Поближе познакомиться с южным побережьем Шри-Ланки
Это путешествие по южному берегу погрузит вас в атмосферу океана, тихих бухт и колониальных улочек.
Вы увидите любимые пляжи сёрферов, встретите рыбаков на ходулях, познакомитесь с морскими черепахами (возможно, даже в дикой природе) и услышите живые истории о стране. Маршрут гибкий — мы подстроимся под ваш ритм и желания.
Описание экскурсии
Обратите внимание: можем организовать поездку для группы до 6 человек. Чем больше участников, тем меньше стоимость. Подробности ниже.
Примерный тайминг маршрута:
7:00 — отправление из отеля
8:00–8:45 — маяк Дондра. Самая южная точка Шри-Ланки: панорамы Индийского океана, ветер и простор, который невозможно передать словами
8:45–9:15 — дорога на Хирикетию
9:15–11:00 — пляж Хирикетия. Два часа у бирюзовой лагуны: ласковое море, зелёные склоны и идеальный фон для фото
11:00–12:00 — дорога к Мириссе
12:00–13:30 — пляж Мирисса и пальмовая роща. Прогулка под высокими пальмами, кофе на берегу и отличные ракурсы для кадров 13:30–14:30 — дорога к Коггале и фотопауза у знаменитых «стилт фишеров» — рыбаков на ходулях 14:30–15:15 — черепаший приют в Коггале. Вы увидите малышей, спасённых взрослых черепах и узнаете, как центр помогает редким видам 15:15–15:30 — дорога к Далавелле. Короткий переезд вдоль пляжей 15:30–16:00 — Далавелла. Наблюдение за морскими черепахами в естественной среде: часто они подходят совсем близко к берегу 16:00–16:45 — дорога к Галле, одному из главных колониальных городов острова 16:45–19:00 — форт Галле. Прогулка по колониальным улочкам и встреча заката за крепостными стенами 19:30–20:00 — возвращение в отель
Организационные детали
В стоимость включены трансфер на комфортабельном автомобиле и входные билеты
Дополнительные расходы: обед — $10–15 за чел.
Можем организовать экскурсию для большой группы: трое — $142 за чел., четверо — $111 за чел., пятеро — $91 за чел., шестеро — $84 за чел.
С вами будет один из гидов нашей команды
Также можем организовать поездку без гида с водителем, электронным подробным путеводителем с маршрутом и онлайн сопровождением менеджера:
один человек — $257
двое — $133
трое — $97
четверо — $77
пятеро — $65
шестеро — $58
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Велигаме
Организовываем групповые и индивидуальные экскурсии на Шри-Ланке и не только с 2015 года. Множество проведённых туров и благодарных отзывов придают уверенности в том, что всё делаем отлично:)