Будет всё, что ты хочешь: и центр острова и достаточно времени у океана!
Мы ценим океан, Вы успеете и увидеть всё то, что действительно достойно внимания в центре острова, и загореть, а также насладиться пляжами и океаном!
Мы не будем возить вас 9 дней по джунглям, оставим 3 дня у океана, и Вам это действительно понравится.
Программа тура по дням
Welcome в Шри-Ланку
Утром — прилет и встреча. Трансфер в уютный отель в прибрежном городе Негомбо. Ощущаем первые запахи пряностей и океанского бриза.
Днем — неспешная прогулка: пальмы, песчаные улицы, местные кафешки с морепродуктами, первая порция манго-ласси и море, прямо у ног.
Вечером — знакомство за общим столом, ужин на берегу, первые тосты и мягкое погружение в шри-ланкийский ритм.
Слоновый питомник и гора Сигирия
Утром — едем в питомник слонов Пиннавела, смотрим, как эти великаны купаются, фотографируемся с ними на смотровой.
Днем — трансфер в Сигирию, обед в тропическом саду, и затем — восхождение на Львиную скалу. Панорамы, дух захватывает, древняя история оживает под ногами.
Вечером — заселение в отель, расслабляемся у бассейна, вкусный ужин под звуки джунглей.
Золотые пещеры Дамбуллы, Сад специй, танцы
Утром — посещаем золотые пещеры Дамбуллы, потом заезжаем в сад специй, вдыхаем ароматы корицы, ванили, куркумы. Затем — храм Матале, где чувствуешь особенную тишину.
Днем — живописная дорога в Канди, обед с видом на озеро. Город — живой, зелёный, культурный центр острова.
Вечером — национальные танцы, а после — посещение Храма Зуба Будды, духовное место силы. Заселение в отель, расслабляемся.
Королевский сад, башня Амбулулаву, водопад Рамбода
Утром — идём в Королевский ботанический сад в Перадении: редкие деревья, орхидеи, гигантские бамбуки.
Днем — поднимаемся на Амбулулаву, белоснежную башню с круговым обзором на горы и облака. Затем — обед и едем к водопаду Рамбода, мощь воды и фото у радуги.
Вечером — заселяемся в горный отель, ужин на высоте. Вокруг — чайные плантации и свежесть воздуха.
Чайная фабрика, Элла, Малый Пик Адама
Утром — посещаем чайную фабрику, пробуем свежий цейлонский чай прямо с плантации. Гуляем по Нувара Элии — маленькой Англии с альпийским духом.
Днем — трансфер в Эллу, обед, фотостоп у 9-арочного моста, и затем — хайкинг на Малый Пик Адама, захватывающий закат с вершины.
Вечером — заселение в отель, ужин и отдых под горным небом.
Водопад Равана, Сафари в Яла, Хиккадува
Утром — поездка на поезде сквозь джунгли и горы, дух приключений! Затем — водопад Равана, купание для желающих.
Днем — трансфер в национальный парк Яла. Сафари! Слоны, павлины, буйволы, может повезёт увидеть леопарда.
Вечером — едем к океану, заселение в Велигаме, ужин в пляжном ресторане, морской воздух и расслабление.
Пляж Хиккадува, серфинг и релакс
Утро — Просыпаемся под шум океана, завтракаем свежими тропическими фруктами и ароматным цейлонским кофе прямо под пальмами. Кто захочет мы поможем организовать Снорклинг и серфинг, вы главное скажите тур лидеру об этом:)
День — После двух захватывающих активностей обедаем прямо у океана: свежие морепродукты, сочно приготовленные овощи, рис и ароматные специи. Затем — заслуженный релакс: солнце ласкает кожу, мягкий песок приятно хрустит под пальцами ног, а океан манит своей бесконечной гладью. Купание, кокосовая вода, лёгкий бриз — настоящее тропическое блаженство.
Вечер — Общий ужин в уютном ресторанчике с видом на закат. Вечером пляж Хиккадува оживает: мерцающие огоньки кафе, смех, уютная компания и чувство, что время остановилось. Здесь рождаются лучшие воспоминания об отдыхе.
Форт Галле, черепахи и снорклинг
Утро — Ранний завтрак и выезд к легендарному форт Галле — колониальной жемчужине Шри-Ланки. Узкие улочки, старинные голландские дома, массивные каменные стены, от которых веет историей. Прогуливаясь по форту, вы словно попадаете в прошлое, где сошлись восток и запад, Азия и Европа.
День — После прогулки отправляемся к черепашкам Хиккадувы — здесь можно увидеть, как эти величественные морские обитатели медленно скользят в прозрачной воде. Хотите больше?
