Гора миллионеров Бюргеншток и круиз по озеру Люцерна

Отличный маршрут для тех кто хочет разнообразить пешие городские прогулки и для пожилых или людей с...

Отличный маршрут для тех кто хочет разнообразить пешие городские прогулки и для пожилых или людей с ограниченными возможностями движения, которым трудно долго ходить.

Вас ждёт 30-ти минутная прогулка на одном из самых современных пароходов озера, 10-ти минутная поездка на фуникулере и 30-ти минутная прогулка по вырубленной в горе тропе.

А в качестве приятного бонуса — минутный подъём на лифте Belle Époque!
Гора миллионеров Бюргеншток и круиз по озеру Люцерна
Гора миллионеров Бюргеншток и круиз по озеру Люцерна
Гора миллионеров Бюргеншток и круиз по озеру Люцерна
Гора миллионеров Бюргеншток и круиз по озеру Люцерна
Гора миллионеров Бюргеншток и круиз по озеру Люцерна
Гора миллионеров Бюргеншток и круиз по озеру Люцерна

Что вы увидите 🤩

  • Озеро Люцерна
  • Горы Риги и Пилатус, Люцерн с воды
  • Гора миллионеров Бюргеншток
  • Капелла где венчалась Софи Лорен и Одри Хепберн
  • Лифт из фильма о Джеймс Бонде

Что вас ожидает:

  • Вот вы и у озера Четырех лесных кантонов, или озера Люцерна, колыбели Швейцарии. Так бывает, не рассчитал правильно время, слыша, например, от друзей: «Да что там делать вообще. Двух часов вполне достаточно», а оказавшись на месте понимаешь, что и по озеру в форме креста со швейцарского флага прокатиться и взглянуть с высоты на него есть сильнейшее желание.
Полюбовавшись на окрестности с воды, попрощавшись с капитаном у причала, мы отправимся на фуникулёре, вверх на гору миллионеров Бюргеншток, где проживала 13 лет Софи Лорен и выходила замуж Одри Хепберн, чтобы затем прогулявшись по тропе до лифта, на котором когда-то прокатился агент 007, и увидеть один из самых потрясающих видов на озеро Люцерна. А посетив интересующие достопримечательности — в обратный путь!

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • Если же вы выбираете в качестве транспорта частный катер — у вас есть отличная возможность продлить прогулку по озеру до 2–2,5 часов;
  • Лифт Хамметшванд работает: Весна — Осень. В случае плохой погоды (cнег, сильный дождь) спуск/подъём на лифте, как и прогулка по тропе вырубленной в горе — невозможны.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Групповой билет до 5 человек
€425

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • 50% стоимость билетов для гида
  • Бюргеншток (только фуникулер) II класс 50.00 — CHF
  • <b>Билет Люцерн (кораблик) — Бюргеншток (фуникулер) — Люцерн:</b>
  • I класс — 104.80 CHF
  • II класс — 86.40 CHF
  • <b>Билет Хамметшванд лифт</b>
  • Взрослые — 18 CHF
  • Дети (от 6 до 16 лет) — 9 CHF
  • Стоимость билетов на все виды транспорта по маршруту (II класс) — 104 CHF на человека.
  • <b>VIP предложение — частный катер стоимость за час в распоряжении:</b>
  • Boesch Costa Brava — 680 DE LUXE
  • 5 человек + капитан — 350 CHF
  • Fjord 40 Cruiser 11 + капитан — 700 CHF
Где начинаем и завершаем
Начало: Центральштрассе, 5, г. Люцерн
Завершение: Центр города Люцерн
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Юлия С.
Юлия С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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