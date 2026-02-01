Индивидуальная
до 2 чел.
Горная Шри-Ланка: Малый пик Адама, водопад Равана и Девятиарочный мост (из Унаватуна)
Исследовать самые выразительные ландшафты острова и совершить восхождение на вершину горы
11 фев в 17:00
12 фев в 05:00
$370 за всё до 2 чел.
Водная прогулка
Сёрфинг в Унаватуне
Тёплая вода, мягкие волны и поддержка инструктора
Начало: На пляже Dewata
Завтра в 10:30
11 фев в 08:00
$75 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Древняя Сигирия: путешествие к истокам Цейлона из Унаватуны
За 1 день посетить город-дворец на Львиной скале, Золотой храм Дамбулла и храм Зуба Будды в Канди
11 фев в 17:00
12 фев в 05:00
$500 за всё до 2 чел.
