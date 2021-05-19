Полезная информация о Тринкомали
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Местное время в Тринкомали
01:2508
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇱🇰 Шри-Ланка
|Название города
|Тринкомали
|По-английски
|Trincomalee
|Столица региона
|Тринкомали является столицей региона
|Население города
|108 420 чел.
|Аэропорты
|Harbour SPB THW, Тринкомали TRR
|Часовой пояс
|Asia/Colombo
|Средняя высота
|4 м. от уровня моря
Где находится Тринкомали на карте
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Тринкомали