Что вас ожидает:
- Вот вы и у озера Четырех лесных кантонов, или озера Люцерна, колыбели Швейцарии. Так бывает, не рассчитал правильно время, слыша, например, от друзей: «Да что там делать вообще. Двух часов вполне достаточно», а оказавшись на месте понимаешь, что и по озеру в форме креста со швейцарского флага прокатиться и взглянуть с высоты на него есть сильнейшее желание.
Полюбовавшись на окрестности с воды, попрощавшись с капитаном у причала, мы отправимся на фуникулёре, вверх на гору миллионеров Бюргеншток, где проживала 13 лет Софи Лорен и выходила замуж Одри Хепберн, чтобы затем прогулявшись по тропе до лифта, на котором когда-то прокатился агент 007, и увидеть один из самых потрясающих видов на озеро Люцерна. А посетив интересующие достопримечательности — в обратный путь!
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
- Если же вы выбираете в качестве транспорта частный катер — у вас есть отличная возможность продлить прогулку по озеру до 2–2,5 часов;
- Лифт Хамметшванд работает: Весна — Осень. В случае плохой погоды (cнег, сильный дождь) спуск/подъём на лифте, как и прогулка по тропе вырубленной в горе — невозможны.