Люцерн - это не только культурное наследие, но и невероятные природные пейзажи. Туристы смогут увидеть Часовенный мост, памятник «Умирающий лев» и церковь Иезуитов. Прогулка по старому городу откроет расписные дома

и старейшую аптеку. После осмотра города поездка продолжится на гору Бюргеншток, где можно выпить кофе с панорамным видом на озеро Четырёх кантонов и Альпы. Лёгкий треккинг станет отличным завершением дня. Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике, что делает путешествие удобным и приятным

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Люцерна и его окрестностей - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок и треккинга, а виды на озеро и Альпы особенно впечатляют. Май и сентябрь также подойдут для путешествия, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. В остальное время года экскурсия тоже возможна, но стоит быть готовым к более холодным условиям и меньшему количеству солнечных дней.

Сейчас июль — это идеальное время.