Вечер — Возвращаемся в отель, отдыхаем у бассейна или на пляже. Вечером — ужин под шум волн и последние лучи уходящего солнца. Лёгкая ностальгия: тур близится к концу, но впереди ещё один день настоящего тропического счастья.
Пляж Хиккадува, релакс и трансфер в аэропорт
Утро — Сегодня спешить некуда. Поздний завтрак с видом на пляж Хиккадува, свежие фрукты, прохладные соки и утренний бриз. Впитываем каждый момент: последние шаги босиком по песку, последние взгляды на бесконечный океан.
День — Погружаемся в атмосферу абсолютного отдыха: купание, солнечные ванны, кокосовая вода, фотографии на память. Это время для того, чтобы остановиться, поблагодарить место и себя за это путешествие.
Вечер — Трансфер в аэропорт. Мы обмениваемся контактами, обнимаемся и говорим: До скорых встреч! Ведь это не прощание — Ведь у нас более 20 уникальных авторских туров по миру, и каждый из них может стать вашей следующей историей.
Что включено
- Групповой трансфер из/в аэропорт в день начала и завершения тура
- Комфортабельные отели живописных местах Шри-Ланки
- Русскоговорящий гид - тур лидер
- Трансфер - кондиционированный автобус, 1-7 дни тура, а далее по программе в нем нет необходимости, так как мы будем с Вами жить у океана
- Завтраки в отеле, 6 ужинов
- Приветственный ужин
- Входные билеты в рамках программы
- Джип-сафари по наблюдению за животными в национальном парке
- Билеты на поезд в Элле
- Посещение красивых пляжей и красивых локаций
- Подобранные кафешки и рестораны хорошего уровня на все время тура
- Черепашья ферма
- Чат с туристами
- Поддержка 24/7
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Шри-Ланки и обратно
- Питание вне программы
- Личные расходы (250-300$)
- Эл. виза (бесплатная сейчас через сайт оформлять надо)
- Доп. трансферы и экскурсии
- Одноместное проживание 430$ (если мы не найдем на подселение)
- Снорклинг и серфинг
О чём нужно знать до поездки
Классный отдых в кругу таких же единомышленников как и ты! В наших турах:
Мини -группа 4-12 чел
Средний возраст 25-50 лет
Средняя цена тура с комфортными, проверенными отелями (обычно у нас ориентировочно 4 звезды отели)
Комфортный транспорт
Трансферы в дни тура, если вы приезжаете в другие дни, мы вам всегда поможем во всем
Почти всё включено, кроме международных перелетов, обедов и ужинов (чтобы вы могли сами выбрать что хотите)
Всегда делаем приветственный ужин, чтобы познакомиться
Интересная программа тура, смотрим все основное и оставляем свободное время, чтобы вы могли сами погулять и поизучать местную культуру или шоппинг
Скидываем локации куда сходить
Перед туром даем всю инфо, чтобы вы были подготовленные к туру
Приятные мини подарочки мы любим дарить
80% обычно с нами ездят потом в другие туры, так как у нас их более 20 штук:)
Обратите внимание:
1. Заселение в отель
Заселение гарантировано с 14:00. Мы приложим все усилия, чтобы заселить вас раньше, если это будет возможно.
2. Деньги
Обменяйте в аэропорту около $100 на рупии на первые расходы. Курс в аэропорту нормальный. Дальше сможете обменять в городе по выгодному курсу.
3. Связь
Купите местную Sim-карту в аэропорту. Рекомендуем оператора Dialog — хорошее покрытие по всему острову.
4. Трансфер
Вас встретит водитель с табличкой с вашей фамилией или логотипом нашего тура.
За 3 дня до вылета мы отправим в чат всю информацию по трансферу (имя водителя, номер машины, контакты).
5. За 2 недели до начала тура мы создадим для вас общий чат в Whatsapp для оперативной связи и всей необходимой информации.
6. Личные расходы
Рекомендуем иметь с собой на личные расходы $300-500 на сувениры, дополнительные экскурсии и питание.
Мы в личном чате вам скинем памятку со всей информацией.
Тайминг программы является ориентировочным и может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, логистики и ритма группы.
Пожелания к путешественнику
Если Вы с любовью смотрите на этот мир и с удовольствием открываете для себя что-то новое, если Вы добрый и открытый человек, то Вам будет комфортно в нашей компании и мы уже Вас очень-очень ждем! Мир достаточно сложно устроен и потому считаем совершенно излишним подчеркивать его изъяны и дополнительно усложнять. До встречи в туре!
Визы
Въездную визу возможно получить на стойке иммиграционного департамента (Visa on arrival) у зоны паспортного контроля. Стоимость визу 60 / чел. Для получения визы потребуется заполненная на английском языке миграционная карточка, квитанция об оплате и обратные билеты.