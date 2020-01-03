9 отзывов оставили туристы

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Пешком по центру Цюриха

Изучить город на обзорной экскурсии и узнать о его прошлом и настоящем

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на главном вокзале
  • Заказать экскурсию

160 за экскурсию

У этой экскурсии9 отзывов
5
Алексей
Задать вопросОбычно отвечает за 17 мин.
Алексей – Гид в Цюрихе
Это город 🏙️ старинных улочек и уютных, вымощенных брусчаткой площадей, город со строгим и респектабельным именем Цюрих.

Мы пройдем по историческому центру, осмотрим готические соборы и полюбуемся городом с панорамной площадки на Линденхоф.

Театр, «Кабаре Вольтер», Банхофштрассе — вы узнаете, как отдыхали горожане в прошлом веке и как расслабляются сейчас.

Я расскажу о возникновении Цюриха и его тесной связи с Римской империей, о том, какую роль в его управлении принимают горожане.

Никаких скучных фактов — только самое интересное!
Пешком по центру Цюриха
Пешком по центру Цюриха

Что вас ожидает

Соборы и религиозная жизнь
Вы увидите символ Цюриха — собор Гросcмюнстер — и услышите легенду о его появлении. Мы посетим знаменитый собор Фраумюнстер с восхитительными витражами Марка Шагала — я расскажу, что означает олень с горящими рогами, изображенный на одном из его барельефов. По желанию можем зайти в церковь святого Петра, на башне которой находится самый большой в Европе циферблат, и вы узнаете, зачем внутри него проделаны маленькие окошки.

Вода для горожан
В нашем городе около 1200 фонтанов — все они с чистой питьевой водой. Фонтаны украшены скульптурами — вы узнаете, почему их возведение которых не стоило государству ни копейки. Мы полюбуемся на один из них: фонтан со скульптурой в честь женщин, вставших на защиту родного города — я расскажу, как они, облачившись в доспехи убитых мужей, без боя выиграли битву с австрийцами. А после прогуляемся вдоль набережной реки Лиммат и отдохнем у берега чистейшего озера, вокруг которого расположился Цюрих.

Улочки и переулки
Я покажу вам старинный район Нидердорф, в прошлом ремесленный центр Цюриха — мы пройдем по его торговым улочкам и посетим маленькие площади. Отыщем переулок Шпигельгассе, где жил Ленин, и кафе «Кабаре Вольтер», в котором он часто бывал — здесь же зародилось течение «дадаизм». Мы заглянем на Винную площадь, где находятся восьмисотлетние отели — тут когда-то останавливались Казанова, Александр I и Наполеон. И, конечно, прогуляемся по Банхофштрассе, самой дорогой улице Цюриха, на которой, как и 100 лет назад, располагаются крупнейшие банки, часовые магазины и модные бутики.

Организационные детали

Отдельно оплачивается вход в собор Фраумюнстер — 5 франков

Пешком по центру Цюриха
Пешком по центру Цюриха
Пешком по центру Цюриха
Пешком по центру Цюриха
Пешком по центру Цюриха
Пешком по центру Цюриха
Пешком по центру Цюриха
Пешком по центру Цюриха
Пешком по центру Цюриха
Пешком по центру Цюриха

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на главном вокзале.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей. Я предлагаю не только обзорные, но и тематические экскурсии. Такие города, как Цюрих, Люцерн или Берн являются маленькими городами в сравнении с другими европейскими мегаполисами, но поверьте, они не менее интересны для посещения. На моих экскурсиях я не делаю акцент только на историю, я расскажу интереснейшие малоизвестные факты, так что экскурсия не покажется вам нудной лекцией. В Швейцарии действительно есть что посмотреть и я постараюсь, чтобы посещение замков, водопадов, маленьких средневековых городков и многого другого осталось в вашей памяти на всю жизнь. Если есть необходимость, я могу встретить вас в аэропорту, забронировать хороший отель, организовать посещение музеев или великолепного оперного театра. Параллельно могу осуществлять бесплатную фотосъемку, и в конце экскурсии Вы заберете фотографии на флэш-карту. Посетите эту волшебную страну, и вы не пожалеете!
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9 отзывов оставили туристы

3 января 2020
Очень интересная и позновательная экскурсия.
30 декабря 2019
Мы были с родителями в Цюрихе 11 ноября 2019 года, Алексей провел для нас отличную экскурсию по этому прекрасному городу. Информация была интересной, не скучной и не сложной. Родителям и мне очень понравилось, вся экскурсия прошла на позитиве. Алексея мы замучали вопросами, но он на все их отвечал с удовольствием. Всем советую Алексея, если ни разу не брали экскурсии, здесь вы точно не ошибетесь и не пожалеете.
26 ноября 2019
Мы с мужем были проездом в Цюрихе и решили провести время с пользой, узнать что-то о городе. За пару часов мы погрузились в историю города, его построек, политики и шоколада. Было весело, никаких заезженных клише и непрерывного потока информации. Алексей рассказал много интересного и про текущую жизнь города и его обитателей, культуру, образование и где купить настоящий швейцарский шоколад :). В общем, если у вас есть два свободных часа и вы в Цюрихе, обращайтесь к Алексею! Заодно узнаете лучшие места для фото, где вкусно поесть и купить сувениры!
6 ноября 2019
Алексей - очень интересный и увлеченный рассказчик, подстраивает экскурсию под индивидуальные пожелания. Время с ним пролетело незаметно, понравилось все, однозначно буду его рекомендовать!
6 ноября 2019
На днях совершили с Алексеем групповую обзорную экскурсию по Цюриху и остались безумно довольны! 2, 5 часа пролетели совершенно незаметно, причем как для взрослых, так и для детей (а их было полгруппы). Информацию Алексей подаёт очень интересно, маршрут самый оптимальный. Немного мешал дождь, но Алексей подбадривал нас, благодаря своему тонкому юмору. Напоследок порекомендовал очень хороший ресторан для ужина. Вся группа (11 человек) осталась очень довольна!
5 ноября 2019
Все отлично, настоятельно рекомендую )
20 сентября 2019
Ходили семьей на экскурсию. Алексей, как нам показалось, может рассказывать стандартно с датами и фактами (для тех кто любит историю и т. п. ), но мы не очень любим такой тип экскурсий, поэтому достаточно быстро передали наше общее настроение, и Алексей также легко и быстро переключился в интересный для нас формат экскурсии, с различными пояснениями и рассказами не только о Цюрихе, но и о культуре/быте/образовании всей Швейцарии, можно было задавать любые вопросы. То есть это был не заученный текст по программе, это правда персональный гид по городу. Прогулялись через весь город, посмотрели все основное, 2, 5 часа это сжато, чтобы все объять, поэтому берите больше часов, если бюджет позволяет. Гида рекомендуем.
12 июля 2019
Алексей - прекрасный гид, отлично подобранная экскурсия, было очень интересно, и время буквально пролетело незаметно. Очень рекомендую Алексея всем путешествующим по Швейцарии.
11 апреля 2019
Алексей произвёл очень хорошее впечатление, внимательный компетентный рассказчик, доброжелательный и улыбчивый. Рассказал нам историю Цюриха, касаясь основных, ключевых позиций и добавляя интересные истории из жизни города, теперь смотрю на Цюрих совсем другими глазами, зная историю меняется восприятие реальности. Оксана Топунова

Алексей проводит ещё 1 экскурсию

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