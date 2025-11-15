Трансфер из/в аэропорт Цюриха

Индивидуальный трансфер из или в аэропорт Цюриха предоставляет комфортное и безопасное путешествие на автомобилях различных классов, включая стандарт, комфорт, бизнес и минивен. Водители говорят на русском или английском языках, что обеспечивает удобство общения. Встреча в аэропорту с табличкой и бесплатное ожидание до 60 минут создают дополнительное удобство. Детские кресла доступны для семей с детьми, что делает поездку ещё более комфортной
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортные автомобили
- 🕒 Бесплатное ожидание до 60 минут
- 👶 Детские кресла в наличии
- 🗣️ Русскоговорящий водитель
- 🌍 Любая точка Швейцарии
Описание трансферВстреча в аэропорту с табличкой (время ожидания в аэропорту до 60 минут — бесплатно). Детские кресла в наличии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Zurich airport (ZRH)
Завершение: Zurich
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
