Эта программа сочетает дикую природу и духовное наследие острова в одном маршруте.
Вы подниметесь на легендарную скалу с дворцом 5 века, исследуете мистический пещерный храм, отдохнёте у озера в отеле среди в джунглей. И конечно, познакомитесь с историей древнего Цейлона.
Описание экскурсии
5:00 — выезд из отеля
Время в пути варьируется от 3 до 6 часов в зависимости от вашего местоположения.
10:00–11:00 — посещение Дамбуллы
Вы исследуете крупнейший буддийский пещерный храм Южной Азии со статуями, фресками и атмосферой покоя.
11:00–11:30 — переезд к озеру Кандалама
11:30–15:00 — отдых и обед в отеле Heritance Kandalama
Отель, спроектированный знаменитым архитектором Джеффри Бава, органично вписан в природу и окружён джунглями. Здесь можно пообедать, отдохнуть у озера и поплавать в инфинити-бассейне.
15:00–15:30 — переезд к Сигирии
15:30–17:30 — восхождение на Сигирию
Вы подниметесь на плато высотой 370 метров. С вершины увидите панорамы джунглей и руины дворца с фресками 5 века.
17:30–22:30 — возвращение в отель
По пути гид познакомит вас с историей Сингальского царства во времена, когда многих других государств ещё не существовало, и расскажет о становлении буддизма как главной религии на острове.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на Toyota Prius или аналогичном автомобиле с кондиционером, питьевая вода
- Отдельно оплачивается: Сигирия — $35 за чел., Дамбулла — $6 за чел., обед — $10–15 за чел., а также трансфер из отдалённых курортов Тангалле, Диквелла — стоимость по запросу
- С вами будет один из гидов нашей команды. Также возможен вариант поездки без гида с путеводителем — подробности в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|С гидом втроем (с человека)
|$276
|С путеводителем 5 человек
|$103
|С путеводителем 4 человек
|$129
|С путеводителем 3 человек (с гидом)
|$167
|С путеводителем вдвоем (с человека)
|$501
|С путеводителем на одного (с человека)
|$494
|С путеводителем от 6 человек
|$90
|С гидом от 6 человек
|$187
|С гидом 5 человек
|$199
|С гидом 4 человек
|$232
|С гидом 3 человек (с человека)
|$276
|С гидом вдвоем (с человека)
|$379
|С гидом на одного
|$686
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина и Александр — Организатор в Велигаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Организовываем групповые и индивидуальные экскурсии на Шри-Ланке и не только с 2015 года. Множество проведённых туров и благодарных отзывов придают уверенности в том, что всё делаем отлично:)
