Едем в Эллу — горную деревушку, в окрестностях которой находится много природных (и не только) достопримечательностей.
Живописные чайные плантации, водопад Равана с интересной легендой, мост посреди джунглей… Мы посмотрим всё!
Описание экскурсии
Чайные плантации, раскинувшиеся посреди гор и джунглей. Именно отсюда к нам попадает чай, который мы так любим.
Водопад Равана — один из самых живописных на острове. Он назван в честь царя-демона, который, согласно легенде, скрывал здесь похищенную принцессу.
Девятиарочный мост — монументальное сооружение, скрытое глубоко в джунглях. Один из самых ярких образцов английского наследия на Шри-Ланке, который можно увидеть и потрогать.
Поездка на поезде. Шикарные пейзажи и ставшие классическими фотографии из поезда, двери и окна которого всегда открыты.
Малый пик Адама. Отсюда — прекрасный вид на горы, водопады, Эллу. Незабываемые закаты тоже показывают здесь.
Мы расскажем:
Историю острова от первого переселенца из Индии и первого португальца, произнёсшего цейлон (ну почти), до наших дней
О быте местных жителей и богатой природе
Для чего посреди джунглей нужен мост
Почему водопад Равана так привлекает молодожёнов
Примерный тайминг
7:00–10:00 — трансфер в Эллу от вашего отеля 10:00–10:30 — водопад Равана 11:00–12:30 — девятиарочный мост 12:30–13:30 — обед (по желанию) 14:00–14:40 — поездка на поезде Элла —Демодара 15:00–17:30 — малый пик Адама 18:00–21:00 — возвращение в отель
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на автомобиле Toyota Prius, Honda Accord или Toyota Hiace, поездка на поезде
Дополнительные расходы: обед — по желанию
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$330
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Велигаме
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Велигаме
Организовываем групповые и индивидуальные экскурсии на Шри-Ланке и не только с 2015 года. Множество проведённых туров и благодарных отзывов придают уверенности в том, что всё делаем отлично:)