Вас ждёт насыщенная поездка вглубь острова — туда, где шум дорог сменяется пением птиц, а вместо туристических шоу — дикая природа. Вы увидите десятки слонов в естественной среде, покатаетесь по саванне в открытом джипе и заглянете в уникальный питомник, где малышей-слонят готовят к возвращению на волю.

Описание экскурсии

Слоновий питомник

Реабилитационный центр на территории национального парка, где заботятся о детёнышах, оставшихся без родителей. Слонят здесь не дрессируют и не показывают публике — за ними ухаживают, кормят из бутылочек и постепенно готовят к жизни на воле. Вы понаблюдаете за играми малышей и сделаете непостановочные снимки.

Сафари в Национальном парке

Во время поездки в открытом джипе вы сможете увидеть слонов, буйволов, павлинов, варанов и множество птиц. Пейзажи — от редколесья до просторных саванн с горами на горизонте.

Примерный тайминг

10:30 — выезд из Велигамы

13:00 — обед в придорожном кафе (по желанию)

14:30 — прибытие в слоновий питомник

14:30–15:30 — наблюдение за слонятами, время для фотографий

15:30–17:00 — сафари в Национальном парке Удавалаве

20:00 — возвращение в город

Организационные детали