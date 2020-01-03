9 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Соборы и религиозная жизнь

Вы увидите символ Цюриха — собор Гросcмюнстер — и услышите легенду о его появлении. Мы посетим знаменитый собор Фраумюнстер с восхитительными витражами Марка Шагала — я расскажу, что означает олень с горящими рогами, изображенный на одном из его барельефов. По желанию можем зайти в церковь святого Петра, на башне которой находится самый большой в Европе циферблат, и вы узнаете, зачем внутри него проделаны маленькие окошки.

Вода для горожан

В нашем городе около 1200 фонтанов — все они с чистой питьевой водой. Фонтаны украшены скульптурами — вы узнаете, почему их возведение которых не стоило государству ни копейки. Мы полюбуемся на один из них: фонтан со скульптурой в честь женщин, вставших на защиту родного города — я расскажу, как они, облачившись в доспехи убитых мужей, без боя выиграли битву с австрийцами. А после прогуляемся вдоль набережной реки Лиммат и отдохнем у берега чистейшего озера, вокруг которого расположился Цюрих.

Улочки и переулки

Я покажу вам старинный район Нидердорф, в прошлом ремесленный центр Цюриха — мы пройдем по его торговым улочкам и посетим маленькие площади. Отыщем переулок Шпигельгассе, где жил Ленин, и кафе «Кабаре Вольтер», в котором он часто бывал — здесь же зародилось течение «дадаизм». Мы заглянем на Винную площадь, где находятся восьмисотлетние отели — тут когда-то останавливались Казанова, Александр I и Наполеон. И, конечно, прогуляемся по Банхофштрассе, самой дорогой улице Цюриха, на которой, как и 100 лет назад, располагаются крупнейшие банки, часовые магазины и модные бутики.