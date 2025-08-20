Шри-Ланка по максимуму: все лучшие локации за 9 дней

Будет всё, что ты хочешь: и центр острова, и достаточно времени у океана
Описание тура

Будет всё, что ты хочешь: и центр острова и достаточно времени у океана!

Мы ценим океан, Вы успеете и увидеть всё то, что действительно достойно внимания в центре острова, и загореть, а также насладиться пляжами и океаном!

Мы не будем возить вас 9 дней по джунглям, оставим 3 дня у океана, и Вам это действительно понравится.

Программа тура по дням

1 день

Welcome в Шри-Ланку

Утром — прилет и встреча. Трансфер в уютный отель в прибрежном городе Негомбо. Ощущаем первые запахи пряностей и океанского бриза.

Днем — неспешная прогулка: пальмы, песчаные улицы, местные кафешки с морепродуктами, первая порция манго-ласси и море, прямо у ног.

Вечером — знакомство за общим столом, ужин на берегу, первые тосты и мягкое погружение в шри-ланкийский ритм.

2 день

Слоновый питомник и гора Сигирия

Утром — едем в питомник слонов Пиннавела, смотрим, как эти великаны купаются, фотографируемся с ними на смотровой.

Днем — трансфер в Сигирию, обед в тропическом саду, и затем — восхождение на Львиную скалу. Панорамы, дух захватывает, древняя история оживает под ногами.

Вечером — заселение в отель, расслабляемся у бассейна, вкусный ужин под звуки джунглей.

3 день

Золотые пещеры Дамбуллы, Сад специй, танцы

Утром — посещаем золотые пещеры Дамбуллы, потом заезжаем в сад специй, вдыхаем ароматы корицы, ванили, куркумы. Затем — храм Матале, где чувствуешь особенную тишину.

Днем — живописная дорога в Канди, обед с видом на озеро. Город — живой, зелёный, культурный центр острова.

Вечеромнациональные танцы, а после — посещение Храма Зуба Будды, духовное место силы. Заселение в отель, расслабляемся.

4 день

Королевский сад, башня Амбулулаву, водопад Рамбода

Утром — идём в Королевский ботанический сад в Перадении: редкие деревья, орхидеи, гигантские бамбуки.

Днем — поднимаемся на Амбулулаву, белоснежную башню с круговым обзором на горы и облака. Затем — обед и едем к водопаду Рамбода, мощь воды и фото у радуги.

Вечером — заселяемся в горный отель, ужин на высоте. Вокруг — чайные плантации и свежесть воздуха.

5 день

Чайная фабрика, Элла, Малый Пик Адама

Утром — посещаем чайную фабрику, пробуем свежий цейлонский чай прямо с плантации. Гуляем по Нувара Элии — маленькой Англии с альпийским духом.

Днем — трансфер в Эллу, обед, фотостоп у 9-арочного моста, и затем — хайкинг на Малый Пик Адама, захватывающий закат с вершины.

Вечером — заселение в отель, ужин и отдых под горным небом.

6 день

Водопад Равана, Сафари в Яла, Хиккадува

Утром — поездка на поезде сквозь джунгли и горы, дух приключений! Затем — водопад Равана, купание для желающих.

Днем — трансфер в национальный парк Яла. Сафари! Слоны, павлины, буйволы, может повезёт увидеть леопарда.

Вечером — едем к океану, заселение в Велигаме, ужин в пляжном ресторане, морской воздух и расслабление.

7 день

Пляж Хиккадува, серфинг и релакс

Утро — Просыпаемся под шум океана, завтракаем свежими тропическими фруктами и ароматным цейлонским кофе прямо под пальмами. Кто захочет мы поможем организовать Снорклинг и серфинг, вы главное скажите тур лидеру об этом:)

День — После двух захватывающих активностей обедаем прямо у океана: свежие морепродукты, сочно приготовленные овощи, рис и ароматные специи. Затем — заслуженный релакс: солнце ласкает кожу, мягкий песок приятно хрустит под пальцами ног, а океан манит своей бесконечной гладью. Купание, кокосовая вода, лёгкий бриз — настоящее тропическое блаженство.

Вечер — Общий ужин в уютном ресторанчике с видом на закат. Вечером пляж Хиккадува оживает: мерцающие огоньки кафе, смех, уютная компания и чувство, что время остановилось. Здесь рождаются лучшие воспоминания об отдыхе.

8 день

Форт Галле, черепахи и снорклинг

Утро — Ранний завтрак и выезд к легендарному форт Галле — колониальной жемчужине Шри-Ланки. Узкие улочки, старинные голландские дома, массивные каменные стены, от которых веет историей. Прогуливаясь по форту, вы словно попадаете в прошлое, где сошлись восток и запад, Азия и Европа.

День — После прогулки отправляемся к черепашкам Хиккадувы — здесь можно увидеть, как эти величественные морские обитатели медленно скользят в прозрачной воде. Хотите больше?

Вечер — Возвращаемся в отель, отдыхаем у бассейна или на пляже. Вечером — ужин под шум волн и последние лучи уходящего солнца. Лёгкая ностальгия: тур близится к концу, но впереди ещё один день настоящего тропического счастья.

9 день

Пляж Хиккадува, релакс и трансфер в аэропорт

Утро — Сегодня спешить некуда. Поздний завтрак с видом на пляж Хиккадува, свежие фрукты, прохладные соки и утренний бриз. Впитываем каждый момент: последние шаги босиком по песку, последние взгляды на бесконечный океан.

