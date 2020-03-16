25 отзывов оставили туристы

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«Лицо» и легенды Цюриха

Покорить центр города и понять сложный характер швейцарцев в первый день путешествия

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 15 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча — мост Мюнстербрюкке
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150 за экскурсию

У этой экскурсии25 отзывов
5
Юлия
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Юлия – Гид в Цюрихе
На моей экскурсии 🧭 вы прогуляетесь 👣 по одному из главных швейцарских «брендов» — историческому центру Цюриха.

Закольцованным маршрутом я проведу вас по знаковым точкам города так, чтобы успеть рассказать о Карле Великом, национальной гастрономии, швейцарских тусовках и свободолюбивом нраве «горцев».

Побывав на моей экскурсии в Цюрихе, вы узнаете всю Швейцарию!
«Лицо» и легенды Цюриха
«Лицо» и легенды Цюриха

Что вас ожидает

Главное в городе и о нём
На прогулке вам встретятся основные памятники Цюриха, превратившегося за два тысячелетия своей истории из римского таможенного пункта в аристократический европейский город. Вы пройдёте по самой дорогой улице мира Банхофштрассе, сверите часы с самыми большими часами в Европе, увидите два символа Цюриха — церкви Гроссмюнстер и Фраумюнстер — и узнаете об их непростой судьбе и роли в развитии города. По хитросплетениям улочек и переулков Старого Цюриха доберемся до набережной реки Лиммат, которая подарит чудесный вид на Цюрихское озеро и заснеженные шапки Альп. Обязательно поднимемся на смотровую площадку и зайдём «в гости» к Ильичу (куда же без него:) Сопровождать городские панорамы будут легенды о Карле Великом и других цюрихских (порой весьма неординарных ) персонажах. А если позволит время — выпьем чашечку горячего шоколада с нежнейшим пирожным в знаменитой кондитерской «Шпрюнгли»: поверьте, там знают толк в кондитерском искусстве, потому что занимаются этим уже 160 с лишним лет!

Что такое Швейцария
Вы погрузитесь не только в историю и легенды города, но и узнаете, что такое швейцарский менталитет и какие национальные черты и привычки помогли жителям Конфедерации превратить своё государство из беднейшего в Европе в оплот благополучия и процветания. Я расскажу, что «гордые горцы» делают в свободное время, как относятся к иностранцам и почему любой местный житель оскорбится (и будет прав!), если назвать его «немцем». За время прогулки по Цюриху я поделюсь с вами не только интересными фактами о городе и стране в целом, но и посоветую, где и какие местные блюда попробовать, что купить в качестве сувениров и как разобраться в многообразии знаменитых швейцарских сыров.

Организационные детали

Я могу встретить вас в аэропорту. Трансфер из аэропорта (и/или обратно в аэропорт) оплачивается дополнительно. Стоимость билета на общественный транспорт туда-обратно — 13.6 франков с человека. Возможна встреча на автомобиле, но велики риски потратить время в пробках.

«Лицо» и легенды Цюриха
«Лицо» и легенды Цюриха
«Лицо» и легенды Цюриха

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала — мост Мюнстербрюкке.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Пожалуй, не буду рассказывать, как давно живу в Швейцарии и как она прекрасна – лучше скажу, что предки моего мужа-швейцарца поселились в нашей деревне под Цюрихом аж в 1499 году; упомяну, что моя 90-летняя свекровь, конечно, напрочь не помнит, что было вчера, зато до мельчайших подробностей помнит, как жили в начале прошлого века; ну и добавлю, что ввиду специфичности моего хобби друзья и приятели в основном – швейцарцы, поэтому я действительно знаю Швейцарию «изнутри». Как журналисту, мне интересно и прошлое, и настоящее страны, а правильная и хорошо поставленная речь (все-таки несколько лет в прямом эфире даром не прошли) позволяет увлекательно об этом рассказывать. Как гид, имею опыт работы не только с индивидуальными и ВИП-туристами, но и с большими группами до 50 человек. Провожу экскурсии по всей немецкоговорящей части Швейцарии, а также пешеходные и вело- туры по альпийским предгорьям.
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25 отзывов оставили туристы

