Что вас ожидает:

Вот вы и у озера Четырех лесных кантонов, или озера Люцерна, колыбели Швейцарии. Так бывает, не рассчитал правильно время, слыша, например, от друзей: «Да что там делать вообще. Двух часов вполне достаточно», а оказавшись на месте понимаешь, что и по озеру в форме креста со швейцарского флага прокатиться и взглянуть с высоты на него есть сильнейшее желание.

Полюбовавшись на окрестности с воды, попрощавшись с капитаном у причала, мы отправимся на фуникулёре, вверх на гору миллионеров Бюргеншток, где проживала 13 лет Софи Лорен и выходила замуж Одри Хепберн, чтобы затем прогулявшись по тропе до лифта, на котором когда-то прокатился агент 007, и увидеть один из самых потрясающих видов на озеро Люцерна. А посетив интересующие достопримечательности — в обратный путь!

Важная информация: