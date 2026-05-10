Описание тура
Отправляясь в этот тур, мы, всем сердцем надеемся, что сможем открыть для вас настоящую Швейцарию. Эта страна до краев наполнена невероятной природной красотой, и мы постарались собрать водной поездке самые яркие, впечатляющие, захватывающие дух места. Мы любим Швейцарию, очень много гуляем по ее просторам, нам нравятся бесконечные зеленые холмы с милыми коровами, снежные, острые пики горы, звон альпийских колокольчиков и шепот ветра. Мы обожаем таящий во рту, невероятно вкусный сыр и свежее молоко, аромат горных трав и прохладную воду бирюзовых озер. Мы любим нашу работу и сделаем все возможное, чтобы Швейцария открыла для вас свои объятия и допустила к своему горячему сердцу.
- За шесть дней путешествия мы увидим бирюзовые озера и горные цирки, постоим над пропастью и прикоснемся к многовековому леднику, а еще… погуляем по самому настоящему Ривенделлу - долине 70-ти водопадов, но, обо все по порядку!
Программа тура по дням
Лаутербрюннен
Встречаемся в уютной кофейне Цюриха, знакомимся, завтракаем и обсуждаем планы на неделю.
После знакомства переезжаем в один из самых известных городков Швейцарии, мы отправимся в город, когда-то покоривший сердце Толкиена - Лаутербрюннен (его еще называют долиной 70 водопадов). Именно здесь писатель придумал, как будет выглядеть город эльфов - Ривенделл. В долине мы проведем остаток дня.
Мы сможем неспешно выпить кофе с десертом, в одном из уютных ресторанчиков этой альпийской деревни. Посетим впечатляющий водопад Трюммельбахфелле - мощный и шумный, летящий с огромной высоты в скрытом от глаз скалистом гроте.
В Лаутербруннене у вас будет свободное время. Мы подскажем, куда можно будет сходить и что посмотреть, возможно вы решите просто прогуляться по долине, наслаждаясь ее неспешной и сказочной атмосферой, а возможно отправитесь вверх на одном из фуникулеров и посмотрите высокогорные деревушки.
Мы считаем, что путешествие в Лаутербруннен - это визитная карточка Швейцарии, поэтому у вас будет достаточно времени, чтобы попробовать понять это место.
Вечером переезжаем в наши уютные апартаменты, в которых мы проведем несколько ближайших дней.
Панорамная тропа Штоос
Сегодня нас ждет один из самых известных походов по хребту в Швейцарии, который откроет нам эпичные виды на зеленые долины, уютные альпийские деревни и белые пики гор. Маршрут называется Stoos - это одно из наиболее зрелищных мест в Центральной Швейцарии.
Поднявшись на самой крутой в мире фуникулёрной дороге, мы окажемся в альпийской деревне Штоос на высоте около 1 300 метров. Отсюда начинается путь по панорамному хребту между двумя вершинами — Клингенштоком (1 935 м) и Фрональпштоком (1 922 м).Stoos - несложная, но очень красивая тропа по гребню, маршрут считается одним из самых красивых в Швейцарии: во время прогулки открываются виды сразу на десять озёр и бесконечные линии Альп.
По дороге встречаются коровы, которые мирно пасутся на склонах, а в воздухе разливается тихий перезвон их колокольчиков — настоящая музыка швейцарских гор. В ясную погоду отсюда виднеются даже Пилатус и Риги — легендарные горы неподалёку от Люцерна. Это будет насыщенный и долгий день на природе: чистый воздух, простор и ощущение свободы, которое дарит только настоящая Альпийская тропа.
Длина маршрута: около 45 км, набор высоты около 400 м
Гриндельвалд - обитель четырехтысячников
Этот день посвятим самой Альпийской деревне Швейцарии, известной как деревня ледников. Гриндельвальд - это не просто поселение в живописной долине - это та самая картинка, которую обычно мы представляем, когда говорим о Швейцарии. Идеальные зеленые холмы, альпийские коровы, мирно пасущиеся на лугах, красивые столетние деревья, аккуратные домики, высокие горы и великолепные ледники.
