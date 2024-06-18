25 отзывов оставили туристы

На моей экскурсии вы прогуляетесь по одному из главных швейцарских «брендов» — историческому центру Цюриха. Закольцованным маршрутом я проведу вас по знаковым точкам города так, чтобы успеть рассказать о Карле Великом, национальной гастрономии, швейцарских тусовках и свободолюбивом нраве «горцев». Побывав на моей экскурсии в Цюрихе, вы узнаете всю Швейцарию!

Описание экскурсии

Главное в городе и о нём

На прогулке вам встретятся основные памятники Цюриха, превратившегося за два тысячелетия своей истории из римского таможенного пункта в аристократический европейский город. Вы пройдёте по самой дорогой улице мира Банхофштрассе, сверите часы с самыми большими часами в Европе, увидите два символа Цюриха — церкви Гроссмюнстер и Фраумюнстер — и узнаете об их непростой судьбе и роли в развитии города. По хитросплетениям улочек и переулков Старого Цюриха доберемся до набережной реки Лиммат, которая подарит чудесный вид на Цюрихское озеро и заснеженные шапки Альп. Обязательно поднимемся на смотровую площадку и зайдём «в гости» к Ильичу (куда же без него:) Сопровождать городские панорамы будут легенды о Карле Великом и других цюрихских (порой весьма неординарных) персонажах. А если позволит время — выпьем чашечку горячего шоколада с нежнейшим пирожным в знаменитой кондитерской «Шпрюнгли»: поверьте, там знают толк в кондитерском искусстве, потому что занимаются этим уже 160 с лишним лет!

Что такое Швейцария

Вы погрузитесь не только в историю и легенды города, но и узнаете, что такое швейцарский менталитет и какие национальные черты и привычки помогли жителям Конфедерации превратить своё государство из беднейшего в Европе в оплот благополучия и процветания. Я расскажу, что «гордые горцы» делают в свободное время, как относятся к иностранцам и почему любой местный житель оскорбится (и будет прав!), если назвать его «немцем». За время прогулки по Цюриху я поделюсь с вами не только интересными фактами о городе и стране в целом, но и посоветую, где и какие местные блюда попробовать, что купить в качестве сувениров и как разобраться в многообразии знаменитых швейцарских сыров.

Организационные детали

Я могу встретить вас в аэропорту. Трансфер из аэропорта (и/или обратно в аэропорт) оплачивается дополнительно. Стоимость билета на общественный транспорт туда-обратно — 13.6 франков с человека. Возможна встреча на автомобиле, но велики риски потратить время в пробках.