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Полезная информация о Тринкомали

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Местное время в Тринкомали
01:2508
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇱🇰 Шри-Ланка
Название городаТринкомали
По-английскиTrincomalee
Столица регионаТринкомали является столицей региона
Население города108 420 чел.
АэропортыHarbour SPB THW, Тринкомали TRR
Часовой поясAsia/Colombo
Средняя высота4 м. от уровня моря

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