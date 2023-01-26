Индивидуальная
до 10 чел.
Джип-сафари в национальном парке Удавалаве
Полюбоваться дикой природой Шри-Ланки и познакомиться с ее животным миром
Завтра в 07:00
2 авг в 07:00
от $435 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Сафари по национальному парку и слонятник Удавалаве
Познакомиться с живой Шри-Ланкой, встретить диких слонов и трогательных малышей
Начало: У вашего отеля (от Калутары до Унаватуны)
2 авг в 10:00
3 авг в 10:00
$390 за всё до 2 чел.
Групповая
до 20 чел.
Из Велигамы - в уютную Эллу
Must-visit в центре Шри-Ланки
Начало: У вашего отеля в Велигаме
Расписание: ежедневно в 08:00
2 авг в 08:00
3 авг в 08:00
$330 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена26 января 2023Всё понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Велигаме в категории «На машине»
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Сколько стоит экскурсия по Велигаме в июле 2025
Сейчас в Велигаме в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 330 до 435. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 3 из 5
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