум киты показывают хвост вдалеке от вас, потому что близко подплывать к ним запрещено. Ради этой экскурсии необходимо встать в 5 утра и до 9 кататься по океану в поисках хвостиков китов, чаще всего на лодке сильно укачивает из-за волн, лодки полностью забиты туристами. У нас был печальный опыт от этой экскурсии, наши группы не получали удовольствия и поэтому мы больше не добавляем в программу, но если вас все это не испугало, а наоборот добавило духов авантюризма, ты мы поддержим и поможем все организовать:)
Путешествие В Англию
Город Нувара-Эвлия, который называют маленькой Англией из-за необычной архитектуры и более прохладной климатической зоной, - не переживайте, мы здесь только проездом)
Посетим английскую чайную фабрику и плантацию, на фабрике зайдём в самый цех производства и посмотрим, какие стадии обработки проходит наш чай, ведь больше всего чая у Шри-Ланки закупает Россия
После экскурсии по плантациям и фабрики нас ждёт чайная церемония с дегустацией разных видов чая, от крепкого чёрного до золотого чая
В этом же городе заедем в почтовое отделение, чтобы отправить открытки домой
После наш ждет поездка к 9-ти арочному мосту. Это еще одна визитная карточка острова, которая построена только из кирпичей
И ночь проведём в отеле среди гор
Горы И Релакс
Мы в любимом городе наших путешественников - Элла
В Элле поднимемся на Малый пик Адама - живописный высокий холм, с которого хорошо видна Элла Рок.
К Большому Пику Адама он отношения не имеет, но сам холм и окрестности очень красивые.
Все желающие могут спуститься на зип-лайне с видом на Элла Рок
После этого прокатимся на местном поезде
Шри-Ланкийские поезда знамениты своими видами и открытыми дверями, здесь можно сделать красивые фото и просто насладиться видами
Посмотрим последнюю локацию в Элле - каскадный водопад Равана и отправляемся еще южнее (мы все ближе к океану)
Переезд В Негомбо Инфинити Бассейн
Нас ждет еще увлекательная экскурсия в Форд Галле, увидим самою большую крепость в Юго-Восточной Азии, прогуляемся и увидим остатки колонии, архитектура и атмосфера городка напоминает Европу
Пляж, куда приплывают черепахи
Coconut Tree Hill - инстаграммная локация у океана с множеством пальмовых деревьев
Далее отправимся в отель в город Негомбо. В этом городе очень красивый отель с бассейном на крыше и видом на океан, в отеле есть бар, живая музыка и даже караоке
Переезжаем сюда, чтобы вы могли отдохнуть перед вылетом
Прибытие В Аэропорт Коломбо
После прохождения паспортного контроля наш гид встречает вас в аэропорту и вы едете в отель в 20 минутах от аэропорта, чтобы отдохнуть поле перелета.
После обеда будет прогулка на лодке по лагуне в Негомбо
Обратный Трансфер В Аэропорт
Организованный трансфер отвозит вас в аэропорт.
Мы специально остановимся в отеле в 20 минутах езды от аэропорта, чтобы у вас было еще время искупаться в океане перед отъездом.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в отелях
- Завтраки и ужины
- Трансферы по программе (микроавтобус Toyota Coaster) с кондиционером и холодильником для охлаждения бутилированной воды
- Трансфер из аэропорта и обратно в аэропорт (если вы летите рекомендуемым рейсом)
- Услуги русскоговорящего гида
- Все входные билеты
- Билеты на поезд
- Поездка на тук-туке, гольфкаре
- Джип-сафари в парк Яла
- Помощник с багажом
- Экскурсия в местную деревню (катание на лодке, в упряжке с буйволами, посмотрим как готовят еду в традиционном формате)
- Посещение слоновьего питомника
- Кормление и мытьё слонов
- Экскурсия по саду специй
- Посещение церемонии в главном храме острова
- Экскурсия в английский город
- Подъем на башню Амбулавава на тук-туках
- Экскурсия на чайную фабрику и дегустация чая
- Вода 2л/день
- Посещение пляжа с черепахами
- Экскурсия в колониальный город Галле
- Посещение Coconut Tree Hill
- Экзотические Фрукты - комплимент от нашей команды
- Помощь в поиске выгодного авиабилета, в оформлении визы, страховки
- Сим-карта, чтобы всегда быть на связи
- Веселая компания, отличное настроение и незабываемые впечатления
Что не входит в цену
- Расходы на обеды (10$/день)
- Авиабилеты (от 800$ - при раннем бронировании)
- Виза (60$) ставится в аэропорту все инструкции по оформлению предоставляем (для граждан Рф временно бесплатно)
- Страховка (30$) -расскажем, как сделать бесплатно, если полетите с нами