Сигирия и Дамбулла - сердце древнего Цейлона

Восхождение на легендарную скалу, пещерный храм и отдых у озера - из Велигамы
Эта программа сочетает дикую природу и духовное наследие острова в одном маршруте.

Вы подниметесь на легендарную скалу с дворцом 5 века, исследуете мистический пещерный храм, отдохнёте у озера в отеле среди в джунглей. И конечно, познакомитесь с историей древнего Цейлона.
Сигирия и Дамбулла - сердце древнего Цейлона

Описание экскурсии

5:00 — выезд из отеля

Время в пути варьируется от 3 до 6 часов в зависимости от вашего местоположения.

10:00–11:00 — посещение Дамбуллы

Вы исследуете крупнейший буддийский пещерный храм Южной Азии со статуями, фресками и атмосферой покоя.

11:00–11:30 — переезд к озеру Кандалама

11:30–15:00 — отдых и обед в отеле Heritance Kandalama

Отель, спроектированный знаменитым архитектором Джеффри Бава, органично вписан в природу и окружён джунглями. Здесь можно пообедать, отдохнуть у озера и поплавать в инфинити-бассейне.

15:00–15:30 — переезд к Сигирии

15:30–17:30 — восхождение на Сигирию

Вы подниметесь на плато высотой 370 метров. С вершины увидите панорамы джунглей и руины дворца с фресками 5 века.

17:30–22:30 — возвращение в отель

По пути гид познакомит вас с историей Сингальского царства во времена, когда многих других государств ещё не существовало, и расскажет о становлении буддизма как главной религии на острове.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер на Toyota Prius или аналогичном автомобиле с кондиционером, питьевая вода
  • Отдельно оплачивается: Сигирия — $35 за чел., Дамбулла — $6 за чел., обед — $10–15 за чел., а также трансфер из отдалённых курортов Тангалле, Диквелла — стоимость по запросу
  • С вами будет один из гидов нашей команды. Также возможен вариант поездки без гида с путеводителем — подробности в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
С гидом втроем (с человека)$276
С путеводителем 5 человек$103
С путеводителем 4 человек$129
С путеводителем 3 человек (с гидом)$167
С путеводителем вдвоем (с человека)$501
С путеводителем на одного (с человека)$494
С путеводителем от 6 человек$90
С гидом от 6 человек$187
С гидом 5 человек$199
С гидом 4 человек$232
С гидом 3 человек (с человека)$276
С гидом вдвоем (с человека)$379
С гидом на одного$686
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина и Александр
Екатерина и Александр — Организатор в Велигаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Организовываем групповые и индивидуальные экскурсии на Шри-Ланке и не только с 2015 года. Множество проведённых туров и благодарных отзывов придают уверенности в том, что всё делаем отлично:)

