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на английском.

На обратном пути всю дорогу (более 2 часов) по громкой связи ему кто-то объяснял как довести нас обратно, а мы слушали этот бесконечный разговор, мечтая, чтобы этот ад закончился и мы добрались до отеля.

Сам парк тоже не впечатлил, но это наш выбор (к организации экскурсии не имеет отношение). Кроме 10 слонов, одной обезьянки и лисицы за 3 часа сафари ничего не увидели. Первый раз столкнулась с таким халатным отношением к работе и безопасности клиентов в чужой стране.