Нас будет ждать живописный хайк к озеру Планальпзее, в водной глади которого в ясную погоду отражаются белые вершины Эйгера и Веттерхорна. Этот маршрут наполнен красотой и духом Швейцарских Альп, здесь можно увидеть смешных сурков, которые свистом оповещают друг друга о приближающихся людях, понаблюдать за черными птицами, стаей кружащими над зеленой долиной и даже найти хрупкие цветы эдельвейсы - визитную карточку местных гор.
В конце маршрута мы сможем погулять по тропе над бездной - дорогой в небесах - Тисот Клифт Волк, выпить освежающий радлер в панорамном ресторане и перекусить с видом на белоснежные четырёхтысячники.
Протяжённость: 15 км
Бирюза Oeschinensee
Просыпаемся рано утром и отправляемся в Кандерштег.
Озеро находится на высоте 1600 метров, окруженное отвесными скалами, снежные вершины которых отражаются в бирюзовом зеркале воды, оно кажется нарисованным. С 2007 года Oeschinensee входит в список всемирного наследия Юнеско.
Маршрут вдоль озера невероятно красив: горные тропы, скалы, отвесные склоны и хвойные леса - все это оставляет незабываемые впечатления.
В конце маршрута все желающие могут попробовать настоящее свежее альпийское молоко:)
А самые смелые смогут искупаться.
Вечером вернемся в наш дом, где сможем сделать грилль на нашей классной террасе.
Тропа 5ти озер и Маттерхорн
Сегодня нас ждет один из самых красивых походов Швейцарии - тропа 5ти озер.
Церматт - город, где нет автомобилей, местные власти делают все, чтобы сохранить в этой местности чистейший горный воздух. Мы оставим автомобиль на парковке в городке Тэш и направимся в альма-матер альпинизма на поезде. В этом экологичном месте мы с вами проведем целый день.
Тропа пяти озёр на Маттерхорне — визитная карточка Швейцарии и одна из самых красивых троп в Альпах. Это маршрут, о котором мечтают все, кто хоть раз видел фотографию Маттерхорна в отражении альпийского озера.
На пути нас ждут пять удивительных локаций, каждая со своим характером и цветом — от нежно-голубого озера до ярко-бирюзового и глубокого зелёного. В их спокойной глади отражается та самая вершина, которая уже много лет влечет к себе альпинистов со всего света. Мы будем идти без спешки, наслаждаться каждым видом, останавливаться у воды и делать великолепные фотографии. А после этого красивого хайка у нас останется время, чтобы более подробно изучить сам Цермат — уютный город у подножия Маттерхорна, где царит особая атмосфера альпинизма.
Длина маршрута: 9 км, набор высоты — 300 м.
p.s.
Это одно из наших любимых мест в Швейцарии, советуем вам взять с собой шоколадку Таблерон, чтобы сделать снимок на фоне известной горы, изображенной на ее обертке)
Мы надеемся, что погода будет безветренной и мы сможем сделать идеальную фотографию с отражением Маттерхорна.
Женевское озеро и Женева
В завершение нашего путешествия мы остановимся в изысканной Женеве, которая очаровывает своей атмосферой и удивительными пейзажами. У вас будет возможность прогуляться по набережной, чтобы насладиться видом на кристально-чистые воды Женевского озера, которое отражает в себе горные вершины и величественные здания. Это место, где город и природа гармонично сплетаются воедино, навевая особенное чувство покоя и вдохновения. Прогуливаясь по самым красивым улочкам Женевы, вы точно почувствуете её уникальное очарование и, возможно, захотите вернуться сюда снова.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все автомобильные расходы (платные дороги, топливо, страховка на машину)
- Проживание в апартаментах
- Полное сопровождение на всех этапах путешествия
- Фото отчет
Что не входит в цену
- Питание
- Страховки
- Визы
- Подъемники, посещение ущелий и водопадов (ок 250 евро)