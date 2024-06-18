25 отзывов оставили туристы

Мои заказы

«Лицо» и легенды Цюриха

Было очень душевно и интересно - скорее, как побывали в гостях!
На моей экскурсии вы прогуляетесь по одному из главных швейцарских «брендов» — историческому центру Цюриха.

Закольцованным маршрутом я проведу вас по знаковым точкам города так, чтобы успеть рассказать о Карле Великом, национальной гастрономии, швейцарских тусовках и свободолюбивом нраве «горцев». Побывав на моей экскурсии в Цюрихе, вы узнаете всю Швейцарию!
5
34 отзыва
«Лицо» и легенды Цюриха
«Лицо» и легенды Цюриха
«Лицо» и легенды Цюриха

Описание экскурсии

Главное в городе и о нём

На прогулке вам встретятся основные памятники Цюриха, превратившегося за два тысячелетия своей истории из римского таможенного пункта в аристократический европейский город. Вы пройдёте по самой дорогой улице мира Банхофштрассе, сверите часы с самыми большими часами в Европе, увидите два символа Цюриха — церкви Гроссмюнстер и Фраумюнстер — и узнаете об их непростой судьбе и роли в развитии города. По хитросплетениям улочек и переулков Старого Цюриха доберемся до набережной реки Лиммат, которая подарит чудесный вид на Цюрихское озеро и заснеженные шапки Альп. Обязательно поднимемся на смотровую площадку и зайдём «в гости» к Ильичу (куда же без него:) Сопровождать городские панорамы будут легенды о Карле Великом и других цюрихских (порой весьма неординарных) персонажах. А если позволит время — выпьем чашечку горячего шоколада с нежнейшим пирожным в знаменитой кондитерской «Шпрюнгли»: поверьте, там знают толк в кондитерском искусстве, потому что занимаются этим уже 160 с лишним лет!

Что такое Швейцария

Вы погрузитесь не только в историю и легенды города, но и узнаете, что такое швейцарский менталитет и какие национальные черты и привычки помогли жителям Конфедерации превратить своё государство из беднейшего в Европе в оплот благополучия и процветания. Я расскажу, что «гордые горцы» делают в свободное время, как относятся к иностранцам и почему любой местный житель оскорбится (и будет прав!), если назвать его «немцем». За время прогулки по Цюриху я поделюсь с вами не только интересными фактами о городе и стране в целом, но и посоветую, где и какие местные блюда попробовать, что купить в качестве сувениров и как разобраться в многообразии знаменитых швейцарских сыров.

Организационные детали

Я могу встретить вас в аэропорту. Трансфер из аэропорта (и/или обратно в аэропорт) оплачивается дополнительно. Стоимость билета на общественный транспорт туда-обратно — 13.6 франков с человека. Возможна встреча на автомобиле, но велики риски потратить время в пробках.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
мост Мюнстербрюкке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Цюрихе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 288 туристов
Пожалуй, не буду рассказывать, как давно живу в Швейцарии и как она прекрасна – лучше скажу, что предки моего мужа-швейцарца поселились в нашей деревне под Цюрихом аж в 1499 году;
читать дальшеуменьшить

упомяну, что моя 90-летняя свекровь, конечно, напрочь не помнит, что было вчера, зато до мельчайших подробностей помнит, как жили в начале прошлого века; ну и добавлю, что ввиду специфичности моего хобби друзья и приятели в основном – швейцарцы, поэтому я действительно знаю Швейцарию «изнутри». Как журналисту, мне интересно и прошлое, и настоящее страны, а правильная и хорошо поставленная речь (все-таки несколько лет в прямом эфире даром не прошли) позволяет увлекательно об этом рассказывать. Как гид, имею опыт работы не только с индивидуальными и ВИП-туристами, но и с большими группами до 50 человек. Провожу экскурсии по всей немецкоговорящей части Швейцарии, а также пешеходные и вело- туры по альпийским предгорьям.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
3
2
1
Александра
Одна из лучших экскурсий. Юлия очень приятная и легкая в общении. Соединяет с энергией места и дает понимание о городе и стране.
Не было такого что скучно слушать "очередную дату" или путаешься в череде имен.
Мне было очень интересно и легко.
Одна из лучших экскурсий. Юлия очень приятная и легкая в общении. Соединяет с энергией места и дает понимание о городе и стране.
Одна из лучших экскурсий. Юлия очень приятная и легкая в общении. Соединяет с энергией места и дает понимание о городе и стране.
Одна из лучших экскурсий. Юлия очень приятная и легкая в общении. Соединяет с энергией места и дает понимание о городе и стране.
Вам был полезен этот отзыв?
Leyla
Спасибо большое Юлии за быстрый ответ и возможность организовать внеплановую экскурсию по городу во время пересадки в Цюрихе. Прекрасно провели время на прогулке и получили много интересной информации о городе и стране. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Мы попали в Цюрих наверное в самый неудачный день в году, ибо именно с этого дня в Швейцарии был введён локдаун и практически все было закрыто. Однако Юлия все равно
читать дальшеуменьшить

