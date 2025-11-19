Едем в Эллу — горную деревушку, в окрестностях которой находится много природных (и не только) достопримечательностей. Живописные чайные плантации, водопад Равана с интересной легендой, мост посреди джунглей… Мы посмотрим всё!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Чайные плантации, раскинувшиеся посреди гор и джунглей. Именно отсюда к нам попадает чай, который мы так любим.

Водопад Равана — один из самых живописных на острове. Он назван в честь царя-демона, который, согласно легенде, скрывал здесь похищенную принцессу.

Девятиарочный мост — монументальное сооружение, скрытое глубоко в джунглях. Один из самых ярких образцов английского наследия на Шри-Ланке, который можно увидеть и потрогать.

Поездка на поезде. Шикарные пейзажи и ставшие классическими фотографии из поезда, двери и окна которого всегда открыты.

Малый пик Адама. Отсюда — прекрасный вид на горы, водопады, Эллу. Незабываемые закаты тоже показывают здесь.

Мы расскажем:

Историю острова от первого переселенца из Индии и первого португальца, произнёсшего цейлон (ну почти), до наших дней

О быте местных жителей и богатой природе

Для чего посреди джунглей нужен мост

Почему водопад Равана так привлекает молодожёнов

Примерный тайминг

7:00–10:00 — трансфер в Эллу от вашего отеля

10:00–10:30 — водопад Равана

11:00–12:30 — девятиарочный мост

12:30–13:30 — обед (по желанию)

14:00–14:40 — поездка на поезде Элла —Демодара

15:00–17:30 — малый пик Адама

18:00–21:00 — возвращение в отель

Организационные детали