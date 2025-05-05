Люцерн - это не только культурное наследие, но и невероятные природные пейзажи. Туристы смогут увидеть Часовенный мост, памятник «Умирающий лев» и церковь Иезуитов. Прогулка по старому городу откроет расписные дома
6 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Увидеть Часовенный мост
- 🦁 Посетить памятник «Умирающий лев»
- ⛪ Исследовать церковь Иезуитов
- 🏞️ Полюбоваться видом на Альпы
- 🚗 Комфортная поездка на авто
- ☕ Кофе с панорамным видом
Лучшее время для посещения
янв
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апр
май
июн
июл
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Лучшее время для посещения Люцерна и его окрестностей - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок и треккинга, а виды на озеро и Альпы особенно впечатляют. Май и сентябрь также подойдут для путешествия, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. В остальное время года экскурсия тоже возможна, но стоит быть готовым к более холодным условиям и меньшему количеству солнечных дней.
Сейчас июль — это идеальное время.
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Что можно увидеть
- Часовенный мост
- Памятник «Умирающий лев»
- Церковь Иезуитов
- Старый город Люцерна
- Старейшая аптека
- Главный вокзал
- Дом Конгрессов
Описание экскурсии
Вы увидите главные места Люцерна:
- Часовенный мост
- Памятник «Умирающий лев»
- Церковь Иезуитов
- Старый город Люцерна с расписными домами
- Старейшую аптеку города
- Главный вокзал и дом Конгрессов
Далее мы отправимся на гору Бюргеншток, где выпьем кофе с панорамным видом в красивой гостинице. После чего устроим лёгкий треккинг и насладимся видами на озеро Четырёх кантонов и Альпы.
Организационные детали
- Транспорт — комфортабельный внедорожник Volkswagen Tiguan
- Программа предполагает подъём на панорамном лифте — 15 франков за человека
- Кофе/обед оплачиваются дополнительно (в том числе для гида)
- Если вы не любители треккинга, можно исключить его из программы
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Цюрихе
Провела экскурсии для 119 туристов
Более семи лет в Швейцарии! Организую групповые и индивидуальные туры по стране. Также разрабатываю программы на несколько дней индивидуально под клиентов.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лилия
5 мая 2025
Спасибо большое за прекрасный день в Люцерне нашему замечательному гиду Юлии!!! Благодаря ее любви к своему делу, харизме и знаниям, наша поездка превратилась в увлекательное путешествие!!! Мы провели несколько незабываемых часов и получили колоссальное количество информации и впечатлений! Благодарим за прекрасно выполненную работу и душевное тепло
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