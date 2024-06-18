25 отзывов оставили туристы

Было очень душевно и интересно - скорее, как побывали в гостях!
На моей экскурсии вы прогуляетесь по одному из главных швейцарских «брендов» — историческому центру Цюриха.
Закольцованным маршрутом я проведу вас по знаковым точкам города так, чтобы успеть рассказать о Карле Великом, национальной гастрономии, швейцарских тусовках и свободолюбивом нраве «горцев». Побывав на моей экскурсии в Цюрихе, вы узнаете всю Швейцарию!
На прогулке вам встретятся основные памятники Цюриха, превратившегося за два тысячелетия своей истории из римского таможенного пункта в аристократический европейский город. Вы пройдёте по самой дорогой улице мира Банхофштрассе, сверите часы с самыми большими часами в Европе, увидите два символа Цюриха — церкви Гроссмюнстер и Фраумюнстер — и узнаете об их непростой судьбе и роли в развитии города. По хитросплетениям улочек и переулков Старого Цюриха доберемся до набережной реки Лиммат, которая подарит чудесный вид на Цюрихское озеро и заснеженные шапки Альп. Обязательно поднимемся на смотровую площадку и зайдём «в гости» к Ильичу (куда же без него:) Сопровождать городские панорамы будут легенды о Карле Великом и других цюрихских (порой весьма неординарных) персонажах. А если позволит время — выпьем чашечку горячего шоколада с нежнейшим пирожным в знаменитой кондитерской «Шпрюнгли»: поверьте, там знают толк в кондитерском искусстве, потому что занимаются этим уже 160 с лишним лет!
Что такое Швейцария
Вы погрузитесь не только в историю и легенды города, но и узнаете, что такое швейцарский менталитет и какие национальные черты и привычки помогли жителям Конфедерации превратить своё государство из беднейшего в Европе в оплот благополучия и процветания. Я расскажу, что «гордые горцы» делают в свободное время, как относятся к иностранцам и почему любой местный житель оскорбится (и будет прав!), если назвать его «немцем». За время прогулки по Цюриху я поделюсь с вами не только интересными фактами о городе и стране в целом, но и посоветую, где и какие местные блюда попробовать, что купить в качестве сувениров и как разобраться в многообразии знаменитых швейцарских сыров.
Организационные детали
Я могу встретить вас в аэропорту. Трансфер из аэропорта (и/или обратно в аэропорт) оплачивается дополнительно. Стоимость билета на общественный транспорт туда-обратно — 13.6 франков с человека. Возможна встреча на автомобиле, но велики риски потратить время в пробках.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
мост Мюнстербрюкке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Цюрихе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 288 туристов
Пожалуй, не буду рассказывать, как давно живу в Швейцарии и как она прекрасна – лучше скажу, что предки моего мужа-швейцарца поселились в нашей деревне под Цюрихом аж в 1499 году; читать дальшеуменьшить
упомяну, что моя 90-летняя свекровь, конечно, напрочь не помнит, что было вчера, зато до мельчайших подробностей помнит, как жили в начале прошлого века; ну и добавлю, что ввиду специфичности моего хобби друзья и приятели в основном – швейцарцы, поэтому я действительно знаю Швейцарию «изнутри». Как журналисту, мне интересно и прошлое, и настоящее страны, а правильная и хорошо поставленная речь (все-таки несколько лет в прямом эфире даром не прошли) позволяет увлекательно об этом рассказывать. Как гид, имею опыт работы не только с индивидуальными и ВИП-туристами, но и с большими группами до 50 человек. Провожу экскурсии по всей немецкоговорящей части Швейцарии, а также пешеходные и вело- туры по альпийским предгорьям.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
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2
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Александра
Одна из лучших экскурсий. Юлия очень приятная и легкая в общении. Соединяет с энергией места и дает понимание о городе и стране. Не было такого что скучно слушать "очередную дату" или путаешься в череде имен. Мне было очень интересно и легко.
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Leyla
Спасибо большое Юлии за быстрый ответ и возможность организовать внеплановую экскурсию по городу во время пересадки в Цюрихе. Прекрасно провели время на прогулке и получили много интересной информации о городе и стране. Рекомендую!
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А
Айнур
Мы попали в Цюрих наверное в самый неудачный день в году, ибо именно с этого дня в Швейцарии был введён локдаун и практически все было закрыто. Однако Юлия все равно читать дальшеуменьшить
согласилась провести экскурсию и показала и рассказала нам очень и очень много интересного! Ситуация осложнялась ещё и наличием 3 маленьких детей, шумящих и разбегающихся в разные стороны, на что Юлия реагировала совершенно спокойно и вообще была очень kids friendly. Все очень понравилось, тысячу раз спасибо Юле за знакомство с Цюрихом и Швейцарией в целом! Ответила на все наши вопросы, помогла найти и уточнить необходимую информацию по местам, которые мы планировали посетить, в общем помогла нам от души, как добрый друг! Однозначно вернёмся в эту страну и к Юле уже с родителям и гостями из наших стран.
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О
Ольга
Экскурсия нам очень понравилась. Юлия обладает большим багажом знаний не только по Цюриху, но и по всей Швейцарии, поэтому ходить и спрашивать ее на разносторонние,"швейцарские" темы было легко, непринужденно и читать дальшеуменьшить
интересно. Время пролетело незаметно, было жаль расставаться. Юлия успела и рассказать нам не только основной материал, но и ответить на все вопросы, а также посоветовала, куда сходить, съездить и как пользоваться общественным транспортом в Швейцарии. Очень благодарны за добросовестное отношение к своим обязанностям и ту влюбленность в страну проживания, которая невольно передалась и нам. Нам еще раз захотелось вернуться в Швейцарию. СПАСИБО!!!!
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М
Марина
Огромное спасибо прекрасной Юлии за обзорную экскурсию по Цюриху. Юлия невероятно эрудированный, обаятельный и располагающий к себе гид и добрый неравнодушный человек. Она давно живет в Швейцарии и действительно очень читать дальшеуменьшить
многое знает о стране. С ее помощью нам удалось полностью погрузиться в жизнь прекрасного Цюриха: Юлия не только показала нам главные достопримечательности и рассказала историю их появления, но и помогла нам получить представление о жизни современных швейцарцев, показать, чем живет город сейчас. Она дала нам много советов и рекомендаций и во многом очень помогла!
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Д
Денис
Хотим поблагодарить Юлию за прекрасно проведенную экскурсию! Благодаря ей мы влюбились в этот чудесный город! С необыкновенным чувством юмора, очень интересно рассказала и показала все достопримечательности, и историю одной из читать дальшеуменьшить
самых красивых стран Европы. А после отвела отвела нас в супер ресторан, где мы отведали необыкновенный фондю и другие национальные блюда. Юлия заботливо учла все наши пожелания, время экскурсии пролетело незаметно. Обязательно, как будем опять в Швейцарии продолжим открывать для себя эту необыкновенную страну с этим прекрасным гидом.