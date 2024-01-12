Удавалаве — один из самых ярких национальных парков Шри-Ланки.
На его территории живут около 600 слонов, леопарды, обезьяны, крокодилы и множество экзотических птиц. Вы проедете на джипе по пересеченной местности: через лес, прерии и овраги.
Оцените фантастические пейзажи острова и понаблюдаете за дикими животными в естественной среде обитания.
На его территории живут около 600 слонов, леопарды, обезьяны, крокодилы и множество экзотических птиц. Вы проедете на джипе по пересеченной местности: через лес, прерии и овраги.
Оцените фантастические пейзажи острова и понаблюдаете за дикими животными в естественной среде обитания.
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
День-приключение на Шри-Ланке
Наш водитель заберет вас на комфортабельном кондиционированном авто из отеля и отвезет в национальный парк, где вы пересядете на джип с местным проводником и отправитесь на четырехчасовое сафари. За это время Шри-Ланка откроется во всей красе: вы проникнетесь величием местной саванны, увидите диких слонов, гигантских белок, павлинов, буйволов. А если повезет — леопардов и медведей!
Организационные детали
- Вас будут сопровождать англоговорящий водитель и опытный рейнджер в джипе, который покажет всех животных. По запросу мы можем предоставить русского гида. Доплата составит 70$.
- Экскурсия также возможна из Хиккадувы, Унаватуны, Бентоты, Калутары, Мириссы и Тангалле
- Билеты в национальный парк не включены в стоимость: 50$ с человека, 25$ дети 4-6 лет, до 4 лет бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Велигаме
Провели экскурсии для 84 туристов
Меня зовут Андрей, я живу на Шри-Ланке уже 8 лет. Возглавляю дружную команду гидов, каждый из которых влюблен в остров: его природу, историю и неповторимую атмосферу свободы и дружелюбия.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Илона
12 янв 2024
Отвратительная организация. Водитель не знал как добраться до парка, из-за этого мы потеряли практически час, колеся по окрестностям Удавалаве, не понимая что происходит, так как он не знал элементарных слов
А
Алена
26 янв 2023
Всё понравилось!
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