Эта программа сочетает дикую природу и духовное наследие острова в одном маршруте. Вы подниметесь на легендарную скалу с дворцом 5 века, исследуете мистический пещерный храм, отдохнёте у озера в отеле среди в джунглей. И конечно, познакомитесь с историей древнего Цейлона.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $276 за человека

Описание экскурсии

5:00 — выезд из отеля

Время в пути варьируется от 3 до 6 часов в зависимости от вашего местоположения.

10:00–11:00 — посещение Дамбуллы

Вы исследуете крупнейший буддийский пещерный храм Южной Азии со статуями, фресками и атмосферой покоя.

11:00–11:30 — переезд к озеру Кандалама

11:30–15:00 — отдых и обед в отеле Heritance Kandalama

Отель, спроектированный знаменитым архитектором Джеффри Бава, органично вписан в природу и окружён джунглями. Здесь можно пообедать, отдохнуть у озера и поплавать в инфинити-бассейне.

15:00–15:30 — переезд к Сигирии

15:30–17:30 — восхождение на Сигирию

Вы подниметесь на плато высотой 370 метров. С вершины увидите панорамы джунглей и руины дворца с фресками 5 века.

17:30–22:30 — возвращение в отель

По пути гид познакомит вас с историей Сингальского царства во времена, когда многих других государств ещё не существовало, и расскажет о становлении буддизма как главной религии на острове.

Организационные детали