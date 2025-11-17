Вас ждёт насыщенная поездка вглубь острова — туда, где шум дорог сменяется пением птиц, а вместо туристических шоу — дикая природа.
Вы увидите десятки слонов в естественной среде, покатаетесь по саванне в открытом джипе и заглянете в уникальный питомник, где малышей-слонят готовят к возвращению на волю.
Описание экскурсии
Слоновий питомник
Реабилитационный центр на территории национального парка, где заботятся о детёнышах, оставшихся без родителей. Слонят здесь не дрессируют и не показывают публике — за ними ухаживают, кормят из бутылочек и постепенно готовят к жизни на воле. Вы понаблюдаете за играми малышей и сделаете непостановочные снимки.
Сафари в Национальном парке
Во время поездки в открытом джипе вы сможете увидеть слонов, буйволов, павлинов, варанов и множество птиц. Пейзажи — от редколесья до просторных саванн с горами на горизонте.
Примерный тайминг
10:30 — выезд из Велигамы
13:00 — обед в придорожном кафе (по желанию)
14:30 — прибытие в слоновий питомник
14:30–15:30 — наблюдение за слонятами, время для фотографий
15:30–17:00 — сафари в Национальном парке Удавалаве
20:00 — возвращение в город
Организационные детали
- В стоимость включены все билеты, джип на сафари и трансфер на автомобиле Toyota Prius, Honda Shuttle, Honda Grace или аналогичной модели
- Дополнительно оплачивается обед — по желанию ($8–$10 за чел.)
- Мы заберём вас из любого отеля от Калутары до Унаватуны, из других городов — с доплатой (детали обсудим в переписке)
- По желанию можем организовать выезд рано утром — тогда вы успеете вернуться в отель к обеду (уточните в переписке)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля (от Калутары до Унаватуны)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Миша — ваша команда гидов в Велигаме
Провели экскурсии для 146 туристов
Я родился и живу на Шри-Ланке. Учился в России более 8 лет. Сейчас возглавляю дружную команду профессиональных русскоговорящих гидов. С радостью покажем вам любимый остров.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
17 ноя 2025
Во время своих путешествий мы с мужем всегда берем хотя бы одну индивидуальную экскурсию. Очень важно,чтобы экскурсовод был хорошим собеседником, доброжелательным, активным, эрудированным, а самое главное знал культуру, историю и
