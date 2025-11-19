Мои заказы

Из Велигамы - в уютную Эллу

Must-visit в центре Шри-Ланки
Едем в Эллу — горную деревушку, в окрестностях которой находится много природных (и не только) достопримечательностей.

Живописные чайные плантации, водопад Равана с интересной легендой, мост посреди джунглей… Мы посмотрим всё!
Из Велигамы - в уютную Эллу© Александр
Из Велигамы - в уютную Эллу© Александр
Из Велигамы - в уютную Эллу© Александр

Описание экскурсии

Чайные плантации, раскинувшиеся посреди гор и джунглей. Именно отсюда к нам попадает чай, который мы так любим.

Водопад Равана — один из самых живописных на острове. Он назван в честь царя-демона, который, согласно легенде, скрывал здесь похищенную принцессу.

Девятиарочный мост — монументальное сооружение, скрытое глубоко в джунглях. Один из самых ярких образцов английского наследия на Шри-Ланке, который можно увидеть и потрогать.

Поездка на поезде. Шикарные пейзажи и ставшие классическими фотографии из поезда, двери и окна которого всегда открыты.

Малый пик Адама. Отсюда — прекрасный вид на горы, водопады, Эллу. Незабываемые закаты тоже показывают здесь.

Мы расскажем:

  • Историю острова от первого переселенца из Индии и первого португальца, произнёсшего цейлон (ну почти), до наших дней
  • О быте местных жителей и богатой природе
  • Для чего посреди джунглей нужен мост
  • Почему водопад Равана так привлекает молодожёнов

Примерный тайминг

7:00–10:00 — трансфер в Эллу от вашего отеля
10:00–10:30 — водопад Равана
11:00–12:30 — девятиарочный мост
12:30–13:30 — обед (по желанию)
14:00–14:40 — поездка на поезде Элла —Демодара
15:00–17:30 — малый пик Адама
18:00–21:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на автомобиле Toyota Prius, Honda Accord или Toyota Hiace, поездка на поезде
  • Дополнительные расходы: обед — по желанию
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$330
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Велигаме
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — Организатор в Велигаме
Организовываем групповые и индивидуальные экскурсии на Шри-Ланке и не только с 2015 года. Множество проведённых туров и благодарных отзывов придают уверенности в том, что всё делаем отлично:)

Похожие экскурсии из Велигамы

Джип-сафари в национальном парке Удавалаве
На машине
Джиппинг
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Джип-сафари в национальном парке Удавалаве
Полюбоваться дикой природой Шри-Ланки и познакомиться с ее животным миром
Завтра в 07:00
20 ноя в 07:00
от $435 за всё до 10 чел.
Сафари по национальному парку и слонятник Удавалаве
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Сафари по национальному парку и слонятник Удавалаве
Познакомиться с живой Шри-Ланкой, встретить диких слонов и трогательных малышей
Начало: У вашего отеля (от Калутары до Унаватуны)
20 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
$390 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Велигаме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Велигаме