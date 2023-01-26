Найдено 2 экскурсии в Велигаме на русском языке, цены от $330. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

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Ответы на вопросы от путешественников по Велигаме

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