16 марта 2020
С гидом Юлией мы словно приоткрыли дверь в современную жизнь швейцарцев, с ее плюсами и, даже, неожиданно минусами)) Во время прогулки по городу, помимо рассказа про основные достопримечательности, гид обращала внимание на забавные скрытые мелочи (например, специальная лесенка для котика, пристроенная к старому дому) и рассказывала про особенности жизни простых людей (от взглядов на оформление интерьера до нюансов местной медицины). Все это и сформировало для нас атмосферу Цюриха и Швейцарии в целом. Спасибо за запоминающуюся экскурсию)
23 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия! Юлия - замечательный гид. Умеет так подать большое количество информации, что она легко запоминается. У нас был всего один день в Цюрихе и сами мы бы не смогли столько всего успеть. Узнали много нового не только о самом городе, но и о Швейцарии, хотя раньше уже посещали эту страну. Кроме того, получили подробные рекомендации о том, куда поехать и что посмотреть в других окрестных городах! Горячо рекомендую!
29 января 2020
Очень интересная, содержательная и динамичная экскурсия. Замечательный гид и прекрасный рассказчик!
27 января 2020
И экскурсия и город очень понравились и доставили удовольствие. Юлия - прекрасный гид, способный широко осветить материал и представить его в интересной форме. Немаловажно, что маршрут составлен удобно и не вызывает излишних трудностей, т. е. подходит всем возрастам и возможностям.
30 сентября 2019
Все замечательно, экскурсия очень понравилось, из минусов несколько дороговато но это в принципе это Цюрих поэтому считаю оправданно. Всем рекомендую узнаете много интересного!
20 сентября 2019
Хочу сказать Большое Спасибо Юлии за знакомство с Цюрихом, с культурой, бытом и характером швейцарцев, за приятное общение и полезные советы о том, куда сходить и что посмотреть! О поездке в Швейцарию у нас остались очень хорошие воспоминания в том числе благодаря Юлии.
13 сентября 2019
Экскурсию по старой части Цюриха для нашей группы из 4 человек проводила гид и прекрасный человек Юля. Рекомендуем для всех возрастов, а для пожилых людей ещё и ходить не много, а информации достаточно. Юля и на следующий день отвечала нам на все наши вопросы по телефону и помогала по другим вопросам нашего отдыха. Это отзывчивый и добрый человек, спасибо ей!
23 августа 2019
Добрый день! Наш визит в Цюрих был краткосрочный, поэтому хотелось получить максимум информации за небольшой промежуток времени. Огромное спасибо Юлии, за интересную и познавательную экскурсию. После экскурсии, благодаря её ориентирам, мы плодотворно провели остаток дня, вкусно покушали и в полной мере насладились видами города. Ещё раз огромное спасибо!
9 августа 2019
Были в Цюрихе проездом 1 день. Очень правильным решением было пойти на экскурсию с Юлей. Она смогла заинтересовать детей разного возраста и взрослых. Каждый услышал и запомнил то, что было значимо для него. Юлия прекрасно смогла адаптировать взрослую экскурсию для нашей большой разновозрастной семьи (от 3 до 42 лет). Приятно, когда гид знает тонкости и изюминки улочек, обращает внимание на мелочи из которых собирается образ города. Отдельная благодарность Юлии за Советы и рекомендации, чем заняться и куда ещё сходить после экскурсии.
18 июля 2019
Большое спасибо Юле за очень интересную экскурсию. Были в Цюрихе транзитом на 6 часов, Юля встретила нас в аэропорту, пользуясь общественным транспортом, чтобы не стоять в пробках показала нам основные интересные места города, а затем вернула в аэропорт к рейсу. Мы очень хорошо провели время, вместо тоскливого ожидания нашего следующего рейса в аэропорту. Юля, ещё раз спасибо!
Ещё 15 отзывов

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