согласилась провести экскурсию и показала и рассказала нам очень и очень много интересного! Ситуация осложнялась ещё и наличием 3 маленьких детей, шумящих и разбегающихся в разные стороны, на что Юлия реагировала совершенно спокойно и вообще была очень kids friendly. Все очень понравилось, тысячу раз спасибо Юле за знакомство с Цюрихом и Швейцарией в целом! Ответила на все наши вопросы, помогла найти и уточнить необходимую информацию по местам, которые мы планировали посетить, в общем помогла нам от души, как добрый друг! Однозначно вернёмся в эту страну и к Юле уже с родителям и гостями из наших стран.

Вам был полезен этот отзыв?
О
Экскурсия нам очень понравилась. Юлия обладает большим багажом знаний не только по Цюриху, но и по всей Швейцарии, поэтому ходить и спрашивать ее на разносторонние,"швейцарские" темы было легко, непринужденно и
читать дальшеуменьшить

интересно. Время пролетело незаметно, было жаль расставаться. Юлия успела и рассказать нам не только основной материал, но и ответить на все вопросы, а также посоветовала, куда сходить, съездить и как пользоваться общественным транспортом в Швейцарии. Очень благодарны за добросовестное отношение к своим обязанностям и ту влюбленность в страну проживания, которая невольно передалась и нам. Нам еще раз захотелось вернуться в Швейцарию. СПАСИБО!!!!

Вам был полезен этот отзыв?
М
Огромное спасибо прекрасной Юлии за обзорную экскурсию по Цюриху. Юлия невероятно эрудированный, обаятельный и располагающий к себе гид и добрый неравнодушный человек. Она давно живет в Швейцарии и действительно очень
читать дальшеуменьшить

многое знает о стране. С ее помощью нам удалось полностью погрузиться в жизнь прекрасного Цюриха: Юлия не только показала нам главные достопримечательности и рассказала историю их появления, но и помогла нам получить представление о жизни современных швейцарцев, показать, чем живет город сейчас. Она дала нам много советов и рекомендаций и во многом очень помогла!

Вам был полезен этот отзыв?
Д
Хотим поблагодарить Юлию за прекрасно проведенную экскурсию! Благодаря ей мы влюбились в этот чудесный город! С необыкновенным чувством юмора, очень интересно рассказала и показала все достопримечательности, и историю одной из
читать дальшеуменьшить

самых красивых стран Европы. А после отвела отвела нас в супер ресторан, где мы отведали необыкновенный фондю и другие национальные блюда. Юлия заботливо учла все наши пожелания, время экскурсии пролетело незаметно. Обязательно, как будем опять в Швейцарии продолжим открывать для себя эту необыкновенную страну с этим прекрасным гидом.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Цюриха

Похожие экскурсии на ««Лицо» и легенды Цюриха»

Счастливый день в Цюрихе
Пешая
2 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Счастливый день в Цюрихе
Цюрих делает людей счастливее! Погрузитесь в атмосферу города, узнайте его легенды и ценности, насладитесь видами Альп и уютными двориками
Начало: Главный жд вокзал Цюриха (Zurich HB)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €230 за всё до 5 чел.
В сказочный город Люцерн из Цюриха
На машине
4 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В сказочный город Люцерн из Цюриха
Откройте для себя Люцерн: прогулка по набережной, история города и его архитектурные шедевры
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от €400 за всё до 4 чел.
Пешком по центру Цюриха
Пешая
2 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Цюриха
Цюрих - город старинных улочек и готических соборов. Прогулка по историческому центру, посещение знаковых мест и панорамные виды с Линденхоф
Начало: На главном вокзале
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от €240 за всё до 10 чел.
Свидание с Цюрихом каждый день
Пешая
2 часа
79 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Цюрихом каждый день
Лёгкая и насыщенная прогулка по Цюриху с посещением главных достопримечательностей, включая церковь с самым большим циферблатом в Европе и ремесленный квартал
Начало: В здании центрального вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
13 авг в 15:15
€50 за человека
У нас ещё много экскурсий в Цюрихе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Цюрихе
от €240 за экскурсию