День — Погружаемся в атмосферу абсолютного отдыха: купание, солнечные ванны, кокосовая вода, фотографии на память. Это время для того, чтобы остановиться, поблагодарить место и себя за это путешествие.

Вечер — Трансфер в аэропорт. Мы обмениваемся контактами, обнимаемся и говорим: До скорых встреч! Ведь это не прощание — Ведь у нас более 20 уникальных авторских туров по миру, и каждый из них может стать вашей следующей историей.

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер из/в аэропорт в день начала и завершения тура
  • Комфортабельные отели живописных местах Шри-Ланки
  • Русскоговорящий гид - тур лидер
  • Трансфер - кондиционированный автобус, 1-7 дни тура, а далее по программе в нем нет необходимости, так как мы будем с Вами жить у океана
  • Завтраки в отеле, 6 ужинов
  • Приветственный ужин
  • Входные билеты в рамках программы
  • Джип-сафари по наблюдению за животными в национальном парке
  • Билеты на поезд в Элле
  • Посещение красивых пляжей и красивых локаций
  • Подобранные кафешки и рестораны хорошего уровня на все время тура
  • Черепашья ферма
  • Чат с туристами
  • Поддержка 24/7
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Шри-Ланки и обратно
  • Питание вне программы
  • Личные расходы (250-300$)
  • Эл. виза (бесплатная сейчас через сайт оформлять надо)
  • Доп. трансферы и экскурсии
  • Одноместное проживание 430$ (если мы не найдем на подселение)
  • Снорклинг и серфинг
О чём нужно знать до поездки

Классный отдых в кругу таких же единомышленников как и ты! В наших турах:

  • Мини -группа 4-12 чел

  • Средний возраст 25-50 лет

  • Средняя цена тура с комфортными, проверенными отелями (обычно у нас ориентировочно 4 звезды отели)

  • Комфортный транспорт

  • Трансферы в дни тура, если вы приезжаете в другие дни, мы вам всегда поможем во всем

  • Почти всё включено, кроме международных перелетов, обедов и ужинов (чтобы вы могли сами выбрать что хотите)

  • Всегда делаем приветственный ужин, чтобы познакомиться

  • Интересная программа тура, смотрим все основное и оставляем свободное время, чтобы вы могли сами погулять и поизучать местную культуру или шоппинг

  • Скидываем локации куда сходить

  • Перед туром даем всю инфо, чтобы вы были подготовленные к туру

  • Приятные мини подарочки мы любим дарить

  • 80% обычно с нами ездят потом в другие туры, так как у нас их более 20 штук:)

Обратите внимание:

1. Заселение в отель

Заселение гарантировано с 14:00. Мы приложим все усилия, чтобы заселить вас раньше, если это будет возможно.

2. Деньги

Обменяйте в аэропорту около $100 на рупии на первые расходы. Курс в аэропорту нормальный. Дальше сможете обменять в городе по выгодному курсу.

3. Связь

Купите местную Sim-карту в аэропорту. Рекомендуем оператора Dialog — хорошее покрытие по всему острову.

4. Трансфер

Вас встретит водитель с табличкой с вашей фамилией или логотипом нашего тура.

За 3 дня до вылета мы отправим в чат всю информацию по трансферу (имя водителя, номер машины, контакты).

5. За 2 недели до начала тура мы создадим для вас общий чат в Whatsapp для оперативной связи и всей необходимой информации.

6. Личные расходы

Рекомендуем иметь с собой на личные расходы $300-500 на сувениры, дополнительные экскурсии и питание.

Мы в личном чате вам скинем памятку со всей информацией.

Тайминг программы является ориентировочным и может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, логистики и ритма группы.

Пожелания к путешественнику

Если Вы с любовью смотрите на этот мир и с удовольствием открываете для себя что-то новое, если Вы добрый и открытый человек, то Вам будет комфортно в нашей компании и мы уже Вас очень-очень ждем! Мир достаточно сложно устроен и потому считаем совершенно излишним подчеркивать его изъяны и дополнительно усложнять. До встречи в туре!

Визы

Въездную визу возможно получить на стойке иммиграционного департамента (Visa on arrival) у зоны паспортного контроля. Стоимость визу 60 / чел. Для получения визы потребуется заполненная на английском языке миграционная карточка, квитанция об оплате и обратные билеты.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Андрей
Андрей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Всем привет! Пара слов обо мне. Я путешественник и основатель travel-сообщества, одной из целей задумки и основания которого является постоянное открытие новых направлений в мире путешествий! Я посетил больше 42 стран, организовал порядка 100
туров, проехал свыше 100 000 км за рулём по разным странам, да и в целом передвигался на всех видах транспорта, кроме ракеты! Водил группу на Эльбрус, 100 % участников восхождения достигли цели! Сейчас я уже у своей мечты и делаю для вас классные туры по латинской Америке! Наша команда состоит из талантливых ребят, которые любят свое дело и горят путешествиями! Нас выбирает даже Газпром! С нами путешествует топ-менеджмент российских банков, руководители малого бизнеса, ювелиры, нимфы вдохновляющие своих мужей, исследователи, талантливые врачи, рестораторы, и так далее. Мы умеем работать с VIP сегментом и высокими чеками! Мы сможем выполнить любой ваш запрос, обращайтесь:) Мы любим вас и делаем все возможное, чтобы вам было хорошо за оговоренный бюджет! Сегодня я выбираю путешествовать по миру в компании людей, чьи интересы идентичны или близки моим, в числе которых буду рад видеть и Вас, Мы не любим негатив, в классном путешествии он только мешает, мы создаём семью путешественников, чтобы потом объехать вместе весь мир:) С уважением, Андрей

