Это путешествие по южному берегу погрузит вас в атмосферу океана, тихих бухт и колониальных улочек. Вы увидите любимые пляжи сёрферов, встретите рыбаков на ходулях, познакомитесь с морскими черепахами (возможно, даже в дикой природе) и услышите живые истории о стране. Маршрут гибкий — мы подстроимся под ваш ритм и желания.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Обратите внимание: можем организовать поездку для группы до 6 человек. Чем больше участников, тем меньше стоимость. Подробности ниже.

Примерный тайминг маршрута:

7:00 — отправление из отеля

8:00–8:45 — маяк Дондра. Самая южная точка Шри-Ланки: панорамы Индийского океана, ветер и простор, который невозможно передать словами

8:45–9:15 — дорога на Хирикетию

9:15–11:00 — пляж Хирикетия. Два часа у бирюзовой лагуны: ласковое море, зелёные склоны и идеальный фон для фото

11:00–12:00 — дорога к Мириссе

12:00–13:30 — пляж Мирисса и пальмовая роща. Прогулка под высокими пальмами, кофе на берегу и отличные ракурсы для кадров

13:30–14:30 — дорога к Коггале и фотопауза у знаменитых «стилт фишеров» — рыбаков на ходулях

14:30–15:15 — черепаший приют в Коггале. Вы увидите малышей, спасённых взрослых черепах и узнаете, как центр помогает редким видам

15:15–15:30 — дорога к Далавелле. Короткий переезд вдоль пляжей

15:30–16:00 — Далавелла. Наблюдение за морскими черепахами в естественной среде: часто они подходят совсем близко к берегу

16:00–16:45 — дорога к Галле, одному из главных колониальных городов острова

16:45–19:00 — форт Галле. Прогулка по колониальным улочкам и встреча заката за крепостными стенами

19:30–20:00 — возвращение в отель

Организационные детали

В стоимость включены трансфер на комфортабельном автомобиле и входные билеты

Дополнительные расходы: обед — $10–15 за чел.

Можем организовать экскурсию для большой группы: трое — $142 за чел., четверо — $111 за чел., пятеро — $91 за чел., шестеро — $84 за чел.

С вами будет один из гидов нашей команды

Также можем организовать поездку без гида с водителем, электронным подробным путеводителем с маршрутом и онлайн сопровождением менеджера: