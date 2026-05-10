1 день

Лаутербрюннен

Встречаемся в уютной кофейне Цюриха, знакомимся, завтракаем и обсуждаем планы на неделю.

После знакомства переезжаем в один из самых известных городков Швейцарии, мы отправимся в город, когда-то покоривший сердце Толкиена - Лаутербрюннен (его еще называют долиной 70 водопадов). Именно здесь писатель придумал, как будет выглядеть город эльфов - Ривенделл. В долине мы проведем остаток дня.

Мы сможем неспешно выпить кофе с десертом, в одном из уютных ресторанчиков этой альпийской деревни. Посетим впечатляющий водопад Трюммельбахфелле - мощный и шумный, летящий с огромной высоты в скрытом от глаз скалистом гроте.

В Лаутербруннене у вас будет свободное время. Мы подскажем, куда можно будет сходить и что посмотреть, возможно вы решите просто прогуляться по долине, наслаждаясь ее неспешной и сказочной атмосферой, а возможно отправитесь вверх на одном из фуникулеров и посмотрите высокогорные деревушки.

Мы считаем, что путешествие в Лаутербруннен - это визитная карточка Швейцарии, поэтому у вас будет достаточно времени, чтобы попробовать понять это место.

Вечером переезжаем в наши уютные апартаменты, в которых мы проведем несколько ближайших дней.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086